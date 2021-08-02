А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 жов, 2025 23:40
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Він там все бойового робота робить.
З минулого/ціквого - скаржиться що теща комп з розетки висмикує, замість вимкнути через меню «пуск». Поради жити без тещі ігнорував, бо так дешевше ж.
Додано: Чет 16 жов, 2025 07:47
Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
|