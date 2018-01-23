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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 23 січ, 2018 13:31 Итоги: Валюта 23.01.18



По состоянию на 09.50 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $4,3, или на 0,32%, до $1336,2 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,45% - до $17,07 за унцию.



Доллар торгуется на уровне трехлетних минимумов, поскольку трейдеры реагируют на сообщения о финансировании правительства США. В субботу Федеральное правительство страны прекратило выполнять ряд функций из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могли договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции.



Однако в понедельник президент страны Дональд Трамп подписал после принятия обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля.



На фоне политической неопределенности доллар дешевел к основным мировым валютам. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар утром вторника дешевеет к иене, инвесторы отыгрывают новости о принятии бюджета США и прогнозы Банка Японии по инфляции.



По состоянию на 07.35 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2256 за евро с $1,2262 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снизился до ¥110,79 за доллар со ¥110,91 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 90,38 пункта.



Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.



Эти сообщения привели к незначительному росту доллара на утренних торгах. При этом доллар по-прежнему торгуется к иене возле четырехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе в 110,19 иены. По мнению аналитиков, рынок по-прежнему беспокоится, что по истечении двух недель две парламентские партии все еще не смогут договориться о финансировании.



Поддержку японской валюте оказали позитивное прочтение инвесторами комментариев Банка Японии по инфляции. Несмотря на то, что регулятор во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также подтвердил объем выкупа государственных облигаций в объеме ¥80 триллионов ($720 миллиардов) в год, трейдеры обратили внимание на изменение прогноза по росту цен - со «слабого роста» до «стабильного».



«Я не вижу ничего в сегодняшнем объявлении, что предполагало бы изменение позиции Банка Японии по монетарной политике. Скорее, сегодняшняя поддержка цен спровоцирована тем, что рынок очень озабочен идеей, что регулятор скорректирует свою позицию в будущем», - таково мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды.



В понедельник цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США и очередного позитивного прогноза по росту мировой экономики.



Индекс доллара WSJ, который отслеживает динамику доллара против корзины из 16 основных валют, снизился на 0,2%. Ранее индекс упал по итогам шести недель подряд.



Январские фьючерсы на золото колебались между небольшим ростом и снижением и закрылись с повышением на 0,1%, по $1330,90 за унцию.



Слабость доллара подтолкнула цены до максимумов с сентября, однако, некоторые аналитики предупредили, что все больше инвесторов ждут двух или трех повышений процентных ставок ФРС в этом году. Золоту сложно конкурировать с активами, приносящими процентную доходность (такими как казначейские облигации) в период повышения процентных ставок.



Фьючерсы на медь по итогам торгов на COMEX выросли на 0,3%, до 3,1775 доллара за фунт. Спекулятивная активность на рынке меди недавно сбалансировалась, отметил Уильям Адамс из FastMarkets.



Многие аналитики связывают рост мировой экономики со спросом на медь и другие цветные металлы, поскольку эти металлы имеют широкий спектр использования, от строительства летательных аппаратов до изготовления смартфонов.



В понедельник Международный валютный фонд спрогнозировал, что рост мировой экономики с учетом коррекции на инфляцию в 2018 и 2019 годах составит 3,9% годовых, причем это максимальные темпы роста с 2011 года. Таким образом, прогноз был повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с октябрьской оценкой фонда.



Доллар США снизился в понедельник после краткосрочного роста в течение дня. Доллар перешел к росту перед голосованием в сенате по временному финансированию правительства.

Индекс доллара USDX снизился на 0,2% до 90,37 пункта. На прошлой неделе индекс снизился на 0,4%, индекс снижается пятую неделю подряд.



Пара евро-доллар после скачка на открытии мало изменилась, до $1,2260, по сравнению с $1,2220 с конца пятницы.



Фунт вырос сильнее: с $1,3841 в конце пятницы до $1,3985. На прошлой неделе пара фунт-доллар выросла на 1%.



Против йены доллара немного вырос: с ¥110,80 в конце пятницы до ¥110,90. Трейдеры ожидают исхода заседания Банка Японии по денежной политике во вторник, что может дать основания для краткосрочного движения йены в краткосрочной перспективе.

Канадский доллар немного укрепился против доллара США при начале следующего раунда переговоров по NAFTA в Монреале. Пара доллар-канадский доллар снизилась с 1,2493 в конце пятницы до 1,2441.

Участники рынка в понедельник ожидали разрешения вопроса возобновления работы правительства, путем принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Были опасения, что продолжение периода прекращения работы правительства может поставить под угрозу ожидаемое повышение ставки ФРС в марте.



Доходность 10-летних облигаций казначейства США достигла трехлетнего максимума выше 2,60%, на 2,66%, однако это не помогло укреплению доллара.



На этой неделе пройдут заседания по денежной политике Банка Японии и ЕЦБ. После того, как Банк Японии оставил возможность сокращения покупок облигаций через программу «количественного смягчения», аналитики будут внимательно следить за тоном выражений от руководства Банка Японии.



Декабрьский протокол заседания ЕЦБ по денежной политике предполагает, что банк изменит денежную политику в 2018 г. на более жесткую, что вызвало укрепление евро, и аналитики будут следить за сообщением ЕЦБ по перспективе денежной политики в четверг.

Экономические данные:

Индекс деловой активности от ФРБ Чикаго в декабре вырос на 0,27 пункта, после роста на 0,11 в предыдущем месяце.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 января понизился на 21,46 коп. и составил 56,4115 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 6,73 коп., на торгах понедельника потерял 3,1 коп., оказавшись на уровне 28,8758 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 января с уровней предыдущего закрытия 28,77/28,81 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,79/28,83, а спустя 17 минут СКВ уже поднялась к 28,83/28,86 UAH/USD.



До 10.35 Киева ситуативное преобладание «быков» сохранялось, подняв цену доллара до 28,86/28,89 UAH/USD, однако с этого раса рост застопорился появившимися предложениями СКВ, которые к полудню понизили курс «американца» до 28,855/28,755 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж, позволившего игрокам сосредоточится на сужении спреда. На обеденный перерыв около 13.20 межбанк ушел на фоне действующих цен: 28,86/28,87 UAH/USD.



После обеда на пустеющем рынке сохранилось преобладание покупок, которые поэтапно подняли цену «американца» около 16.00 до 28,88/28,91 UAH/USD.



Пытаясь противостоять усилиям слабосильных, игравших на повышение спекулянтов, регулятор ограничился скромной (чуть больше $2,0 млн.) интервенцией по запросу наилучшего курса, реализовав эту партию СКВ «особо буйным» спекулянтам по 28,90 UAH/USD.



Меж тем цена «американца», консолидировавшись на опустевшем межбанке на уровне 28,88/28,91 UAH/USD, уже не трогалась с места до самого завершения торгов.



На цифре 28,88/28,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 22 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8758 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,88% с 28,0672 UAH/USD до 28,8758 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.15 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.



Во-первых, как и накануне наблюдалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара.



Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.



В-третьих, дефицит доллара усугублялся календарем (обычно по понедельникам из-за рубежа поступает особенно низкий объем СКВ).



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» была сохранившаяся на высоком уровне гривневая ликвидность.



Последнее подтверждалось заметным очень незначительным (по нынешним меркам) снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 54 792,8 млн. грн. к отметке 54 173,4 млн. грн.)



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января упали на $73,1 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала подтянуло цены «американца» поближе к цифре 29,00 UAH/USD, вызвав вереницу снятия заявок импортеров на приобретение СКВ.



В-третьих, если на предыдущей сессии регулятор провел долларовую и гривневую интервенции на сумму $43 млн. и $18,0 млн. соответственно, 22-го «вмешательство» НБУ было очень скромным, чуть больше $2,0 млн.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 19 января, в понедельник, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $224,3 млн. к отметке $147,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $193,1 млн. к $120,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 22 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний в течение понедельника рос в цене, вослед за ним «без фанатизма» поднималась и наличная «зелень».



Как и прежде, рост цен наличного «американца» обеспечивали «впечатлившиеся» присутствием на валютном межбанке «зеленых быков» клиенты, не торопившееся расставаться с «кровными» долларами, а также дилеры наличного рынка, небезуспешно пытавшиеся ликвидировать складывавшийся «перекос» в сторону спроса аккуратным повышением действующих цен для выравнивания рынка.

В течение понедельника наличный и безналичный доллары обрели соизмеримые «привесы» цен. Если на валютном межбанке рост курса доллара сдерживался отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным курсам, на наличном рынке «на страже» «божеских» цен стаяла ликвидность, моментально падающая при ценовых злоупотреблениях.



В общем, ни на межбанке, ни на «наличке» ничего нового. В действующих остались прежние курсо- и трендоформирующие факторы и драйверы.



Прежним осталось и базовое отличие наличного рынка и валютного межбанка. Если первый все еще «сидел» на гривневой диете, второй пребывал под очевидным влиянием гривневого изобилия, на которое намекали объемы остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Изрядная гривневая ликвидность в безналичной форме исключала появление на валютном межбанке экспортеров с продажами СКВ ради гривни на текущие расходы.



В течение понедельника цена бидов «неформального» наличного доллара выросла на 2,0-10,0 коп. (в лидерах роста был Харьков), позиция «предложение» прибавила 2,0-7,0 коп. (немного неожиданно лидерство досталось Днепру).



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0-5,0 коп.



Возвращаясь к «качественной» картине понедельничной сессии наличного «неформального» рынка, отметим случавшиеся ранее феномены. Итоговое равновесие покупок и продаж наличной валюты отнюдь не гарантировало успех на участке ликвидности - рынки Харькова, столицы, Днепра, Одессы и Крыжополя, зак\рывшиеся 22-го в балансе спрос/предложение, констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.



В то же время запорожская «наличка», завершив день в состоянии «перекоса», обеспечила повторение своей ликвидностью «хороших» показателей предыдущей сессии.



Таким образом, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 22 января двинулся вослед за «зеленым» безналом, действуя самостоятельно (без интервенций Нацбанка) и «без фанатизма», попутно небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



Впрочем, по порядку.



Торги 22 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,80/28,90 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль – 0,495/0,505 UAH/RUB.



До полудня понедельника по всей видимости, из-за временного лага с настроениями межбанка, цены розничного наличного доллара в Днепре не отличались особой «бычьей» динамикой, сохраняя «малыми силами» текущее равновесие спроса и предложения.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,77/28,84 UAH/USD, евро - 35,05/35,35 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сохранялось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.



После обеда выросшая активность покупателей в паре доллар-гривня заставила дилеров-«неформалов» розницы более радикально поднимать действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.



По итогам дня баланс удалось сохранить, но это не смогло уберечь обороты от некоторых потерь: по итогам понедельника «неформалы» розницы Днепра поставили «твердую четверку», констатировав некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 22 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп. Более заметное повышение позиции «предложение» - результат небезуспешных мероприятий по выравниванию рынка.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 19 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 2,0 коп., позиция «предложение» прибавила 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,80/28,90 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня понедельника, особенно не беспокоясь «бычьим» трендом в «зеленом» секторе межбанка, легко удерживали равновесие спроса и предложения.



После обеда ставшие более «настойчивыми» клиентские покупки в паре доллар-гривня, заставили «неформалов» днепровского опта действовать решительнее, поднимая действующие цены. В результате равновесие покупок и продаж в оптовом сегменте «налички» Днепра удалось сохранить, но итоговая ликвидность понесла потери, заслужив «четверку с минусом» и констатировав снижение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 января биды наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 2,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 января уровнями 35,20/35,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне повышения оферов на 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая пребывала в «бычьем» тренде, более интенсивно поднимаясь в цене после полудня.

При этом для поддержания равновесия покупок и продаж требовалась непрерывная аккуратная курсовая поддержка, исключавшая чрезмерный рост, чреватый потерями в оборотах.



Занимаясь долларом, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, рост евро «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2232 к отметке $1,2253 констатировав внутридневное его повышение на скромные 215 пункт.



Думаю, наши валютчики учли тот внутридневной «привес» пары евро-доллар, не забыв при этом о внутридневном подорожании наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2250, пара евро-доллар тотчас провалилась, оказавшись по состоянию на 03.30 на уровне $1,2230, а спустя 3 часа в рамках диапазона $1,2218-1,2225, с которого около 09.00 инициировала ралли, сопровождаемое очень высокой волатильностью, проявлявшейся в размашистых разнополярных колебаниях. Базовая отметка, относительно которой главная валютная пара совершала колебания, постепенно поднималась, оказавшись около 18.00 Киева на цифре $1,2245.



К 19.10 пара евро-доллар провалилась к $1,2225 на слухах о высокой вероятности преодоления в США «неприятности» с финансированием федерального бюджета.

Пребывая в ожидании результатов голосовании в сенате, пара евро-доллар немного отскочила, оказавшись по состоянию на 20.25 Киева на отметке $1,2247…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в понедельник и укрепляется по отношению к иене.

Индекс USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, стабилен в ходе торгов.

Таким образом, инвесторы довольно слабо реагируют на прекращение финансирования правительства США.



Американские законодатели в понедельник вновь предпримут попытку разрешить разногласия по бюджетным вопросам, которые привели к прекращению финансирования правительства США.



Сенат, как ожидается, проведет в понедельник процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля, чтобы определить, сможет ли документ набрать достаточное количество голосов.



В воскресенье аналогичная попытка проголосовать по законопроекту, для чего "за" должны были высказать не менее 60 сенаторов, провалилась.

Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что необходимо изменить нынешнюю процедуру и принять законопроект 51 голосом, то есть простым большинством.



«Почему "шатдаун" не оказывает серьезного давления на доллар? Возможно, инвесторы помнят, что в прошлом это не несло крупных последствий для американской экономики или рынков», - отмечает стратег ACLS Global Маршалл Гиттлер.

«Инвесторы, вероятно, думают, что пока экономика США остается здоровой, и фондовый рынок идет вверх, можно ожидать подъема ставки Федрезервом в марте. Это причина для того, чтобы не продавать доллары», - говорит эксперт.

Банк Японии и Евроцентробанк проведут очередные заседания на этой неделе - во вторник и четверг соответственно.



Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями японского ЦБ, который ранее в этом месяце сократил объем покупки наиболее долгосрочных облигаций в рамках регулярных операций на открытом рынке.

От ЕЦБ эксперты ждут намеков на то, каким образом, он намерен ужесточать политику в 2018 году. Протокол декабрьского заседания ЕЦБ указал на довольно «ястребиный» настрой Центробанка на текущий год.



Курс евро к доллару США по состоянию на 15.20 Киева поднялся в ходе торгов до $1,2239 по сравнению с $1,2222 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены вырос до ¥110,84 против ¥110,77 накануне.



Пара фунт-доллар торгуется на уровне $1,3897 по сравнению с $1,3858 по итогам сессии в пятницу.



Евро укрепляется в понедельник на фоне ожиданий, что Европейский центробанк оставит без изменений параметры монетарной политики по итогам заседания в четверг. Аналитики UBS Wealth Management повысили свой краткосрочный прогноз по курсу единой валюты.



Слабость доллара усугубилась шатдауном и усилением экономического роста в Европе.



Приостановка работы американского правительства вступила в силу в ночь с пятницы на субботу, поскольку демократы и республиканцы не могут договориться о продлении его финансирования. Голосование в сенате о временном финансировании работы правительства до 8 февраля было отменено в воскресенье. «За» должны были высказаться не менее 60 сенаторов. Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что необходимо изменить нынешнюю процедуру и принять законопроект 51 голосом, то есть простым большинством. Сенат, как ожидается, проведет в понедельник процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля, чтобы определить, сможет ли документ набрать достаточное количество голосов.



Оно может состояться около 19.00 Киева. Если работа правительства возобновлена не будет, а потолок госдолга — повышен, аналитики заговорят об угрозе дефолта США.



Последние события на рынке заставляют крупных инвесторов пересматривать вверх свои ожидания в отношении евро, фунта, иены. Внимание на это неделе направлено на заседания по вопросам денежно-кредитной политики в Японии и в Европе. ЦБ Японии вряд ли даст сигнал о каком-либо изменении монетарной политики по итогам заседания во вторник. ЕЦБ, скорее всего, также не станет сообщать ничего радикально нового и не предоставит какие-либо четкие намеки. Хотя протокол декабрьского заседания ЕЦБ указал на довольно «ястребиный» настрой Центробанка на текущий год.



Пара фунт-доллар около 18.00 обновила максимум с 2016 года ($1,3970)на оптимизме инвесторов по поводу роста экономики Великобритании и высокой вероятности преодоления последствий Brexit на фоне развития глобальной экономики. Британец дорожает к доллару на протяжении пяти недель, демонстрируя самую длинную выигрышную сессию с 2014 года. По мнению известного британского финансиста, бывшего экономиста Goldman Sachs Джима О'Нила, экономика Великобритании будет развиваться в 2018 году более быстрыми темпами, чем кто-либо прогнозирует, а выигрыш от развития мировой экономики «легко затмит» какие-либо удары Brexit. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Би-би-си рассказал, что Лондон сможет заключить сделку с Евросоюзом после выхода из блока. Однако британцы не смогут получить полный доступ к европейскому рынку, если не будут платить взносы в европейский бюджет.



Доллар к 19.10 «ситуативно» укрепил позиции на фоне слухов о том, что демократы и республиканцы смогли достичь соглашения о возобновлении работы правительства, и теперь, когда они нашли подтверждение - билль о финансировании работы правительства до 8 февраля был принят - корректируется ниже под давлением фиксации прибыли. Американские фондовые индексы, тем временем, продолжили расти, при этом S&P 500 к указанному часу обновил рекордные максимумы в районе 2827,75 пункта.



Таким образом, пока на евро-долларе консолидация в диапазоне $1,22-1,23 продолжается, пара находится здесь уже неделю, с тех пор как зашла в диапазон 15 января.



В пятницу вечером пара в очередной раз падала от верхней границы диапазона к нижней, но смогла опуститься лишь до $1,2220.



В понедельник пара открылась с гэпом вверх на $1,2250 благодаря сразу двум позитивным для евро новостям.

Во-первых, в Германии социалисты согласились перейти от предварительных переговоров по коалиции с ХДС/ХСС к дальнейшим переговорам.



Во-вторых, в выходные Сенат США не смог прийти к соглашению и принять очередное продление временной отмены действия порога госдолга (stopgap bill), не было даже голосования, оно назначено на понедельник. Из-за этого в субботу правительство США прекратило работу. Пока нет определенности, относительно того, не торпедируют ли в понедельник демократы голосование, камнем преткновения остается законопроект по иммиграции.



Но даже если закон о продлении финансирования будет принят, он продлит действие правительства лишь до 08 февраля. Глобальная проблема остается – необходимо принять бюджет на 2018 финансовый год (который уже 3,5 месяца как идет) и повысить порог госдолга.

Эти вопросы естественно, взаимосвязаны. Однако при этом стоит иметь в виду, что у Казначейства США хватит средств в экономном режиме протянуть до марта-апреля.



Если Конгресс США будет задерживать повышение порога госдолга, то наращивание рыночного госдолга Казначейством США будет идти по минимуму, что позволит доллару падать дальше. Т.е. тренд на падение доллара может затянуться до марта. В принципе в этом для США есть даже плюс – на сильном экономическом росте, который сейчас наблюдается в США, выгодно иметь слабую валюту. Однако в какой-то момент, особенно учитывая уже проведенную налоговую реформу, которая увеличит дефицит бюджета, Казначейству США придется агрессивно занимать, и с ослаблением доллара придется заканчивать.



Пока же мы видим, что пара евро-доллар пребывает в сильнейшем восходящем тренде, из консолидаций в такой ситуации обычно происходит выход вверх. Мы по-прежнему ждем роста по паре к отметке $1,24.



Пока уже трудно даже предположить, где будет наконец максимум. Из новостей впереди – заседание ЕЦБ по ставке в четверг и публикация ВВП США за IV квартал по первой оценке в пятницу, консенсус прогноз Bloomberg – 3,0% годовых.



Есть реальная вероятность, что рынок пары евро-доллар не станет ждать статистики и «приговора» Евроцентробанка, стоя на месте, а еще ранее, до обнародования этих новостей выйдет из диапазона $1,22-1,23.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 35,20/35,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 10,0-15 коп. на фоне повышения на 2,0-5,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 22 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,495/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», немного понизил показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемся с закрытия пятницы спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 января по спросу и по предложению не изменились.



На валютном межбанке Украины 22-го сохранилось преобладание спроса на безналичный доллар, вызванное нехваткой предложения экспортной выручки при довольно значительном гривневом «навесе» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Последнее исключало вынужденную продажу СКВ экспортерами ради гривни «на текущие расходу», формируя перекос рынка «зеленого» безнала в сторону спроса. Поэтому рост курса «американца» на межбанке был вполне закономерным и, судя по всему, сохранится на ближайшую перспективу. Как мы указывали в предыдущем обзоре, вхождение в боковой тренд рынка безналичного доллара откладывается на более поздние сроки. Надеюсь, не очень «далеко». Оптимизм в этом контексте базируется на очевидном замедлении «привесов» средневзвешенного курса безналичного «американца» на фоне «символических» долларовых интервенций НБУ 22 января.



Наличный рынок, лишенный подобной гривневой «подпитки», как валютный межбанк, ответил на сохранение присутствия на рынке «зеленого» безнала быков довольно сдержанно.

В этом контексте вероятность вхождения наличной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности заметно выше, чем у безналичной СКВ.



Таким образом, уже со среды, на фоне роста предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, у безналичного «американца» появится хороший шанс остановить затянувшееся до неприличия «зеленое» ралли, вослед за которым не оставляют попыток сыграть наверх и субъекты наличного рынка.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,88/28,91 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации сжатия гривневой ликвидности и снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ опустились с уровня 54 173,4 млн. грн. к отметке 53 270,8 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.15 понизился в цене, составив 28,87/28,90 UAH/USD.



Откат был логичным.



Регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитного нынче доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева.



К 10.23 котировки доллара, индицируя пребывание рынка в состоянии ожидания благ от НБУ, не тронулись с места: 28,87/28,90 UAH/USD.



По состоянию на 10.33 Киева котировки безналичного доллара просели к 28,855/28,865 UAH/USD. Держатели доллара нехотя начали его продавать.



С 10.37 до 11.02 Киева цена безналичного доллара пребывала на уровне 28,85/28,86 UAH/USD.



К 11.16 на межбанковском валютном рынке без перемен: доллар замер на уровне 28,85/28,86 UAH/USD, игроки терпеливо ждут результаты валютного аукциона.



Стартовавшее с утра снижение курса доллара на межбанке , которое вызвал нацбанковский анонс о валютном аукционе, сопровождалось признаками расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять понизившиеся с уровня 11,75/13,50% к отметке 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывала в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.13 стали известны первые цифры результатов аукциона: цена отсечки составила 28,8500 UAH/USD, средневзвешенный курс - 28,8526 UAH/USD. Межбанк «приветствовал» эту статистику понижением действующих цен «американца» до 28,83/28,85 UAH/USD.



Около 12.45 котировки безналичного доллара на межбанке, продолжая снижаться, отметились на уровне 28,820/28,845 UAH/USD.



Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок участниками на приобретение $48,90 млн., из которых регулятор удовлетворил $47,30 млн. Максимальный курс валютного аукциона – 28,8600, средневзвешенный – 28,8526, минимальный (цена отсечки) – 28,8500 UAH/USD.



Наконец, около 13.00 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, едва заметно приподнявшись, оказались на отметке 28,825/28,845 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 января с уровней: доллар – 28,70/28,95 UAH/USD, евро – 35,10/35,50 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 22 января по обеим позициям вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2261, просев к отметке $1,2245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2254 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,82/28,90 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 35,15/35,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение высилось на 5,0-8,0 коп.); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились)



На открытии торгов 23 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,82/28,90 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 35,15/35,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение высилось на 5,0-8,0 коп.); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились)



На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка сделок на моменте не было.



К 12.02 столичные валютчики, констатировав заметное снижение действующих цен в розничном сегменте здешнего рынка (28,70/28,84 UAH/USD, евро – 35,20/35,35 UAH/EUR), доложили о наличии преобладания клиентского «приноса» в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там де-факто сохраняется тишина по части «серьезных» сделок. На моменте в городе действовали цены: 28,80-81/28,85-88 UAH/USD, евро - 35,20/35,45 UAH/EUR, рубль 0,502/0,507 UAH/RUB.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,80/28,88 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,82/28,97 UAH/USD, евро – 35,15/35,55 UAH/EUR, рубль 0,500/0,507 UAH/RUB, Киев опт 28,85/28,90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,85/28,90 UAH/USD, евро (опт) 35,28/35,40-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,28/35,40-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,82/28,90 UAH/USD, евро – 35,15/35,43 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,505 RUB/USD, Одесса – опт 28,82/28,88 UAH/USD, розница – 28,75/28,92 UAH/USD; Запорожье – 28,80/28,88 UAH/USD; евро – 35,20/35,45 UAH/EUR, рубль - 0,502/0,507 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена золота растет во вторник утром на фоне подешевевшего на политических новостях из США доллара.Доллар утром вторника дешевеет к иене, инвесторы отыгрывают новости о принятии бюджета США и прогнозы Банка Японии по инфляции.В понедельник цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США и очередного позитивного прогноза по росту мировой экономики.Доллар США снизился в понедельник после краткосрочного роста в течение дня. Доллар перешел к росту перед голосованием в сенате по временному финансированию правительства.Индекс доллара USDX снизился на 0,2% до 90,37 пункта. На прошлой неделе индекс снизился на 0,4%, индекс снижается пятую неделю подряд.Пара евро-доллар после скачка на открытии мало изменилась, до $1,2260, по сравнению с $1,2220 с конца пятницы.Фунт вырос сильнее: с $1,3841 в конце пятницы до $1,3985. На прошлой неделе пара фунт-доллар выросла на 1%.Против йены доллара немного вырос: с ¥110,80 в конце пятницы до ¥110,90. Трейдеры ожидают исхода заседания Банка Японии по денежной политике во вторник, что может дать основания для краткосрочного движения йены в краткосрочной перспективе.Канадский доллар немного укрепился против доллара США при начале следующего раунда переговоров по NAFTA в Монреале. Пара доллар-канадский доллар снизилась с 1,2493 в конце пятницы до 1,2441.Участники рынка в понедельник ожидали разрешения вопроса возобновления работы правительства, путем принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Были опасения, что продолжение периода прекращения работы правительства может поставить под угрозу ожидаемое повышение ставки ФРС в марте.Доходность 10-летних облигаций казначейства США достигла трехлетнего максимума выше 2,60%, на 2,66%, однако это не помогло укреплению доллара.На этой неделе пройдут заседания по денежной политике Банка Японии и ЕЦБ. После того, как Банк Японии оставил возможность сокращения покупок облигаций через программу «количественного смягчения», аналитики будут внимательно следить за тоном выражений от руководства Банка Японии.Декабрьский протокол заседания ЕЦБ по денежной политике предполагает, что банк изменит денежную политику в 2018 г. на более жесткую, что вызвало укрепление евро, и аналитики будут следить за сообщением ЕЦБ по перспективе денежной политики в четверг.Экономические данные:Индекс деловой активности от ФРБ Чикаго в декабре вырос на 0,27 пункта, после роста на 0,11 в предыдущем месяце.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,88% с 28,0672 UAH/USD до 28,8758 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 22 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.15 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 января, прибавил в цене, замедлив рост, по знакомым причинам.Во-первых, как и накануне наблюдалась нехватка предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Это стало следствием придержки СКВ за рубежом – экспортеры просили своих партнеров не торопиться с перечислением выручки в Украину, рассчитывая на пролонгацию роста курса доллара.Во-вторых, на межбанке сохранили свое присутствие вернувшиеся сюда после длинных выходных в США импортеры.В-третьих, дефицит доллара усугублялся календарем (обычно по понедельникам из-за рубежа поступает особенно низкий объем СКВ).В-четвертых, на стороне «зеленых быков» была сохранившаяся на высоком уровне гривневая ликвидность.Последнее подтверждалось заметным очень незначительным (по нынешним меркам) снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ (с уровня 54 792,8 млн. грн. к отметке 54 173,4 млн. грн.)Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 января упали на $73,1 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, по понедельникам падает приток экспортной выручки из-за рубежа.Во-вторых, сохранение «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала подтянуло цены «американца» поближе к цифре 29,00 UAH/USD, вызвав вереницу снятия заявок импортеров на приобретение СКВ.В-третьих, если на предыдущей сессии регулятор провел долларовую и гривневую интервенции на сумму $43 млн. и $18,0 млн. соответственно, 22-го «вмешательство» НБУ было очень скромным, чуть больше $2,0 млн.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 19 января, в понедельник, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $224,3 млн. к отметке $147,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $193,1 млн. к $120,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 22 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний в течение понедельника рос в цене, вослед за ним «без фанатизма» поднималась и наличная «зелень».Как и прежде, рост цен наличного «американца» обеспечивали «впечатлившиеся» присутствием на валютном межбанке «зеленых быков» клиенты, не торопившееся расставаться с «кровными» долларами, а также дилеры наличного рынка, небезуспешно пытавшиеся ликвидировать складывавшийся «перекос» в сторону спроса аккуратным повышением действующих цен для выравнивания рынка.В течение понедельника наличный и безналичный доллары обрели соизмеримые «привесы» цен. Если на валютном межбанке рост курса доллара сдерживался отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным курсам, на наличном рынке «на страже» «божеских» цен стаяла ликвидность, моментально падающая при ценовых злоупотреблениях.В общем, ни на межбанке, ни на «наличке» ничего нового. В действующих остались прежние курсо- и трендоформирующие факторы и драйверы.Прежним осталось и базовое отличие наличного рынка и валютного межбанка. Если первый все еще «сидел» на гривневой диете, второй пребывал под очевидным влиянием гривневого изобилия, на которое намекали объемы остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Изрядная гривневая ликвидность в безналичной форме исключала появление на валютном межбанке экспортеров с продажами СКВ ради гривни на текущие расходы.В течение понедельника цена бидов «неформального» наличного доллара выросла на 2,0-10,0 коп. (в лидерах роста был Харьков), позиция «предложение» прибавила 2,0-7,0 коп. (немного неожиданно лидерство досталось Днепру).По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-5,0 коп., офера прибавили 2,0-5,0 коп.Возвращаясь к «качественной» картине понедельничной сессии наличного «неформального» рынка, отметим случавшиеся ранее феномены. Итоговое равновесие покупок и продаж наличной валюты отнюдь не гарантировало успех на участке ликвидности - рынки Харькова, столицы, Днепра, Одессы и Крыжополя, зак\рывшиеся 22-го в балансе спрос/предложение, констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.В то же время запорожская «наличка», завершив день в состоянии «перекоса», обеспечила повторение своей ликвидностью «хороших» показателей предыдущей сессии.Таким образом, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 22 января двинулся вослед за «зеленым» безналом, действуя самостоятельно (без интервенций Нацбанка) и «без фанатизма», попутно небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.Впрочем, по порядку.Торги 22 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,80/28,90 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль – 0,495/0,505 UAH/RUB.До полудня понедельника по всей видимости, из-за временного лага с настроениями межбанка, цены розничного наличного доллара в Днепре не отличались особой «бычьей» динамикой, сохраняя «малыми силами» текущее равновесие спроса и предложения.Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро консолидировались на уровне: 28,77/28,84 UAH/USD, евро - 35,05/35,35 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сохранялось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.После обеда выросшая активность покупателей в паре доллар-гривня заставила дилеров-«неформалов» розницы более радикально поднимать действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.По итогам дня баланс удалось сохранить, но это не смогло уберечь обороты от некоторых потерь: по итогам понедельника «неформалы» розницы Днепра поставили «твердую четверку», констатировав некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 22 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 3,0-5,0 коп., офера стали выше на 5,0-7,0 коп. Более заметное повышение позиции «предложение» - результат небезуспешных мероприятий по выравниванию рынка.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 19 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 2,0 коп., позиция «предложение» прибавила 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,80/28,90 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня понедельника, особенно не беспокоясь «бычьим» трендом в «зеленом» секторе межбанка, легко удерживали равновесие спроса и предложения.После обеда ставшие более «настойчивыми» клиентские покупки в паре доллар-гривня, заставили «неформалов» днепровского опта действовать решительнее, поднимая действующие цены. В результате равновесие покупок и продаж в оптовом сегменте «налички» Днепра удалось сохранить, но итоговая ликвидность понесла потери, заслужив «четверку с минусом» и констатировав снижение «хороших» показателей предыдущей сессии.На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 3,0-5,0 коп., офера прибавили 5,0-7,0 коп.По сравнению с закрытием 19 января биды наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 2,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 января уровнями 35,20/35,40 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне повышения оферов на 2,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 22 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая пребывала в «бычьем» тренде, более интенсивно поднимаясь в цене после полудня.При этом для поддержания равновесия покупок и продаж требовалась непрерывная аккуратная курсовая поддержка, исключавшая чрезмерный рост, чреватый потерями в оборотах.Занимаясь долларом, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, рост евро «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 35,20/35,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 10,0-15 коп. на фоне повышения на 2,0-5,0 коп. оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 22 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,495/0,505 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», немного понизил показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившемся с закрытия пятницы спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 января по спросу и по предложению не изменились.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,88/28,91 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации сжатия гривневой ликвидности и снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ опустились с уровня 54 173,4 млн. грн. к отметке 53 270,8 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.15 понизился в цене, составив 28,87/28,90 UAH/USD.Откат был логичным.Регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитного нынче доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева.К 10.23 котировки доллара, индицируя пребывание рынка в состоянии ожидания благ от НБУ, не тронулись с места: 28,87/28,90 UAH/USD.По состоянию на 10.33 Киева котировки безналичного доллара просели к 28,855/28,865 UAH/USD. Держатели доллара нехотя начали его продавать.С 10.37 до 11.02 Киева цена безналичного доллара пребывала на уровне 28,85/28,86 UAH/USD.К 11.16 на межбанковском валютном рынке без перемен: доллар замер на уровне 28,85/28,86 UAH/USD, игроки терпеливо ждут результаты валютного аукциона.Стартовавшее с утра снижение курса доллара на межбанке , которое вызвал нацбанковский анонс о валютном аукционе, сопровождалось признаками расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять понизившиеся с уровня 11,75/13,50% к отметке 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывала в диссонансе со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.13 стали известны первые цифры результатов аукциона: цена отсечки составила 28,8500 UAH/USD, средневзвешенный курс - 28,8526 UAH/USD. Межбанк «приветствовал» эту статистику понижением действующих цен «американца» до 28,83/28,85 UAH/USD.Около 12.45 котировки безналичного доллара на межбанке, продолжая снижаться, отметились на уровне 28,820/28,845 UAH/USD.Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок участниками на приобретение $48,90 млн., из которых регулятор удовлетворил $47,30 млн. Максимальный курс валютного аукциона – 28,8600, средневзвешенный – 28,8526, минимальный (цена отсечки) – 28,8500 UAH/USD.Наконец, около 13.00 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, едва заметно приподнявшись, оказались на отметке 28,825/28,845 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 января с уровней: доллар – 28,70/28,95 UAH/USD, евро – 35,10/35,50 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,515 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 22 января по обеим позициям вырос на 10,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2261, просев к отметке $1,2245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2254 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром23 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,82/28,90 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 35,15/35,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение высилось на 5,0-8,0 коп.); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились)На открытии торгов 23 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,82/28,90 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 35,15/35,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 января спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение высилось на 5,0-8,0 коп.); рубль - 0,495/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились)На старте торгов 23 января в оптовом сегменте рынка сделок на моменте не было.К 12.02 столичные валютчики, констатировав заметное снижение действующих цен в розничном сегменте здешнего рынка (28,70/28,84 UAH/USD, евро – 35,20/35,35 UAH/EUR), доложили о наличии преобладания клиентского «приноса» в паре доллар-гривня.По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там де-факто сохраняется тишина по части «серьезных» сделок. На моменте в городе действовали цены: 28,80-81/28,85-88 UAH/USD, евро - 35,20/35,45 UAH/EUR, рубль 0,502/0,507 UAH/RUB.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,80/28,88 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,82/28,97 UAH/USD, евро – 35,15/35,55 UAH/EUR, рубль 0,500/0,507 UAH/RUB, Киев опт 28,85/28,90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,85/28,90 UAH/USD, евро (опт) 35,28/35,40-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,28/35,40-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,82/28,90 UAH/USD, евро – 35,15/35,43 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,505 RUB/USD, Одесса – опт 28,82/28,88 UAH/USD, розница – 28,75/28,92 UAH/USD; Запорожье – 28,80/28,88 UAH/USD; евро – 35,20/35,45 UAH/EUR, рубль - 0,502/0,507 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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