Додано: Нед 05 жов, 2025 16:12
О! Пане Вадиме, вже як засвітилися, то актуальне питання: на вашій новобудові в Дніпрі що із водою, електрикою, каналізацією, повітряпроводом (по-вашому «воздуховодами») кухні та санвузла, та що із газом?
akurt
Додано: Нед 05 жов, 2025 17:07
Успіх написав: flyman написав:
Коли настає тиць-триндиць
Шах і мат!(для тутешніх заздрісників)
Вітаю вас!
Faceless
Модератор
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:40
Faceless написав: Успіх написав: flyman написав:
Коли настає тиць-триндиць
Шах і мат!(для тутешніх заздрісників)
Вітаю вас!
Дякую!
Не пройшло і 4роки
Пройшло лише 3роки і 4міс. від дати обіцяної здачі
Успіх
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:53
Успіх написав:
Не пройшло і 4роки
Пройшло лише 3роки і 4міс. від дати обіцяної здачі
Поздравляю!
За это время и цены у вас вверх.
Доброй свинье все впрок
Господар Вельзевула
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:06
Господар Вельзевула написав:
Поздравляю!
За это время и цены у вас вверх
Дякую!
Ціни зробили х3+
Але, плюсик відкидаємо на торг, то твердих х3 буде!
Успіх
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:14
Ну в гривне ж, не в долларе.
В долларе втрое только в кукуртлании подорожало параллельно с 10кратным падением курса
барабашов
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:19
барабашов написав:
Ну в гривне ж, не в долларе.
Ну так.
Платив я гривнею і в ній вона зробила твердих х3
А коли закінчиться війна, то і в доларі підтягнеться
Всі ж знають, що зараз курс штучно тримають!
Он ціни на продукти з кожним кварталом дорощають, а курс - стабільний!
Успіх
