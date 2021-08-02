RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 16:12

О! Пане Вадиме, вже як засвітилися, то актуальне питання: на вашій новобудові в Дніпрі що із водою, електрикою, каналізацією, повітряпроводом (по-вашому «воздуховодами») кухні та санвузла, та що із газом?
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 17:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  flyman написав:Коли настає тиць-триндиць


Шах і мат!(для тутешніх заздрісників)


Зображення
Вітаю вас!
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 21:40

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Faceless написав:
Успіх написав:
  flyman написав:Коли настає тиць-триндиць


Шах і мат!(для тутешніх заздрісників)


Зображення
Вітаю вас!
Дякую!

Не пройшло і 4роки :D
Пройшло лише 3роки і 4міс. від дати обіцяної здачі :lol:
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 21:53

  Успіх написав:Не пройшло і 4роки :D
Пройшло лише 3роки і 4міс. від дати обіцяної здачі :lol:


Поздравляю!
За это время и цены у вас вверх.
Доброй свинье все впрок
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Господар Вельзевула написав:Поздравляю!
За это время и цены у вас вверх
Дякую!

Ціни зробили х3+

Але, плюсик відкидаємо на торг, то твердих х3 буде!
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну в гривне ж, не в долларе.
В долларе втрое только в кукуртлании подорожало параллельно с 10кратным падением курса
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:19

Все буде добре!©

  барабашов написав:Ну в гривне ж, не в долларе.
Ну так.
Платив я гривнею і в ній вона зробила твердих х3

А коли закінчиться війна, то і в доларі підтягнеться :mrgreen:

Всі ж знають, що зараз курс штучно тримають!
Он ціни на продукти з кожним кварталом дорощають, а курс - стабільний! :mrgreen:
