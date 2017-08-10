Акції від РАДАБАНК

Больше Black – это новая программа лояльности для держателей премиальных карт уровня Platinum и World Elite. Теперь зарегистрированные в программе Mastercard Больше клиенты РАДАБАНК могут накапливать два вида баллов:
Премиальные – за расчеты картой Platinum и World Elite; Обычные – за расчеты картой Standard и Gold. Новая платформа – это еще больше акционных и бонусных предложений для VIP-клиентов РАДАБАНК, которая гарантирует еще больше возможностей посетить уникальные мероприятия по всему миру, получить незабываемые впечатления и бесценный опыт.
Mastercard и РАДАБАНК предлагают владельцам премиальных карт принять участие в первой акции, приуроченной к запуску новой программы Mastercard Больше Black.
Накапливайте и обменивайте баллы на возможность воплотить в реальность мечту любого киномана – пройтись по красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Чтобы принять участие в акции:
зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше Black; обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции; выиграйте поездку на 75-й Венецианский международный кинофестиваль, который будет проходить с 29 августа по 8 сентября 2018 года в Венеции. Обращаем внимание, что чем больше раз вы обмениваете 10 премиальных баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы насладиться компанией звезд, которые будут всего лишь в шаге от вас.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
Больше информацию о премиальном обслуживании РАДАБАНК – на нашем сайте и по телефону 067 652 30 30.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваши сотрудники Банка неограниченных возможностей!
Громко кричать под «Без бою», держать зажигалки под «На небі» и прыгать в такт легендарной «911» - все это и многое другое становится возможным с РАДАБАНК. Только наши VIP-клиенты могут получить такой сервис – возможность забыть о хлопотах и насладиться музыкой, переложив организацию поездки и покупку лучших билетов на концерт «Океан Эльзы» на своего персонального банкира.
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В этом году грандиозный концерт состоится в НСК «Олимпийский» в Киеве. Концерт с уверенностью можно назвать знаковым не только для киевлян и украинцев в целом, но и для группы – он будет первым после паузы, о которой солист группы Святослав Вакарчук объявил почти год назад. ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Новая акция от Mastercard Больше и РАДАБАНК дает возможность всем держателям карт Mastercard (кроме Maestro) выиграть сертификат Concert.ua на скидку для покупки билетов на лучшие события в своем городе!
Накапливайте и обменивайте баллы на возможность посетить долгожданные концерты с невероятной скидкой. Обращаем внимание, что чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше Ваши шансы стать одним из счастливых обладателей сертификата.
Чтобы принять участие в акции:
зарегистрируйтесь в программе Mastercard Больше; обменяйте 10 баллов на участие в акции; выиграйте один из 100 сертификатов со скидкой 500 грн. на Concert.ua; не пропустите концерт любимой группы! Акция действует с 01.09.2018 по 30.09.2018.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
18 ноября 2018 года любимому герою знаменитых на весь мир мультфильмов Дисней Микки Маусу исполняется 90 лет! Mastercard Больше и РАДАБАНК приглашают всех держателей карт Mastercard принять участие в грандиозном празднике в Disneyland в Париже.
«Грандиозная вечеринка Микки» будет проходить в тематическом парке на протяжении 90 дней, с октября по декабрь, охватывая два крупных праздника - Хэллоуин и Новый год. Специально к торжеству студия порадует своих поклонников масштабным 3D фэнтези-шоу Mickey’s PhilharMagic – удивительное единение любимых мультфильмов, знакомой практически каждому музыки, современных технологий и волшебных персонажей!
Принять участие в национальном конкурсе от Mastercard Больше, который проходит с 15 сентября по 10 ноября, могут все держатели карт Mastercard от РАДАБАНК. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе Mastercard Больше, отправить заявку на участие в промо и активно пользоваться платежной картой, стремительно повышая свои шансы стать частью необыкновенного праздника или получить один из уникальных подарков от Микки – кепку, худи, футболку, кружку или сумку.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Mastercard Больше Black дарит возможность владельцам премиальных карт от РАДАБАНК посетить грандиозный фестиваль односолодового виски Whisky Dram – 2018, который проходит 20 октября в Киеве, или же поймать удачу за хвост и выиграть поездку в Шотландию!
В этом году фестиваль виски собирает под одной крышей лучших производителей односолодового виски со всего мира – Шотландии, Ирландии, США, Индии, Японии, Тайваня и других стран. Вниманию гурманов и ценителей будут представлены более 300 сортов напитка, среди которых и эксклюзивные сорта класса премиум для самых требовательных. Гостей ждет насыщенная программа и знакомство с представителями самых знаменитых брендов.
Принять участие в акции, которая проходит с 1 по 18 октября, могут все владельцы премиальных карт от РАДАБАНК – участники программы Mastercard Больше Black. Для этого необходимо обменять 10 баллов на участие в акции и побороться за право стать частью праздника роскошных напитков или же выиграть 6-дневную поездку в Шотландию в грядущем апреле.
Обращаем внимание, что чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше Ваши шансы стать одним из счастливчиков.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Оплачивайте покупки и проезд в транспорте с помощью карты РАДАБАНК через Google Pay – получайте не один, а два балла за каждую транзакцию на сумму от 50 грн. на bilshe.mastercard.ua!
Mastercard дает возможность всем держателям карт увеличить свои шансы на победу в многочисленных конкурсах в рамках программы Mastercard Больше и предлагает своим клиентам участие в постоянной акции по увеличению баллов!
Принять участие в акции могут абсолютно все держатели карт Mastercard, зарегистрировавшись в системе Mastercard Больше и активировав услугу бесконтактной оплаты на смартфоне или смарт-часах.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Мечтаете увидеть своего ребенка рядом с игроком любимой футбольной команды? Mastercard Больше приглашает всех владельцев карт Mastercard от РАДАБАНК принять участие в новой акции и увидеть своими глазами, как Ваш ребенок выводит на поле игрока матча «Шахтер» - «Лион», который состоится 12 декабря в Харькове!
Принять участие в акции, которая проходит с 1 по 30 ноября, могут все владельцы карт Mastercard от РАДАБАНК – участники программы Mastercard Больше. Для этого необходимо:
активно рассчитываться картой и накапливать баллы; обменять 10 баллов на участие в акции; стать обладателем 3 билетов на матч и билета, который дает Вашему ребенку право сопровождать футболиста на футбольное поле во время матча. Среди тех, кто выполнит все условия будут выбраны три счастливчика, чьи дети выйдут на поле во время матча рядом с игроками.
Обращаем внимание, что чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше Ваши шансы стать одним из счастливчиков.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Mastercard и РАДАБАНК приглашают своих клиентов – держателей премиальных карт принять участие в новой акции и посетить ежегодный фестиваль Берлинале!
Берлинский международный кинофестиваль традиционно проводится в Берлине с 1951 года и ежегодно собирает сотни тысяч гостей. Жюри фестиваля уделяет особое внимание тому, чтобы в конкурсной программе участвовали художественные полнометражные и короткометражные фильмы со всего мира, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других фестивалях.
Принять участие в акции, которая проходит с 25 ноября 2018 года по 15 января 2019 года, могут все владельцы премиальных карт Mastercard от РАДАБАНК – участники программы Mastercard Больше Black. Для этого необходимо:
активно рассчитываться картой Mastercard Platinum или World Elite и накапливать баллы; обменять 10 баллов на участие в акции; оказаться в числе почетных гостей одного из самых ярких и знаменитых кинофестивалей мира. Именно Вы можете первым узнать, кому в грядущем году достанется главный приз фестиваля – Золотой Медведь.
Обращаем внимание, что чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше Ваши шансы стать одним из счастливчиков.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua/black.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Mastercard и РАДАБАНК приглашают своих клиентов воспользоваться возможностью полакомиться вкусным десертом в международной сети fast-healthy ресторанов Salateira! Расплачиваясь картой Mastercard от РАДАБАНК с помощью приложения Google Pay в Вашем смартфоне, Вы гарантировано получаете в подарок вкусный комплимент.
Сеть ресторанов в Киеве довольно обширна и представлена в самых крупных торгово-развлекательных центрах города. Хотите на обед съесть что-то полезное и сытное, без вреда фигуре, да еще и с вкусным десертом? Тогда спешите воспользоваться эксклюзивным предложением, которое действует до конца года.
Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.
ПАО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!
Mastercard и РАДАБАНК приглашают своих Клиентов снова принять участие в любимой акции «Колесо сюрпризов» и гарантировано получить подарок в обмен на баллы!
Принять участие в акции, которая проходит с 20 ноября по 20 декабря могут все владельцы карт Mastercard (кроме карт Maestro) от РАДАБАНК, зарегистрированные в программе Mastercard Больше. Для этого необходимо:
активно рассчитываться картой и накапливать баллы; обменять 10 баллов и покрутить Колесо сюрпризов. Крутите Колесо сюрпризов и выигрывайте гарантированные подарки!
Обращаем внимание, что в день у Вас есть возможность покрутить Колесо сюрпризов трижды. Чем больше раз Вы обмениваете баллы на участие в акции, тем больше подарков Вы можете получить.
В этом году в акции еще больше призов и сюрпризов, а именно:
еженедельный розыгрыш 56 смартфонов, поддерживающих NFC-технологию; неделя розыгрышей сертификатов на новогоднюю ярмарку в Эпицентр; и главный приз каждой недели – новый iPhone XS. Детальную информацию Вы можете найти на сайте bilshe.mastercard.ua.