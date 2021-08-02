RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Господар Вельзевула написав:Поздравляю!
За это время и цены у вас вверх
Дякую!

Ціни зробили х3+

Але, плюсик відкидаємо на торг, то твердих х3 буде!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну в гривне ж, не в долларе.
В долларе втрое только в кукуртлании подорожало параллельно с 10кратным падением курса
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5414
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:19

Все буде добре!©

  барабашов написав:Ну в гривне ж, не в долларе.
Ну так.
Платив я гривнею і в ній вона зробила твердих х3

А коли закінчиться війна, то і в доларі підтягнеться :mrgreen:

Всі ж знають, що зараз курс штучно тримають!
Он ціни на продукти з кожним кварталом дорощають, а курс - стабільний! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8704
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:17

Про те, що ціни зростають, ви, пане Успіх, нікому не розказуйте.
Бо перестануть купувати тритомне економічне дослідження «Інфляція в тих 197 країнах світу, в яких автор дослідження ніколи не був і в найближчі 7 років вже точно не буде». Автором є один з учасників цього форуму: голодупий та безсімейний.

В даному випадку іх безмежна заздрість до вашої скромної інвестиції заслуговує повагу:

1. Три роки тому ми всі активно обговорювали варіанти інвестицій у Львові. Свої «5 копійок» вставляв і я. З пользою, як ви знаєте.

2. Заздрість деяких панів меж немає, тому що поки пан Успіх перебував в окопах то на півдні України, то на півночі, то на сході, вони хотіли і хочуть вивернути ваші кармани та перевірити, скільки грошей ви отримали на службі на благо України та за захист тих нероб.
Зараз в одному із санаторіїв України проходить реабілітацію після поранення син моїх найкращих приятелів: витягнули метал з голови та весь в гіпсі: переламана ключиця. То ті красені залізуть і під гіпс, щоби помацати чужі гроші за поранення.

3. Ми всі, хто реально мешкає у Львові (я останні роки номінально), знаємо, що ви з батьком зробили неймовірне в наш важкий час: свою основну квартиру, де мешкає жінка з двома дітьми відремонтували самі за свої гроші. Це тому, що ж «клепка» в голові та робочі руки. Уявіть як ці заздрісники дивляться на свої руки. Незграбні. Як говорив мій дід, дивлячись на таких: «В нього золоті руки. Але виросли вони із сраки!»

4. Попереду одна із самих цікавих подій: як довести те, що із незрозумілих причин в Україні називають «квартира», а насправді голий залізобетонний паралелепіпед, до житлового стану. Я знаю мінімум двох учасників форуму, яким це НЕ ВДАЛОСЯ. Язиками ляпати та писати дурниці на Фінансовому форумі України - ось тут майстри. Зробити щось практичне - ні. Такий подвиг із всіх моїх знайомих вдалося тільки двом: Вам і ще одному за освітою фізику: той сам зварював каркаси ліжок, працював з деревом, сам працював з кахлем та сантехнікою, все сам - хіба що жінка допомагала. Кахлі укладав перший раз в житті - і все получилося!

5. Довести це до житлового стану буде нелегко.
Я сам маю великий досвід виконання ремонтів в своїх квартирах в попередні роки: це дуже важка справа, яку раніше було досить легко робити.
Ось такий на сьогодні парадокс: «дуже важка справа, яку легко було робити».
Зараз з посмішкою згадую те, що мене дратувало більше всього: коли в 2015 році я купив собі нову квартиру в новобудові - то практично щодня їздив на авто по львівській бруківці від квартири, де ще мешкав (це вулиця «Мала» там де Винниківський ринок Львова), до новобудови. Поки доїдеш по львівській бруківці ще й зранку або ввечері в години «пік», то всі нерви вимотаєш і витрати бензина піднімалися до 16,5 л на 100 км.
Але: всі майстри були - тільки гукни - вже починають працювати! Досі спілкуюся з паном Андрієм - виконробом. А в бригаді був хлопець Костянтин - то він хвилина в хвилину приїжджав на обʼєкт на ровері (!). Зараз він на фронті.
Двоє хлопців зробили всю електрику в 2-о кімнатній квартирі площею 74 кв.м за 2 чи 3 доби, все мідними дротами, та все так, як я крейдою намалював на стінах.
Найважче було вибрати сантехнічні прилади: кабіну, унітаз, всі вентилі і таке інше, бо все жінці «не таке». А щоби знайти «таке», то приходилося їздити то в Пасіки-Зубрицькі, то навпаки в район «Знесіння»… а потім ще - на «Південний… але все було, був вибір при адекватних тоді цінах і головне - всі майстри прибігали по першому телефонному дзвінку.
Зараз все змінилося - і тому ваша майбутня розповідь про те, як та що вдалося - я гадаю буде цікавою.
Ну а тупопикові заздрісники захлинуться слиною, бо навіть цікаво, як їх жаба душить від того, що колишній ФОП - а зараз боєць ЗСУ - заробив гроші на саму маленьку у Львові квартиру та хоче довести її «до розуму».
Квартира маленька, а зелена жаба велика!
Душить і душить, душить і душить…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11347
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4034 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:08

Так багато букв

akurt Про яку жабу йде мова в такому довгому описі?, він що купив маєток на Маямі чи 100м яхту? Тепер багато толкової молоді купує квартири як у Львові так і за кордоном і ніхто цим не переймається і їх гроші не рахує.
lavua67
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 28.11.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тепер багато толкової молоді купує квартири

Просто тут за багато років вистраждав/дочекався не молодь, і не толкова. То треба заздрити 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16622
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
