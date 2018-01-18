Итоги: Энергетика 18.01.18

По состоянию на 07.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% - до $69,48 за баррель.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34%, до $64,19 за баррель.
Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.
«Цены растут на фоне заметного сокращения запасов нефти», - таково мнение рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады.
Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в четверг. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 0,84%, или на 3,5 миллиона баррелей, до 415,96 миллиона баррелей.
Рост нефтяных цен также поддерживают новости о возможных нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней. В среду вооруженная группировка «Мстители дельты Нигера» объявила о своем плане цикла атак, который «будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями».
Мировые цены на нефть в среду продемонстрировали положительную динамику.
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $0,24 и составили $63,97 за баррель.
На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость мартовских контрактов на Brent увеличилась на $0,23, до $69,38 за баррель.
Цены на нефть подросли после данных API, но затем последовала фиксация прибыли.
Цены на нефть позитивно отреагировали на данные API. Однако попытка роста вызвала очередное желание зафиксировать прибыль, поэтому в ходе азиатской сессии весь позитивный эффект был утрачен. Как следует из опубликованных данных Американского института нефти (API - American Petroleum Institute), запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократились существеннее прогнозов. При этом запасы бензина выросли куда менее прогнозируемой для них величины.
Итак, за неделю до 12 января в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -5,12 млн.;
запасы бензина: +1,78 млн.;
запасы в Кушинге: -3,94 млн.;
запасы дистиллятов: +609 тыс.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.
Согласно среднему прогнозу 10 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 15 декабря (в баррелях):
запасы сырой нефти: -3,15 млн.;
запасы бензина: +3,99 млн.;
запасы дистиллятов: +2,25 млн.;
запасы сырой нефти в Кушинге: -2,2 млн.
Нефтералли под угрозой срыва.
Цены на нефть достигли трехлетних максимумов, заставляя многих аналитиков задуматься: не слишком ли далеко зашло ралли? В понедельник баррель Brent обосновался над отметкой $70, провоцируя появление новых рисков в отрасли, которая продолжает ощущать на себе отголоски длительного спада.
Геополитика
Отчасти текущий подъем цен подпитывается напряженностью на Ближнем Востоке, которая несет угрозу для поставок нефти. В минувшую пятницу администрация Трампа пообещала выйти из соглашения по иранской ядерной программе, если в него не будут внесены существенные изменения, а также ввести новые санкции в отношении Тегерана. Такое решение будет иметь последствия для экспорта нефти из Ирана, разрываемого антиправительственными протестами. Также инвесторы нервно наблюдают за развитием событий в Саудовской Аравии после широкомасштабных мер по борьбе с коррупцией в стране, которая является крупнейшим производителем нефти в мире. Но некоторые аналитики считают, что все эти геополитические риски со временем отступят, и рынок лишится поддержки со стороны данных факторов.
«Эскалация обстановки (в Саудовской Аравии или Иране), при которой может пострадать добыча нефти, маловероятна ввиду наличия сильных взаимных экономических интересов», - уверен Ганс ванн Клиф, экономист по энергетическому рынку ABN Amro.
Спрос на нефть
Энергичный спрос на сырую нефть, поддерживаемый ростом мировой экономики, также способствует укреплению позиций нефтяных котировок. В 2017 году мировое потребление выросло на 1.5 млн баррелей в день, превысив историческое среднее значение, и, по данным МЭА, увеличится еще на 1.3 млн баррелей в день в этом году. Однако рост цен может сдержать подъем спроса, особенно на заправочных станциях. «Американские автолюбители сталкиваются с удорожанием топлива и, как следствие, это может замедлить спрос», - полагает Оле Хансен, глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank.
Дисциплина в рядах ОПЕК
Длительное снижение на рынке сменилось ростом цен, когда страны ОПЕК и другие крупные производители, включая Россию, начали применять меры по ограничению добычи. Однако высокие цены могут развалить этот союз, участники которого выигрывают от удорожания сырья при наращивании добычи. Некоторые члены картеля, как, например, Саудовская Аравия, которая является крупнейшим в мире экспортером черного золота, обеспокоены угрозой утраты доли рынка в пользу сланцевых компаний США.
«Увеличение прибыли способствует более внушительным поступлениям в бюджет в краткосрочной перспективе, тогда как в более долгосрочном периоде ОПЕК также рискует отдать часть своей доли рынка сланцевым производителям США», - отметили в Commerzbank.
Американские нефтяники
Более дорогая нефть подогревает активность производителей на сланцевых месторождениях США, которые оперативно наращивают мощности при росте цен. WTI торгуется выше уровня $60, который традиционно ассоциируется с увеличением объемов производства. На прошлой неделе, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, выросло на 10 штук, до 652 единицы, достигнув 4-месячного максимума. На минувшей неделе Минэнерго США повысило свой прогноз по росту добычи в стране на 2018 год до среднего значения на уровне 10.3 млн баррелей в день. Это новый рекорд, на 300 тыс. баррелей в день превышающий оценку, опубликованную в прошлом месяце. Также новый прогноз на 11% выше средней оценки за 2017 год на уровне 9.3 млн баррелей в день. «Чем выше цены, тем активнее добывают нефть сланцевые компании», - подчеркнул Тамас Варга, аналитик нефтяного рынка в брокерской компании PVM.
Спекулянты
Как только настроения на рынке сменились на позитивные, хеджевые фонды и другие спекулятивные инвесторы накопили рекордное число длинных позиций. Если эти настроения ухудшатся, инвесторы могут оперативно ликвидировать позиции, надавив на цены. «Ралли, возможно, зашло слишком далеко, и, учитывая избыточное число длинных позиций, вполне вероятна временная нисходящая коррекция», - предупреждает ван Клиф из ABN Amro.
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