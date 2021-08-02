RSS
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 08:23

  Hotab написав:Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.


2022. В мене забудовник прийняв 40 000 євро готівкою в Вінниці.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:18

2022. В мене забудовник прийняв 40 000 євро готівкою в Вінниці.

Забудовники завжди брали і беруть) В Україні. В Європі , яка вже ЄС , або має дорожню карту до ЄС - вже ні. Албанія наче ще можна.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:35

Хомякоид
Хороший забудовник))
