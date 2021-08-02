|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 жов, 2025 23:40
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:58
Він там все бойового робота робить.
З минулого/ціквого - скаржиться що теща комп з розетки висмикує, замість вимкнути через меню «пуск». Поради жити без тещі ігнорував, бо так дешевше ж.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16836
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2521 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Чет 16 жов, 2025 07:47
Господар Вельзевула написав:
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3679
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:10
Bolt написав: Господар Вельзевула написав:
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
може натяк, що там є особиста інфо типу телефону?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10155
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:10
Shaman написав: Bolt написав: Господар Вельзевула написав:
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
може натяк, що там є особиста інфо типу телефону?
Такого плану інфа, хіба про людей, які займаються продажем товарів, послуг.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3679
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 11:22
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6315
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 21 жов, 2025 19:42
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 8754
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Сер 22 жов, 2025 00:57
Успіх ремонт 25куёв
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30824
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2526 раз.
- Подякували: 3508 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10747
|7493028
|
|
|25354
|17263040
|
|
|765
|345775
|
П'ят 17 жов, 2025 14:44
Ірина_
|