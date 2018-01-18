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фондовый рынок 18.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 18 січ, 2018 13:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.01.18 США



Основные фондовые индексы США в среду продемонстрировали положительную динамику на фоне роста стоимости акций технологического сектора, Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов.



Dow Jones вырос на 1,25%, до 26115,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,03%, до 7298,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2802,56 пункта.



Днем ранее крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг IBM сообщил о сделке с датским транспортным конгломератом A.P. Moeller-Maersk A/S. Компании реализуют совместное предприятие по созданию торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.

По данным ФРС США, промышленное производство в стране в декабре в месячном выражении увеличилось на 0,9%, тогда как эксперты ждали роста лишь на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей США в декабре составила 77,9%, что также превзошло прогнозы (77,3%).



Кроме того, согласно опубликованной в среду «Бежевой книге», экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти. Занятость также увеличивалась «скромными» темпами.



«Что касается сезона доходов, пока все хорошо. Хотя он только начался, и оценки достаточно высоки, чтобы Уолл-стрит ждал хороший сезон», - сказал исполнительный вице-президент Personal Capital Крэйг Берк.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 322,79 пунктов или на 1,25% до 26 115,65 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 26,14 пункта или на 0,94% и составил 2 802,58 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 74,60 пункта или на 1,03% до 7 298,28 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду снизился, ряд новостей от компаний не смогли улучшить настроение инвесторов, которые реагировали на снижение фондового рынка в США ранее.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,10%, после роста во вторник на 0,1%.

Пара евро-доллар оставалась около уровня закрытия вторника ($1,2260).



Экономические данные:

Окончательные данные по инфляции в еврозоне в декабре вышли в соответствии с ожиданиями — 1,4%.

Продажи новых автомобилей в ЕС в декабре снизились, спрос уменьшился во всех крупных рынках ЕС кроме Испании.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,10%, после роста во вторник на 0,1%.



Британский FTSE 100 просел на 0,39% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 725,43 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,47%, до 13 183,96 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,36% — на отметке 5 493,99 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой индексов на фоне оптимизма на американских биржах накануне.



По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,87%, до 3474,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1924,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,46%, до 32129,52 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 23763,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 6014,6 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 2515,81 пункта.



Инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США выросли к закрытию торгов в среду на фоне удорожания акций технологического сектора, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 26000 пунктов.



Кроме того, поддержку оказали ожидания статистики по ВВП Китая за минувший год. Уже после закрытия торгов в Китае стало известно, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза на уровне 6,5% и выше.



В то же время основной японский индекс завершил торги коррекционным снижением после роста в первые часы торгов до максимальной отметки с ноября 1991 года в 24084,42 пункта.



Начальный подъем ослаб, поскольку инвесторы стали фиксировать прибыль после роста. Будет неудивительно, если такая фиксация прибыли появится снова после сильного роста с начала этого года.



Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы данные по промышленному производству в Японии в ноябре. Показатель вырос на 0,5% в месячном выражении, хотя аналитики ждали увеличения на 0,6%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,89% - до 2277,89 пункта, а РТС - на 0,29%, до 1264,7 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $69,2 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,08%, «АЛРОСы» — на 3,43%, «Газпрома» — на 2,35%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,27%, Московской биржи — на 0,42%.



Третий день коррекции на российском фондовом рынке оказался совсем не таким, как ожидалось еще утром: довольно глубокие продажи были быстро выкуплены, и индекс Мосбиржи продолжил рост к 2 270 пунктам. Сессия четверга для рублевого индикатора пройдет в границах отметок 2 250—2 280 пунктов, для индекса РТС — 1 255—1 265 пунктов.



Индекс Мосбиржи в четверг, вероятно, увеличится до 2300 пунктов, и индекс РТС вырастет до 1269 пунктов, несмотря на возможность укрепления пары доллар-рубль до 57,2 RUB/USD, так как улучшение ситуации на международном рынке сопровождается сигналом министерства финансов России о нежелательности чрезмерного укрепления рубля и прогнозом Goldman Sachs, согласно которому экономический рост РФ в 2018 году превысит ожидания.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 17 января, повысился на 0,03 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 334,21 пунктов.



Объем торгов за день составил 348,3 млн. грн., акциями наторговали 0,28 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 16 января, ПФТС-индекс понизился на 0,19 пункта или на 0,06%, оказавшись на отметке 334,18 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,15 пунктов или на 6,08% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, кроме Шанхайской биржи, следуя динамике американских индексов.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос менее чем на 0,1% - до 3436,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,53%, до 1917,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57% - до 31724,05 пункта.



Корейский KOSPI уменьшался на 0,48%, до 2509,65 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 6019,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 23796,63 пункта.



Крупнейшие биржи США во вторник закрылись снижением после достижения рекордов на прошлой неделе из-за публикации отчетности крупнейших американских банков. Аналитики считают, что скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается. Поэтому, по их мнению, незначительное падение американских бирж не вызвало удивления инвесторов.



На азиатские торги также негативно влияет удешевление нефти. Стоимость «черного золота» падает, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 0,34%, Oil Search - на 0,13%.

В четверг трейдеры ожидают публикации статистики по ВВП Китая. Эксперты прогнозируют, что в IV квартале 2017 года экономика страны выросла на 6,7%, а по итогам всего года - на 6,8%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне негатива на американских биржах накануне.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3444,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,3%, до 1921,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 31959,21 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, до 23868,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 6015,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2515,43 пункта.



С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что основные фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением после достижения рекордно высоких отметок: Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов.



«Инвесторов расстроила динамика на американских биржах. Dow пробил отметку 26000 пунктов впервые в истории, но быстро потерял все свои достижения», - таково мнение рыночного аналитика Tokai Tokyo Research Centre Макото Сенгоку.



В то же время немного ограничить негативную динамику на биржах Японии помогли внутренние статданные. В частности, в среду стало известно, что объем базовых заказов в машиностроении ноябре в месячном исчислении вырос на 5,7% после роста на 5% месяцем ранее. Показатель значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,4%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,27% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 734,94 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,21% и был равен 13 218,16 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,29%, находился на отметке 5 497,67 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,17% - до 1489,97 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01% - до 334,21 пункта.



Объем торгов на УБ составил 311,7 млн. грн., в том числе акциями - 3,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 348,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,28 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-3,2%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,4%).

Выросли в цене акции Центрэнерго (+0,97%), Донбассэнерго (+0,92%) и Мотор Сичи (+0,31%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,33%) и Мотор Сичи (-0,32%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 0,8% - до 517,72 пункта при объеме торгов 1,6 млн. злотых (13,44 млн. грн.).



В «индексной корзине» подорожали бумаги «Овостара» (+1,62%), «Кернела» (+1,03%) и «Астарты» (+0,73%).

Снизились в цене акции «Агротона» (-0,41%) и агрохолдинга ИМК (-0,39%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг утром, биржи следуют рекордной динамике американских индексов, при этом японский Nikkei 225 впервые превысил отметку в 24000 с 1991 года.



По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% - до 3453,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,11%, до 1919,66 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,12% - до 32021,73 пункта, корейский KOSPI - на 0,34%, до 2523,88 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,12% - до 6023,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,66%, до 24026,91 пункта, при этом показатель торгуется выше отметки в 24000 впервые с ноября 1991 года.



По итогам торгов предыдущего дня Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов, при этом отмечается рост и в технологическом секторе. Акции Intel, IBM и Microsoft MSFT закрылись в «плюсе».



Ранее на этой неделе крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг сообщил о сделке с датским транспортным конгломератом A.P. Moeller-Maersk A/S. Компании реализуют совместное предприятие по созданию торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.



Кроме того, Федрезерв США сообщил, что экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти, говорится в «Бежевой книге» (Beige Book) - сводке комментариев регулятора.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данные по ВВП Китая за четвертый квартал, а также по промышленному производству и розничной торговле страны в декабре. Эксперты прогнозируют замедление роста экономики страны за прошлый квартал до 6,7% в годовом выражении с 6,8% в III квартале прошлого года.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой индексов на фоне оптимизма на американских биржах накануне.



По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,87%, до 3474,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1924,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,46%, до 32129,52 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 23763,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 6014,6 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 2515,81 пункта.



Инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США выросли к закрытию торгов в среду на фоне удорожания акций технологического сектора, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 26000 пунктов.



Кроме того, поддержку оказали ожидания статистики по ВВП Китая за минувший год. Уже после закрытия торгов в Китае стало известно, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза на уровне 6,5% и выше.



В то же время основной японский индекс завершил торги коррекционным снижением после роста в первые часы торгов до максимальной отметки с ноября 1991 года в 24084,42 пункта.



Начальный подъем ослаб, поскольку инвесторы стали фиксировать прибыль после роста. Будет неудивительно, если такая фиксация прибыли появится снова после сильного роста с начала этого года.



Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы данные по промышленному производству в Японии в ноябре. Показатель вырос на 0,5% в месячном выражении, хотя аналитики ждали увеличения на 0,6%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,26% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 705,09 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,38% и был равен 13 234,26 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,16%, находился на отметке 5 502,86 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в среду продемонстрировали положительную динамику на фоне роста стоимости акций технологического сектора, Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов.Dow Jones вырос на 1,25%, до 26115,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,03%, до 7298,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,94%, до 2802,56 пункта.Днем ранее крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг IBM сообщил о сделке с датским транспортным конгломератом A.P. Moeller-Maersk A/S. Компании реализуют совместное предприятие по созданию торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.По данным ФРС США, промышленное производство в стране в декабре в месячном выражении увеличилось на 0,9%, тогда как эксперты ждали роста лишь на 0,4%. Загрузка промышленных мощностей США в декабре составила 77,9%, что также превзошло прогнозы (77,3%).Кроме того, согласно опубликованной в среду «Бежевой книге», экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти. Занятость также увеличивалась «скромными» темпами.«Что касается сезона доходов, пока все хорошо. Хотя он только начался, и оценки достаточно высоки, чтобы Уолл-стрит ждал хороший сезон», - сказал исполнительный вице-президент Personal Capital Крэйг Берк.Европейский фондовый рынок в среду снизился, ряд новостей от компаний не смогли улучшить настроение инвесторов, которые реагировали на снижение фондового рынка в США ранее.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,10%, после роста во вторник на 0,1%.Пара евро-доллар оставалась около уровня закрытия вторника ($1,2260).Экономические данные:Окончательные данные по инфляции в еврозоне в декабре вышли в соответствии с ожиданиями — 1,4%.Продажи новых автомобилей в ЕС в декабре снизились, спрос уменьшился во всех крупных рынках ЕС кроме Испании.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой индексов на фоне оптимизма на американских биржах накануне.Инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США выросли к закрытию торгов в среду на фоне удорожания акций технологического сектора, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 26000 пунктов.Кроме того, поддержку оказали ожидания статистики по ВВП Китая за минувший год. Уже после закрытия торгов в Китае стало известно, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза на уровне 6,5% и выше.В то же время основной японский индекс завершил торги коррекционным снижением после роста в первые часы торгов до максимальной отметки с ноября 1991 года в 24084,42 пункта.Начальный подъем ослаб, поскольку инвесторы стали фиксировать прибыль после роста. Будет неудивительно, если такая фиксация прибыли появится снова после сильного роста с начала этого года.Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы данные по промышленному производству в Японии в ноябре. Показатель вырос на 0,5% в месячном выражении, хотя аналитики ждали увеличения на 0,6%.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,08%, «АЛРОСы» — на 3,43%, «Газпрома» — на 2,35%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,27%, Московской биржи — на 0,42%.Третий день коррекции на российском фондовом рынке оказался совсем не таким, как ожидалось еще утром: довольно глубокие продажи были быстро выкуплены, и индекс Мосбиржи продолжил рост к 2 270 пунктам. Сессия четверга для рублевого индикатора пройдет в границах отметок 2 250—2 280 пунктов, для индекса РТС — 1 255—1 265 пунктов.Индекс Мосбиржи в четверг, вероятно, увеличится до 2300 пунктов, и индекс РТС вырастет до 1269 пунктов, несмотря на возможность укрепления пары доллар-рубль до 57,2 RUB/USD, так как улучшение ситуации на международном рынке сопровождается сигналом министерства финансов России о нежелательности чрезмерного укрепления рубля и прогнозом Goldman Sachs, согласно которому экономический рост РФ в 2018 году превысит ожидания.Как сообщалось во вторник 16 января, ПФТС-индекс понизился на 0,19 пункта или на 0,06%, оказавшись на отметке 334,18 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,15 пунктов или на 6,08% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 января, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60785 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3573 раз. Подякували: 6830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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