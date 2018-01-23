Итоги: Энергетика 23.01.18:

По состоянию на 07.20 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до $69,36 за баррель.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до $63,94 за баррель.
В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли «неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии... на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик».
По мнению трейдеров, нефтяной рынок в целом хорошо поддерживается здоровым экономическим ростом.
«Экономический прогноз и сезонно более холодная погода привели к устойчивому росту спроса на нефть, что способствовало продолжению падения запасов нефти», - таково мнение аналитиков BNP Paribas. При этом в долгосрочной перспективе инвесторы готовятся к крупномасштабным изменениям спроса на нефть из-за роста электромобилей.
Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+. Он сообщил, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки. При этом баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.
Цены на нефть в понедельник выросли после комментарием от Саудовской Аравии, что ОПЕК и другие производители могут продлить соглашение об ограничении добычи далее 2018 г.
Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие (по нему была экспирация) вырос на 12 центов, или на 0,2%, до $63,49 за баррель, после снижения на 1,5% на прошлой неделе.
Мартовский фьючерс вырос на 26 центов, или на 0,4%, до $63,57 за баррель.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 42 цента, или на 0,6%, до $69,03 за баррель.
Министр нефти Саудовской Аравии сообщил, что ОПЕК и группа стран вне картеля включая Россию должны найти пути для продолжения взаимодействия по добыче после того, как их соглашения завершит действие в конце 2018 г. Комментарий был наиболее явным призывом к производителям продолжить поддерживать рынок в 2019 г. Цены WTI уже выросли почти на 50% с минимума около $43, достигнутого в июне.
Однако, как ожидается, производители, не входящие в соглашение по сокращению добычи — США, Канада и Бразилия — увеличат объёма добычи в ответ на повышение цен.
В месячном докладе Международного энергетического агентства (IEA), представленном на прошлой неделе, прогнозируется, что объём добычи нефти в США вырастет до выше 10 млн. баррелей в день (это был максимум с 1970 г.)
По данным от Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых в США на прошлой неделе снизилось на 5 до 747, после роста на 10 на предыдущей неделе. Последние данные предполагают замедление активности в бурении на нефть в США.
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