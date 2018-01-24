Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 24.01.18 Итоги: Валюта 24.01.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 24 січ, 2018 13:23 Итоги: Валюта 24.01.18



По состоянию на 7.55 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $3,7, или на 0,28%, до $1340,4 за унцию.

В прошлый раз золото торговалось на отметке $1340 в середине сентября 2017 года.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,69%, до $17,03 за унцию.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21% - до 89,94 пункта.



Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар также снижается в паре с евро и иеной. Инвесторы оптимистичны по поводу экономики еврозоны на фоне значительного роста индексов текущих экономических условий и экономических ожиданий в еврозоне в январе, которые были опубликованы Центром исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) во вторник. Первый показатель поднялся до 56,4 пункта с 50,7 пункта в декабре.



Иена продолжает расти после решения и комментариев по кредитно-денежной политике Центробанка Японии во вторник. Несмотря на то, что ставка была сохранена на прежнем уровне минус 0,1%, инвесторы оптимистично отреагировали на комментарии регулятора по прогнозу на рост цен в стране.



Золото, как надежный актив, было поддержано сообщениями из Северной Кореи. Как стало известно, во вторник КНДР заявила, что у страны есть мощная и надежная система ядерного сдерживания, чтобы помешать любой атаке, а также обвинила США в развертывании военных объектов вблизи корейской страны под предлогом обеспечения безопасности во время Олимпиады в Пхеньяне.



Курс евро утром в среду вырос к доллару до максимума с декабря 2014 года, инвесторы отыгрывают позитивную статистику по потребительскому доверию в еврозоне.



По состоянию на 07.45 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2317 с $1,2298 на предыдущих торгах. Ранее в ходе торгов среды курс евро достиг значения в $1,2335 - максимума с 18 декабря 2014 года.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,96 со ¥110,33 за доллар на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 89,94 пункта.



Оптимизм участников рынка поддержан статистическими данными по еврозоне. Во вторник Генеральный директорат по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN) сообщил, что индекс потребительского доверия в еврозоне в январе вырос до 1,3 пункта против показателя прошлого месяца в 0,5 пункта. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с августа 2000 года.



Как инвесторы, так и потребители в Европе начали 2018 год бодро.

Смещение от США как «эпицентра глобального роста» продолжается.



Теперь инвесторы ожидают заседания Евроцентробанка, которое состоится в четверг, 25 января. Регулятор сообщит свое решение по ключевой ставке. По прогнозам, ЕЦБ сохранит ее на рекордно низком уровне 0%.



Цены на золото скромно выросли во вторник, получив поддержку от слабевшего доллара США, который колебался на трехлетних минимумах.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото выросло на $4,80, или 0,4%, до $1 3636,70 за унцию, достигнув максимума с 17 января и показывая рост с начала месяца на примерно 2,1%.



Фьючерсы на золото упали почти на 0,1% в понедельник, когда Конгресс проголосовал за прекращение закрытия правительства, тем смягчив любую неопределенность на финансовых рынках и помогая фондовому рынку вырасти.



Во вторник индекс доллара США упал на 0,2% до 90,206, торгуясь на самом низком уровне с декабря 2014 года.



«Желтый металл смотрится по-бычьи на дневных графиках и имеет потенциал для роста на фоне ослабления доллара США», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM.

С технической точки зрения тот факт, что были постоянно более высокие максимумы и более высокие минимумы, подтверждает бычий уклон на дневных графиках. Технический прорыв и уверенное недельное закрытие выше уровня в $1340 может способствовать дальнейшему увеличению роста до $1360».



«После сильного ралли коррекция и последующее отклонение в сторону снижения - это то, что сейчас нужно рынку для создания фундамента, необходимого для повышения цены и потенциального выхода за пределы основного сопротивления на уровне $1 375», - отметил Оле Хансен из Saxo Bank в квартальном обзоре перспектив.



Мартовское серебро снизилось до уровня $16,913 за унцию, потеряв 0,5%.



Апрельская платина выросла на 1,1% до $1,007,80 за унцию, а мартовский палладий потерял 0,7% до $1 084,25 за унцию.



Американский доллар ослабел против соперников во вторник. Между тем, британский фунт и японская иена были в центре внимания, «быки» по фунту были нацелены на толчок выше уровня в $1,40.



Индекс доллара США USDX снизился на 0,3% до 90,141 пункта.



Иена выросла против доллара, который торговался на уровне ¥110,26 за $1,0.



Доллар США снизился во вторник до нового минимума за три года против корзины валют, после выхода данных, показавших, что уверенность потребителей в еврозоне в январе увеличилась значительно сильнее, чем ожидалось, что подчеркивает сильный импульс в экономике еврозоны.



Индекс доллара USDX снизился на 0,34% до 90,140 пунктов— это минимальный уровень с декабря 2014 г.



Евро вырос на 0,33% до $1,23.



По данным Европейской комиссии, индекс уверенности потребителей в 19 странах еврозоны в январе вырос до 1,3 с 0,5 в декабре, что существенно выше консенсус-прогноза на рынке 0,6.

Евро рос в этом году, поддерживаемый укреплением оптимизма в отношении усиления экономики, что даст основания ЕЦБ сигнализировать о более быстром, чем ранее предполагалось, выходе из мер по стимулированию экономики.



Доллар не удержал роста против иены после того, как Банк Японии оставил денежную политику без изменения.



Во вторник Банк Японии заявил, что риски для цен остаются смещены в сторону снижения, хотя он представил более положительную оценку по инфляционным ожиданиям, сказав, что они «недавно колебались». В октябре он описывал инфляционные ожидания как слабые.



Доллар снизился примерно на полпроцента до ¥110,25 — минимального уровня с прошлой среды.

Иена выросли после того, как Банк Японии сократил размер покупки долгосрочных государственных облигаций ранее в январе, что вызвало слухи о выходе, в конечном счете, из значительного объема стимулирования.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 января понизился на 2,27 коп. и составил 56,3888 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,10 коп., на торгах вторника укрепился на 1,10 коп., оказавшись на уровне 28,8648 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 23 января с уровней предыдущего закрытия 28,88/28,91 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.13 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,87/28,90, реагируя на анонс НБУ о валютном аукционе по продаже дефицитного доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева. Меж тем, до 10.30 цена доллара на межбанке не цифру 28,87/28,90, и лишь около 10.33 опустилась к 28,855/28,865 UAH/USD, а сам межбанк перешел в режим ожидания аукциона, свернув активные действия.



К 11.00 держателей СКВ начали подводить нервы – на рынке появились предложения доллара, понизившие его цену до 28,85/28,86 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до появления первые цифр результатов валютного аукциона (12.10 Киева). Средневзвешенный курс аукционного доллара составил 28,8526, цена отсечки – 28,8500 UAH/USD. Приветствуя статистику, межбанк возобновил снижение цен «американца», оказавшихся на 12.15 на отметке 28,83/28,85, спустя полчаса доллар сделал еще шаг вниз - 28,820/28,845 UAH/USD. Вскоре стали известны остальные «нюансы» аукциона.

Было подано заявок участниками на приобретение $48,90 млн., из которых регулятор удовлетворил $47,30 млн. Максимальный курс валютного аукциона – 28,8600, средневзвешенный – 28,8526, минимальный (цена отсечки) – 28,8500 UAH/USD.



На обеденный перерыв около 13.00 Киева межбанк ушел на цифре 28,825/28,845 UAH/USD.



После обеда на межбанке активность редких участников межбанка свелась к расширению спреда до 28,82/28,85 UAH/USD.



Цена «американца», консолидировавшись на опустевшем межбанке на уровне 28,82/28,85 UAH/USD, уже не трогалась с места до самого завершения торгов.



На цифре 28,82/28,85 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 23 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8648 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,84% с 28,0672 UAH/USD до 28,8648 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.25 Киева - 12,50/13,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 января немного понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, уже в дебюте торгов НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, одномоментно «смутив» валютных спекулянтов и дав старт коррекции цен «американца».



Во-вторых, предвидя неприятные для себя «курсовые сюрпризы», держатели СКВ около 11.15 инициировали продажи доллара, катализировав откат последнего.



В-третьих, к началу аукциона (12.00 Киева) на рынке доминировали офера валюты, формируя цены аукциона, приличный объем которого стал дополнительным «медвежьим» драйвером для рынка безналичного доллара.



В-четвертых, на фоне валютного аукциона малозаметным событием стала пролонгация сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять просевшие с уровня 54 173,4 млн. грн. к отметке 53 270,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно, на $129,0 млн., повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, еще до оглашения результатов аукциона держатели СКВ перестали скупиться, начав продажи доллара.



В-третьих, НБУ провел долларовую интервенцию под вывеской валютного аукциона, внеся свою лепту в итоговую ликвидность.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» и связанной с ним скверной ликвидности, снята с повестки дня.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 22 января, во вторник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $147,4 млн. к отметке $276,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $120,0 млн. к $249,0 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 23 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний в течение вторника терял в цене, вослед за ним падали котировки наличного доллара.



В этой аналогии наличного и безналичного «американца» есть некое лукавство. Если первый уронили выросшие «рукотворные» (от щедрот регулятора) предложения СКВ, сподвигнув жадничавших до определенного момента держателей СКВ на межбанке инициировать свои продажи, второй, двигаясь вослед за «зеленым» безналом в течение вторника «изнемогал» от невозможности «пристроить» хоть кому-нибудь, «принесенную» клиентами валюту.



И если вернувшиеся на межбанк «зеленые медведи» (с «пригласительными билетами» от НБУ) изрядно подняли тамошнюю ликвидность, «мишкам» с наличного рынка оказалось не под силу поднять здешнюю торговую активность. Как из-за долгой утренней «раскачки» наличного рынка, так и по только что упомянутыми сложностями с реализацией «принятой» от клиентов валюты.



Несколько забегая вперед, автор рекомендует пока воздержаться от «гривнепатриотической» эйфории и шапкозакидательских настроений в отношении безналичной пары доллар-гривня, в значительной степени определявшей динамику наличного доллара. В конечном счете, копеечная ревальвация гривни относительно «зеленого» безнала имела «рукотворное» «происхождение», оставляя вопрос о судьбах пары доллар-гривня без «подпорок» НБУ на межбанке открытым. К тому же, ак и предполагалось, в игру вступило Казначейство, которое «от большого ума» одномоментно, а не маленькими порциями, «вывалило» на рынок 4,2 млрд. грн., обрекая валютный межбанк на следующих торгах на очередной «бычий» беспредел.



Однако, вернемся к наличному рынку.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 6,0-8,0 коп. Эта «неравномерность» во внутридневных потерях долларовых цен подтверждает трудности с реализацией принятого от клиентов доллара.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 5,0 коп., предложение стало ниже на 6,0-8,0 коп.



Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов к вечеру вторника констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, достигнутое опережающим рынок дисконтированием действующих цен. Исключение составил рынок Запорожья, где местным дилерам не удалось избежать «перекоса» в сторону «приноса», за что запорожцы и поплатились особенно заметным падением оборотов.



Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 23 января двинулся вослед за «зеленым» безналом, действуя самостоятельно (без интервенций Нацбанка) и «без фанатизма», попутно и небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не спасло «наличку» от «всеобщего регресса» на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 23 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,75/28,82 UAH/USD, евро - 35,20/35,50 UAH/EUR, рубль – 0,495/0,505 UAH/RUB.



В течение первой половины вторника дилеры наличного рынка Днепра осторожничали, как, впрочем, и их клиенты, предпочитая дождаться результатов валютного аукциона. Тем не менее, коррекция долларовых цен на межбанке вызвала аналогичные настроения и в розничном сегменте налички Днепра.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,80/28,88 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня c ликвидностью чуть ниже среднего.



После обеда выросшая активность продавцов в паре доллар-гривня заставила дилеров-«неформалов» розницы более радикально снижать действующие цены, акцентировав снижение в оферах. Подобным образом дилеры пытались «соблазнить» потенциальных покупателей СКВ, ряды которых заметно поредели.



По итогам дня баланс удалось сохранить, но это не смогло уберечь обороты от некоторых потерь: по итогам вторника «неформалы» розницы Днепра поставили «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 23 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - результат небезуспешных мероприятий по выравниванию рынка за счет стимулирования клиентских покупок.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 22 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,75/28,82 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня понедельника, особенно не беспокоясь «медвежьим» трендом в «зеленом» секторе межбанка, легко удерживали равновесие спроса и предложения.



После обеда ставшие более «настойчивыми» клиентские предложения в паре доллар-гривня, заставили «неформалов» днепровского опта действовать решительнее, снижая действующие цены. В результате равновесие покупок и продаж в оптовом сегменте «налички» Днепра удалось сохранить, но итоговая ликвидность понесла заметные потери, заслужив «четверку с двумя минусами» и констатировав снижение

показателей предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 января биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера упали на 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 января уровнями 35,20/35,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника рост бидов на 5,0 коп. на фоне повышения оферов на 7,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений, офера выросли на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 23 января пришлось главным образом заниматься падающей в цене парой доллар-гривня, ломая голову над тем, кому и как «пристроить» принятую от клиентов дешевеющую «зелень».



Занимаясь долларом, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, рост евро «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2260 к отметке $1,2290 констатировав внутридневное его повышение на скромные 30 пунктов. При этом пара евро-доллар «в миру» сумела организовать около 17.50 размытый во времени шип, которым пробила вверх концептуальнозначимый уровень $1,230, не задержавшись, однако, на этом пике.



Думаю, наши валютчики учли восходящую часть этого «залета» пары евро-доллар, не забыв при этом о внутридневном снижении цен наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2261, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры до 08.30 Киева, инициировав коррекцию, уронившую пара по состоянию на 10.40 Киева в локальную «яму» ($1,2230), выбираясь из которой евро настолько «увлекся», что около 17.50 Киева пробел вверх уровень $1,2300. Триумф был недолгим, и уже к 18.20 пара консолидировалась в диапазоне $1,2275-1,2286, который не покидала до 20.15, постепенно «сжимаясь» к уровню $1,2280…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар дорожает во вторник к евро и дешевеет к иене на фоне бюджетных новостей из США, а также решения Банка Японии.



По состоянию на 13.45 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2247 за евро с $1,2262 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снизился до ¥110,40 за доллар со ¥110,91 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 90,44 пункта.



На ход торгов повлияли сообщения из США о финансировании правительства. Президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе федерального правительства приостановлена.



Кроме того, трейдеры отыгрывают решение Банка Японии. Ранее во вторник регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также подтвердил объем выкупа государственных облигаций в объеме 80 триллионов иен ($720 миллиардов) в год.



Однако инвесторы сфокусировались на изменении прогноза роста цен в стране - со «слабого» до «стабильного».

Прогнозы по инфляции остались неизменными (1,4% в 2018 году и 1,8% в 2019 году), хотя тон в заявлении был немного более оптимистичный, чем раньше.



Во вторник доллар по-прежнему отказывается корректироваться вверх, и это дурной знак для валюты США.



Курс доллара США слабо снижается к большинству основных мировых валют. Евро торгуется к 17.00 Киева в районе $1,2279 против $1,2262 на закрытие прошлой сессии.



Курс доллара к иене находится на ¥110,33 против ¥110,91 в понедельник.



Торговля обещает оставаться «скучной» и проходить в диапазонах вплоть до заседания ЕЦБ в четверг, когда участники рынка сосредоточатся на комментариях президента ЕЦБ Марио Драги во время его пресс-конференции.



Сейчас инвесторы почти не обращают внимание на экономику США и политику ФРС, поэтому повышение доходности казначейских облигаций остается незамеченным. Судя по протоколу декабрьского заседания ЕЦБ, большинство членов совета управляющих полагают, что способы коммуникации и прогнозы регулятора должны измениться, поэтому внимание к предстоящей встрече повышенное, особенно к тому, что Марио Драги скажет на пресс-конференции, в том числе относительно роста евро, который ослабляет инфляцию. С начала года единая европейская валюта укрепилась относительно доллара на 2%, преодолев значимый уровень $1,20.



Аналитики разделились во мнениях: некоторые считают, что ЕЦБ пока не станет протестовать против дальнейшего укрепления евро, в связи с чем ралли единой валюты может продолжиться уже в четверг. Но не исключено, говорят другие, что Марио Драги, высказываясь о перспективах денежно-кредитной политики, постарается тем самым провести вербальную интервенцию, чтобы спровоцировать некоторое ослабление евро.



Доллар почти не отреагировал на новости о возобновлении работы правительства США. Президент Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами конгресса закон, продлевающий финансирование работы федерального правительства США до 8 февраля. Таким образом, трехдневная приостановка работы федерального правительства завершилась. Однако республиканцы и демократы пока так и не договорились по бюджетным вопросам, в частности, о финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам, и 8 февраля правительство снова может оказаться без денег.



Иена растет 23-го на итогах заседания Банка Японии, где регулятор сохранил без изменений все параметры своих стимулирующих программ, но при этом чуть более оптимистично, чем три месяца назад, высказался в отношении инфляционных ожиданий. Целевая доходность 10-летних бондов Японии была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1%. ЦБ отметил, что инфляционные ожидания в стране стабильны, тогда как три месяца назад говорилось об их снижении.



«Экономика Японии уверенно растет, индексы поднимаются, и инвесторы видят усиление инфляции, даже если ей пока далеко до 2%, - говорит старший фондовый менеджер Shinkin Asset Management Джун Като. - В таких условиях валютный рынок расценил смену формулировок относительно инфляционных ожиданий как смену тональности в заявлениях регулятора». Прогнозы по инфляции остались неизменными: 1,4% в 2018 году и 1,8% в 2019 году.



Стало быть, пара евро-доллар вторую неделю консолидируется в диапазоне $1,22-1,23, и кажется, идея на рынке только одна – торговать этот диапазон до заседания ЕЦБ в четверг.



Утром во вторник пара снижалась до $1,2223, затем к вечеру вторника поднялась до максимума на $1,2306, после чего пару отбросили снова вниз, на $1,2280.



В большинстве случаев в последние месяцы так всегда и было – если впереди крупная новость, рынок упорно стоит на месте, после чего на новости накопленное нетерпение приводи к резкому выбросу в ту или иную сторону. А иногда и этого не происходит, стояние на месте продолжается даже и после выхода так всеми ожидаемой новости. Но с другой стороны, непонятно, что нового может сказать ЕЦБ в этот раз - и так все более-менее понятно, рынки уже резко отреагировали на протоколы заседания ЕЦБ 11 января. Мы полагаем, что пара евро-доллар вполне может выйти вверх из диапазона, не дожидаясь заседания ЕЦБ.



Дело не в новостях.



Главное, что произошло в начале года – пара вышла из полугодового диапазона $1,17-1,21 вверх, и это не стало каким-то мимолетным выбросом с целью сбора стопов.



На календаре январь в третьей декаде, а пара евро-доллар по-прежнему не то что выше $1,20 – выше $1,22. А это значит, установки на поддержку курса доллара для крупных игроков (первичных дилеров ФРС) нет. А скорее, наоборот.



Если раньше мы с завидным упрямством твердили о том, что курс доллара не может упасть, в условиях, когда Казначейство США сначала в IV квартале 2017 года собиралось привлечь $501 млрд., потом Казначейство прогноз не выполнило и стало собираться привлечь $512 млрд. в I кв., то теперь из-за явных проблем с принятием бюджета становится ясно, что и в I кв. рекордных привлечений не будет.



Тянуть с повышением порога госдолга Казначейство, похоже, сможет вообще до мая, потом порог могут поднять еще немного, потом будет лето…



В общем, видимо, период агрессивных размещений Казначейства США откладывается до осени, летом такие вещи просто не делают. А значит, пока держать доллар дорогим причин нет. В этом смысле абсолютно неважно, на каких новостях или без оных будут толкать пару евро-доллар вверх.



Напомним, «новая реальность» в паре евро-доллар началась 11 января 2018 года, характерно что ровно за день до этого был вброс от агентства Bloomberg про то, что Китай якобы собирается избавляться от американских облигаций. Да, новость опровергли, но, «осадочек остался».



Азимут движения доллару был указан, остальное просто не имеет значения.



В дальнейшем, разумеется, повышение ставок ФРС, сокращение баланса ФРС еще вызовут сильнейший рост доллара, но это будет потом. А пока проще расслабиться и дрейфовать заданной тенденции. Продолжение падения доллара будет провоцировать дальнейший рост аппетитов к риску. Все будет расти дальше, фондовый рынок США, сырьевые активы, включая нефть и т.д. А почему нет, - в американской и европейской экономиках все ОК, а значит, пузыри могут надуваться дальше. Хотя понятно, что развязка уже достаточно близка.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 35,20/35,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне семикопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 23 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,495/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с двумя минусами», понизил показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемся с закрытия понедельника спросу и выросшему на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 января по спросу и по предложению не изменились.



Регулятор, потратившись на валютный аукцион, вернул средневзвешенный рыночный курс безналичного доллара на украинском валютном межбанке, по сути, на уровни предыдущей сессии.



Наличный рынок, стартовав «во здравие», к финишу заметно понизил цену в наличной паре доллар-гривня.



Полагаю, пока не стоит преувеличивать значимость этого вхождения рынка безналичного доллара «в степях Украины» в полосу «ситуативной» стабильности. Хотя бы потому, что она не «рыночная», но «рукотворная».



Очевидно, что вероятным следующим шагом регулятора, пытавшегося остановить затянувшееся с начала года «зеленое» ралли на валютном межбанке, станут мероприятия по монетарному регулированию. При этом анонсированная дальнейшая либерализации валютного рынка наверняка будет отложена на потом. Как несвоевременная в текущих условиях.



Тема ужесточения монетарных показателей тоже является достаточно скользкой. Как в контексте рисков обнуления гривневой подкачки отечественной экономики, так и в отношении состоявшейся уже во вторник очень «неуклюжей» компенсации НДС Казначейством, выбросившего на рынок одномоментно 4,2 млрд. грн.



Последнее, как известно, имеет печальный опты вопиющей несогласованности всех трех ветвей финансовой власти страны, одномоментным выбросом на рынок такой порции гривневой ликвидности, в котором нацвалюта начала самостоятельно захлебываться, идя ко дну по отношению к доллару.



Тем не менее, определенный оптимизм в отношении скорой терминации затянувшегося роста курса безналичного доллара имеется. Хотя бы по причине широкого отказа импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам. Меж тем, валютные позиции банков не безграничны, и, может статься, «американец» на межбанке станет «неинтересным» для части субъектов этой ветки рынка. Разумеется, нерезиденты, выводящие дивиденды, конвертируемый в СКВ на «историческую родину» не в счет.



Остается добавить, что установление «рыночной» стабилизации на валютном межбанке моментально повлечет за собой коррекцию долларовых цен наличного рынка, субъекты которого, судя по всему, уже «наелись» «зелени» на год вперед.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,82/28,85 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 53 270,8 млн. грн. к отметке 55 527,8 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.10 повысился в цене, составив 28,84/28,87 UAH/USD. Спустя 10 минут «американец» уже пребывал на отметке 28,89/28,91 UAH/USD.



Динамика гривневых остатков на коррсчетах НБУ и не предполагала иного открытия торгов межбанка.



Около 10.42 цена безналичного доллара стараниями появившихся продаж немного понизилась, составив 28,88/28,89 UAH/USD.



По состоянию на 11.01 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,88/28,89 UAH/USD, удерживаемые на месте балансом покупок и продаж «американца».



До 11.25 Киева цена безналичного доллара не покидала отметку 28,88/28,89 UAH/USD.



Стартовавшее с утра повышение курса доллара на межбанке , которое вскоре сменилось «боковиком» на приподнятых уровнях сопровождалось признаками сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять повысившиеся с уровня 11,50/13,50% к отметке 12,38/13,38% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывала в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Около 11.45 цена безналичного доллара без участия регулятора пошла вниз: 28,82/28,85 UAH/USD. Думается, эта курсовая динамика облегчалась невысокой ликвидностью торгов межбанка.



К 12.26 доллар, пролонгировав коррекцию, упал до 28,80/28,83 UAH/USD. Ликвидность пока оставляет желать лучшего



Около 12.50 котировки безналичного доллара на межбанке, продолжая снижаться, отметились на уровне 28,80/28,82 UAH/USD.



Наконец, около 12.56 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, не изменившись, остались на отметке 28,80/28,82 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 28,65/28,95 UAH/USD, евро – 35,20/35,60 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,520 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 23 января по обеим позициям вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2300, поднявшись к отметке $1,2315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2311 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

24 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,75/28,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 35,30/35,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение повысилось на 7,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение не изменилось)



На открытии торгов 24 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина, хотя по предполагаемым клиентам было равновесие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,75/28,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 35,30/35,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение повысилось на 7,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение не изменилось)



На старте торгов 24 января в оптовом сегменте рынка сделок на моменте не было.



К 11.48 столичные валютчики, констатировав заметное сужение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,77-78/28,83-85 UAH/USD, евро – 35,38/35,55-60 UAH/EUR), доложили о сохранении предельно низкой ликвидности двусторонних сделок.



По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там появился клиентский принос, позволив немного понизить офера в паре доллар-гривня: 28,75/28,83 UAH/USD, евро - 35,30/35,50 UAH/EUR, рубль 0,502/0,506 UAH/RUB.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 28,73-75/28,82 UAH/USD, евро - 35,35-40/35,50-55 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,75/28,90 UAH/USD, евро – 35,15/35,70 UAH/EUR, рубль 0,503/0,510 UAH/RUB, Киев опт 28,75/28,85 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,75/28,85 UAH/USD, евро (опт) 35,25/35,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,25/35,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,75/28,85 UAH/USD, евро – 35,30/35,50 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,507 RUB/USD, Одесса – опт 28,75/28,85 UAH/USD, розница – 28,70/28,88 UAH/USD; Запорожье – 28,75/28,85 UAH/USD; евро – 35,25/35,50 UAH/EUR, рубль - 0,502/0,506 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота поднимается в среду утром на фоне слабеющего доллара, торгуясь вблизи максимальной за четыре месяца отметки.Курс евро утром в среду вырос к доллару до максимума с декабря 2014 года, инвесторы отыгрывают позитивную статистику по потребительскому доверию в еврозоне.Цены на золото скромно выросли во вторник, получив поддержку от слабевшего доллара США, который колебался на трехлетних минимумах.Американский доллар ослабел против соперников во вторник. Между тем, британский фунт и японская иена были в центре внимания, «быки» по фунту были нацелены на толчок выше уровня в $1,40.Индекс доллара США USDX снизился на 0,3% до 90,141 пункта.Иена выросла против доллара, который торговался на уровне ¥110,26 за $1,0.Доллар США снизился во вторник до нового минимума за три года против корзины валют, после выхода данных, показавших, что уверенность потребителей в еврозоне в январе увеличилась значительно сильнее, чем ожидалось, что подчеркивает сильный импульс в экономике еврозоны.Индекс доллара USDX снизился на 0,34% до 90,140 пунктов— это минимальный уровень с декабря 2014 г.Евро вырос на 0,33% до $1,23.По данным Европейской комиссии, индекс уверенности потребителей в 19 странах еврозоны в январе вырос до 1,3 с 0,5 в декабре, что существенно выше консенсус-прогноза на рынке 0,6.Евро рос в этом году, поддерживаемый укреплением оптимизма в отношении усиления экономики, что даст основания ЕЦБ сигнализировать о более быстром, чем ранее предполагалось, выходе из мер по стимулированию экономики.Доллар не удержал роста против иены после того, как Банк Японии оставил денежную политику без изменения.Во вторник Банк Японии заявил, что риски для цен остаются смещены в сторону снижения, хотя он представил более положительную оценку по инфляционным ожиданиям, сказав, что они «недавно колебались». В октябре он описывал инфляционные ожидания как слабые.Доллар снизился примерно на полпроцента до ¥110,25 — минимального уровня с прошлой среды.Иена выросли после того, как Банк Японии сократил размер покупки долгосрочных государственных облигаций ранее в январе, что вызвало слухи о выходе, в конечном счете, из значительного объема стимулирования.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 23 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.25 Киева - 12,50/13,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 23 января немного понизился в цене по следующим причинам.Во-первых, уже в дебюте торгов НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, одномоментно «смутив» валютных спекулянтов и дав старт коррекции цен «американца».Во-вторых, предвидя неприятные для себя «курсовые сюрпризы», держатели СКВ около 11.15 инициировали продажи доллара, катализировав откат последнего.В-третьих, к началу аукциона (12.00 Киева) на рынке доминировали офера валюты, формируя цены аукциона, приличный объем которого стал дополнительным «медвежьим» драйвером для рынка безналичного доллара.В-четвертых, на фоне валютного аукциона малозаметным событием стала пролонгация сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять просевшие с уровня 54 173,4 млн. грн. к отметке 53 270,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 января заметно, на $129,0 млн., повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, стимулирует ликвидность.Во-вторых, еще до оглашения результатов аукциона держатели СКВ перестали скупиться, начав продажи доллара.В-третьих, НБУ провел долларовую интервенцию под вывеской валютного аукциона, внеся свою лепту в итоговую ликвидность.В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» и связанной с ним скверной ликвидности, снята с повестки дня.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 22 января, во вторник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $147,4 млн. к отметке $276,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $120,0 млн. к $249,0 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 23 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний в течение вторника терял в цене, вослед за ним падали котировки наличного доллара.В этой аналогии наличного и безналичного «американца» есть некое лукавство. Если первый уронили выросшие «рукотворные» (от щедрот регулятора) предложения СКВ, сподвигнув жадничавших до определенного момента держателей СКВ на межбанке инициировать свои продажи, второй, двигаясь вослед за «зеленым» безналом в течение вторника «изнемогал» от невозможности «пристроить» хоть кому-нибудь, «принесенную» клиентами валюту.И если вернувшиеся на межбанк «зеленые медведи» (с «пригласительными билетами» от НБУ) изрядно подняли тамошнюю ликвидность, «мишкам» с наличного рынка оказалось не под силу поднять здешнюю торговую активность. Как из-за долгой утренней «раскачки» наличного рынка, так и по только что упомянутыми сложностями с реализацией «принятой» от клиентов валюты.Несколько забегая вперед, автор рекомендует пока воздержаться от «гривнепатриотической» эйфории и шапкозакидательских настроений в отношении безналичной пары доллар-гривня, в значительной степени определявшей динамику наличного доллара. В конечном счете, копеечная ревальвация гривни относительно «зеленого» безнала имела «рукотворное» «происхождение», оставляя вопрос о судьбах пары доллар-гривня без «подпорок» НБУ на межбанке открытым. К тому же, ак и предполагалось, в игру вступило Казначейство, которое «от большого ума» одномоментно, а не маленькими порциями, «вывалило» на рынок 4,2 млрд. грн., обрекая валютный межбанк на следующих торгах на очередной «бычий» беспредел.Однако, вернемся к наличному рынку.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 6,0-8,0 коп. Эта «неравномерность» во внутридневных потерях долларовых цен подтверждает трудности с реализацией принятого от клиентов доллара.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 5,0 коп., предложение стало ниже на 6,0-8,0 коп.Подавляющее большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов к вечеру вторника констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, достигнутое опережающим рынок дисконтированием действующих цен. Исключение составил рынок Запорожья, где местным дилерам не удалось избежать «перекоса» в сторону «приноса», за что запорожцы и поплатились особенно заметным падением оборотов.Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 23 января двинулся вослед за «зеленым» безналом, действуя самостоятельно (без интервенций Нацбанка) и «без фанатизма», попутно и небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не спасло «наличку» от «всеобщего регресса» на участке ликвидности.Впрочем, по порядку.Торги 23 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,75/28,82 UAH/USD, евро - 35,20/35,50 UAH/EUR, рубль – 0,495/0,505 UAH/RUB.В течение первой половины вторника дилеры наличного рынка Днепра осторожничали, как, впрочем, и их клиенты, предпочитая дождаться результатов валютного аукциона. Тем не менее, коррекция долларовых цен на межбанке вызвала аналогичные настроения и в розничном сегменте налички Днепра.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного и мелкооптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,80/28,88 UAH/USD, евро - 35,20/35,40 UAH/EUR, рубль 0,495/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня c ликвидностью чуть ниже среднего.После обеда выросшая активность продавцов в паре доллар-гривня заставила дилеров-«неформалов» розницы более радикально снижать действующие цены, акцентировав снижение в оферах. Подобным образом дилеры пытались «соблазнить» потенциальных покупателей СКВ, ряды которых заметно поредели.По итогам дня баланс удалось сохранить, но это не смогло уберечь обороты от некоторых потерь: по итогам вторника «неформалы» розницы Днепра поставили «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 23 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 8,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - результат небезуспешных мероприятий по выравниванию рынка за счет стимулирования клиентских покупок.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 22 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 8,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,75/28,82 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня понедельника, особенно не беспокоясь «медвежьим» трендом в «зеленом» секторе межбанка, легко удерживали равновесие спроса и предложения.После обеда ставшие более «настойчивыми» клиентские предложения в паре доллар-гривня, заставили «неформалов» днепровского опта действовать решительнее, снижая действующие цены. В результате равновесие покупок и продаж в оптовом сегменте «налички» Днепра удалось сохранить, но итоговая ликвидность понесла заметные потери, заслужив «четверку с двумя минусами» и констатировав снижениепоказателей предыдущей сессии.На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.По сравнению с закрытием 22 января биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., офера упали на 8,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 января уровнями 35,20/35,50 UAH/EUR, констатировав в течение вторника рост бидов на 5,0 коп. на фоне повышения оферов на 7,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений, офера выросли на 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 23 января пришлось главным образом заниматься падающей в цене парой доллар-гривня, ломая голову над тем, кому и как «пристроить» принятую от клиентов дешевеющую «зелень».Занимаясь долларом, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, рост евро «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 35,20/35,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне семикопеечного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 23 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,495/0,505 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с двумя минусами», понизил показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемся с закрытия понедельника спросу и выросшему на 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 января по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,82/28,85 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 53 270,8 млн. грн. к отметке 55 527,8 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.10 повысился в цене, составив 28,84/28,87 UAH/USD. Спустя 10 минут «американец» уже пребывал на отметке 28,89/28,91 UAH/USD.Динамика гривневых остатков на коррсчетах НБУ и не предполагала иного открытия торгов межбанка.Около 10.42 цена безналичного доллара стараниями появившихся продаж немного понизилась, составив 28,88/28,89 UAH/USD.По состоянию на 11.01 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,88/28,89 UAH/USD, удерживаемые на месте балансом покупок и продаж «американца».До 11.25 Киева цена безналичного доллара не покидала отметку 28,88/28,89 UAH/USD.Стартовавшее с утра повышение курса доллара на межбанке , которое вскоре сменилось «боковиком» на приподнятых уровнях сопровождалось признаками сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять повысившиеся с уровня 11,50/13,50% к отметке 12,38/13,38% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывала в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.Около 11.45 цена безналичного доллара без участия регулятора пошла вниз: 28,82/28,85 UAH/USD. Думается, эта курсовая динамика облегчалась невысокой ликвидностью торгов межбанка.К 12.26 доллар, пролонгировав коррекцию, упал до 28,80/28,83 UAH/USD. Ликвидность пока оставляет желать лучшегоОколо 12.50 котировки безналичного доллара на межбанке, продолжая снижаться, отметились на уровне 28,80/28,82 UAH/USD.Наконец, около 12.56 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, не изменившись, остались на отметке 28,80/28,82 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 января с уровней: доллар – 28,65/28,95 UAH/USD, евро – 35,20/35,60 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,520 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.Евро по сравнению с открытием 23 января по обеим позициям вырос на 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 января по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2300, поднявшись к отметке $1,2315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2311 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром24 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,75/28,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 35,30/35,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение повысилось на 7,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение не изменилось)На открытии торгов 24 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина, хотя по предполагаемым клиентам было равновесие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,75/28,93 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 7,0 коп.); евро – 35,30/35,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение повысилось на 7,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, предложение не изменилось)На старте торгов 24 января в оптовом сегменте рынка сделок на моменте не было.К 11.48 столичные валютчики, констатировав заметное сужение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,77-78/28,83-85 UAH/USD, евро – 35,38/35,55-60 UAH/EUR), доложили о сохранении предельно низкой ликвидности двусторонних сделок.По состоянию на 11.56 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там появился клиентский принос, позволив немного понизить офера в паре доллар-гривня: 28,75/28,83 UAH/USD, евро - 35,30/35,50 UAH/EUR, рубль 0,502/0,506 UAH/RUB.Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 28,73-75/28,82 UAH/USD, евро - 35,35-40/35,50-55 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 24 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,75/28,90 UAH/USD, евро – 35,15/35,70 UAH/EUR, рубль 0,503/0,510 UAH/RUB, Киев опт 28,75/28,85 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,75/28,85 UAH/USD, евро (опт) 35,25/35,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,25/35,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,75/28,85 UAH/USD, евро – 35,30/35,50 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,507 RUB/USD, Одесса – опт 28,75/28,85 UAH/USD, розница – 28,70/28,88 UAH/USD; Запорожье – 28,75/28,85 UAH/USD; евро – 35,25/35,50 UAH/EUR, рубль - 0,502/0,506 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60948 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3594 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 23.01.18

дядя Caша » Вів 23 січ, 2018 13:31 0 121

дядя Caша Вів 23 січ, 2018 13:31 Итоги: Валюта 22.01.18

дядя Caша » Пон 22 січ, 2018 14:04 0 117

дядя Caша Пон 22 січ, 2018 14:04 Итоги: Валюта 19.01.18

дядя Caша » П'ят 19 січ, 2018 13:45 0 151

дядя Caша П'ят 19 січ, 2018 13:45 реклама