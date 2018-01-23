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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 23 січ, 2018 13:28 Итоги: Прогнозы 23.01.18

В 2019 году фонд ждет такого же роста, оценка также повышена на 0,2 п.п.

По итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке фонда, составил 3,7%.

По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз остался прежним - 4,9% и 5% соответственно. Оценка роста экономики Индии не изменилась - 7,4% и 7,8%. В Бразилии МВФ ожидает в 2018 году рост на 1,9% (прогноз улучшен на 0,4 п.п.), в 2019 году - на 2,1% (плюс 0,1%). Прогноз роста китайской экономики фонд вновь повысил на 0,1 п.п. ежегодно, до 6,6% и 6,4%.

В экономиках стран СНГ в 2018 году МВФ ожидает рост на 2,2% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 2,1%. Без учета России ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 3,5%.

Оценка роста ВВП развитых стран улучшена: в 2018 году - на 0,3 п.п., до 2,3%, в 2019 году - на 0,4 п.п., до 2,2%. Прогноз роста экономики США повышен на 0,4 п.п. - до 2,7% и на 0,6 п.п. - до 2,5%, стран еврозоны - на 0,3 п.п., до 2,2% и 2%, Японии - на 0,5 п.п., до 1,2% в 2018 году и на 0,1 п.п., до 0,9% в 2019 году.

Прогноз роста ВВП Великобритании остался без изменений на текущий год - 1,5%, на 2019 - снижен на 0,1 п.п., до 1,5%.

Рост экономики России в 2018 году МВФ ожидает на уровне 1,7%. Ранее, в октябре, он оценивал его в 1,6%,

В 2019 году ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет на 1,5%, с октября прогноз не изменился.

По итогам 2017 года МВФ оценил рост российской экономики в 1,8%.

Как сообщалось, МВФ ожидает рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, Всемирный банк – на 3,5%, Европейский банк реконструкции и развития – на 3%, правительство страны - на 3%, Нацбанк – на 3,2%.



Сенат согласился продлить финансирование правительства США на 3 недели.



Американские сенаторы согласились в понедельник на продление финансирования работы федерального правительства США на ближайшие три недели. Как сообщают наши резиденты в США, в ходе голосования 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера - тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. Далее сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, но это, как ожидается станет формальностью, так как уже ясно, что сенаторы от обеих партий готовы голосовать «за».



После этого законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.



Банк Японии оставил денежную политику без изменений.



- сохранил цель по краткосрочной процентной ставке на -0,1%;

- сохранил цель по доходности 10-летних японских государственных облигаций около нуля;

- оставил без изменений обязательство по покупке японских государственных облигаций более или менее на текущем темпе, таким образом объём их владения будет увеличиваться годовым темпом около 80 трлн. йен;

- прогноз Банка Японии по базовому индексу потребительских цен +1,4% в 2018/19 финансовом году, против +1,4% по прогнозу в октябре;

- ожидается базовый индекс потребительских цен +1,8% в 2019/20 финансовом году, против +1,8% по прогнозу в октябре;

- Банк Японии повысил оценку инфляционных ожиданий в квартальном докладе;

- Банк Японии продлил крайний срок его программа кредитования, нацеленных на увеличение потенциала роста, на 1 год.



- Решение Банка Японии по контролю кривой доходности было принято 8 голосами против 1, против выступил член совета директоров Катаока;

- Катаока сказал, что Банк Японии должен покупать японские государственные облигации таким образом, чтобы доходность облигаций с погашением в 10 лет и дольше в целом снижалась.



Квартальный доклад Банка Японии:

- Японская экономика, как ожидается, будет умеренно расширяться;

- Банк Японии сохранит количественное и качественное смягчение с контролем кривой доходности так долго, как будет необходимо, для стабильного достижения 2% инфляции;

- Банк Японии будет корректировать денежную политику если будет необходимо для сохранения импульса достижения цели по ценам, при внимании к экономике, ценами, изменению в финансах;

- Риски для экономики примерно сбалансированы;

- Риски для цен смещены в сторону снижения;

- Инфляционные ожидания недавно колебались;

- Инфляция, вероятно, продолжит расти к 2%;

- Индекс потребительских цен ускорился, но движение остаётся слабым;

- Импульс к достижению 2% инфляции сохранялся, но имел недостаточную силу;

- Потребительская инфляция сейчас около 1%;

- Инфляция, как ожидается, достигнет 2% около 2019/20 финансового года;

- Инфляционные ожидания и рынок труда представляют как риски в сторону повышения, так и понижения;

- Движения на валютном и сырьевом рынках представляют как риски в сторону повышения, так и понижения;

- Цены на некоторые товары являются стимулирующими для изменения в разрыве предложения и спроса;

- Потеря доверия к налогово-бюджетной политике может повысить неопределённость, привести к росту долгосрочных доходностей.



Регулятор, потратившись на валютный аукцион, вернул средневзвешенный рыночный курс безналичного доллара на украинском валютном межбанке на уровни предыдущей сессии.

Наличный рынок, стартовав «во здравие», к полудню заметно понизил цену в наличной паре доллар-гривня.



Полагаю, пока не стоит преувеличивать значимость этого вхождения рынка безналичного доллара «в степях Украины» в полосу «ситуативной» стабильности. Хотя бы потому, что она не «рыночная», но «рукотворная».

Очевидно, что вероятным следующим шагом регулятора, пытавшегося остановить затянувшееся с начала года «зеленое» ралли на валютном межбанке, станут мероприятия по монетарному регулированию. При этом анонсированная дальнейшая либерализации валютного рынка наверняка будет отложена на потом. Как несвоевременная в текущих условиях.



Тема ужесточения монетарных показателей тоже является достаточно скользкой. Как в контексте рисков обнуления гривневой подкачки отечественной экономики, так и в отношении грядущей компенсации НДС Казначейством. Последнее, как известно, имеет печальный опты вопиющей несогласованности всех трех ветвей финансовой власти страны, одномоментным выбросом на рынок такой порции гривневой ликвидности, в котором нацвалюта начала самостоятельно захлебываться, идя ко дну по отношению к доллару.



Тем не менее, определенный оптимизм в отношении скорой терминации затянувшегося роста курса безналичного доллара имеется. Хотя бы по причине широкого отказа импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам. Меж тем, валютные позиции банков не безграничны, и, может статься, «американец» на межбанке станет «неинтересным» для части субъектов этой ветки рынка. Разумеется, нерезиденты, выводящие дивиденды, конвертируемый в СКВ на «историческую родину» не в счет.



Остается добавить, что установление «рыночной» стабилизации на валютном межбанке моментально повлечет за собой коррекцию долларовых цен наличного рынка, субъекты которого, судя по всему, уже «наелись» «зелени» на год вперед.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост мирового ВВП в 2018 году на 3,9%, что на 0,2 процентных пункта выше октябрьской оценки, говорится в обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).В 2019 году фонд ждет такого же роста, оценка также повышена на 0,2 п.п.По итогам 2017 года рост мирового ВВП, по оценке фонда, составил 3,7%.По странам с формирующимся рынком и развивающимся странам прогноз остался прежним - 4,9% и 5% соответственно. Оценка роста экономики Индии не изменилась - 7,4% и 7,8%. В Бразилии МВФ ожидает в 2018 году рост на 1,9% (прогноз улучшен на 0,4 п.п.), в 2019 году - на 2,1% (плюс 0,1%). Прогноз роста китайской экономики фонд вновь повысил на 0,1 п.п. ежегодно, до 6,6% и 6,4%.В экономиках стран СНГ в 2018 году МВФ ожидает рост на 2,2% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 2,1%. Без учета России ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.), в 2019 году - 3,5%.Оценка роста ВВП развитых стран улучшена: в 2018 году - на 0,3 п.п., до 2,3%, в 2019 году - на 0,4 п.п., до 2,2%. Прогноз роста экономики США повышен на 0,4 п.п. - до 2,7% и на 0,6 п.п. - до 2,5%, стран еврозоны - на 0,3 п.п., до 2,2% и 2%, Японии - на 0,5 п.п., до 1,2% в 2018 году и на 0,1 п.п., до 0,9% в 2019 году.Прогноз роста ВВП Великобритании остался без изменений на текущий год - 1,5%, на 2019 - снижен на 0,1 п.п., до 1,5%.Рост экономики России в 2018 году МВФ ожидает на уровне 1,7%. Ранее, в октябре, он оценивал его в 1,6%,В 2019 году ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет на 1,5%, с октября прогноз не изменился.По итогам 2017 года МВФ оценил рост российской экономики в 1,8%.Как сообщалось, МВФ ожидает рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, Всемирный банк – на 3,5%, Европейский банк реконструкции и развития – на 3%, правительство страны - на 3%, Нацбанк – на 3,2%.Сенат согласился продлить финансирование правительства США на 3 недели.Американские сенаторы согласились в понедельник на продление финансирования работы федерального правительства США на ближайшие три недели. Как сообщают наши резиденты в США, в ходе голосования 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера - тактики парламентской борьбы, когда принятие решений намеренно затягивается при помощи злоупотребления различными процедурами. Далее сенаторам предстоит проголосовать непосредственно за законопроект, но это, как ожидается станет формальностью, так как уже ясно, что сенаторы от обеих партий готовы голосовать «за».После этого законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей. Затем документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.Банк Японии оставил денежную политику без изменений.- сохранил цель по краткосрочной процентной ставке на -0,1%;- сохранил цель по доходности 10-летних японских государственных облигаций около нуля;- оставил без изменений обязательство по покупке японских государственных облигаций более или менее на текущем темпе, таким образом объём их владения будет увеличиваться годовым темпом около 80 трлн. йен;- прогноз Банка Японии по базовому индексу потребительских цен +1,4% в 2018/19 финансовом году, против +1,4% по прогнозу в октябре;- ожидается базовый индекс потребительских цен +1,8% в 2019/20 финансовом году, против +1,8% по прогнозу в октябре;- Банк Японии повысил оценку инфляционных ожиданий в квартальном докладе;- Банк Японии продлил крайний срок его программа кредитования, нацеленных на увеличение потенциала роста, на 1 год.- Решение Банка Японии по контролю кривой доходности было принято 8 голосами против 1, против выступил член совета директоров Катаока;- Катаока сказал, что Банк Японии должен покупать японские государственные облигации таким образом, чтобы доходность облигаций с погашением в 10 лет и дольше в целом снижалась.Квартальный доклад Банка Японии:- Японская экономика, как ожидается, будет умеренно расширяться;- Банк Японии сохранит количественное и качественное смягчение с контролем кривой доходности так долго, как будет необходимо, для стабильного достижения 2% инфляции;- Банк Японии будет корректировать денежную политику если будет необходимо для сохранения импульса достижения цели по ценам, при внимании к экономике, ценами, изменению в финансах;- Риски для экономики примерно сбалансированы;- Риски для цен смещены в сторону снижения;- Инфляционные ожидания недавно колебались;- Инфляция, вероятно, продолжит расти к 2%;- Индекс потребительских цен ускорился, но движение остаётся слабым;- Импульс к достижению 2% инфляции сохранялся, но имел недостаточную силу;- Потребительская инфляция сейчас около 1%;- Инфляция, как ожидается, достигнет 2% около 2019/20 финансового года;- Инфляционные ожидания и рынок труда представляют как риски в сторону повышения, так и понижения;- Движения на валютном и сырьевом рынках представляют как риски в сторону повышения, так и понижения;- Цены на некоторые товары являются стимулирующими для изменения в разрыве предложения и спроса;- Потеря доверия к налогово-бюджетной политике может повысить неопределённость, привести к росту долгосрочных доходностей.Регулятор, потратившись на валютный аукцион, вернул средневзвешенный рыночный курс безналичного доллара на украинском валютном межбанке на уровни предыдущей сессии.Наличный рынок, стартовав «во здравие», к полудню заметно понизил цену в наличной паре доллар-гривня.Полагаю, пока не стоит преувеличивать значимость этого вхождения рынка безналичного доллара «в степях Украины» в полосу «ситуативной» стабильности. Хотя бы потому, что она не «рыночная», но «рукотворная».Очевидно, что вероятным следующим шагом регулятора, пытавшегося остановить затянувшееся с начала года «зеленое» ралли на валютном межбанке, станут мероприятия по монетарному регулированию. При этом анонсированная дальнейшая либерализации валютного рынка наверняка будет отложена на потом. Как несвоевременная в текущих условиях.Тема ужесточения монетарных показателей тоже является достаточно скользкой. Как в контексте рисков обнуления гривневой подкачки отечественной экономики, так и в отношении грядущей компенсации НДС Казначейством. Последнее, как известно, имеет печальный опты вопиющей несогласованности всех трех ветвей финансовой власти страны, одномоментным выбросом на рынок такой порции гривневой ликвидности, в котором нацвалюта начала самостоятельно захлебываться, идя ко дну по отношению к доллару.Тем не менее, определенный оптимизм в отношении скорой терминации затянувшегося роста курса безналичного доллара имеется. Хотя бы по причине широкого отказа импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам. Меж тем, валютные позиции банков не безграничны, и, может статься, «американец» на межбанке станет «неинтересным» для части субъектов этой ветки рынка. Разумеется, нерезиденты, выводящие дивиденды, конвертируемый в СКВ на «историческую родину» не в счет.Остается добавить, что установление «рыночной» стабилизации на валютном межбанке моментально повлечет за собой коррекцию долларовых цен наличного рынка, субъекты которого, судя по всему, уже «наелись» «зелени» на год вперед.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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