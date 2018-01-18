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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 18 січ, 2018 13:40 Итоги: Валюта 18.01.18



По состоянию на 08.45 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $10,9, или на 0,82% - до $1328,2 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,73% - до $17,04 за унцию.



При этом индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 90,81 пункта. Ранее в четверг индекс доллара увеличивался до 91 пункта после падения в среду до 90,14 пункта - самого низкого показателя с января 2015 года.



Восстановление курса доллара в четверг связано с публикацией статистики по промпроизводству в США. В среду Федрезерв страны сообщил, что промышленное производство в США в декабре выросло на 0,9% в месячном выражении, когда аналитики ожидали роста на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей в декабре составила в США 77,9% против прогнозов в 77,3%.



Некоторую поддержку доллару также оказали данные Beige Book – «Бежевой книги» (сводка комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны).

Согласно документу, экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти.

Стоимость золота зависит от динамики курса доллара. Укрепление американской валюты, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар по-прежнему демонстрирует негативную динамику к основным мировым валютам в четверг утром в преддверии выхода статистики по рынку труда и недвижимости США.



По состоянию на 08.10 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2207 за евро против $1,2188 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥111,14 за доллар со ¥111,28 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 90,76 пункта, при этом в среду показатель достигал минимума с января 2015 года в 90,14 пункта.



Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику из США по безработице и рынку недвижимости. Согласно ожиданиям экспертов, количество новых домов в США в декабре снизилось на 1,7% по сравнению с показателем ноября - до 1,275 миллиона.



В это же время станут известны данные по заявкам по безработице за неделю. По прогнозу, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 января, снизилось на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 250 тысяч.



Инвесторы также обратили внимание на данные «Бежевой книги» (Beige Book) - сводки комментариев ФРС США по экономическому положению 12 округов страны, опубликованные накануне. Согласно документу, экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу продолжал расти.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 18 января повысился на 16,72 коп. и составил 56,7597 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 8,49 коп., на торгах среды потерял 1,35 коп., оказавшись на уровне 28,6661 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 января с уровней предыдущего закрытия 28,625/28,645 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» просел к 28,61/28,63, а спустя 28 минут, прекратив коррекцию, отскочил к 28,62/28,64 UAH/USD, не покидая эту цифру до 11.05.



С этого момента доллар инициировал ралли, динамика которого нарастала, приведя «американца» по состоянию на полдень, около 12.06 до уровня 28,68/28,69 UAH/USD, сопровождаясь «молчанием» регулятора.



Лишь по достижении «американцем» цифры 28,70/28,72 UAH/USD, что произошло к 12.37, НБУ начал долларовые интервенции реализуя СКВ по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,70 UAH/USD. Припозднившийся выход регулятора на межбанк остановил рост «американца» на уровне 28,70/28,72 UAH/USD. При этих ценах рынок около 13.07 ушел на обеденный перерыв. Вскоре, около 13.15 котировки доллара, пролонгируя рост, расширили спред до 28,70/28,73 UAH/USD.



Валюта США на опустевшем межбанке не покидала эту цифру, по сути, до самого завершения торгов.



На цифре 28,70/28,73 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 17 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6661 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,13% с 28,0672 UAH/USD до 28,6661 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 января гривна overnight котировалась банками по 12,00/13,50% годовых (после 12.17 Киева - 12,00/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.



Во-первых, как и накануне ощущалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



Как и предполагалось, более низкая активность импортеров на фоне некоторого роста оферов СКВ экспортерами обеспечили заметное замедление роста курса «американца». Если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 8,49 коп., нынче его «привес» составил лишь 1,35 коп. Думаю, резкое замедление роста долларовых цен на межбанке поддержало сжатие гривневой ликвидности.



Гривневый ресурс стал уже, о чем дали понять понизившиеся с уровня 52 382,0 млн. грн. к отметке 49 659,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 января, едва заметно, на $1,6 млн., понизившись, по сути не изменились с приподнявшегося накануне уровня, имея для этого следующие основания.



Во-первых, несколько снизившаяся торговая активность импортеров, выросшая на вторничной сессии рынка, компенсировалась ростом оферов экспортеров.



Во-вторых, очевидный крен рынка безналичного доллара в сторону стабилизации, подтверждаемый замедлением роста курса «американца» также способствовал сохранению оборотов на приличном уровне.



В-третьих, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку ликвидности, продав в общей сложности $21,0 млн.



Анонсированное выше символическое снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 16 января, в среду, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $235,9 млн. к отметке $232,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $197,7 млн. к $196,1 млн.



О наиболее вероятных причинах фактического сохранения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду на уровне вторника мы сообщили выше.



Торги 17 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию, констатировав, как и накануне, некоторое, более скромное, чем накануне, подорожание наличного доллара в течение среды, ставшее следствием реакции потенциальных клиентов на пролонгацию «бычьего» тренда в секторе доллара валютного межбанка.



Однако, заметное замедление «зеленого» ралли на валютном межбанке, как и ожидалось, сулит по мере развития там событий в нужном направлении, даст весомый повод войти в полосу стабильности и наличному рынку.



Как и предполагалось, 17-го наблюдалось заметное снижение «прессинга» на рынке «зеленого» безнала. Как посредством роста предложения со стороны экспортеров, так и отказа импортеров приобретать СКВ по выросшим ценам.



Однако, мы отвлеклись.



На сей раз к вечеру среды дилеры «неформальных» рынков вышеперечисленных населенных пунктов доложили об итоговом равновесии покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня. Это позволило большинству рынков (Днепр, Киев, Крыжополь и Одесса) констатировать некоторое улучшение итоговой ликвидности. Остальные повторили приличные показатели предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Одесса, Днепр), либо прибавила 2,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева).

Офера наличного «американца» в среду либо не изменились (Киев), либо прибавили 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного доллара выросла на 2,0-7,0 коп.(лидировал в росте рынок столицы), предложение прибавило 3,0-10,0 коп. (снова в лидерах роста рынок Киева).



Так или иначе, наличная пара доллар-гривня снова пролонгировала рост, констатировав в течение среды очевидную потерю темпа.



Итак, наличный рынок по итогам среды двинулся вослед за «зелеными быками» межбанка, немного приподняв действующие цены как в реакции на клиентский спрос, так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.



Впрочем, по порядку.



Торги 17 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,65/28,75 UAH/USD, евро - 34,90/35,10 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.



Уже на протяжении первой половины среды стало очевидно, что значительных внутридневных курсовых «привесов» в паре доллар-гривня мы не увидим – дилеры в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс и реагируя на «нетвердое» преобладание клиентского спроса очень символически поднимали действующие цены.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c невысокой ликвидностью.



После обеда, неформалам днепровской розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты выросли до «отличного» уровня, заслужив «пятерку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 17 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 2,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 16 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 3,0 коп., позиция «предложение» прибавила 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,65/28,75 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к обеду среды добились устойчивого равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив «очень хорошую» итоговую ликвидность, улучшив показатели предыдущей сессии и заслужив «четверку с плюсом».



На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 2,0 коп., офера «потяжелели» на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 16 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 3,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 января уровнями 34,90/35,10 UAH/EUR, констатировав в течение среды рост бидов на 5,0 коп. на фоне аналогичного снижения оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 17 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которой для равновесия покупок и продаж требовалась предельно аккуратная курсовая поддержка. При этом дилерам приходилось быть внимательными, не допуская спада ликвидности сделок.



При этом наши валютчики, внимательно отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, довольно оперативно реагируя на случившуюся в пределах 03.00-15.10 Киева динамичную коррекцию главной валютной пары, которая компенсировала внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2244 к отметке $1,2243 констатировав внутридневное его снижение на «сиротский» 1 пункт.



Думаю, наши валютчики главным образом учли и эту фактическую стабильность пары евро-доллар в миру ограничившись в течение вульгарным, но симметричным сужением спреда.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 17 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2260, пара евро-доллар уже около 03.00 Киева организовала «белую свечу», подскочив на очень короткий срок до $1,2320. Засим, как мы указали выше, пара евро-доллар втянулась в коррекцию, которая продолжалась до 15.10 Киева, уронив евро к $1,2200.



Немного отдохнув в этой яме, пара евро-доллар по образу и подобию вторника, инициировала «реабилитационное» ралли, вызванное покупками ситуативно подешевевшего евро недальновидными спекулянтами. Как и накануне, покупатели евро снова увлеклись и забросили пару евро-доллар к $1,2276 по состоянию на 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро снижается второй день, но его потери были скромными, несмотря на ряд примечательных комментариев со стороны политиков относительно его недавнего укрепления. Единая валюта, которая отступила от трехлетнего максимума по отношению к доллару, по-прежнему чувствительна к риску коррекции, поскольку краткосрочное позиционирование искажено на длинной стороне, но ее неспособность отскочить в реакции на ярые нападки чиновников говорит о том, что общее позиционирование на рынке оставляет место для дальнейшего наращивания лонгов маржинальными игроками.



Доллар, измеряемый индексом Bloomberg Dollar Spot Index, приблизился к трехлетнему минимуму, прежде чем отскочить, поскольку казначейские облигации и валюты развивающихся рынков упали.



Евро был на 0,2% слабее, на уровне $1,2236, в 13.00 по Киеву, против $1,2209-1,2323, внутридневного диапазона; его взлет в азиатскую сессию был вызван тонкой ликвидностью и действием торговых алгоритмов, которые спровоцировали исполнение некоторых стопов заемных имен выше $1m2300, сообщили два дилера в Европе и Лондоне.



Он упал ниже $1,2250 на ранних лондонских торгах и вышел на новый минимум дня после того, как вице-президент ЕЦБ Виторио Констанцио поделился мнением о евро в интервью La Repubblica, заявив, что он «обеспокоен внезапными движениями, которые не отражают изменений в фундаментальных показателях», добавив, что инфляция в декабре немного снизилась. Член Совета управляющих Эвальд Новотны также добавил к последнему хору возмущенных чиновников, сказав, что недавний рост евро «не помогает» в деле стимулирования конечной инфляции в еврозоне. Данные за декабрь достигли прогнозируемого результата и не повлияли на валютный рынок.



Помогли доллару и высказывания президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана, который допустил, что в этом году трех повышений ключевой процентной ставки может и не хватить, если возникнет риск перегрева американской экономики.



«В этом году экономика будет расти сильно», - сказал Каплан в опубликованном во вторник интервью.



Его смелый прогноз предполагает, что концу года уровень безработицы упадет до 3%, а инфляция ускорится после неожиданного замедления в прошлом году. Ускорение роста экономики в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием благодаря налоговой реформе должно поддержать рост процентных ставок, считает чиновник. В 2017 году ФРС трижды поднимала ставку, сейчас ее диапазон составляет 1,25%-1,5%.



Каплан считает, что также важно следить за реакцией финансовых рынков, в том числе за сокращением разрыва между доходностью краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций.



Кривая доходности обычно выпрямляется, когда ЦБ повышает процентные ставки, способствуя росту доходности двухлетних облигаций, на которую ДКП оказывает наиболее непосредственное воздействие. Хотя доходность 10-летних бумаг в последнее время растет, она остается низкой по историческим меркам. Инверсия кривых, то есть падение доходности долгосрочных бумаг ниже доходности краткосрочных, обычно рассматривается экономистами как предвестник рецессии.



Каплан назвал разворот кривой доходности «заслуживающим беспокойства», но он не думает, что планируемый центральным банком темп повышения ставок может привести к такому результату. Напротив, есть риск перегрева экономики, риск для финансовой стабильности, которые могут усилиться в случае падения безработицы намного ниже уровня, который большинство руководителей ФРС считают сбалансированным на долгосрочную перспективу. Этот уровень составляет 4,6% и превышает реальный уровень безработицы в декабре, составивший 4,1%.



«История о превышении уровня занятости добром не окончилась, и я думаю, что лучше всего для продолжения роста экономики нам было бы постепенно, но решительно сворачивать стимулирование», - сказал Каплан.



Евро остается к 15.20 Киева в нисходящем тренде, уходя от 3-летнего максимума, и двигается к отметке $1,22.



Доллар восстановился благодаря росту доходности трежерис, что спровоцировало фиксацию прибыли трейдерами. Данные по инфляции в еврозоне не смогли укрепиться евро.



Индекс потребительских цен за декабрь был +1,4% г/г и +0.9% г/г базовая. Рынки не отреагировали на данные по инфляции, которые совпали с ожиданиями.



На евро давят провал переговоров по созданию коалиционного правительства в Германии и комментарии представителей ЕЦБ. Если пара пробьет вниз отметку $1,2200, следующая поддержка находится на $1,2125, а затем на отметку $1,2100. Уровни сопротивления остаются в районе $1,2235 и $1,2300.



Евро продолжает дешеветь относительно доллара США в среду в европейскую сессию форекса на опасениях укрепления валюты, высказанных представителями Евроцентробанка.



Курс евро к доллару по данным на 15.20 Киева составляет $1,2203 по сравнению с $1,2260 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена торгуется в среду на уровне ¥135,18 против ¥135,43 накануне, курс доллара к иене поднялся до ¥110,77 по сравнению со ¥110,45 во вторник.



Стало быть, накануне, вечером во вторник, после того, как была показана отметка $1,20, пара евро-доллар начала расти, что было довольно нетипично для этого времени суток. Резкие движения на форекс редко бывают в районе 20.00 Киева на штатовской сессии форекса, однако в данном случае пара успела отскочить от $1,21 до $1,2175 к 21.30 Киева. Очевидно, это связано с активным падением американского фонового рынка во вторник в это же время. Открывшись с гэпом вверх, и показав далее исторический максимум на отметке 26000, индекс Dow Jones резко пошел вниз, снижался до отметки 25700 к 21.30 Киева, в данном случае корреляция налицо. Резкое падение американского рынка вызвало падение доллара на forex, хотя обычно, когда случается кризис, и рынки падают, доллар растет как валюта-убежище. Но затем падение прекратилось, индекс несколько восстановился, в итоге закрывшись «в ноль», а в среду американские рынки растут как ни в чем не бывало.



А вот евро-доллар ночью не успокоился, пробил отметку $1,23 и показал $1,2320, обновив максимумы и сняв новые стопы. И затем уже в среду пошел вниз и снова опускался до $1,22.



Все это, естественно, было без какого-либо повода со стороны новостного фона.



В среду в 16.15 Киева вышли данные по промышленному производству США за декабрь, рост составил 0,9% м/м против прогнозных 0,5% м/м, в годовом выражении промпроизводство выросло с 3,46% г/г до 3,56% г/г. И никакой реакции со стороны рынка на статистику.



Все же мы полагаем, что спекулятивные игры и заходы за стопами заканчиваются.



Пока что отметка $1,22 устояла дважды, евро-доллар словно бы консолидируется в диапазоне $1,22-1,23, перед дальнейшим ростом, но мы по-прежнему склонны считать, что расти евро больше незачем. Хотя наши ожидания немедленного обвала к $1,20 вторничный эпизод, повторившийся в среду, несколько поколебал (вдруг американский индекс снова пойдет в резкую коррекцию и это вызовет опять рост евро), но мы полагаем, что если не на этой, так на следующей неделе евро-доллар упадет под $120. Перегретый американский рынок тоже начнет в какой-то момент сильно падать, и это должно сопровождаться ростом доллара, корреляции вроде вчерашних нетипичны и характерны для начальных фаз падения.



Нефть, как и пара евро-доллар (или американский фондовый рынок), тоже уже показала свои максимумы или близка к ним. Так что ждем старта общего роста доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 34,90/35,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0 коп. на фоне пятикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 17 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемся с закрытия вторника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 января по спросу и по предложению не изменились.



На торгах валютного межбанка в секторе доллара в общих чертах повторился сюжет предыдущей сессии, хотя и с некоторыми «нюансами». Во-первых, торги среды стартовали со снижения долларовых цен, дав надежду на возможность отката, которая пополудни растаяла.



Во-вторых, в отличие от предыдущей сессии, нынче регулятор появился на межбанке с долларовыми интервенциями заметно позже, дав возможность «зеленой» СКВ изрядно подрасти. Мы не исключаем, что эта задержка была вызвана естественной «любознательностью» НБУ, пожелавшего узнать до какого уровня дорастет «американец» без вмешательства Институтской. Со слов непосредственных участников торгов, нынче регулятор «влил» меньшую сумму, чем накануне, хотя и довольно заметную.



По обыкновению, наличный рынок, настроения в котором определялись сводками с межбанка, заставляя клиентов скупать «старый надежный» доллар. Тем не менее, курсовая динамика наличного «американца» была более сдержанной, ограничиваясь гривневой диетой и оборотами.



У нас, как и ранее, не причин менять прежний прогноз относительно перспектив безналичного доллара. Думаю, постепенно курсовая «бычья» динамика будет сходить на нет, высоковероятно трансформируясь в «боковик» в начале новой недели.

Собственно, затухание темпа роста средневзвешенного курса безналичного доллара наблюдалось уже на торгах среды, дав нам основание для только что озвученного прогноза.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,70/28,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках сжатия гривневой ликвидности и снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 49 659,5 млн. грн. к отметке 48 713,5 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.15 повысились, составив 28,73/28,75 UAH/USD. «Сегодня утром решили пойти в горы.»,- поделился прогнозом наш гуру из банка-«бегемота».



К 10.33 котировки доллара, пролонгировав рост, оказались на отметке 28,77/28,79 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок.



По состоянию на 11.10 динамичный рост курса доллара, вызванный агрессивностью покупателей, остановился, зафиксировав цену «американца» на уровне 28,76/28,79 UAH/USD. При этом непосредственные участники торгов констатируют явное преобладание спроса на доллар.



Около 12.00 безналичный доллар возобновив рост, оказался на уровне 28,775/28,795 UAH/USD. Регулятор помалкивает.



Стартовавшее с утра «зеленое» ралли на межбанке сопровождалось признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять просевшие с уровня 12,00/13,50% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот снижение более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.33 безналичный «американец», пролонгировав рост, оказался на уровне 28,780/28,795 UAH/USD. На этот час стало известно о нацбанковских интервенциях по запросу наилучшего курса – НБУ «наливает» 20-тке уполномоченных банков по 28,79 UAH/USD.



Наконец, около 13.26 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,785/28,795 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 28,60/28,80 UAH/USD, евро – 34,80/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 17 января по спросу вырос на 10 коп., не изменившись по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2188, приподнявшись к отметке $1,2195 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2206 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к 11.18 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,70/28,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 34,95/35,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 18 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью, сопровождаясь вынужденным повышение действующих цен, стартовавшим уже с открытия сессии.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг на 11.16 Киева показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,70/28,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 34,95/35,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка наблюдались равновесные сделки в паре доллар-гривня.



К 11.48 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.



По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок вошел в «полосу штиля» - доминировавший с утра клиентский «принос» сменился паузой в торговле на фоне действующих цен: 28,67/28,75 UAH/USD, евро - 34,950/35,10 UAH/EUR, рубль 0,499/0,502 UAH/RUB. На моменте в городе спрос на рубль и гривнедефицит.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,65/28,80 UAH/USD, евро – 34,85/35,35 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB, Киев опт 28,67/28,75 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,67/28,75 UAH/USD, евро (опт) 34,95/35,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,95/35,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,68/28,80 UAH/USD, евро – 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,70/28,78 UAH/USD, розница – 28,65/28,83 UAH/USD; Запорожье – 28,67/28,75 UAH/USD; евро – 34,90/35,10 UAH/EUR, рубль - 0,498/0,502 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена золота снижается в четверг утром на фоне восстановления индекса доллара после падения в среду до минимального уровня с 2015 года.Доллар по-прежнему демонстрирует негативную динамику к основным мировым валютам в четверг утром в преддверии выхода статистики по рынку труда и недвижимости США.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,13% с 28,0672 UAH/USD до 28,6661 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 17 января гривна overnight котировалась банками по 12,00/13,50% годовых (после 12.17 Киева - 12,00/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 17 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.Во-первых, как и накануне ощущалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.Как и предполагалось, более низкая активность импортеров на фоне некоторого роста оферов СКВ экспортерами обеспечили заметное замедление роста курса «американца». Если накануне средневзвешенный курс доллара вырос на 8,49 коп., нынче его «привес» составил лишь 1,35 коп. Думаю, резкое замедление роста долларовых цен на межбанке поддержало сжатие гривневой ликвидности.Гривневый ресурс стал уже, о чем дали понять понизившиеся с уровня 52 382,0 млн. грн. к отметке 49 659,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 января, едва заметно, на $1,6 млн., понизившись, по сути не изменились с приподнявшегося накануне уровня, имея для этого следующие основания.Во-первых, несколько снизившаяся торговая активность импортеров, выросшая на вторничной сессии рынка, компенсировалась ростом оферов экспортеров.Во-вторых, очевидный крен рынка безналичного доллара в сторону стабилизации, подтверждаемый замедлением роста курса «американца» также способствовал сохранению оборотов на приличном уровне.В-третьих, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку ликвидности, продав в общей сложности $21,0 млн.Анонсированное выше символическое снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 16 января, в среду, 17-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $235,9 млн. к отметке $232,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $197,7 млн. к $196,1 млн.О наиболее вероятных причинах фактического сохранения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду на уровне вторника мы сообщили выше.Торги 17 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию, констатировав, как и накануне, некоторое, более скромное, чем накануне, подорожание наличного доллара в течение среды, ставшее следствием реакции потенциальных клиентов на пролонгацию «бычьего» тренда в секторе доллара валютного межбанка.Однако, заметное замедление «зеленого» ралли на валютном межбанке, как и ожидалось, сулит по мере развития там событий в нужном направлении, даст весомый повод войти в полосу стабильности и наличному рынку.Как и предполагалось, 17-го наблюдалось заметное снижение «прессинга» на рынке «зеленого» безнала. Как посредством роста предложения со стороны экспортеров, так и отказа импортеров приобретать СКВ по выросшим ценам.Однако, мы отвлеклись.На сей раз к вечеру среды дилеры «неформальных» рынков вышеперечисленных населенных пунктов доложили об итоговом равновесии покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня. Это позволило большинству рынков (Днепр, Киев, Крыжополь и Одесса) констатировать некоторое улучшение итоговой ликвидности. Остальные повторили приличные показатели предыдущей сессии.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков, Одесса, Днепр), либо прибавила 2,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Киева).Офера наличного «американца» в среду либо не изменились (Киев), либо прибавили 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного доллара выросла на 2,0-7,0 коп.(лидировал в росте рынок столицы), предложение прибавило 3,0-10,0 коп. (снова в лидерах роста рынок Киева).Так или иначе, наличная пара доллар-гривня снова пролонгировала рост, констатировав в течение среды очевидную потерю темпа.Итак, наличный рынок по итогам среды двинулся вослед за «зелеными быками» межбанка, немного приподняв действующие цены как в реакции на клиентский спрос, так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.Впрочем, по порядку.Торги 17 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,65/28,75 UAH/USD, евро - 34,90/35,10 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.Уже на протяжении первой половины среды стало очевидно, что значительных внутридневных курсовых «привесов» в паре доллар-гривня мы не увидим – дилеры в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс и реагируя на «нетвердое» преобладание клиентского спроса очень символически поднимали действующие цены.Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c невысокой ликвидностью.После обеда, неформалам днепровской розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и очень аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты выросли до «отличного» уровня, заслужив «пятерку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 17 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 2,0 коп., офера прибавили 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 16 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 3,0 коп., позиция «предложение» прибавила 7,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,65/28,75 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к обеду среды добились устойчивого равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив «очень хорошую» итоговую ликвидность, улучшив показатели предыдущей сессии и заслужив «четверку с плюсом».На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 2,0 коп., офера «потяжелели» на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 16 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 3,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 17 января уровнями 34,90/35,10 UAH/EUR, констатировав в течение среды рост бидов на 5,0 коп. на фоне аналогичного снижения оферов.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 17 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которой для равновесия покупок и продаж требовалась предельно аккуратная курсовая поддержка. При этом дилерам приходилось быть внимательными, не допуская спада ликвидности сделок.При этом наши валютчики, внимательно отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, довольно оперативно реагируя на случившуюся в пределах 03.00-15.10 Киева динамичную коррекцию главной валютной пары, которая компенсировала внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 34,90/35,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0 коп. на фоне пятикопеечного снижения оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 17 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 17 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемся с закрытия вторника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 17 января по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,70/28,73 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках сжатия гривневой ликвидности и снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 49 659,5 млн. грн. к отметке 48 713,5 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.15 повысились, составив 28,73/28,75 UAH/USD. «Сегодня утром решили пойти в горы.»,- поделился прогнозом наш гуру из банка-«бегемота».К 10.33 котировки доллара, пролонгировав рост, оказались на отметке 28,77/28,79 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок.По состоянию на 11.10 динамичный рост курса доллара, вызванный агрессивностью покупателей, остановился, зафиксировав цену «американца» на уровне 28,76/28,79 UAH/USD. При этом непосредственные участники торгов констатируют явное преобладание спроса на доллар.Около 12.00 безналичный доллар возобновив рост, оказался на уровне 28,775/28,795 UAH/USD. Регулятор помалкивает.Стартовавшее с утра «зеленое» ралли на межбанке сопровождалось признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять просевшие с уровня 12,00/13,50% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот снижение более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.33 безналичный «американец», пролонгировав рост, оказался на уровне 28,780/28,795 UAH/USD. На этот час стало известно о нацбанковских интервенциях по запросу наилучшего курса – НБУ «наливает» 20-тке уполномоченных банков по 28,79 UAH/USD.Наконец, около 13.26 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,785/28,795 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 января с уровней: доллар – 28,60/28,80 UAH/USD, евро – 34,80/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 17 января по спросу вырос на 10 коп., не изменившись по предложению.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 17 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,2188, приподнявшись к отметке $1,2195 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2206 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к 11.18 18 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,70/28,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 34,95/35,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 18 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью, сопровождаясь вынужденным повышение действующих цен, стартовавшим уже с открытия сессии.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг на 11.16 Киева показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,70/28,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 34,95/35,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 января спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 18 января в оптовом сегменте рынка наблюдались равновесные сделки в паре доллар-гривня.К 11.48 столичные валютчики, констатировав заметное сужение спреда для оптовых партий торговавшейся валюты: 28,73-74/28,78-80 UAH/USD, евро – 34,95-35,00/35,10-15 UAH/EUR. Столь заметно сузить маржу позволил баланс спрос/предложение.По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок вошел в «полосу штиля» - доминировавший с утра клиентский «принос» сменился паузой в торговле на фоне действующих цен: 28,67/28,75 UAH/USD, евро - 34,950/35,10 UAH/EUR, рубль 0,499/0,502 UAH/RUB. На моменте в городе спрос на рубль и гривнедефицит.Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,65/28,80 UAH/USD, евро – 34,85/35,35 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB, Киев опт 28,67/28,75 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,67/28,75 UAH/USD, евро (опт) 34,95/35,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,95/35,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,68/28,80 UAH/USD, евро – 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,70/28,78 UAH/USD, розница – 28,65/28,83 UAH/USD; Запорожье – 28,67/28,75 UAH/USD; евро – 34,90/35,10 UAH/EUR, рубль - 0,498/0,502 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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