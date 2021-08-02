Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Назвемо його "капітальнний ремонт")) - тобто, все нове! А не так як у Вас - половина електрики старої/на скрутках з алюмінькою? Труби - поміняні? Та й що я буду перераховувати - має бути ВСЕ нове!
Bolt написав:На другому варіанті, скоріш за все їм доведеться скінути якусь штуку. По першому, зрештою також штуку-дві
Нам не важливо, що в 1 і 2 варіанті трохи завищена ціна. Нам важливо порівняти новобуд з капремонт і вторинний ринок з капремонтом з +/-однаковим метражом і в однаковій локації! І визначити - що краще?
А тоді вже можемо підставляти "котлован з поставкою через 2роки"
Труби всі замінені причому не тільки в хаті але і стояки.Зрещтою можна сказати, що робився капітальний ремонт Бо все обшкрібуватрсь до голого бетону. Потріскані перегородки з гіпсо стружечних плит на дервв"яному каркасі по всій площині проклеїв сіткою для пінопласта і вирівняв ротбандом. Вікно з кухні до ванної та місця де стояли фанерні вставки над дверями до ванны і туалета залив бетоном, щоб культурно виглядало. По всій квартирі робив стяжку. Звісно іспанську плитку не клав, а в основному Атемівську. Там де була лоджія, спиляв болгаркою технологічний ухил в плиті, завдяки чому получилось зробити підлогу на одному рівні з кімнатою, бо була 3 см сходинка.
akurt написав:Тепер беремо те саме, але інвестиція 2025 року:
Пане Акурт, у Вас все гарно виходить порахувати👍(добре знаєтесь на цінах)
То, будь ласка, порахуйте ще так само у старому фонді(вже з ремонтом, або доплюсуйте ремонт) - до війни і тепер в 2025р.
Мабуть, вийде вигідніше, ніж в новобудові?
може вийти трохи дешевше, ніж в новобудові, але є багато але
-в новобудові сходова клітка не тхне сечею (перші пару років) -в старому фонді ви зробили "якісний ремонт"(під оренду?), а у сусідів двері досі дерматином утеплені-клієнт буде крутити носом(від таких сусідів) -в старому фонді часто відсутні парковки(або всі міста закріплені з 90х), відсутні дитячий майданчик, або стадіон(для родини з дітьми-це має вирішальне значення(гімназія, стадіон та інше)
«Рудно перетворюють у гетто» Під виглядом котеджів біля Львова будують багатоквартирне житло
Біля мене викупили особняк і почали будівельні роботи. Я перевірив документи на будівництво і зʼясував, що тут збудують 11-метровий будинок на 500 м2. Але вже з фундаменту було видно, що це не особняк, бо до кожної кімнати була підведена каналізація.
Загалом будинок розрахований на 10-12 квартир. Причому в дозволі на початок будівельних робіт від ДІАМ вказано, що будинок «господарський і будується власними силами».
Навесні 2025 року, міська рада зібрала комісію та виїхала на обстеження. Тоді зʼясувалося, що загалом у Рдно за подібною схемою замість індивідуальних особників будують близько 60 багатоквартирних будинків. І ця схема цілком легальна. Під виглядом індивідуальних житлових будинків побудували фактично багатоквартирні будинки із окремими септиками під кожну квартиру і відсутністю паркомісць.