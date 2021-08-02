Додано: Пон 06 жов, 2025 10:17

Про те, що ціни зростають, ви, пане Успіх, нікому не розказуйте.

Бо перестануть купувати тритомне економічне дослідження «Інфляція в тих 197 країнах світу, в яких автор дослідження ніколи не був і в найближчі 7 років вже точно не буде». Автором є один з учасників цього форуму: голодупий та безсімейний.



В даному випадку іх безмежна заздрість до вашої скромної інвестиції заслуговує повагу:



1. Три роки тому ми всі активно обговорювали варіанти інвестицій у Львові. Свої «5 копійок» вставляв і я. З пользою, як ви знаєте.



2. Заздрість деяких панів меж немає, тому що поки пан Успіх перебував в окопах то на півдні України, то на півночі, то на сході, вони хотіли і хочуть вивернути ваші кармани та перевірити, скільки грошей ви отримали на службі на благо України та за захист тих нероб.

Зараз в одному із санаторіїв України проходить реабілітацію після поранення син моїх найкращих приятелів: витягнули метал з голови та весь в гіпсі: переламана ключиця. То ті красені залізуть і під гіпс, щоби помацати чужі гроші за поранення.



3. Ми всі, хто реально мешкає у Львові (я останні роки номінально), знаємо, що ви з батьком зробили неймовірне в наш важкий час: свою основну квартиру, де мешкає жінка з двома дітьми відремонтували самі за свої гроші. Це тому, що ж «клепка» в голові та робочі руки. Уявіть як ці заздрісники дивляться на свої руки. Незграбні. Як говорив мій дід, дивлячись на таких: «В нього золоті руки. Але виросли вони із сраки!»



4. Попереду одна із самих цікавих подій: як довести те, що із незрозумілих причин в Україні називають «квартира», а насправді голий залізобетонний паралелепіпед, до житлового стану. Я знаю мінімум двох учасників форуму, яким це НЕ ВДАЛОСЯ. Язиками ляпати та писати дурниці на Фінансовому форумі України - ось тут майстри. Зробити щось практичне - ні. Такий подвиг із всіх моїх знайомих вдалося тільки двом: Вам і ще одному за освітою фізику: той сам зварював каркаси ліжок, працював з деревом, сам працював з кахлем та сантехнікою, все сам - хіба що жінка допомагала. Кахлі укладав перший раз в житті - і все получилося!



5. Довести це до житлового стану буде нелегко.

Я сам маю великий досвід виконання ремонтів в своїх квартирах в попередні роки: це дуже важка справа, яку раніше було досить легко робити.

Ось такий на сьогодні парадокс: «дуже важка справа, яку легко було робити».

Зараз з посмішкою згадую те, що мене дратувало більше всього: коли в 2015 році я купив собі нову квартиру в новобудові - то практично щодня їздив на авто по львівській бруківці від квартири, де ще мешкав (це вулиця «Мала» там де Винниківський ринок Львова), до новобудови. Поки доїдеш по львівській бруківці ще й зранку або ввечері в години «пік», то всі нерви вимотаєш і витрати бензина піднімалися до 16,5 л на 100 км.

Але: всі майстри були - тільки гукни - вже починають працювати! Досі спілкуюся з паном Андрієм - виконробом. А в бригаді був хлопець Костянтин - то він хвилина в хвилину приїжджав на обʼєкт на ровері (!). Зараз він на фронті.

Двоє хлопців зробили всю електрику в 2-о кімнатній квартирі площею 74 кв.м за 2 чи 3 доби, все мідними дротами, та все так, як я крейдою намалював на стінах.

Найважче було вибрати сантехнічні прилади: кабіну, унітаз, всі вентилі і таке інше, бо все жінці «не таке». А щоби знайти «таке», то приходилося їздити то в Пасіки-Зубрицькі, то навпаки в район «Знесіння»… а потім ще - на «Південний… але все було, був вибір при адекватних тоді цінах і головне - всі майстри прибігали по першому телефонному дзвінку.

Зараз все змінилося - і тому ваша майбутня розповідь про те, як та що вдалося - я гадаю буде цікавою.

Ну а тупопикові заздрісники захлинуться слиною, бо навіть цікаво, як їх жаба душить від того, що колишній ФОП - а зараз боєць ЗСУ - заробив гроші на саму маленьку у Львові квартиру та хоче довести її «до розуму».

Квартира маленька, а зелена жаба велика!

Душить і душить, душить і душить…