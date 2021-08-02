А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 жов, 2025 23:40
А на форумах мало кто сидит сейчас. А ежели сидит-так на разных обычно. Я Флаймана на Доу впиймав, так, зашел поглазеть че там айтишники беседуют-смотрю и он там.
Даже ник не удосужился поменять
Додано: Чет 16 жов, 2025 00:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Він там все бойового робота робить.
З минулого/ціквого - скаржиться що теща комп з розетки висмикує, замість вимкнути через меню «пуск». Поради жити без тещі ігнорував, бо так дешевше ж.
Додано: Чет 16 жов, 2025 07:47
Ну тут двое, как минимум, с того форума, где вы меня нашли, с такими же никами. Один из них от туда свалил сюда бо не выдержал булинга местной аудитории.
Пы. Сы Что даст вам знание, кто ещё на каких форумах сидит помимо этого?!
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:10
може натяк, що там є особиста інфо типу телефону?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:10
Такого плану інфа, хіба про людей, які займаються продажем товарів, послуг.
Додано: Вів 21 жов, 2025 11:22
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Додано: Вів 21 жов, 2025 19:42
Re: Купуємо Львівську нерухомість і робимо ремонт
Додано: Сер 22 жов, 2025 08:29
Я їм покажу, як в 10К вкластись!
Додано: Сер 22 жов, 2025 09:30
Зараз закінчує ремонт в 3-к квартирі приятель.
Квартира повністю вбита була - реально бабушатник.
Готує під орендарів.
Змінив фактично все: двері, вікна, підлогу, сантехніку. Заново кахлі поклав.
Половину роботу виконував разом із сином / половину наймав.
Жінка його хотіла клеїти шпалери - я відмовив: тільки пофарбувати стіни.
Зробив запит, в яку ціну йому обійшлося.
Буде відповідь з цифрами - напишу.
Самому цікаво.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|