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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 17 січ, 2018 14:37 Итоги: Энергетика 17.01.18



По состоянию на 7.30 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,1%, до $69,08 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,11%, до $63,66 за баррель.



Недавний рост нефтяных цен до максимальных отметок с декабря 2014 года сменился коррекционным удешевлением, при этом показатели остаются на высоких уровнях. Удорожание сырья объяснялось ребалансировкой рынка на фоне сделки стран ОПЕК по сокращению добычи.



«Я думаю, рынок собирается посмотреть на то, будут ли расти запасы нефти в ближайшую пару недель», - таково мнение главы консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липова.



Участники рынка наблюдают за тем, будет ли перерыв после нескольких недель снижения запасов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы начинают ежегодное техобслуживание, что снижает их спрос в нефти. Последний раз рост запасов наблюдался в середине ноября.



В четверг инвесторы ожидают данные по запасам нефти в США по итогам прошлой недели. Свои данные сообщат Американский институт нефти (API) и минэнерго США. Эксперты ожидают, что запасы уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 415,9 миллиона баррелей.



Цены на нефть завершили снижением торги во вторник, отступив от трехлетних максимумов, так как трейдеры ожидали данных по запасам и производству нефти в США.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже февральская нефть сорта WTI упала на 57 центов, или 0,9%, до $63,73 за баррель. Цены закрылись в пятницу на уровне $64,30, что является самым высоким показателем с начала декабря 2014 года.



Мартовская нефть Brent упала на $1,11 или 1,6%, до $69,15 за баррель на ICE Futures Europe. Нефть Brent закрылась в понедельник выше $70 за баррель впервые с декабря 2014 года, чему способствовал ослабевший доллар США.



Приверженность сокращению производства во главе с Организацией стран-экспортеров нефти сильнее, чем когда-либо.



В недавнем примечании аналитики Morgan Stanley подняли прогноз цен на нефть Brent за третий III этого года до $75 по сравнению с предыдущим прогнозом в $63.



Между тем, данные компании, опубликованные в пятницу, показали, что количество активных нефтяных буровых установок в США выросло за неделю — это первое увеличение за пять недель, указывающее на повышение активности бурения.



Февральский бензин закончил торги на уровне $1,838 за галлон, потеряв 0,6%, тогда как февральский топочный мазут упал на 1% до $2,063 за галлон.



Ожидается рост добычи сланца в США в феврале – EIA.



Как ожидается, добыча шельфовой нефти на семи основных нефтяных месторождений в США покажет месячный рост на 111 000 баррелей в день в феврале до 6,549 млн. барр. в день, - говорится в докладе Управления по энергетической информации, опубликованном во вторник. Ожидается, что добыча нефти в Пермском бассейне, который охватывает части западного Техаса и юго-восточной Нью-Мексико, покажет самый большой подъем с увеличением на 76 000 барр. в день.



США: Рост нефтедобычи до исторического рекорда может изменить баланс мировой торговли.



Стремительный рост добычи ресурсов сланцевой нефти в США уже скоро может подтолкнуть общий объем производства сырья в стране выше отметки 10 миллионов баррелей в сутки – уровня, о котором буквально десять лет назад мало кто мог мечтать. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году, и новый, как ожидается, долго не устоит. По прогнозу Управления энергетической информации, добыча нефти в США достигнет 11 миллионов баррелей в сутки к концу 2019 года, что позволит им конкурировать с крупнейшими производителями сырья в мире.



Экономические и политические последствия роста нефтедобычи в США колоссальные: сокращение импорта нефти в страну на одну пятую за 10 лет, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в ее отдаленных районах и снижение розничных цен на бензин на внутреннем рынке на 37% с пика 2008 года. Если в 1970-х в США царили опасения насчёт серьезного дефицита энергии, то нынешний президент страны Дональд Трамп пообещал обеспечить стране энергетическое доминирование.



Суточный объём торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть увеличился более чем в два раза за последние десять лет, в среднем превысив отметку 1,2 миллиарда баррелей в сутки в 2017 году, следует из данных биржевого оператора CME Group. В конце ноября CME объявил о запуске торговли новыми фьючерсными контрактами WTI-Dubai – спредом между американским бенчмарком WTI и азиатским эталоном Dubai. Это решение продиктовано наращиванием экспорта нефти из США в Азию, где американские поставщики уже активно борются со своими ближневосточными конкурентами за долю рынка.



Вопрос, будет ли добыча сланцев расти столь уверенными темпами и дальше, остаётся открытым, так как её стремительная активизация заставляет задуматься над тем, что добыча уже находится на пике, а прогнозы будущего объёма производства слишком оптимистичны. Кроме того, если говорить о сланцевых формациях, добыча на которых ведется наиболее активно, то расходы на услуги подрядчиков на них в последнее время значительно выросли, и некоторые инвесторы в связи с этим призывают компании сосредоточиться на оптимизации краткосрочной прибыли, а не наращивать бурение.



Но добытчики ресурсов сланцевой нефти уже доказали, что умеют приспосабливаться к текущей реальности. Из ценовой войны, которую развязала Саудовская Аравия, они вышли победителями благодаря масштабному сокращению расходов и усовершенствованию технологии бурения.



В настоящий момент фьючерсные контракты на североамериканский сорт торгуются выше 64 доллара за баррель, что позволяет американским энергетическим компаниям и выплачивать дивиденды, и инвестировать в расширение бурения.



В конце 2015 года Конгресс США снял запрет на экспорт нефти. В настоящий момент экспортные поставки нефти из США держатся вблизи 1,7 миллиона баррелей в сутки.



Более того, в этом году мощности для экспорта природного газа возрастут до 3,8 миллиарда кубических футов в сутки, в том числе за счет переоборудования терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ) под экспорт. Спрос на экспорт вкупе с растущей добычей в таких отдаленных частях страны, как Западный Техас и Северная Дакота, привели к буму строительства трубопроводной инфраструктуры в США.



Компании, включая Kinder Morgan и Enterprise Products Partners построили трубопроводы для прокачки жидких углеводородов протяженностью 26 000 миль в период с 2012 года по 2016-й, следует из данных профильного ведомства. Ещё несколько многомиллиардных проектов сейчас находятся в стадии разработки. Сами бурильщики говорят, что могут отправлять на экспорт гораздо большие объемы.



«Мы продолжаем совершенствовать технологию бурения, здесь речь идет как о скорости, так и об эффективности», – сказал Матиас Шлехт из нефтесервисной компании Baker Hughes. На бурение новых скважин сегодня уходит не больше недели, хотя ещё пару лет назад оно занимало почти месяц, добавил он.

Следующая волна роста добычи сланцев в США будет зависеть от технологий по увеличению нефтеотдачи скважин. Сегодня компании в этих целях используют искусственный интеллект и нанимают фрилансеров.



Рост инвестиций подталкивает всё больше компаний бурить новые скважины в менее производительных районах, а технологии, в свою очередь, помогут сделать добычу на этих формациях более рентабельной, считает Кейт Ричард из Warwick Energy Group. По ее расчетам, около трети из объема частных инвестиций, выделенных на развитие сланцевого сегмента, пойдет на наращивание добычи в регионах, которыми до этого пренебрегали.



Кроме того, рост нефтяных котировок может заставить энергокомпании обратить внимание на пробуренные, но не законченные скважины, число которых в настоящий момент составляет около 7 300.



Keane Group и Liberty Oilfield Services – подрядчики, которые специализируются на бурении гидравлическим разрывом пласта, также быстро отреагировали на скачок цен на нефть и поспешили закупить новое дорогостоящее оборудование в надежде на то, что заказов прибавится. Доходы таких компаний в США, как ожидается, увеличатся на 20% в этом году и приблизятся к рекордной отметке 2014 года на уровне $29 миллиардов, считают аналитики компании Spears & Associates.



Изначально сланцевая революция изменила устоявшуюся иерархию в отрасли, превратив мелких игроков в миллиардеров. Так, если десять лет назад американские энергетические гиганты – Exxon Mobil и Chevron – сместили акцент на зарубежные активы, то сегодня они возвращаются домой, скупая сланцевые компании и участки и увеличивая инвестиции в них.



Так, в прошлом году Exxon сообщил о намерении заплатить до $6,6 миллиарда за участок на крупнейшем сланцевом месторождении Америки – Permian. Chevron в этом году планирует инвестировать $4,3 миллиарда в разработку сланцевых ресурсов.



Возвращение в отрасль таких крупных компаний благоприятствует росту благосостояния в регионах добычи. Так, например, безработица в Мидленде, штат Техас, снизилась до 2,6%, сказал Уилли Тейлор из Permian Basin Workforce Development Board. Сегодня компании в Западном Техасе предлагают премии при приёме на работу, чтобы таким образом привлечь новые кадры, добавил он. «Раньше этот рынок контролировали работодатели, – сказал Тейлор. – Сейчас можно сказать, что карты в руках у соискателей».



Украинский газовый транзит снизился на четверть.



За 14 дней января 2018 года транзит газа через Украину в Европу снизился на четверть (по сравнению с тем же периодом прошлого года). Суточный объём транзита через Велке Капушаны в Словакию был ниже только зимой 2014-2015 гг, когда Газпром сократил экспорт в несколько европейских стран по приказу Путина «в наказание» за реверсные поставки из Евросоюза в ГТС Украины.



На мой взгляд, нынешнее сокращение транзита связано со снижением спроса на газ из-за тёплой зимы.



P.S. В 2015 г. Путин также приказал снизить суточные поставки по «Северному потоку». Наверно, для того, чтобы показать, что гарантии надежного европейского газоснабжения дает не бестранзитный (мимо Украины и Польши) маршрут, а «правильное» поведение импортеров.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в среду утром продолжают коррекционное снижение после рекордного роста, трейдеры ожидают статистику по запасам сырья в США за прошлую неделю.Цены на нефть завершили снижением торги во вторник, отступив от трехлетних максимумов, так как трейдеры ожидали данных по запасам и производству нефти в США.Ожидается рост добычи сланца в США в феврале – EIA.Как ожидается, добыча шельфовой нефти на семи основных нефтяных месторождений в США покажет месячный рост на 111 000 баррелей в день в феврале до 6,549 млн. барр. в день, - говорится в докладе Управления по энергетической информации, опубликованном во вторник. Ожидается, что добыча нефти в Пермском бассейне, который охватывает части западного Техаса и юго-восточной Нью-Мексико, покажет самый большой подъем с увеличением на 76 000 барр. в день.США: Рост нефтедобычи до исторического рекорда может изменить баланс мировой торговли.Стремительный рост добычи ресурсов сланцевой нефти в США уже скоро может подтолкнуть общий объем производства сырья в стране выше отметки 10 миллионов баррелей в сутки – уровня, о котором буквально десять лет назад мало кто мог мечтать. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году, и новый, как ожидается, долго не устоит. По прогнозу Управления энергетической информации, добыча нефти в США достигнет 11 миллионов баррелей в сутки к концу 2019 года, что позволит им конкурировать с крупнейшими производителями сырья в мире.Экономические и политические последствия роста нефтедобычи в США колоссальные: сокращение импорта нефти в страну на одну пятую за 10 лет, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в ее отдаленных районах и снижение розничных цен на бензин на внутреннем рынке на 37% с пика 2008 года. Если в 1970-х в США царили опасения насчёт серьезного дефицита энергии, то нынешний президент страны Дональд Трамп пообещал обеспечить стране энергетическое доминирование.Суточный объём торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть увеличился более чем в два раза за последние десять лет, в среднем превысив отметку 1,2 миллиарда баррелей в сутки в 2017 году, следует из данных биржевого оператора CME Group. В конце ноября CME объявил о запуске торговли новыми фьючерсными контрактами WTI-Dubai – спредом между американским бенчмарком WTI и азиатским эталоном Dubai. Это решение продиктовано наращиванием экспорта нефти из США в Азию, где американские поставщики уже активно борются со своими ближневосточными конкурентами за долю рынка.Вопрос, будет ли добыча сланцев расти столь уверенными темпами и дальше, остаётся открытым, так как её стремительная активизация заставляет задуматься над тем, что добыча уже находится на пике, а прогнозы будущего объёма производства слишком оптимистичны. Кроме того, если говорить о сланцевых формациях, добыча на которых ведется наиболее активно, то расходы на услуги подрядчиков на них в последнее время значительно выросли, и некоторые инвесторы в связи с этим призывают компании сосредоточиться на оптимизации краткосрочной прибыли, а не наращивать бурение.Но добытчики ресурсов сланцевой нефти уже доказали, что умеют приспосабливаться к текущей реальности. Из ценовой войны, которую развязала Саудовская Аравия, они вышли победителями благодаря масштабному сокращению расходов и усовершенствованию технологии бурения.В настоящий момент фьючерсные контракты на североамериканский сорт торгуются выше 64 доллара за баррель, что позволяет американским энергетическим компаниям и выплачивать дивиденды, и инвестировать в расширение бурения.В конце 2015 года Конгресс США снял запрет на экспорт нефти. В настоящий момент экспортные поставки нефти из США держатся вблизи 1,7 миллиона баррелей в сутки.Более того, в этом году мощности для экспорта природного газа возрастут до 3,8 миллиарда кубических футов в сутки, в том числе за счет переоборудования терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ) под экспорт. Спрос на экспорт вкупе с растущей добычей в таких отдаленных частях страны, как Западный Техас и Северная Дакота, привели к буму строительства трубопроводной инфраструктуры в США.Компании, включая Kinder Morgan и Enterprise Products Partners построили трубопроводы для прокачки жидких углеводородов протяженностью 26 000 миль в период с 2012 года по 2016-й, следует из данных профильного ведомства. Ещё несколько многомиллиардных проектов сейчас находятся в стадии разработки. Сами бурильщики говорят, что могут отправлять на экспорт гораздо большие объемы.«Мы продолжаем совершенствовать технологию бурения, здесь речь идет как о скорости, так и об эффективности», – сказал Матиас Шлехт из нефтесервисной компании Baker Hughes. На бурение новых скважин сегодня уходит не больше недели, хотя ещё пару лет назад оно занимало почти месяц, добавил он.Следующая волна роста добычи сланцев в США будет зависеть от технологий по увеличению нефтеотдачи скважин. Сегодня компании в этих целях используют искусственный интеллект и нанимают фрилансеров.Рост инвестиций подталкивает всё больше компаний бурить новые скважины в менее производительных районах, а технологии, в свою очередь, помогут сделать добычу на этих формациях более рентабельной, считает Кейт Ричард из Warwick Energy Group. По ее расчетам, около трети из объема частных инвестиций, выделенных на развитие сланцевого сегмента, пойдет на наращивание добычи в регионах, которыми до этого пренебрегали.Кроме того, рост нефтяных котировок может заставить энергокомпании обратить внимание на пробуренные, но не законченные скважины, число которых в настоящий момент составляет около 7 300.Keane Group и Liberty Oilfield Services – подрядчики, которые специализируются на бурении гидравлическим разрывом пласта, также быстро отреагировали на скачок цен на нефть и поспешили закупить новое дорогостоящее оборудование в надежде на то, что заказов прибавится. Доходы таких компаний в США, как ожидается, увеличатся на 20% в этом году и приблизятся к рекордной отметке 2014 года на уровне $29 миллиардов, считают аналитики компании Spears & Associates.Изначально сланцевая революция изменила устоявшуюся иерархию в отрасли, превратив мелких игроков в миллиардеров. Так, если десять лет назад американские энергетические гиганты – Exxon Mobil и Chevron – сместили акцент на зарубежные активы, то сегодня они возвращаются домой, скупая сланцевые компании и участки и увеличивая инвестиции в них.Так, в прошлом году Exxon сообщил о намерении заплатить до $6,6 миллиарда за участок на крупнейшем сланцевом месторождении Америки – Permian. Chevron в этом году планирует инвестировать $4,3 миллиарда в разработку сланцевых ресурсов.Возвращение в отрасль таких крупных компаний благоприятствует росту благосостояния в регионах добычи. Так, например, безработица в Мидленде, штат Техас, снизилась до 2,6%, сказал Уилли Тейлор из Permian Basin Workforce Development Board. Сегодня компании в Западном Техасе предлагают премии при приёме на работу, чтобы таким образом привлечь новые кадры, добавил он. «Раньше этот рынок контролировали работодатели, – сказал Тейлор. – Сейчас можно сказать, что карты в руках у соискателей».Украинский газовый транзит снизился на четверть.За 14 дней января 2018 года транзит газа через Украину в Европу снизился на четверть (по сравнению с тем же периодом прошлого года). Суточный объём транзита через Велке Капушаны в Словакию был ниже только зимой 2014-2015 гг, когда Газпром сократил экспорт в несколько европейских стран по приказу Путина «в наказание» за реверсные поставки из Евросоюза в ГТС Украины.На мой взгляд, нынешнее сокращение транзита связано со снижением спроса на газ из-за тёплой зимы.P.S. В 2015 г. Путин также приказал снизить суточные поставки по «Северному потоку». Наверно, для того, чтобы показать, что гарантии надежного европейского газоснабжения дает не бестранзитный (мимо Украины и Польши) маршрут, а «правильное» поведение импортеров.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60743 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3571 раз. Подякували: 6826 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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