Додано: Нед 07 гру, 2025 12:24

Вісті з полів для пана "Успіх".



Це для планування витрат в наш важкий час в галузі перетворення квартири в новобудові в квартиру, яку можна здавати в оренду.

Вихідні дані:

- трикімнатний "бабушатник" в дуже дуже віддаленому спальному районі одного обласного центра;

- будинок орієнтовно 1972-1979 років;

- останні років 5 або 10 квартира була порожня - після того, як відійшли у засвіти батьки сучасного власника.

- щоби ви знали стан будинка - цитати вчорашнього дня:

"Сусід над квартирою розпочав ремонт. Учора розбивав перегородки та підлоги. Гуркіт страшний. Плити перекриття з опиранням по периметру на відстань всього до 160 мм. Як би не пробили. Колишня колега найняла раніше будівельну фірму. Так вони сусідам знизу попробивали стелі. Довго судилася. Одні збитки мала..."

- відбулася повна заміна електрики сантехніки, вікон та дверей. Стяжка на підлозі. Здається лінолеум.



Не менше 1/2 частини будівельних робіт виконував сам або із сином.

Кахлі використовував або із власного складу в гаражі або найдешевший з Епіцентру.



Ремонт майже закінчив. Ремонт під орендарів.

Ще купа дріб'язку типу штор, гардин тощо.

Меблі та холодильник завіз старі - але цілі, "радянських часів" - це його трохи засмучує. Але економив на всьому, що можна.

В тому дуже дуже віддаленому районі не варто сподіватися на "дорогого" орендаря.



Так ось станом на 06 грудня 2025 року всі витрати склали орієнтовно 250 000 гривень.

- А что так можно было? (с)

- Можна!



P.S. Ніколи нічого нікому він не здавав. Все це робив тільки тому, що квартира реально "загиналася", пропадала та треба було щось робити. Сусіда продав таку саму 3-к за 37 000 доларів та перехрестився. Досвіду=0. Кого знайде - та на яку ціну - напишу - самому цікаво. Здається орієнтир цін там в діапазоні 12 000....15 000 гривень.