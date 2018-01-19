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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:45 Итоги: Валюта 19.01.18



По состоянию на 08.10 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $5,4, или на 0,41%, до $1332,6 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,51%, до $17,04 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 90,4 пункта.



Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу. В случае если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться и отпустить в неоплачиваемый отпуск всех сотрудников, присутствие которых на рабочем месте не является обязательным для обеспечения нацбезопасности. Такая угроза вызывает опасения инвесторов, что оказывает давление на доллар.



При этом палата представителей конгресса США в четверг уже одобрила законопроект о временном финансировании правительства, позволяющий ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената и, в случае успеха, на подпись президента США.



Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара США продолжает опускаться относительно евро и иены в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и следят за ситуацией вокруг продления финансирования работы американского правительства.



Курс евро к доллару по данным на 08.00 Киева составляет $1,2259 по сравнению с $1,2238 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена торгуется к указанному времени на уровне ¥135,95 против ¥135,98 накануне, курс доллара к иене опустился до ¥110,89 по сравнению со ¥111,11 в четверг.



Как сообщалось накануне, число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2017 года, сократилось на 8,2% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,192 млн в пересчете на годовые темпы. Темпы падения были максимальными с ноября 2016 года.



Меж тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе рухнуло на 41 тыс., до 220 тыс. Показатель оказался минимальным с февраля 1973 года, падение было рекордным с декабря 2008 года.



Тем временем Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном продлении финансировании работы правительства страны сроком до середины февраля, однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.

Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отправить сотрудников в отпуск.

Американские законодатели не могут договориться по ключевым вопросам, включая иммиграционную политику и бюджет министерства обороны.

Тем временем курс юаня впервые с 2015 года укрепился до менее 6,4 юаня за $1. Китайская валюта выросла на 0,3%, до 6,3980 за $1.



Цены на золото упали в четверг, показав наибольшее однодневное снижение более чем за месяц.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото упало на $12, или 0,9%, до $1 327,20 за унцию. По данным «Итогов», это было самое большое внутридневное снижение с 7 декабря.



Трейдеры стали осторожны после роста металла до многомесячных максимумов, несмотря на общий рост доходности казначейских облигаций и подъем на фондовом рынке США до рекордного уровня.



«Рост доходности облигаций и рекорды на фондовом рынке обычно не идут с ростом цен на золото», - сказал Адриан Эш из BullionVault. - «Поэтому золото возвращается к своим более нормальным моделям поведения против других активов».



«Золото должно откорректироваться после ралли на $ 100», с тех пор, как Федеральная резервная система подняла ключевую процентную ставку США в середине декабря, сказал Марк О'Бирн, директор по исследованиям GoldCore. - «Приблизительно 8% прироста за месяц - это довольно быстрый шаг за короткий промежуток времени, и обычно можно ожидать коррекции».



Он также отметил, что «резкое падение биткойна и криптовалют приводит к увеличению спроса на физическое золото, и существует сильный спрос со стороны Китая перед китайским новым годом».



Он осторожен по золоту в краткосрочной перспективе, но «очень позитивен в среднесрочной перспективе и ожидает золото выше $1500 в 2018 году».



Мартовское серебро потеряло на 1,2% до $16,954 за унцию.



Мартовский палладий потерял 1,5% до $1 093,30 за унцию.



Апрельская платина потеряла 0,4%, достигнув $1 007,20 за унцию.



Доходность 10-летних облигаций в США продолжила повышение и выросла на 0,030 пункта до уровня 2,610%, максимального за 10 месяцев. Отмечается, что поддержку доходности оказал рост индекса ВВП в Китае, который наблюдается впервые за семь лет. Доходность 10-летних облигаций в Германии также отреагировала на эти данные повышением и выросла до отметки 0,595%, максимальной за полгода.



Несмотря на рост доходности, давление на доллар оказывает беспокойство относительно того, что правительство США может вновь оказаться в состоянии неплатежеспособности. В четверг в Палате представителей Конгресса должно состояться голосование по поводу финансирования правительства. С начала финансового года в октябре правительство уже третий раз финансируется по временной схеме.



Сегодняшние данные в США вышли неоднозначными. Число заявлений на пособие оказалось на минимуме с 1973 года. В то же время объемы строительства новых домов вышли заметно ниже ожиданий, их падение стало самым значительным более чем за год.



Курс фунт/доллар находится вблизи максимальных уровней с июня 2016 года, когда состоялся референдум о выходе из ЕС. Поддержку фунту оказывает оптимизм инвесторов относительно того, как проходит переговорный процесс о Brexit.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 19 января понизился на 17,05 коп. и составил 56,5892 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 1,35 коп., на торгах четверга потерял 11,14 коп., оказавшись на уровне 28,7775 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 января с уровней предыдущего закрытия 28,70/28,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.25 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,73/28,75, а спустя 18 минут, продолжая рост, поднялся к 28,77/28,79 UAH/USD, не покидая ближайшие «окрестности» этой цифры до 12.00, удерживаясь на месте ситуативным равновесием покупок и продаж. С полудня активность покупателей выросла. Вначале это подняло СКВ до 28,775/28,795, а к 12.33 доллар обосновался на уровне 28,780/28,795 UAH/USD. В это же время на рынке появился НБУ, реализуя дефицитный доллар по запросу наилучшего курса по 28,79 UAH/USD. Это немного замедлило ралли, хотя на обед межбанк ушел около 13.20 на более высоких ценах: 28,785/28,795 UAH/USD, которые оставались действующими до 14.20, когда «американец» растянул спред до 28,78/28,81 UAH/USD.



Снова, войдя в полосу стабильности на опустевшем межбанке, котировки доллара не трогались с места, по сути, до самого завершения торгов.



На цифре 28,78/28,81 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 18 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,7775 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,53% с 28,0672 UAH/USD до 28,7775 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.23 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 января, прибавил в цене, усилив рост, по знакомым причинам.



Во-первых, как и накануне ощущалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину.



Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.



В-третьих, не исключено, катализировали покупки СКВ возобновившиеся слухи о перспективах «отношений» Киева с МВФ.



Ставший более выраженным «бычий» тренд рынка безналичного доллара на межбанке сопровождался сохранением динамики сжатия гривневой ликвидности.

Гривневый ресурс стал уже, о чем дали понять понизившиеся с уровня 49 659,5 млн. грн. к отметке 48 713,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января понизились на $14,2 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, просели объемы поступлений экспортной выручки из-за рубежа в результате просьб экспортеров, рассчитывающих на пролонгацию «бычьего» тренда безналичного доллара.



Во-вторых, ставший более выраженным «бычий» тренд «зеленого» безнала (если в среду доллар вырос на 1,35 коп., нынче его «привес» составил 11,14 коп.) также нанес урон ликвидности.



В-третьих, заметное подорожание доллара вызвало процесс снятия заявок импортеров на приобретение СКВ, оказавшейся им не по карману.



Тем не менее, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку ликвидности, продав $15,0 млн.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 17 января, в четверг, 18-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $232,6 млн. к отметке $218,7 млн. Объем про8дажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $196,1 млн. к $181,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 18 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) констатировали внутридневной рост в наличных пара доллар-гривня и евро-гривня. Как и накануне, основным источником роста на наличном рынке стал валютный межбанк, где динамика подорожания валюты США заметно прибавила. Причины более радикального «бычьего» тренда в секторе «зеленого» безнала мы перечислили выше. Потенциальным клиентам «налички» был недосуг разбираться в источниках «бычьего» энтузиазма «зеленых быков» межбанка, им было достаточно тревожных сводок с межбанка, заставивших часть клиентуры придержать СКВ, перенеся ее сдачу на потом, вторая часть клиентов напротив, заторопилась в ОП с гривней в потном кулачке, спеша приобрести дорожающую СКВ.



Ко внутридневному роста долларовых цен приложили руку и дилеры-«неформалы», пытавшиеся догнать настроение рынка опережающим ростом цен ради выравнивания рынка в баланс. Дилеры рынков большинства вышеперечисленных населенных пунктов доложили об успешной реализации этого проекта, обеспечив итоговое равновесие спроса и предложения. Последнее, в свою очередь, позволило в большинстве случаев сохранить итоговую ликвидность на уровне предыдущей сессии.



Исключение составили рынки Запорожья и Днепра. В первом по итогам четверга образовалось жесткое преобладание спроса, которое, однако, не «повредило» обороты, оставшиеся на уровне среды. Оптовики наличного «неформального» рынка Днепра констатировали незначительное снижение ликвидности, оставшееся, впрочем, на «хорошем» уровне. Регресс случился, несмотря на перманентную сбалансированность рынка в течение четверга.



В течение 18 января биды наличного «неформального» доллара выросли на 5,0-10,0 коп. (рынок Харькова снова оказался в лидерах роста). Позиция предложения «американца» в течение четверга выросла на 5,0-10,0 коп. (на сей раз в лидерах оказался рынок столицы).



По сравнению с закрытия среди позиция спрос наличного доллара выросли на 10,0-15,0 коп. (снова впереди был рынок Харьков), офера прибавили 7,0-10,0 коп.).



Как и предполагалось, 18-го из-за ставшего более выраженным «бычьего» тренда «зеленого» безнала, курсовая динамика наличного «американца» тоже прибавила. Нелишне отметить, что ставшие более агрессивными «зеленые быки» наличного рынка отнюдь не уронили за редким исключением, итоговую ликвидность, оставшуюся в целом на приличном уровне предыдущей сессии.

Так или иначе, наличная пара доллар-гривня снова пролонгировала рост, констатировав в течение четверга очевидное повышения темпа.



Итак, наличный рынок по итогам 18-го двинулся вослед за «зелеными быками» межбанка, заметно подняв действующие цены как в реакции на клиентский спрос, так и в рамках небезуспешных мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.



Впрочем, по порядку.



Торги 18 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,75/28,85 UAH/USD, евро - 35,00/35,30 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.



Уже в дебюте торгов 18-го дилеры розницы Днепра были вынуждены соревноваться с динамикой роста цен, пытаясь догнать рынок. Незадолго до полудня это им удалось, обеспечив опережающим ростом цен устойчивую сбалансированность спроса и предложения.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.



После обеда, неформалам днепровской розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты оказались на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом» и констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 18 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп., офера прибавили столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 17 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 10,0 коп., позиция «предложение» столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,75/28,85 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к полудню четверга добились устойчивого равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, лишь немного снизив показатели предыдущей сессии и заслужив «твердую четверку».



На протяжении четверга биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 17 января обе позиции наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 января уровнями 35,00/35,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 5,0 коп. на фоне десятикопеечного повышения оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера подскочили на 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 18 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которой для равновесия покупок и продаж требовалась непрерывная аккуратная курсовая поддержка. При этом дилерам приходилось быть внимательными, не допуская спада ликвидности сделок.



Занимаясь долларом, наши валютчики, внимательно отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, довольно оперативно реагируя на случившуюся в пределах 03.00-15.10 Киева динамичную коррекцию главной валютной пары, которая компенсировала внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2207 к отметке $1,2237 констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 30 пунктов.



Думаю, наши валютчики главным образом учли и этот «привес» и внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2188, пара евро-доллар тотчас инициировала ралли, которое затянулось до 15.00 Киева, подняв пара евро-доллар в довольно широкий диапазон $1,2230-1,2260, который она уже не покидала до 19.45, немного понизив с этого часа действующие цены и несколько сузив рамки валютного «коридора» ($1,2225-1,2235)…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов растет к доллару в четверг после принятия палатой общин британского парламента законопроекта о Brexit.



По состоянию на 13.16 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,3859 с $1,383 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару при этом увеличивался до $1,2237 за евро с $1,2186 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥111,24 за доллар со ¥111,31 на предыдущих торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,63 пункта.



В среду вечером палата общин британского парламента приняла в третьем, финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева. Министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнет рассмотрение законопроекта в конце января.



Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit - 23.00 29 марта 2019 года. Документ предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а планируемая отмена действия в стране закона «О Европейском сообществе» от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским.



Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту уже после принятия GRB.

Кажется, переговоры по Brexit начинают развиваться. И некоторая политическая неопределенность в Великобритании начинает исчезать.



В четверг, 18 января, на торгах в Европе доллар США подешевел ко всем основным валютам. К его ослаблению могла подтолкнуть китайская статистика, а также коррекция по доллару США после случившегося накануне вечером укрепления.



ВВП Китая в IV квартале увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом (прогноз был 6,7%). В квартальном выражении рост ВВП составил 1,6%, как и ожидалось, после увеличения на 1,7% в III квартале.



Курс евро восстановился от ночного минимума $1,2165 до $1,2252 (+87) по состоянию на 16.40 Киева.



Восстановление проходило при поддержке кросс-пар с евро, общего ослабления американской валюты и снижения доходности десятилетних американских облигаций с 2,6168% до 2,6039%.



Падение курса евро до $1,2165 можно расценивать как сигнал к тому, что участники рынка переоценили краткосрочное ужесточение политики ЕЦБ и корректировали свои активы с единой валютой.



В связи с этим начавшееся коррекционное движение пары евро-доллар от $1,2323 должно продолжиться до $1,2070. Наибольший прирост к доллару показывают швейцарский франк (+0,52%) и евро (+0,43%). На пути у «евробыков» ближайшее сопротивление находится на отметке $1,2250. Трейдеры ожидают публикаций американской статистики.



Штаты представят миру данные по строительству за декабрь, обращениям за пособием по безработице за неделю и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь. Евро торгуется в плюсе, но не факт, что положительная динамика сохранится при дальнейшем росте доходности трежерис. Тут нужно смотреть, как рынок отреагирует на статистику в США и кроссы по евро, потому что при негативной статистике рост пары евро-доллар усилится. Поддержка находится в районе $1,2205. Продавцам ее желательно пройти к 19.00 Киева.



Доллар США торгуется в четверг без изменений по индексу, падая против евро и фунта стерлингов, но стабилен к иене.



Евро к 16.40 стоил $1,2247 по сравнению с $1,2186 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс доллара к японской валюте упал до ¥111,00 со ¥111,29 в среду.



Инвесторов по-прежнему тревожит отсутствие соглашение о дальнейшем финансировании работы правительства в США. Республиканцы Палаты представителей американского Конгресса снова склоняются к недолгой отсрочке - до 16 февраля включительно.



Курс фунта стерлингов растет к доллару после принятия палатой общин британского парламента законопроекта о Brexit. Курс фунта стерлингов к доллару находится сейчас на $1,3882 против $1,3830 на предыдущем закрытии. В среду вечером палата общин британского парламента приняла в третьем, финальном чтении законопроект о Brexit, что вызвало ажиотаж среди покупателей британской валюты и спровоцировало закрытия шортов по стоп-лоссам. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева. Министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис сообщил, что верхняя палата начнет рассмотрение законопроекта в конце января.



На доллар негативно повлияла констатация Федрезервом в Бежевой книге в среду отсутствия инфляционного давления в стране. Вышедшие данные по началам строительств оказались крайне негативными из-за влияния снежной бури в стране. Согласно данным Министерства торговли, число новостроек в декабре упало на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 1,19 млн. домов в год. Число разрешений на строительство, являющееся индикатором будущей строительной активности, в декабре сократилось на 0,1%, до 1,30 млн. в год. Экономисты прогнозировали падение первого показателя на 1,5%, второго - на 0,8%.



Нехватка рабочей силы, растущая стоимость участков под строительство и ужесточение правил землепользования привели к возникновению дефицита на рынке жилья, который заставляет цены на дома расти, опережая рост заработных плат и темпы инфляции. Прошлый год в целом стал лучшим за десятилетие для строительной отрасли США: годовые показатели разрешений на строительство, начатого и завершенного строительства жилья были самыми высокими с 2007 года. При этом показатели доверия жилищно-строительных компаний к экономике в январе достигли второго по величине уровня с 2005 года.



Стало быть, вечер среды показал, что спекулятивные игры на паре евро-доллар отнюдь не спешат заканчиваться.



Показав во вторник крайне нетипичную для рынка в поздний вечер и ночью высокую волатильность, пара евро-доллар смогла повторно удивить этим же в среду.



Большую часть дня в среду пара евро-доллар стояла в диапазоне $1,220-1,224, безуспешно пытаясь прорваться ниже $1,22. После 20.30 Киева пара вдруг пошла в рост и поднималась до $1,2288, что, впрочем, еще выглядело нормальным.

Судя по всему пара евро-доллар консолидируется в диапазоне $1,22-1,23, после второй неудачной попытки прорваться ниже $1,22 (первая была во вторник) отскок о поддержки был достаточно логичен. Но затем, после 20.50 Киева, оставив вверху «шип», пара евро-доллар устремилась вниз и все-таки пробила отметку $1,22 около полуночи.

Движение вниз было приурочено к публикации Бежевой Книги ФРС в 21.00 Киева, но ничего особенного в Бежевой Книге написано не было.

По-прежнему сообщалось о росте от «скромных до умеренных» в большинстве подотчетных регионов. А то, что в экономике США дела идут неплохо, в общем, было ясно и до этого, отличное промпроизводство США за декабрь вышло несколько часами ранее.



Тем не менее, пара евро-доллар пошла вниз, показывал ночью отметку $1,2165. Казалось, что вот он, «настоящий» прорыв диапазона вниз, и наконец, пара евро-доллар начнет возвращаться если не к $1,20, то хотя бы к $1,21. Но нет. В полночь, час, ночи и позже на паре евро-доллар наблюдался совершенно нетипичный для этого времени суток накал борьбы, разнонаправленные колебания в 20-30 пунктов. А в итоге пара евро-доллар вернулась выше $1,21 утром в четверг, прорыв оказался ложным.



Полагаю, колебания в диапазоне $1,22-1,23 с ложным прорывами в обе стороны вместо ожидаемого нами скорого обвала обратно под отметку $1,20 говорят о том, что выход вверх 11-12 января (после публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ) может быть не столь краткосрочным, как мы ожидали ранее. Вполне вероятно, что «зачистка» глобальных стопов у стратегических покупателей не закончена. Мы можем увидеть выход вверх из консолидации $1,22-1,23 вплоть до $1,24/ Волна роста аппетитов к риску, видимо, пока тоже не будет окончена.



Индекс Dow Jones в среду в очередной раз уверенно обновил исторический максимум, забравшись уже выше 26100, попытка откорректироваться во вторник полностью нивелирована. В конце концов, нельзя исключать, что президент США Трамп окажется прав в своем намеке-прогнозе, опубликованном в твиттере после достижения отметке 25000 по индексу – о том, что следующая цель 30000. Да и нефть не спешит откатываться от максимумов и может еще прорваться выше $70 за баррель.



Интригу с очевидным нежеланием доллара укрепляться в максимальной степени мог бы создать, конечно, Евроцентробанк, выпускающий сопроводительное заявление и созывающий пресс-конференцию в четверг, 25 января. Совершенно очевидно, что сам вектор политики регулятора изменен не будет, объемы покупки суверенных и корпоративных облигаций €30 млрд. в месяц как минимум до 30 сентября предопределены. Но в силах ЕЦБ и Драги либо как-то скорректировать формулировки, давая в коммуникативном плане рынкам почувствовать склонность к завершению периода мягкости, и что это было последнее продление QE программы - на подобных ожиданиях пара евро-доллар и перепрыгнула (по «официальной» версии), собственно, отметку в $1,20.



Или же наоборот, чиновники из ЕЦБ захотят умерить пыл рынка, заявив, что подорожавший евро «не является полезным» или «не помогает» достигать целей в 2% и выше по инфляции - как сделал на этой неделе Эвальд Новотны, попытавшийся выразить обеспокоенность поднявшимся валютным курсом. Еще одну осторожную вербальную интервенцию провел на днях вице-президент ЕЦБ Витторе Констанцио, заявив в интервью La Repubblica, что он «обеспокоен внезапными движениями, которые не отражают изменений в фундаментальных показателях», а политика еще долго может оставаться «адаптивной», ситуационно-гибкой.



Скорее всего, именно риторикой деятелей из ЕЦБ, а не представителей ФРС США, и будет в ближайшую неделю определяться курс. Также 21 января должен состояться съезд СДПГ Германии, который вероятнее всего утвердит предварительно заключённое с партией Ангелы Меркель соглашение о правительственной коалиции, что может помочь евро удержаться на достигнутых высотах и даже спровоцировать еще одну попытку роста в самом начале недели, не дожидаясь пока за дело примется ЕЦБ, хотя впоследствии шансов укрепится у доллара больше.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 35,00/35,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0 коп. на фоне десятикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 18 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверга, заслужив «твердую четверку», немного снизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 января по спросу и по предложению не изменились.



Выросшая агрессивность покупателей доллара на валютном межбанковском рынке Украины обеспечила возобновление интенсивного повышения действующих цен «американца», пополудни заставив регулятор прибегнуть к интервенциям по запросу наилучшего курса.



Не исключено, что интенсификация покупок доллара игроками связана с участившимся муссированием темы «отношений» Киева с МВФ.



Кроме того, на стороне «зеленых быков» межбанка стала практика украинских экспортеров придержки экспортной выручки. Для этого они шлют просьбы своим зарубежным партнерам не торопиться с перечислением СКВ за поставленную продукцию, рассчитывая на продолжительность текущего «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара.



Как водится, ведомые сводками с межбанка, потенциальные клиенты наличного рынка тоже активизировали свои покупки доллара, хотя и с меньшим размахам. Дотянуться до межбанка субъектам наличного рынка мешала ограниченность гривневого ресурса.



Возможно, более заметное в сравнении с предыдущей сессией подорожание безналичного доллара сдвинет на более поздние сроки прогнозированного вхождения этого рынка в полосу относительной стабильности. Если уж экспортеры переносят «на потом» репатриацию внешнеторговой выручки, то почему бы и нам не сделать то же самое с нашими ожиданиями терминации текущего «зеленого» ралли.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,78/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ поднялись с уровня 48 713,5 млн. грн. к отметке 54 792,8 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился в цене, составив 28,85/28,87 UAH/USD. При этом, в отличие от предыдущих сессий, нынче регулятор спозаранку начал продавать СКВ по запросу наилучшего курса по 28,85 UAH/USD. «Есть шанс что на этих уровнях сегодня и остановимся»,- поделился прогнозом наш гуру из банка-«бегемота».



К 10.50 котировки доллара не покинули отметку 28,85/28,87 UAH/USD ценой интервенций НБУ, которые на этот час превысили $40 млн. «Зубами держат курс», - был кратким наш гуру.



По состоянию на 11.10 регулятору удается держать цену доллара на межбанке на уровне 28,85/28,87 UAH/USD.



Около 11.15 безналичный доллар под давлением интервенций, просел к 28,82/28,84 UAH/USD.



По состоянию на 12.10 безналичный «американец», закрепившись стараниями НБУ на рубеже 28,82/28,84 UAH/USD, не покинул его.



Стартовавшее с утра «зеленое» ралли на межбанке , которому мужественно, расточительно и результативно противостоял наш регулятор, сопровождалось признаками некоторого сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие по более значимым бидам с уровня 11,50/13,50% до отметки 11,75/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот рост более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.39 безналичный «американец», пролонгировав коррекцию, оказался на уровне 28,80/28,83 UAH/USD.



Наконец, около 12.56 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены оказались на отметке 28,80/28,82 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 января с уровней: доллар – 28,65/28,90 UAH/USD, евро – 35,00/35,40 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 18 января по спросу вырос на 20 коп., по предложению «потяжелел» на столько же.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 18 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2240, приподнявшись к отметке $1,2263 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2272 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

19 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,80/28,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); евро – 35,15/35,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 50 пунктов).



На открытии торгов 19 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось виртуальное (без сделок) преобладание спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу Киева показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,80/28,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); евро – 35,15/35,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 50 пунктов).



На старте торгов 19 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали, волатильность была в избытке.



К 12.13 столичные валютчики, констатировав заметное повышение действующих цен ( 28,85-86/28,92-95 UAH/USD, евро – 35,25/35,45 UAH/EUR), доложили об установлении равновесия покупок и продаж в оптовом сегменте пары доллар-гривня.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что тамошний рынок по-прежнему пребывает в состоянии «раскачки» и не может похвалиться результатами на участке реальных сделок на фоне действующих цен: 28,82/28,93 UAH/USD, евро - 35,10/35,50 UAH/EUR, рубль 0,501/0,505 UAH/RUB.



Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,83-85/28,92-93 UAH/USD, евро - 35,20/35,50 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,75/28,88 UAH/USD, евро – 34,95/35,40 UAH/EUR, рубль 0,497/0,504 UAH/RUB, Киев опт 28,75-83/28,85-90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,75-83/28,85-90 UAH/USD, евро (опт) 35,10/35,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,10/35,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,80/28,95 UAH/USD, евро – 35,10/35,40 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,505 RUB/USD, Одесса – опт 28,82/28,92 UAH/USD, розница – 28,78/28,98 UAH/USD; Запорожье – 28,75/28,90 UAH/USD; евро – 35,10/35,40 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,506 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота поднимается в пятницу утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, вызванного переживаниями инвесторов по поводу закона США о временном финансировании правительства.Курс доллара США продолжает опускаться относительно евро и иены в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и следят за ситуацией вокруг продления финансирования работы американского правительства.Цены на золото упали в четверг, показав наибольшее однодневное снижение более чем за месяц.Доходность 10-летних облигаций в США продолжила повышение и выросла на 0,030 пункта до уровня 2,610%, максимального за 10 месяцев. Отмечается, что поддержку доходности оказал рост индекса ВВП в Китае, который наблюдается впервые за семь лет. Доходность 10-летних облигаций в Германии также отреагировала на эти данные повышением и выросла до отметки 0,595%, максимальной за полгода.Несмотря на рост доходности, давление на доллар оказывает беспокойство относительно того, что правительство США может вновь оказаться в состоянии неплатежеспособности. В четверг в Палате представителей Конгресса должно состояться голосование по поводу финансирования правительства. С начала финансового года в октябре правительство уже третий раз финансируется по временной схеме.Сегодняшние данные в США вышли неоднозначными. Число заявлений на пособие оказалось на минимуме с 1973 года. В то же время объемы строительства новых домов вышли заметно ниже ожиданий, их падение стало самым значительным более чем за год.Курс фунт/доллар находится вблизи максимальных уровней с июня 2016 года, когда состоялся референдум о выходе из ЕС. Поддержку фунту оказывает оптимизм инвесторов относительно того, как проходит переговорный процесс о Brexit.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,53% с 28,0672 UAH/USD до 28,7775 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 18 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.23 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 18 января, прибавил в цене, усилив рост, по знакомым причинам.Во-первых, как и накануне ощущалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину.Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.В-третьих, не исключено, катализировали покупки СКВ возобновившиеся слухи о перспективах «отношений» Киева с МВФ.Ставший более выраженным «бычий» тренд рынка безналичного доллара на межбанке сопровождался сохранением динамики сжатия гривневой ликвидности.Гривневый ресурс стал уже, о чем дали понять понизившиеся с уровня 49 659,5 млн. грн. к отметке 48 713,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 января понизились на $14,2 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, просели объемы поступлений экспортной выручки из-за рубежа в результате просьб экспортеров, рассчитывающих на пролонгацию «бычьего» тренда безналичного доллара.Во-вторых, ставший более выраженным «бычий» тренд «зеленого» безнала (если в среду доллар вырос на 1,35 коп., нынче его «привес» составил 11,14 коп.) также нанес урон ликвидности.В-третьих, заметное подорожание доллара вызвало процесс снятия заявок импортеров на приобретение СКВ, оказавшейся им не по карману.Тем не менее, как и накануне, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в общую копилку ликвидности, продав $15,0 млн.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 17 января, в четверг, 18-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $232,6 млн. к отметке $218,7 млн. Объем про8дажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $196,1 млн. к $181,9 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 18 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) констатировали внутридневной рост в наличных пара доллар-гривня и евро-гривня. Как и накануне, основным источником роста на наличном рынке стал валютный межбанк, где динамика подорожания валюты США заметно прибавила. Причины более радикального «бычьего» тренда в секторе «зеленого» безнала мы перечислили выше. Потенциальным клиентам «налички» был недосуг разбираться в источниках «бычьего» энтузиазма «зеленых быков» межбанка, им было достаточно тревожных сводок с межбанка, заставивших часть клиентуры придержать СКВ, перенеся ее сдачу на потом, вторая часть клиентов напротив, заторопилась в ОП с гривней в потном кулачке, спеша приобрести дорожающую СКВ.Ко внутридневному роста долларовых цен приложили руку и дилеры-«неформалы», пытавшиеся догнать настроение рынка опережающим ростом цен ради выравнивания рынка в баланс. Дилеры рынков большинства вышеперечисленных населенных пунктов доложили об успешной реализации этого проекта, обеспечив итоговое равновесие спроса и предложения. Последнее, в свою очередь, позволило в большинстве случаев сохранить итоговую ликвидность на уровне предыдущей сессии.Исключение составили рынки Запорожья и Днепра. В первом по итогам четверга образовалось жесткое преобладание спроса, которое, однако, не «повредило» обороты, оставшиеся на уровне среды. Оптовики наличного «неформального» рынка Днепра констатировали незначительное снижение ликвидности, оставшееся, впрочем, на «хорошем» уровне. Регресс случился, несмотря на перманентную сбалансированность рынка в течение четверга.В течение 18 января биды наличного «неформального» доллара выросли на 5,0-10,0 коп. (рынок Харькова снова оказался в лидерах роста). Позиция предложения «американца» в течение четверга выросла на 5,0-10,0 коп. (на сей раз в лидерах оказался рынок столицы).По сравнению с закрытия среди позиция спрос наличного доллара выросли на 10,0-15,0 коп. (снова впереди был рынок Харьков), офера прибавили 7,0-10,0 коп.).Как и предполагалось, 18-го из-за ставшего более выраженным «бычьего» тренда «зеленого» безнала, курсовая динамика наличного «американца» тоже прибавила. Нелишне отметить, что ставшие более агрессивными «зеленые быки» наличного рынка отнюдь не уронили за редким исключением, итоговую ликвидность, оставшуюся в целом на приличном уровне предыдущей сессии.Так или иначе, наличная пара доллар-гривня снова пролонгировала рост, констатировав в течение четверга очевидное повышения темпа.Итак, наличный рынок по итогам 18-го двинулся вослед за «зелеными быками» межбанка, заметно подняв действующие цены как в реакции на клиентский спрос, так и в рамках небезуспешных мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.Впрочем, по порядку.Торги 18 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,75/28,85 UAH/USD, евро - 35,00/35,30 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.Уже в дебюте торгов 18-го дилеры розницы Днепра были вынуждены соревноваться с динамикой роста цен, пытаясь догнать рынок. Незадолго до полудня это им удалось, обеспечив опережающим ростом цен устойчивую сбалансированность спроса и предложения.Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,70/28,78 UAH/USD, евро - 35,00/35,15 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.После обеда, неформалам днепровской розницы удалось сохранить равновесие покупок и продаж ценой перманентного и аккуратного роста действующих цен. Благодаря итоговому балансу обороты оказались на «очень хорошем» уровне, заслужив «четверку с плюсом» и констатировав незначительное ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 18 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп., офера прибавили столько же.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 17 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 10,0 коп., позиция «предложение» столько же.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,75/28,85 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к полудню четверга добились устойчивого равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив «хорошую» итоговую ликвидность, лишь немного снизив показатели предыдущей сессии и заслужив «твердую четверку».На протяжении четверга биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп.По сравнению с закрытием 17 января обе позиции наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 10,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 января уровнями 35,00/35,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 5,0 коп. на фоне десятикопеечного повышения оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера подскочили на 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 18 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которой для равновесия покупок и продаж требовалась непрерывная аккуратная курсовая поддержка. При этом дилерам приходилось быть внимательными, не допуская спада ликвидности сделок.Занимаясь долларом, наши валютчики, внимательно отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, довольно оперативно реагируя на случившуюся в пределах 03.00-15.10 Киева динамичную коррекцию главной валютной пары, которая компенсировала внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 35,00/35,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 5,0 коп. на фоне десятикопеечного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 18 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверга, заслужив «твердую четверку», немного снизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 января по спросу и по предложению не изменились.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,78/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ поднялись с уровня 48 713,5 млн. грн. к отметке 54 792,8 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился в цене, составив 28,85/28,87 UAH/USD. При этом, в отличие от предыдущих сессий, нынче регулятор спозаранку начал продавать СКВ по запросу наилучшего курса по 28,85 UAH/USD. «Есть шанс что на этих уровнях сегодня и остановимся»,- поделился прогнозом наш гуру из банка-«бегемота».К 10.50 котировки доллара не покинули отметку 28,85/28,87 UAH/USD ценой интервенций НБУ, которые на этот час превысили $40 млн. «Зубами держат курс», - был кратким наш гуру.По состоянию на 11.10 регулятору удается держать цену доллара на межбанке на уровне 28,85/28,87 UAH/USD.Около 11.15 безналичный доллар под давлением интервенций, просел к 28,82/28,84 UAH/USD.По состоянию на 12.10 безналичный «американец», закрепившись стараниями НБУ на рубеже 28,82/28,84 UAH/USD, не покинул его.Стартовавшее с утра «зеленое» ралли на межбанке , которому мужественно, расточительно и результативно противостоял наш регулятор, сопровождалось признаками некоторого сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие по более значимым бидам с уровня 11,50/13,50% до отметки 11,75/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот рост более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.39 безналичный «американец», пролонгировав коррекцию, оказался на уровне 28,80/28,83 UAH/USD.Наконец, около 12.56 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены оказались на отметке 28,80/28,82 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 января с уровней: доллар – 28,65/28,90 UAH/USD, евро – 35,00/35,40 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 18 января по спросу вырос на 20 коп., по предложению «потяжелел» на столько же.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 18 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2240, приподнявшись к отметке $1,2263 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2272 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром19 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,80/28,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); евро – 35,15/35,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 50 пунктов).На открытии торгов 19 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось виртуальное (без сделок) преобладание спроса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу Киева показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,80/28,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); евро – 35,15/35,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 50 пунктов).На старте торгов 19 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали, волатильность была в избытке.К 12.13 столичные валютчики, констатировав заметное повышение действующих цен ( 28,85-86/28,92-95 UAH/USD, евро – 35,25/35,45 UAH/EUR), доложили об установлении равновесия покупок и продаж в оптовом сегменте пары доллар-гривня.По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что тамошний рынок по-прежнему пребывает в состоянии «раскачки» и не может похвалиться результатами на участке реальных сделок на фоне действующих цен: 28,82/28,93 UAH/USD, евро - 35,10/35,50 UAH/EUR, рубль 0,501/0,505 UAH/RUB.Около 12.23 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,83-85/28,92-93 UAH/USD, евро - 35,20/35,50 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра наконец-то установилось устойчивое равновесие покупок и продаж cо средней ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,75/28,88 UAH/USD, евро – 34,95/35,40 UAH/EUR, рубль 0,497/0,504 UAH/RUB, Киев опт 28,75-83/28,85-90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,75-83/28,85-90 UAH/USD, евро (опт) 35,10/35,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,10/35,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,80/28,95 UAH/USD, евро – 35,10/35,40 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,505 RUB/USD, Одесса – опт 28,82/28,92 UAH/USD, розница – 28,78/28,98 UAH/USD; Запорожье – 28,75/28,90 UAH/USD; евро – 35,10/35,40 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,506 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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