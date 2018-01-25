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фондовый рынок 25.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.01.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 25 січ, 2018 14:10 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.01.18 США



Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снизились, однако Dow Jones достиг рекордного уровня.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, до 26252,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,61%, до 7415,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,06%, до 2837,54 пункта.



Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для торговли США в краткосрочной перспективе. Ослабление американской валюты благоприятно сказывается на стоимости акций компаний региона, так как увеличивает их прибыль в местной валюте.



Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в декабре снизилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 5,57 миллиона. Ожидалось снижение на 1,6% - до 5,72 миллиона с первоначального показателя ноября в 5,81 миллиона сделок.



Между тем, некоторые аналитики объясняют снижение коррекцией после рекордного роста ранее. «На самом деле индекс S&P 500 в этом месяце прибавил более 6%, и нет никаких признаков замедления», - отметили аналитики Voya Investment Management Дуг Коте и Кэрин Кавано.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 41,31 пунктов или на 0,16% до 26 252,12 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 4,59 пункта или на 0,06% и составил 2 837,54 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 46,23 пункта или на 0,61% до 7 415,06 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в среду снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок снизился после четырех сессий роста подряд, на фоне ралли в евро, после того как секретарь казначейства США Стивен Мнучин приветствовал недавнее снижение курса доллара.

Одними из наиболее снизившихся акций были акции сектора энергетики и коммунального хозяйства, после того предупреждения о прибыли Suez.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, после достижения во вторник максимального уровня закрытия с августа 2015 г.



Пара евро-доллар выросла на 0,8% до $1,2396 с $1,2298 в конце вторника. Пара фунт-доллар выросла на 1,5% до $1,4209 с $1,4000 в конце вторника.



Трейдеры учитывали экономические данные и ралли по евро.



По предварительным данным, индекс деловой активности в еврозоне в январе неожиданно вырос — общий индекс до 58,6 с 58,1 в декабре. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса к 58,0. Январское значение индекса сигнализирует о том, что рост имеет максимальный темп с июня 2006 г., а также о наиболее значительном росте занятости с 2000.



Более высокие зарплаты, вероятно, повысят инфляцию, и укрепят основания для прекращения ЕЦБ его программы выкупа активов и начала повышения процентных ставок. Евро рос в последнее время на ожидания, что ЕЦБ займет более «жесткую» позицию и прекратит программу «количественного смягчения» в сентябре. Трейдеры будут следить за указаниями о возможной перспективе денежной политики ЕЦБ после заседания в четверг.



Евро и фунт получили поддержку также после комментариев секретаря казначейства США Мнучина, что он не слишком беспокоится о недавнем снижении курса доллара. Выступая на форуме в Давосе, он сказал что более слабый доллар «хорош для нас в отношении торговли и возможностей».

Более высокий курс евро имеет тенденцию негативно влиять на фондовый рынок, так как делает товары экспортеров дороже для внешних покупателей.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, после достижения во вторник максимального уровня закрытия с августа 2015 г.



Британский FTSE 100 просел на 1,14% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 643,43 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,07% до 13 414,74 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в минусе на 0,72% — на отметке 5 495,16 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.

Японские Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 1,1% и 0,9%, рекордными темпами за 7 недель.



Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.



Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%, несмотря на слабые статданные.



Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.

ВВП страны сократился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%. По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.



Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,9%.

Акции южнокорейского производителя полупроводников SX Hynix подорожали на 4,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor увеличились на 1,3%. Компания нарастила прибыль в четвертом квартале на 3%, до 1,03 трлн вон ($972 млн).



Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.



Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы.



Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.



Капитализация китайской интернет-компании Tencent Holdings в Гонконге упала на 2,35%, японского производителя электроники Sony в Токио - на 3,55%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,35% - до 2306,99 пункта, РТС - на 0,67%, до 1292,32 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,16%, до 56,26 RUB/USD, евро - на 0,59%, до 69,7 RUB/EUR.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,09% - до $70,02 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,03%, «Газпрома» — на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,04%. Акции Московской биржи подешевели на 0,17%, «АЛРОСы» — на 2,21%.



Индекс Мосбиржи в среду оставался ниже 2 300 пунктов, но запал у продавцов, похоже, заканчивается. Сейчас хорошо видно, что для активизации «медведям» нужно пробить поддержку на 2 280 пунктах, тогда будет открыта дорога к области «медвежьих» интересов — 2 230—2 250. Но пока оснований для углубления продажи не появилось, в корпоративном секторе тихо, внешний информационный поток скудный. В четверг индекс Мосбиржи поторгуется в пределах 2 290—2 315 пунктов, индекс РТС — 1 276—1 286 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 24 января, понизился на 0,03 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 332,10 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,17 млрд. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.



Как сообщалось во вторник 23 января, ПФТС-индекс повысился на 0,38 пункта или на 0,11%, оказавшись на отметке 332,13 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,66 пунктов или на 5,41% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 243 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивают сообщения о торговой политике США.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,14% - до 3551,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,14%, до 1953,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,28% - до 32837,8 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,01% - до 2536,4 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,43%, до 6062,8 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - снижался на 0,79%, до 23934,19 пункта.



Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение во вторник об ограничении на ввоз в США стиральных машин и элементов солнечных батарей, при этом он заявил, что торговой войны не будет.

Введение запретительных пошлин в США объясняли тем, что иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей. Однако в прошлом пошлины конкретно против КНР не имели эффекта, поскольку китайский бизнес немедленно переводил производство в страны, не затронутые пошлинами.



По мнению старшего инвестиционного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниэля Морриса, последние меры торговой политики США вряд ли в дальнейшем будут иметь серьезное распространение.



Кроме того, советник Трампа по экономическим вопросам Гари Кон, комментируя инициативу по созданию новых основ Транстихоокеанского партнерства (ТТП), заявил, что США открыты для честных торговых соглашений.



Инициатива создания ТТП принадлежала предыдущей администрации США и была призвана противостоять усилению Китая в регионе. В рамках этого партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным ростом на фоне новых рекордов американских биржевых индексов.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3559,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1960,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 32976,91 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23940,78 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,29%, до 6054,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2538 пунктов.



Оптимизм азиатским инвесторам обеспечили новости из США, где фондовые индексы завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов.



В то же время японский индекс не поддержал всеобщий подъем и завершил торговую сессию в «минусе» на фоне новых макроэкономических данных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.



В частности, в среду стало известно, что профицит торгового баланса Японии вырос в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем в 3 раза до ¥359 миллиардов ($3,2 миллиарда), но оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ждали его роста до ¥530 миллиардов ($4,77 миллиарда).



При этом объем экспорта в отчетном периоде увеличился в годовом выражении на 9,3% против ожидаемых 10,1%, а импорт вырос на 14,9%, что, напротив, превзошло прогнозы роста на 12,3%.



Дополнительным негативным фактором, который спровоцировал фиксацию прибыли инвесторами в Японии, стало укрепление курса иены к доллару, до ¥109,94 иены за со ¥110,33 за доллар на предыдущем закрытии. Фиксация прибыли произошла на фоне негативного фактора в виде роста курса иены по отношению к доллару.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 0,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 712,95 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,09% и был равен 13 571,53 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,01%, находился на отметке 5 535,75 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,8% - до 1401,45 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 332,1 пункта.



Объем торгов на УБ составил 70,07 млн. грн., в том числе акциями - 28,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,17 млрд. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-5,23%), Мотор Сичи (-0,9%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,14%).

Выросли в цене акции Донбассэнерго (+1,14%) и Центрэнерго (+0,07%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,14%) и Мотор Сичи (-0,14%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,31% - до 534,42 пункта при объеме торгов 9,7 млн. злотых (87,5 млн. грн.).



В «индексной корзине» снизились в цене акции «Агротона» (-1,86%), «Астарты» (-0,72%) и «Милкиленда» (-0,64%).



К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.



Японские Nikkei 225 и Topix к 07.35 Киева уменьшились соответственно на 1,1% и 0,8%.



Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,9%, несмотря на слабые статданные.



Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.



ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%.



По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.

Бумаги Samsung Electronics дорожают на 1,7%.



Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра экономики США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.



Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы.



Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum дорожают на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,1%.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.

Японские Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 1,1% и 0,9%, рекордными темпами за 7 недель.



Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%, несмотря на слабые статданные.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.

ВВП страны сократился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%. По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.



Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,9%.

Акции южнокорейского производителя полупроводников SX Hynix подорожали на 4,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor увеличились на 1,3%. Компания нарастила прибыль в четвертом квартале на 3%, до 1,03 трлн вон ($972 млн).



Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.



Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы.



Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Капитализация китайской интернет-компании Tencent Holdings в Гонконге упала на 2,35%, японского производителя электроники Sony в Токио - на 3,55%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,05% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 647,17 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,03% и был равен 13 418,22 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,51%, находился на отметке 5 523,38 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снизились, однако Dow Jones достиг рекордного уровня.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, до 26252,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,61%, до 7415,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,06%, до 2837,54 пункта.Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для торговли США в краткосрочной перспективе. Ослабление американской валюты благоприятно сказывается на стоимости акций компаний региона, так как увеличивает их прибыль в местной валюте.Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в декабре снизилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 5,57 миллиона. Ожидалось снижение на 1,6% - до 5,72 миллиона с первоначального показателя ноября в 5,81 миллиона сделок.Между тем, некоторые аналитики объясняют снижение коррекцией после рекордного роста ранее. «На самом деле индекс S&P 500 в этом месяце прибавил более 6%, и нет никаких признаков замедления», - отметили аналитики Voya Investment Management Дуг Коте и Кэрин Кавано.Фондовые торги в Европе завершились в среду снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок снизился после четырех сессий роста подряд, на фоне ралли в евро, после того как секретарь казначейства США Стивен Мнучин приветствовал недавнее снижение курса доллара.Одними из наиболее снизившихся акций были акции сектора энергетики и коммунального хозяйства, после того предупреждения о прибыли Suez.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, после достижения во вторник максимального уровня закрытия с августа 2015 г.Пара евро-доллар выросла на 0,8% до $1,2396 с $1,2298 в конце вторника. Пара фунт-доллар выросла на 1,5% до $1,4209 с $1,4000 в конце вторника.Трейдеры учитывали экономические данные и ралли по евро.По предварительным данным, индекс деловой активности в еврозоне в январе неожиданно вырос — общий индекс до 58,6 с 58,1 в декабре. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса к 58,0. Январское значение индекса сигнализирует о том, что рост имеет максимальный темп с июня 2006 г., а также о наиболее значительном росте занятости с 2000.Более высокие зарплаты, вероятно, повысят инфляцию, и укрепят основания для прекращения ЕЦБ его программы выкупа активов и начала повышения процентных ставок. Евро рос в последнее время на ожидания, что ЕЦБ займет более «жесткую» позицию и прекратит программу «количественного смягчения» в сентябре. Трейдеры будут следить за указаниями о возможной перспективе денежной политики ЕЦБ после заседания в четверг.Евро и фунт получили поддержку также после комментариев секретаря казначейства США Мнучина, что он не слишком беспокоится о недавнем снижении курса доллара. Выступая на форуме в Давосе, он сказал что более слабый доллар «хорош для нас в отношении торговли и возможностей».Более высокий курс евро имеет тенденцию негативно влиять на фондовый рынок, так как делает товары экспортеров дороже для внешних покупателей.Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.ВВП страны сократился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%. По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,9%.Акции южнокорейского производителя полупроводников SX Hynix подорожали на 4,7% благодаря сильной квартальной отчетности.Котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor увеличились на 1,3%. Компания нарастила прибыль в четвертом квартале на 3%, до 1,03 трлн вон ($972 млн).Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы.Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.Капитализация китайской интернет-компании Tencent Holdings в Гонконге упала на 2,35%, японского производителя электроники Sony в Токио - на 3,55%.Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,16%, до 56,26 RUB/USD, евро - на 0,59%, до 69,7 RUB/EUR.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,09% - до $70,02 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,03%, «Газпрома» — на 0,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,04%. Акции Московской биржи подешевели на 0,17%, «АЛРОСы» — на 2,21%.Индекс Мосбиржи в среду оставался ниже 2 300 пунктов, но запал у продавцов, похоже, заканчивается. Сейчас хорошо видно, что для активизации «медведям» нужно пробить поддержку на 2 280 пунктах, тогда будет открыта дорога к области «медвежьих» интересов — 2 230—2 250. Но пока оснований для углубления продажи не появилось, в корпоративном секторе тихо, внешний информационный поток скудный. В четверг индекс Мосбиржи поторгуется в пределах 2 290—2 315 пунктов, индекс РТС — 1 276—1 286 пунктов.Как сообщалось во вторник 23 января, ПФТС-индекс повысился на 0,38 пункта или на 0,11%, оказавшись на отметке 332,13 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,66 пунктов или на 5,41% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 243 января, сессия в ПФТС.К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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