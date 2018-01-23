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фондовый рынок 23.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.01.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 23 січ, 2018 13:34 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.01.18 США



Основные фондовые индексы США в понедельник выросли до рекордов на фоне новостей о согласии сената США по временному продлению финансирования работы федерального правительства.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,55%, до 26214.60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,98%, до 7408,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2832,97 пункта.



Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. В понедельник в сенате состоялось голосование по временному продлению финансирования работы правительства. «За» проголосовал 81 сенатор, против - 18.



Меж тем, участники рынка не придают большого значения внутриполитическим новостям. «Инвесторы уже усвоили из истории, что такие закрытия не влияют на рынки, так что неудивительно, что индексы растут», - отметила старший инвестиционный стратег Кристина Хупер.



Ранее стало известно о нескольких многомиллиардных сделках с участием американских компаний. Так, французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила о приобретении американской биотехнологической компании Bioverativ, специализирующейся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови. Сумма сделки составляет $11,6 миллиарда.

Американская American International Group Inc (AIG) сообщила в понедельник о приобретении всех находящихся в обращении акций страховой Validus Holdings за $5,56 миллиарда. Инвесторы также отреагировали на отчетность американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., которая за прошлый год сократила чистый убыток в 12 раз, до $468 миллионов.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 142,88 пунктов или на 0,55% до 26 214,60 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 22,67 пункта или на 0,81% и составил 2 832,97 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 71,65 пункта или на 0,98% до 7 408,03 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник преимущественно ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, испанский и греческий рынки получили поддержку при повышении суверенных рейтингов, и закрылись на пятимесячном и трехлетнем максимумах соответственно.



Рейтинг Испании был повышен Fitch Ratings, которое отметило «сильное, относительно широко распространённое экономическое восстановление» страны, рейтинг повышен до A- с BBB+. Ранее Испания имела рейтинг А от Fitch в 2012 г.



Рейтинг Греции от S&P Global Ratings повышен с B- до B, с позитивным прогнозом, «повышение отражает устойчивое улучшение государственных финансов Греции, и постепенное восстановление её экономических перспектив», однако «по-прежнему, размер общего долга правительства Греции — важное ограничение рейтинга».



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, уровень закрытия был максимальным с августа 2015 г. На прошлой неделе индекс вырос — рост продолжается третью неделю подряд.



Евро оставался примерно на прежнем уровне, после того, как члены социал-демократической партии Германии в воскресенье проголосовали за начало формальных переговоров с христианскими демократами Меркель.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, уровень закрытия был максимальным с августа 2015 г. На прошлой неделе индекс вырос — рост продолжается третью неделю подряд.



Британский FTSE 100 просел на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 715,44 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,22% до 13 463,69 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в плюсе на 0,28% — на отметке 5 541,99 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника уверенным ростом на фоне политических новостей из США, а также на фоне решений Банка Японии по денежной политике.



По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,29%, до 3546,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1950,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,66%, до 32930,7 пункта, что является рекордно высоким уровнем закрытия индекса. Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 24124,15 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%, до 6037 пунктов, корейский KOSPI - на 1,38%, до 2536,6 пункта.



Положительное влияние на настроения инвесторов оказали политические новости в США, которые снизили неопределенность, связанную с финансированием федерального правительства. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства.



Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли заявления Банка Японии, который во вторник снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказались восемь членов регулятора, против - один. Японский центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.



Банк Японии не изменил свою кредитно-денежную политику и в целом свою позицию. Таким образом, регулятор остается на шаг позади от других мировых центробанков, которые стремятся нормализовать (ужесточить) свою денежную политику.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,97% - до 2308,61 пункта, РТС - на 1,13%, до 1285,33 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,24%, до 56,58 RUB/USD, евро - на 0,05%, до 69,35 RUB/EUR.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,29% - до $68,81 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,39%, «Газпрома» — на 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,95%, Московской биржи — на 1,7%, «АЛРОСы» — на 0,72%.



Российский фондовый рынок продолжает дорожать. На три недели января рублевый индикатор укрепился более чем серьезно — на 9%, сил у «быков» достаточно. Ближайшая сессия для индекса Мосбиржи пройдет в границах значений 2 275—2 315 пунктов, для индекса РТС — в пределах 1 275—1 295 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 22 января, повысился на 0,47 пункта или на 0,14%, оказавшись на отметке 331,75 пунктов.



Объем торгов за день составил 110,3 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 19 января, ПФТС-индекс повысился на 0,51 пункта или на 0,15%, оказавшись на отметке 331,28 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,69 пунктов или на 5,30% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы отыгрывают новости о приостановке работы правительства США.



По состоянию на 7.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 3491,37 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1939,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,02% - до 32245,81 пункта.



Корейский KOSPI опускался на 0,98%, до 2495,01 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,21%, до 5993 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 23751,64 пункта.



Инвесторы отыгрывают сообщения из США. Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия принятого бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.



«Закрытие» федерального правительства - редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, обе партии винят друг друга в бюджетном кризисе.



По мнению рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти, ситуация в США рассматривается как «политика на грани войны с некоторым экономическим воздействием».



В то же время стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics снижается на 2,7% на сообщениях о том, что Apple сократит заказы на iPhone X. Несмотря на то, что Samsung и Apple - конкуренты, южнокорейская компания является глобальным производителем компонентов. Так, Apple использует технологию Samsung по производству OLED-экранов для своих iPhone X.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сообщений о приостановке работы правительства США и корпоративных новостей из Японии.



По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34%, до 3499,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,13%, до 1943,3 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,43%, до 32393,41 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,03%, до 23816,33 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,23%, до 5991,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,72%, до 2502,11 пункта.



С пессимизмом восприняли азиатские инвесторы новости из США, где федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя.



Похоже, что приостановка работы федерального правительства в США будет той главной темой, которая привлечет внимание рынков на текущей неделе. Вероятно, будет много шума вокруг нее, но вряд ли она приведет к серьезным изменениям текущих трендов.



В то же время, несмотря на опасения, связанные с США, некоторые фондовые индексы АТР смогли выйти в «плюс» к завершению торгового дня на фоне корпоративных новостей из Японии. В частности, по данным СМИ, японская компания Toshiba рассматривает возможность проведения IPO своего подразделения по производству чипов памяти, если сделка по его продаже сорвется. На фоне данных новостей акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 4%, поддержав японский рынок в целом.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 735,95 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,01% и был равен 13 435,16 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,03%, находился на отметке 5 524,99 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник вновь изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,9% - до 1414,84 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 331,75 пункта.



Объем торгов на УБ составил 83,3 млн. грн., в том числе акциями - 31,5 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 110,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.



Индекс УБ перетянули в «красную зону» акции Укрнафты (-11,61%) и Донбассэнерго (-3,74%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+1,2%), Центрэнерго (+1,07%) и Мотор Сичи (+0,28%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,62%) и Мотор Сичи (+0,26%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,02% - до 513,95 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (11 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели бумаги «Милкиленда» (-2,53%), «Кернела» (-0,72%) и «Агротона» (-0,21%).

Ростом стоимости завершили торги акции «Овостара» (+2,66%) и KSG Agro (+0,5%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут, инвесторы отыгрывают новости о принятии и подписании в США временного бюджетного закона о финансировании правительства.

По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,64% - до 3523,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1946,32 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,18% - до 32775,88 пункта.

Корейский KOSPI - на 1,02%, до 2527,6 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,75%, до 6037,1 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,27%, до 24118,53 пункта.

Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.

На этом позитивном фоне инвесторы слабо отреагировали на другие новости из США. В понедельник Дональд Трамп ввел жесткие тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, - продукцию, производимую в основном азиатской промышленностью. Министерство торговли Китая раскритиковало новые тарифы, назвав их «злоупотреблением» протекционистскими мерами, которые могут навредить мировой экономике.

«Я озадачен продолжающимся ростом азиатских рынков... То, что мы видели в последнее время, - это что азиатские рынки реагируют на американские биржи. Они игнорируют любые негативные настроения и, наоборот, фокусируют внимание на чем-то более-менее позитивном, например, на доходах, которые компании демонстрируют в США», - таково мнение аналитика CMC Markets в Сингапуре Ориано Лизза.

Банк Японии во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал удерживать доходность 10-летних гособлигаций на нулевом уровне. Банк также сохранил объем выкупа государственных облигаций в объеме ¥80 триллионов ($720 миллиардов) в год. Регулятор не дал инвесторам никаких сигналов о возможном повышении ставки в текущем году.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника уверенным ростом на фоне политических новостей из США, а также на фоне решений Банка Японии по денежной политике.



По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,29%, до 3546,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1950,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,66%, до 32930,7 пункта, что является рекордно высоким уровнем закрытия индекса. Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 24124,15 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%, до 6037 пунктов, корейский KOSPI - на 1,38%, до 2536,6 пункта.



Положительное влияние на настроения инвесторов оказали политические новости в США, которые снизили неопределенность, связанную с финансированием федерального правительства. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства.



Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли заявления Банка Японии, который во вторник снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказались восемь членов регулятора, против - один. Японский центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.



Банк Японии не изменил свою кредитно-денежную политику и в целом свою позицию. Таким образом, регулятор остается на шаг позади от других мировых центробанков, которые стремятся нормализовать (ужесточить) свою денежную политику.



Фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева вырос на 0,21% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 731,36 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,84% и был равен 13 576,54 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,13%, находился на отметке 5 549,7 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в понедельник выросли до рекордов на фоне новостей о согласии сената США по временному продлению финансирования работы федерального правительства.Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,55%, до 26214.60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,98%, до 7408,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,81%, до 2832,97 пункта.Федеральное правительство прекратило выполнять ряд функций в субботу из-за отсутствия бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могут договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции. С начала финансового года 1 октября уже трижды принимались временные бюджеты на ограниченный срок, но на сей раз разногласия не позволили завершить переговоры вовремя. В понедельник в сенате состоялось голосование по временному продлению финансирования работы правительства. «За» проголосовал 81 сенатор, против - 18.Меж тем, участники рынка не придают большого значения внутриполитическим новостям. «Инвесторы уже усвоили из истории, что такие закрытия не влияют на рынки, так что неудивительно, что индексы растут», - отметила старший инвестиционный стратег Кристина Хупер.Ранее стало известно о нескольких многомиллиардных сделках с участием американских компаний. Так, французская фармацевтическая компания Sanofi сообщила о приобретении американской биотехнологической компании Bioverativ, специализирующейся на разработке и производстве лекарственных препаратов для лечения гемофилии и других редких заболеваний крови. Сумма сделки составляет $11,6 миллиарда.Американская American International Group Inc (AIG) сообщила в понедельник о приобретении всех находящихся в обращении акций страховой Validus Holdings за $5,56 миллиарда. Инвесторы также отреагировали на отчетность американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., которая за прошлый год сократила чистый убыток в 12 раз, до $468 миллионов.Фондовые торги в Европе завершились в понедельник преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, испанский и греческий рынки получили поддержку при повышении суверенных рейтингов, и закрылись на пятимесячном и трехлетнем максимумах соответственно.Рейтинг Испании был повышен Fitch Ratings, которое отметило «сильное, относительно широко распространённое экономическое восстановление» страны, рейтинг повышен до A- с BBB+. Ранее Испания имела рейтинг А от Fitch в 2012 г.Рейтинг Греции от S&P Global Ratings повышен с B- до B, с позитивным прогнозом, «повышение отражает устойчивое улучшение государственных финансов Греции, и постепенное восстановление её экономических перспектив», однако «по-прежнему, размер общего долга правительства Греции — важное ограничение рейтинга».Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,31%, уровень закрытия был максимальным с августа 2015 г. На прошлой неделе индекс вырос — рост продолжается третью неделю подряд.Евро оставался примерно на прежнем уровне, после того, как члены социал-демократической партии Германии в воскресенье проголосовали за начало формальных переговоров с христианскими демократами Меркель.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника уверенным ростом на фоне политических новостей из США, а также на фоне решений Банка Японии по денежной политике.Положительное влияние на настроения инвесторов оказали политические новости в США, которые снизили неопределенность, связанную с финансированием федерального правительства. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства.Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли заявления Банка Японии, который во вторник снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказались восемь членов регулятора, против - один. Японский центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.Банк Японии не изменил свою кредитно-денежную политику и в целом свою позицию. Таким образом, регулятор остается на шаг позади от других мировых центробанков, которые стремятся нормализовать (ужесточить) свою денежную политику.Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,24%, до 56,58 RUB/USD, евро - на 0,05%, до 69,35 RUB/EUR.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,29% - до $68,81 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,39%, «Газпрома» — на 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,95%, Московской биржи — на 1,7%, «АЛРОСы» — на 0,72%.Российский фондовый рынок продолжает дорожать. На три недели января рублевый индикатор укрепился более чем серьезно — на 9%, сил у «быков» достаточно. Ближайшая сессия для индекса Мосбиржи пройдет в границах значений 2 275—2 315 пунктов, для индекса РТС — в пределах 1 275—1 295 пунктов.Как сообщалось в пятницу 19 января, ПФТС-индекс повысился на 0,51 пункта или на 0,15%, оказавшись на отметке 331,28 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,69 пунктов или на 5,30% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 января, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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