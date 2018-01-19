Итоги: Энергетика 19.01.18

Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:47

Несмотря на значительное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, данные о росте добычи оказывают давление на нефтяные цены.



Согласно сообщению минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 января, выросла на 2,7%, или на 258 тысяч баррелей в сутки - до 9,75 миллиона баррелей в сутки.

Выросли и запасы бензина - на 3,6 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 240,9 миллиона баррелей.



При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 412,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 3,536 миллиона баррелей, или на 0,84%.



Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, составив 42,4 миллиона баррелей.



«Рынок кажется немного перенапряженным после ралли в 30% с едва ли заметным снижением за последние три месяца», - комментирует ситуацию старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хэфорд.



Позднее в пятницу рынок ожидает данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по динамике буровых установок в стране. По итогам предыдущей недели, завершившейся 12 января, BHGE сообщила о росте числа буровых установок в США на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года.

Как сообщили в четверг в Управлении энергетической информации США, объем запасов нефти снизился на 6,9 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 12 января.



Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали падение на 425 000 баррелей, в то время как Американский институт нефти в среду сообщил о снижении на 5,1 млн. баррелей.



«Большие снижения запасов нефти продолжаются, благодаря сильной нефтепереработке и устойчивому экспорту», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.

Мировые цены на нефть в пятницу утром падают на 1% после публикации данных о росте добычи в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.Цены на нефть слабо изменились в четверг, снизившись на несколько центов, так как еженедельная добыча нефти в США оставалась близкой к рекордной, что компенсировало поддержку девятого подряд снижения внутренних запасов нефти в США.Фьючерсы на природный газ также снизились с самых высоких уровней с мая, поскольку недельное снижение запасов оказалось значительно ниже пятилетнего среднего.ОПЕК в декабре увеличила добычу и предсказала резкий рост поставок из США.Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в декабре, сообщил картель в ежемесячном докладе в четверг. В среднем 18 входящих в организацию государств качали ежедневно 32,416 млн баррелей - на 42 тысячи больше, чем в ноябре. Из 11 государств ОПЕК, подписавших соглашение об ограничении добычи, полностью выполнили свои обязательства лишь 7. Главным нарушителем остался Ирак, который изначально требовал для себя исключений, ссылаясь на потребность в валюте для восстановления экономики и борьбы с «Исламским государством».В декабре Ирак увеличил производство до 4,405 млн баррелей в сутки при квоте в 4,351 млн.Снова нарастил добычу и Иран - 3,829 млн. баррелей против лимита в 3,797 млн.Основной прирост добычи - 74 тысячи баррелей в сутки - обеспечили Алжир и Ангола, которые, впрочем, остались в рамках отведенных им квот. Рост поставок из Африки компенсировал обвальное падение нефтяной промышленности Венесуэлы, которая сообщила в секретариат ОПЕК о сокращении добычи на 216 тысяч баррелей в день, или 11% за месяц.В целом нефтяной рынок живет в режиме дефицита поставок, оценивает картель: спрос на нефть был больше ее предложения на 0,3 млн. баррелей в сутки во втором квартале, 1,2 млн. - в третьем и 0,9 млн. - в четвертом.В следующем году потребность в нефти будет больше, чем предполагалось изначально, следует из доклада, однако и добыча, благодаря высоким ценам увеличится сильнее.Прогноз по спросу ОПЕК повысила на 40 тысяч баррелей в сутки: рассчитывая на рост мирового ВВП на 3,7%, картель прогнозирует, что миру потребуется 1,53 млн. баррелей дополнительных ежедневных поставок. Прогноз по добыче вырос в 4 раза сильнее - на 160 тысяч баррелей в день для стран вне организации.Главным возмутителем спокойствия останутся США, где благодаря сланцевому буму добыча увеличится на 1,15 млн. баррелей в день. Объем дополнительных поставок из Штатов почти вдвое превысит уровень 2017 года (0,62 млн. баррелей в день) и покроет три четверти нового спроса в мире.На 0,25 млн. баррелей в день увеличит добычу Канада, на 0,19 млн. - Бразилия, на 0,09 млн - Казахстан, который в прошлом году запустил крупнейшее в стране месторождение Кашаган, а в следующем планирует расширение производства Тенгизском месторождении, где 75% принадлежит американским Chevron и ExxonMobil.Россия, как считает ОПЕК, снизит добычу на 90 тысяч баррелей в сутки в 2018 году.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: