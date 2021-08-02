RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063>
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:41

Ключове слово можемо.
б***, попали по гаражу біля автовокзала. Добре, що над нашим ще два рівня і тільки загальний бΛяшаний дах пошкодило.
Bolt
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:15

  Успіх написав:
  flyman написав:Коли настає тиць-триндиць


Шах і мат!(для тутешніх заздрісників)


Зображення

Давай ще комунікації включать, це ще може бути і півроку, і більше 😅
Скільки років пройшло вже з моменту сплати суми за обіцянку збудувати? Бо лінь шукати що писав «долярчик» років 7 -8 назад ))
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:50

Даремно Ви так, пан Успіх!
Хіба можна так не любити людей: декого з форуму якщо не грець ухопить, так шляк тра́фить.
Бо навіть ті, хто ніколи не був у Львові, і то писав, писав та пророкував…

P.S. Не знаю, як це буде у вас - бо від Даьудовника багато залежить, чел коли я почав робити ремонт в своїй останній львівській квартирі (новобудова), то вола і світло були включені відразу, все було оформлено на Забудовника, а вже десь через 1/2 роки було оформлення особових рахунків та підписання Договорів.
Але з першого дня була і вода і електрика.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 05 жов, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Ключове слово можемо.
Так, бо може я відмовлюсь?))
  Bolt написав:тільки загальний бΛяшаний дах пошкодило.
Та то вже, напевно, лише уламки попадали на той дах...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:53

  akurt написав:Даремно Ви так, пан Успіх!
Хіба можна так не любити людей: декого з форуму якщо не грець ухопить, так шляк тра́фить.
Бо навіть ті, хто ніколи не був у Львові, і то писав, писав та пророкував…

Та я бачу, що вже декого параліч мізків хапає :mrgreen:
І то тільки від викладених двох речень у Вайбері :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8689
З нами з: 18.03.21
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:58

  Bolt написав:Ключове слово можемо.
б***, попали по гаражу біля автовокзала. Добре, що над нашим ще два рівня і тільки загальний бΛяшаний дах пошкодило.

По всім містам України безліч випадків коли кулі палають і шкодять дахи автомобілі, влітають під кутом у вікна і бʼють скло. Є побиті сонячні панелі. Принаймні треба ховати власні голови під час тривог, щоб потім не нити «свої вбили».
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:00

Ще врахуйте, пане Успіх, що пан Hotab чисто з любові написав та як реальний інвестора в нерухомість закордонну.
А коли кількість ваших дітей рахував один біологічний батько такої ж кількості дітей, але забув де ті діти, скільки їм років та чи їли вони щось - то інша справа.
То прикольніше, бо уявіть як його зелена жаба гризе, бо три рази проходив співбесіду на роботу у Львів і всі три рази «пролетів». Справжній хВахівець зі львівської нерухомості!
Пише тут майже щоденно!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:11

akurt
А коли кількість ваших дітей рахував один біологічний батько такої ж кількості дітей, але забув де ті діти, скільки їм років та чи їли вони щось - то інша справа.


Він коли їх кидав, сказав «батько не той хто народив, а той хто виховав», і побажав вже former дружині знайти їм гарного вихователя. А він не при чому.
Hotab
 
Повідомлень: 16575
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:27

  Успіх написав:
  Bolt написав:Ключове слово можемо.
Так, бо може я відмовлюсь?))
  Bolt написав:тільки загальний бΛяшаний дах пошкодило.
Та то вже, напевно, лише уламки попадали на той дах...

Десь відоси є в телеграмі.
То видно обманка, бо був вибух причому вже коли дрон пробив металочеоепицю. Може з 2 кг в еквіваленті. Я зранку чув, що летіло ще щось крім шахедів, звук трохи інакший.
Bolt
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:44

  Hotab написав:akurt
з подальшим відведенням води у понижені місця рельєфу.


В цокольну кавалірку

Дивно шо акурт з хотабот все це знають , и ничего не предприняли? враги СССР или притаившиеся ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1060106110621063>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25351 17220823
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 жов, 2025 13:48
Damien
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1070, 1071, 1072
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10714 7468845
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 жов, 2025 13:29
Vadim_
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 75, 76, 77
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
764 336248
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 вер, 2025 18:25
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9831)
05.10.2025 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.