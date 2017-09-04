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Акції від РАДАБАНК

Акції від РАДАБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:02

Больше Black – с другой стороны еще больше!

Больше Black – это новая программа лояльности для держателей премиальных карт уровня Platinum и World Elite. Теперь зарегистрированные в программе Mastercard Больше клиенты РАДАБАНК могут накапливать два вида баллов:

Премиальные – за расчеты картой Platinum и World Elite;
Обычные – за расчеты картой Standard и Gold.
Новая платформа – это еще больше акционных и бонусных предложений для VIP-клиентов РАДАБАНК, которая гарантирует еще больше возможностей посетить уникальные мероприятия по всему миру, получить незабываемые впечатления и бесценный опыт.

Mastercard и РАДАБАНК предлагают владельцам премиальных карт принять участие в первой акции, приуроченной к запуску новой программы Mastercard Больше Black.

Накапливайте и обменивайте баллы на возможность воплотить в реальность мечту любого киномана – пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Чтобы принять участие в акции:

зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше Black;
обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции;
выиграйте поездку на 75-й Венецианский международный кинофестиваль, который будет проходить с 29 августа по 8 сентября 2018 года в Венеции.
Обращаем внимание, что чем больше раз вы обмениваете 10 премиальных баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы насладиться компанией звезд, которые будут всего лишь в шаге от вас.

Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.

Больше информацию о премиальном обслуживании РАДАБАНК – на нашем сайте и по телефону 067 652 30 30.

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваши сотрудники Банка неограниченных возможностей!

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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 сер, 2018 15:18

РАДАБАНК приглашает на концерт Океан Эльзы

Громко кричать под «Без бою», держать зажигалки под «На небі» и прыгать в такт легендарной «911» - все это и многое другое становится возможным с РАДАБАНК. Только наши VIP-клиенты могут получить такой сервис – возможность забыть о хлопотах и насладиться музыкой, переложив организацию поездки и покупку лучших билетов на концерт «Океан Эльзы» на своего персонального банкира.

Чтобы получить подробную консультацию и уже сейчас спланировать праздник, обращайтесь к вашему персональному банкиру в РАДАБАНК.

В этом году грандиозный концерт состоится в НСК «Олимпийский» в Киеве. Концерт с уверенностью можно назвать знаковым не только для киевлян и украинцев в целом, но и для группы – он будет первым после паузы, о которой солист группы Святослав Вакарчук объявил почти год назад.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!

https://www.radabank.com.ua/n/radabank_ ... 59_51.html
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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 15:05

Встречайте драйвовый сентябрь

Новая акция от Mastercard Больше и РАДАБАНК дает возможность всем держателям карт Mastercard (кроме Maestro) выиграть сертификат Concert.ua на скидку для покупки билетов на лучшие события в своем городе!

Накапливайте и обменивайте баллы на возможность посетить долгожданные концерты с невероятной скидкой. Обращаем внимание, что чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше Ваши шансы стать одним из счастливых обладателей сертификата.

Чтобы принять участие в акции:

зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше;
обменяйте 10 баллов на участие в акции;
выиграйте один из 100 сертификатов со скидкой 500 грн. на Concert.ua;
не пропустите концерт любимой группы!
Акция действует с 01.09.2018 по 30.09.2018.

Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!

https://www.radabank.com.ua/n/radabank_ ... 54_23.html
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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 16:12

На День рождения Микки Мауса

18 ноября 2018 года любимому герою знаменитых на весь мир мультфильмов Дисней Микки Маусу исполняется 90 лет! Mastercard Больше и РАДАБАНК приглашают всех держателей карт Mastercard принять участие в грандиозном празднике в Disneyland в Париже.

«Грандиозная вечеринка Микки» будет проходить в тематическом парке на протяжении 90 дней, с октября по декабрь, охватывая два крупных праздника - Хэллоуин и Новый год. Специально к торжеству студия порадует своих поклонников масштабным 3D фэнтези-шоу Mickey’s PhilharMagic – удивительное единение любимых мультфильмов, знакомой практически каждому музыки, современных технологий и волшебных персонажей!

Принять участие в национальном конкурсе от Mastercard Больше, который проходит с 15 сентября по 10 ноября, могут все держатели карт Mastercard от РАДАБАНК. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе Mastercard Больше, отправить заявку на участие в промо и активно пользоваться платежной картой, стремительно повышая свои шансы стать частью необыкновенного праздника или получить один из уникальных подарков от Микки – кепку, худи, футболку, кружку или сумку.

Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!

https://www.radabank.com.ua/n/radabank_ ... 00_44.html
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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:04

На Whisky Dram с Mastercard Больше

Mastercard Больше Black дарит возможность владельцам премиальных карт от РАДАБАНК посетить грандиозный фестиваль односолодового виски Whisky Dram – 2018, который проходит 20 октября в Киеве, или же поймать удачу за хвост и выиграть поездку в Шотландию!

В этом году фестиваль виски собирает под одной крышей лучших производителей односолодового виски со всего мира – Шотландии, Ирландии, США, Индии, Японии, Тайваня и других стран. Вниманию гурманов и ценителей будут представлены более 300 сортов напитка, среди которых и эксклюзивные сорта класса премиум для самых требовательных. Гостей ждет насыщенная программа и знакомство с представителями самых знаменитых брендов.

Принять участие в акции, которая проходит с 1 по 18 октября, могут все владельцы премиальных карт от РАДАБАНК – участники программы Mastercard Больше Black. Для этого необходимо обменять 10 баллов на участие в акции и побороться за право стать частью праздника роскошных напитков или же выиграть 6-дневную поездку в Шотландию в грядущем апреле.

Обращаем внимание, что чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше Ваши шансы стать одним из счастливчиков.

Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!

https://www.radabank.com.ua/n/radabank_ ... 31_49.html
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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:56

Рассчитайтесь смартфоном и получите вдвое больше баллов

Оплачивайте покупки и проезд в транспорте с помощью карты РАДАБАНК через Google Pay – получайте не один, а два балла за каждую транзакцию на сумму от 50 грн. на bilshe.mastercard.ua!

Mastercard дает возможность всем держателям карт увеличить свои шансы на победу в многочисленных конкурсах в рамках программы Mastercard Больше и предлагает своим клиентам участие в постоянной акции по увеличению баллов!

Принять участие в акции могут абсолютно все держатели карт Mastercard, зарегистрировавшись в системе Mastercard Больше и активировав услугу бесконтактной оплаты на смартфоне или смарт-часах.

Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.

ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!

http://www.radabank.com.ua/n/radabank_1 ... 47_47.html
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Повідомлень: 591
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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