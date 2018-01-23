Итоги: Энергетика 23.01.18:

Додано: Вів 23 січ, 2018 13:35

В понедельник МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли «неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии... на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик».



По мнению трейдеров, нефтяной рынок в целом хорошо поддерживается здоровым экономическим ростом.

«Экономический прогноз и сезонно более холодная погода привели к устойчивому росту спроса на нефть, что способствовало продолжению падения запасов нефти», - таково мнение аналитиков BNP Paribas. При этом в долгосрочной перспективе инвесторы готовятся к крупномасштабным изменениям спроса на нефть из-за роста электромобилей.



Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+. Он сообщил, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки. При этом баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года

Министр нефти Саудовской Аравии сообщил, что ОПЕК и группа стран вне картеля включая Россию должны найти пути для продолжения взаимодействия по добыче после того, как их соглашения завершит действие в конце 2018 г. Комментарий был наиболее явным призывом к производителям продолжить поддерживать рынок в 2019 г. Цены WTI уже выросли почти на 50% с минимума около $43, достигнутого в июне.



Однако, как ожидается, производители, не входящие в соглашение по сокращению добычи — США, Канада и Бразилия — увеличат объёма добычи в ответ на повышение цен.



В месячном докладе Международного энергетического агентства (IEA), представленном на прошлой неделе, прогнозируется, что объём добычи нефти в США вырастет до выше 10 млн. баррелей в день (это был максимум с 1970 г.)



По данным от Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых в США на прошлой неделе снизилось на 5 до 747, после роста на 10 на предыдущей неделе. Последние данные предполагают замедление активности в бурении на нефть в США.

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на прогнозах Международного валютного фонда по росту мировой экономики.Цены на нефть в понедельник выросли после комментарием от Саудовской Аравии, что ОПЕК и другие производители могут продлить соглашение об ограничении добычи далее 2018 г.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: