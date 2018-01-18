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Итоги: Прогнозы 18.01.18

Итоги: Прогнозы 18.01.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:45

Итоги: Прогнозы 18.01.18

Вышла «Бежевая книга» ФРС.

- экономика продолжает расширяться, некоторые фирмы ожидают роста зарплат;
- большинство округов отмечают сохраняющееся небольшое количество свободных ресурсов на рынке труда; трудности с поиском квалифицированных работников по ряду специальностей и секторов;
- занятость продолжила расти небольшим темпом;
- большинство промышленников сообщили о небольшом улучшении общих условий для бизнеса;
- некоторые производители увеличили капитальные вложения;
- большинство контактов в бизнесе продолжают оставаться оптимистичными на 2018 г.;
- экономика продолжила развиваться с конца ноября до конца 2017 г.
- рост цен от незначительного до умеренного в большинстве округов;
- почти все округа наблюдали от рост от небольшого до умеренного;
- фирмы в некоторых округах отмечают повышение способности повышать цены, ритейлеры в некоторых округах сообщают об умеренном росте, сообщается о росте цен на дома по стране;
- «Бежевая книга» подготовлена ФРБ Атланты по данным, собранным до 8 января.

Промышленное производство в США в декабре выросло. Промышленное производство в декабре с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 0,9% м/м, сообщил Федрезерв США.

Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,5%.

Промышленное производство в декабре выросло на 3,6%, в IV квартале 2017 года составил 8,2%, рост в IV квартале был невысоким из-за ураганов, которые сдерживали активность в производственном секторе.

Производство в волатильном горнодобывающем секторе в декабре выросло на 1,6%. Индекс горнодобывающей промышленности, включающий в себя добычу нефти и газа, вырос на 11,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Производство в сфере коммунальных услуг в декабре выросло на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем промышленного производства в США в декабре 2017 года увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре объем промпроизводства в США снизился на 0,1%, а не увеличился на 0,2%, как сообщалось ранее.
Объем производства в обрабатывающей промышленности (на нее приходится 75% общего объема промпроизводства) в декабре увеличился на 0,1%, причем рост был отмечен четвертый месяц подряд. В ноябре показатель поднялся на 0,3% (предварительная оценка - 0,2%). В IV квартале объем производства в обрабатывающей промышленности повысился на 7% в годовом выражении - это самые высокие темпы роста со второго квартала 2010 года.
По итогам всего 2017 года производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,3%, максимальными темпами за 5 лет.

Выпуск автомобилей и деталей к ним в декабре прошлого года вырос на 2%, производственного оборудования - на 0,4%, компьютеров и электроники - снизился на 0,1%.
Объем выработки предприятий коммунального сектора повысился на 5,6%, добывающей отрасли - на 1,6%. Выпуск потребительских товаров в США в прошлом месяце увеличился на 1%. Использование производственных мощностей в США в декабре повысилось до 77,9% - максимума с января 2015 года, по сравнению с 77,2% месяцем ранее.

Индекс инфляции потребительских цен еврозоны за декабрь совпал с ожиданиям рынка.

Немецкие облигации упали в среду после того, как индекс инфляции потребительских цен еврозоны за декабрь совпал с ожиданиям рынка. Теперь инвесторы ждут выступления члена Евроцентробанка Кере, которое должно состояться 18 января 14.30 по Гринвичу.

Доходность немецких 10-летних облигаций, которая движется обратно к своей цене, упала на 1/2 базисного пункта до 0,55%, доходность по 30-летних бумаг снизилась на 1 базисный пункт до 1,28%, а доходность краткосрочных 2-летних облигаций колеблется около -0,57%.

Годовая инфляция в еврозоне в декабре 2017 года составила 1,4% по сравнению с 1,5% в ноябре. В декабре 2016 года ставка составила 1,1%. Годовая инфляция в ЕС в декабре 2017 года составляла 1,7% против 1,8% в ноябре. Годом ранее ставка составляла 1,2%. Между тем, на этой сводке немецкий фондовый индекс DAX упал на 0,26% до 13 213,00 пунктов

Выросшая агрессивность покупателей доллара на валютном межбанковском рынке Украины обеспечила возобновление интенсивного повышения действующих цен «американца», пополудни заставив регулятор прибегнуть к интервенциям по запросу наилучшего курса.

Не исключено, что интенсификация покупок доллара игроками связана с участившимся муссированием темы «отношений» Киева с МВФ.

Кроме того, на стороне «зеленых быков» межбанка стала практика украинских экспортеров придержки экспортной выручки. Для этого они шлют просьбы своим зарубежным партнерам не торопиться с перечислением СКВ за поставленную продукцию, рассчитывая на продолжительность текущего «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара.

Как водится, ведомые сводками с межбанка, потенциальные клиенты наличного рынка тоже активизировали свои покупки доллара, хотя и с меньшим размахам. Дотянуться до межбанка субъектам наличного рынка мешала ограниченность гривневого ресурса.

Возможно, более заметное в сравнении с предыдущей сессией подорожание безналичного доллара сдвинет на более поздние сроки прогнозированного вхождения этого рынка в полосу относительной стабильности. Если уж экспортеры переносят «на потом» репатриацию внешнеторговой выручки, по почему бы и нам не сделать то же самое с нашими ожиданиями терминации текущего «зеленого» ралли.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:


www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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