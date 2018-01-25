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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 25 січ, 2018 14:19 Итоги: Валюта 25.01.18



По состоянию на 08.45 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $8,6, или на 0,63% - до $1364,9 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,06% - до $17,68 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,41% - до 88,84 пункта.



Золото дорожает, в то время как индекс доллара торгуется вблизи минимальных уровней с декабря 2014 года. Снижение курса доллара связано с комментариями министра финансов США Стивена Мнучина по американской валюте. В среду он заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюте завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.



Этот комментарий вызвал реакцию трейдеров, указав на изменение валютной политики страны. Главы минфина США на протяжении примерно 28 лет повторяли, что сильный доллар - это национальный интерес США.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара к мировым валютам продолжает снижаться, при этом евро растет накануне заседания ЕЦБ в четверг утром.



По состоянию на 08.35 курс евро к доллару рос до $1,2455 за евро с $1,2409 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥108,75 за доллар со ¥109,22 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,44%, до 88,81 пункта.



Инвесторы по-прежнему отыгрывают комментарии министра финансов США Стивена Мнучина по валюте. В среду он заявил, что не обеспокоен по поводу снижения курса американской валюты в последнее время. Он добавил, что слабый доллар – «это хорошо для экономики США», так как на валюту завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.



Инвесторы расценили эти комментарии как поворот от традиционной валютной политики США. Как известно, главы минфина США на протяжении примерно 28 лет, с 1990 года, повторяли, что сильный доллар - это национальный интерес США.



Инвесторы также пристально следят за решением по итогам заседания Евроцентробанка, которое состоится позднее в четверг. Как ожидают эксперты, регулятор вновь сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. При этом аналитики будут обращать внимание на сигналы от регулятора, что существует беспокойство по поводу быстро растущего евро. Как пишет агентство, инвесторы опасаются, что сильный евро может затормозить повышение процентных ставок регулятора, ожидаемых в этом году.



Цены на золото в среду в США достигли самого высокого уровня с августа 2016 года. При этом доллар упал до новых многолетних минимумов после заявлений министра финансов США Стивена Мнучина о позитивном влиянии слабой национальной валюты на торговлю.



Февральские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 1,5%, по $1355,90 за унцию.



Этот драгметалл демонстрировал рост в течение восьми из последних 10 сессий на фоне снижения доллара. Более слабая американская валюта делает сырьевые товары, цены на которые выражены в долларах, более доступными для иностранных покупателей.

Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из 16 других валют, в среду снизился на 0,8% по сравнению с уровнем закрытия вторника, но все же восстановился с самого низкого уровня закрытия более чем за два года.



«Недавнее ослабление доллара является ключевым драйвером роста цен на золото», - сказал Джеймс Стил, аналитик HSBC.

По словам некоторых аналитиков, опасения относительно торговых войн, которые могут начаться из-за политики администрации США под лозунгом «Америка впереди», также поддерживают золото. Инвесторы обычно покупают этот драгоценный металл в периоды нестабильности на рынках. Ранее на этой неделе в США утвердили высокие пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин, которые направлены в основном против китайских и других азиатских производителей. В среду министр торговли США Уилбур Росс сказал, что эти страны, в свою очередь, могут принять ответные меры.



«Я полагаю, что инвесторы покупают золото в целях диверсификации портфелей и в качестве актива-убежища», - отметил Стил.



Инвесторы будут внимательно следить за комментариями Трампа на Международном экономическом форуме в Давосе. Выступление президента США назначено на пятницу. Они также обратят внимание на данные по экономике и сигналы центрального банка страны, так как золоту становится сложно конкурировать с активами, приносящими процентную доходность (такими как казначейские облигации), в период повышения процентных ставок.



Снижение курса доллара, вызванное, как считают аналитические ленты, заявлением министра финансов США Мнучина и общей протекционистской политикой администрации президента Трампа, продолжается. Курс евро/доллар вырос 24-го более чем на 100 пунктов до отметки $1,2406, максимальной за последние три года.



Курс фунт/доллар вырос почти на 250 пунктов до уровня $1,4239. Курс доллар/йена упал с уровня ¥110,31 до ¥108,97.



Курс доллар США/канадский доллар опустился на 110 пунктов до отметки 1,2316.



Напомним, что Мнучин заявил, что ослабление курса доллара является положительным фактором для торговли. Некоторые аналитики полагают, что заявление Мнучина не отказ от «политики сильного доллара», о которой говорили представители высшего руководящего звена США последние пару десятилетий, а попытка представить текущее ослабление курса национальной валюты, как положительное явление.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 25 января понизился на 46,00 коп. и составил 55,9288 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 1,10 коп., на торгах среды понизился на 0,06 коп., оказавшись на уровне 28,8654 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 января с уровней предыдущего закрытия 28,82/28,85 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» прибавил в цене, поднявшись к 28,84/28,87, реагируя на заметно выросшую гривневую ликвидность (Казначейство накануне компенсировало НДС на сумму 4,2 млрд. грн.), а спустя 20 минут доллар уже оказался на цифре 28,89/28,91 UAH/USD.



Как оказалось, это было максимальное значение цен за среду, и с 10.35 до 11.43 доллар не покидал отметку 28,88/28,89 UAH/USD, удерживаемый на месте низколиквидным равновесием покупок и продаж.



С 11.43 стартовала коррекция «американца», одномоментно уронившая его до 28,82/28,85 UAH/USD. Пополудни, на 12.25 доллар опустился к 28,80/28,83, а на обеденный перерыв около 12.55 межбанк ушел на цифре 28,80/28,82 UAH/USD.



После обеда на опустевшем межбанке с 14.45 «американец» ограничился расширением спреда, понизив более значимые биды до 28,79/28,82 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.



На цифре 28,79/28,82 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 24 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,8654 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,84% с 28,0672 UAH/USD до 28,8654 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 января гривна overnight котировалась банками по 12,38/13,38% годовых (после 12.07 Киева - 12,25/13,42% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 января де-факто вошел в полосу стабильности немного понизился в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке безналичного доллара стало гораздо спокойнее после вторничной долларовой интервенции НБУ под вывеской валютного аукциона. Мероприятие с одной стороны «утолило голод» импортеров и банков, пополнявших свою валютную позицию, с другой, регулятор недвусмысленно продемонстрировал свою решительность не допускать «американца» к цифре 29,00 UAH/USD. Последнее лишило надежд «придерживавших» СКВ экспортеров, которые 24-го с 10.30 возобновили свои продажи.



Во-вторых, пока на межбанке затишье – экспортеры не стали пускать на рынке гривню компенсации НДС, а нерезиденты не инициировали репатриацию дивидендов.



В-третьих, утолившие «главный долларовый голод» на валютном аукционе во вторник, импортеры саботировали покупки СКВ 24-го.



В-четвертых, очевидная стабилизация долларовых цен на наличном рынке посредством обратной связи повлияла и на настроения межбанка.



Меж тем очевидный боковой тренд рынка безналичного доллара (стабильность и снижение торговой активности) сопровождалось заметным расширением гривневой ликвидности стараниями Госказначейства. На это указывали выросшие с уровня 53 270,8 млн. грн. к отметке 55 527,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 января заметно, на $51,1 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичного доллара вошел в боковой тренд, сопровождаясь падением торговой активности.



Во-вторых, как мы указывали выше, импортеры, получив от НБУ аукционный доллар, нынче игнорировали межбанк.



В-третьих, если накануне на валютном межбанке присутствовал регулятор, своими СКВ-интервенциями внося посильную лепту в общий рост ликвидности, 24-го НБУ рынок не поддерживал своими «вливаниями».



В-четвертых, сезон репатриации дивидендов нерезидентами, как, прочем, и бюджетный период, еще не стартовали, обрекая торги межбанка на «скуку» и и низкую ликвидность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 23 января, в среду, 24-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $276,8 млн. к отметке $229,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $249,0 млн. к $197,9 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 24 января на «неформальном» наличном рынке практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний, стартовав утром среды «во здравие» (ростом), после 11.00 инициировал динамичную коррекцию, затянувшуюся до самого финиша сессии.



Если на рынке «зеленого» безнала «просаживали» цену «американца» продажи экспортеров и нерезидентов, выручавшие гривню ради пополнения своего инвестиционного портфеля гривневыми ОВГЗ, субъекты наличного рынка аккуратно дисконтировали цены как под давлением клиентского приноса, ставшего более активным после того, как обыватели убедились в отсутствии агрессивно настроенных «зеленых быков» на межбанке, так и в рамках выравнивания рынка в баланс.

Кроме того, мы не исключаем, что из-за локальных проблем с ликвидностью, дилеры-«неформалы» могли применить так называемую «дисконтную терапию», заставляя клиентов становиться более активными.



В контексте внутридневного снижения цен в наличной паре доллар-гривня исключение составила столичная «наличка», завершив торги среды теми же ценами «американца», которыми и стартовала.



В отношении итогового настроения на рынках вышеперечисленных населенных пунктов отметим полное единодушие – сессию среды они завершили равновесием покупок и продаж, которое в большинстве случаев способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности.

Исключение составил рынок Днепра, где местные валютчики признали регресс по сравнению с оборотами предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо потеряла 2,0-5,0 коп., офера либо не изменились (Киев), либо понизились на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника спрос на наличный «неформальный» доллар понизился на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.



Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 24 января немного просел стараниями успокоившихся клиентов, которые к тому же, опасаясь дальнейшей «просадки» курса, «понесли валюту» в ОП. Тревога обывателей и бизнеса, которые по состоянию на вторник буквально «по уши» сидели в долларе, оголив свои гривневые резервы, рассчитывая на пролонгацию «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Вхождение «зеленого» сектора межбанка в «боковик» одновременно и успокоило и встревожило держателей «зеленой» «налички».



Повседневность требовала гривневых расходов, и это стало базовой причиной расставания населения и бизнеса с частью своих долларовых «заначек». С известными последствиями для долларовых цен.



Нелишне заметить, что ко внутридневной коррекции цен наличного «неформального» «американца» приложили руку и дилеры наличного рынка. Как в рамках мероприятий по небезуспешному выравниванию рынка в равновесие спроса и предложения, так и ради «дисконтной терапии».



В большинстве случаев итоговый баланс спрос/предложение в наличной паре доллар-гривня принес свои дивиденды – обороты немного выросли.



Впрочем, по порядку.



Торги 24 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,73/28,80 UAH/USD, евро - 35,40/35,60 UAH/EUR, рубль – 0,498/0,505 UAH/RUB.



В течение первой половины среды дилеры наличного рынка Днепра ограничивались сужением спреда, опасаясь рецидива стартовавших с роста торгов «зеленым» безналом. При этом дилеры сосредоточились на ликвидности, которая оставляла желать лучшего.



Меж тем, около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 28,73-75/28,82 UAH/USD, евро - 35,35-40/35,50-55 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.



После обеда более отчетливый «медвежий» тренд рынка безналичного доллара несколько активизировал клиентский «принос», заставив дилеров розницы сообразно реагировать на эти вызовы снижением цен, попутно выполняя «дисконтную терапию», поскольку клиент оставался «вялым».



В конечном счете, цену в розничной наличной паре доллар-гривня понизили, попутно обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж. Однако, как и накануне, этот баланс не смог уберечь итоговую ликвидность от досадных потерь.

По итогам среды «неформалы» розницы Днепра поставили «четверку с двумя минусами», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 24 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп. Не исключено, что столь скромное внутридневное снижение долларовых цен могло стать дополнительной причиной регресса на участке ликвидности.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 23 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению понизился на 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,73/28,80 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня среды, опасаясь возвращения на валютный межбанка «зеленых быков», не торопились снижать действующие цены, сосредоточившись на сужении спреда. Пополудни, когда откат безналичного доллара на межбанке стар реальностью, оптовики Днепра стали смелее снижать цены, одновременно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж. В результате сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте «налички» Днепра удалось сохранить, но итоговая ликвидность понесла заметные потери, заслужив «тройку» и констатировав снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 января биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера упали на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 января уровнями 35,40/35,60 UAH/EUR, констатировав в течение среды рост бидов и оферов на 10,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 20,0 коп., офера выросли на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 24 января пришлось главным образом заниматься теряющей в цене после обеда парой доллар-гривня.



Занимаясь долларом, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, динамичный рост евро «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2324 к отметке $1,2380 констатировав внутридневное его повышение на заметные 56 пунктов. При этом пара евро-доллар «в миру» сумела организовать около 17.10 размытый во времени шип, практически прикоснувшись к отметке $1,2400, с которого пара впоследствии просела, оставаясь достаточно высоко.



Думаю, наши валютчики учли этот «залет» пары евро-доллар, не забыв при этом о внутридневном снижении цен наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2300, пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры до 03.30 Киева, инициировав вначале плавное, а после 15.00 более динамичное ралли, которое, собственно, и «вознесло» главную валютную пару ко внутридневному максимуму ($1,2398 по состоянию на 17.10 Киева). В дальнейшем пара евро-доллар немного скорректировалась, просев около 18.00 в рамки диапазона $1,2380-1,2393, который не покидала до 20.00 Киева, подскочив в указанное время в рамки нового коридора $1,2405-1,2410…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара демонстрирует существенное падение в ходе европейских торгов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин высказал поддержку слабой нацвалюте.



Евро по состоянию на 15.30 Киева торгуется в районе $1,2365 против $1,2299 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится около ¥135,20 по сравнению со ¥135,66 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥109,39 против ¥110,31 во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, рухнул на 0,63% - до 89,71 пункта.



Показатель опустился ниже отметки в 90 пунктов впервые с декабря 2014 года, отмечает Dow Jones.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,71%.



Ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли, заявил С.Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Таким образом, он отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной американской валюты.



Он отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений, пишет газета The Guardian.



Когда происходит синхронный рост экономик, когда вы видите подъем почти везде в мире и повышение торговли, такой период является слабым для доллара.



Период между 2003 годом и 2006 годом является хорошим примером. ФРС тогда повышала ставки, но рост глобальной экономики ускорился, и доллар значительно ослабел.



Министр финансов США Стивен Мнучин одобрил снижение доллара как положительный фактор для американской экономики, несмотря на то что традиционно власти страны поддерживают сильную валюту.



«Очевидно, что более слабый доллар хорош для нас, поскольку это касается торговли и возможностей, - заявил Мнучин - Но опять же я думаю, что в долгосрочной перспективе сила доллара - это отражение силы американской экономики и того факта, что он является и будет оставаться основной валютой с точки зрения резервной валюты».



В августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что «доллар становится слишком сильным» и что 2в конечном счете это принесет вред».



Мнучин ранее говорил, что «чрезмерно сильный доллар» может препятствовать росту.



Согласно Bloomberg Dollar Index, доллар сейчас находится на самом низком уровне за три года на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу протекционистской повестки дня Трампа и расследования специального прокурора в отношении его предвыборной кампании 2016 г.



Американские чиновники противостоят глобальной элите со своей повесткой дня «Америка прежде всего» (America First). Напомним, что президент США ранее решил ввести пошлины на импорт в страну солнечных панелей и стиральных машин.



Министр торговли США Уилбур Росс, выступая на форуме в Давосе, заявил, что в перспективе будут приняты новые меры.

«Торговые войны ведутся каждый день, - сказал Росс. - Таким образом, торговая война уже идет какое-то время, разница в том, что американские войска теперь занимают оборону».



Этот сигнал Трамп, вероятно, подаст лично в пятницу. Он станет первым президентом США за 18 лет, который выступит в Давосе перед аудиторией руководителей компаний и инвесторов.



Всемирный экономический форум пройдет с 23 по 26 января в Швейцарских Альпах. В нем участвуют 70 глав государств и правительств, а также знаменитости, руководители компаний и ведущие банкиры.



Меж тем, как мы и предполагали, аппетиты к риску продолжают расти.



В среду вечером индекс Dow Jones показывает символическую коррекцию на 0,03%, пребывает вблизи исторического максимума, по состоянию на 20.46 котировка 26 203 пунктов.



Как и предполагалось, пара евро-доллар вышла вверх из диапазона $1,22-1,23, не дожидаясь заседания ЕЦБ в четверг, и показывала уже $1,24 (по другим валютным парам тоже продолжается антиралли, британский фунт здесь впереди всех).



Основной новостью дня, которой объясняют падение доллара аналитические ленты, называют заявление министра финансов США Мнучина в Давосе на Всемирном экономическом форуме. По его словам, падение курса доллара «благоприятствует торговле и возможностям» и «совершенно не беспокоит» правительство США. Однако надо отметить, что такая риторика не является новостью, еще в самом начале работы на своей должности Мнучин делал сходные заявления, повторяя точку зрения Трампа, а последний о необходимости слабого доллара говорил все время, задолго до того, как он победил по итогам президентских выборов в 2016 году.



Полагаю, дело вовсе не в словах Мнучина. И даже не в срабатывании стопов при выходе из диапазона, хотя сегодня, безусловно, на паре евро-доллар сработали как накопившиеся локальные стопы, после более чем недельного стояния в диапазоне $1,22-1,23, так и у последних стратегических «шортистов» в этой паре.



Думается, дело в том, что растут аппетиты к риску, а со стороны США мы не видим признаков того, что ими востребован дорогой доллар в условиях, когда бюджет США на 2018 год до сих пор не принят, порог госдолга не поднят, и Казначейство США сидит на голодном пайке, привлекая минимальные объемы рыночного долга. Например, во вторник 4-недельных биллей Казначейство США размещало только на $35 млрд.



Мы не сомневаемся, что осенью пара евро-доллар вернется под отметку $1,20, и по-прежнему считаем, что, в конце концов пара евро-доллар упадет на паритет, просто это откладывается на 2019 год.



Но пока имеется четкий тренд на падение доллара и рост аппетитов к риску, так что лучше стоять по тренду. А по итогам заседания ЕЦБ в четверг пара вообще может «залететь» на $1,2550 к финишу текущей пятидневки.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 35,40/35,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 24 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,498/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 20,0 коп. спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 января по спросу выросли на 30 пунктов, по предложению не изменились.



Судя по курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня на торгах отечественного валютного межбанка, регулятору, потратившемуся накануне, удалось «сбить спесь» с игравших на повышение спекулянтов.



Интересно отметить очень слабую и наблюдавшуюся лишь в дебюте торгов межбанка реакцию рынка доллара на заметное повышение объема гривневой ликвидности. С 11.30 стабильность приподнявшихся цен «американца» сменилась коррекцией, в которой, думаю, на первых ролях был неоднократно упоминаемый на этих страницах «саботаж» импортеров, отказывавшихся приобретать СКВ по текущим ценам (текущая ликвидность, остающаяся на низком уровне, состоявшихся сделок подтверждала это предположение).



Кроме того, вероятнее всего, покупатели доллара на валютном аукционе «выпустили пар» при активном участии инициировавших свои продажи экспортеров.



Наконец, посильную лепту в коррекцию «американца» внесли украинские «дочки» банков-нерезидентов, пополнявших свой инвестиционный портфель гривневыми ОВГЗ, для приобретения которых продавали СКВ, выручая гривню.



Наличный рынок, успокоившийся после раннего «зеленого» ралли межбанка, вошел в равновесие покупок и продаж на фоне относительной курсовой стабильности.



Ближайшая перспектива безналичной пары доллар-гривня будет определяться активностью нерезидентов, у которых довольно скоро должен стартовать сезон репатриации дивидендов, а также оппонировавшим этому событию бюджетный период.



Если бы не риски пролонгации интенсивной накачки рынка Казначейством гривневой ликвидностью, можно бы было считать что покупки «варягов» и рост интереса к гривне в бюджетный период компенсируют друг друга. Но до начала этих процессов еще есть время.



Поэтому будем оптимистами, ожидая на ближайшее время относительную курсовую стабильность в безналичной паре доллар-гривня, с которой высоковероятно будет «брать пример» и наличная «зелень».



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,79/28,82 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации возобновившегося накануне расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 55 527,8 млн. грн. к отметке 56 649,5 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.16 понизился в цене, составив 28,74/28,76 UAH/USD.



По состоянию на 10.40 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,74/28,76 UAH/USD, удерживаемые на месте «ситуативным» балансом покупок и продаж «американца».



Около 11.02 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,73/28,75 UAH/USD стараниями более активных продаж СКВ, в которых участвовали как украинские банки, так и «дочки» нерезидентов.



На 11.25 Киева цена безналичного доллара, сохранив коррекцию, упала до 28,71/28,74 UAH/USD.



Стартовавшее с утра снижение курса доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации рынка гривневого ресурса, о котором дали понять не изменившиеся с уровня 12,38/13,38% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывала в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Около полудня цена безналичного доллара, прекратив откат, немного отскочила (28,72/28,75 UAH/USD). На помощь тонущему доллару пришел регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,75 UAH/USD.



К 12.09 цена доллара возобновила снижения, оказавшись на уровне 28,72/28,74 UAH/USD. «Регулятор либо точечно выкупал доллар, либо просто поперхнулся», - предположил наш гуру.



Наконец, около 12.56 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, не изменившись, остались на отметке 28,72/28,74 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 января с уровней: доллар – 28,65/28,78 UAH/USD, евро – 35,40/35,80 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,520 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению упал на 17,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 24 января по обеим позициям вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 24 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2404, поднявшись к отметке $1,2420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2329 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

25 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,63/28,73 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.); евро – 35,45/35,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и предложение прибавили по 15,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 25 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась сбалансированная и низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,63/28,73 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.); евро – 35,45/35,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и предложение прибавили по 15,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 25 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в относительном равновесии спроса и предложения.



К 12.03 столичные валютчики, констатировали снижение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,67/28,72 UAH/USD, евро – 35,50/35,60 UAH/EUR), доложив о сохранении равновесия двусторонних сделок.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле, сменившая доминировавший доселе среднеоптовый клиентский спрос в паре доллар-гривня. На это время в городе действовали цены: 28,63/28,72 UAH/USD, евро - 35,43/35,68 UAH/EUR, рубль 0,504/0,508 UAH/RUB.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,60/28,68 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,65/28,80 UAH/USD, евро – 35,40/35,80 UAH/EUR, рубль 0,503/0,510 UAH/RUB, Киев опт 28,72/28,80 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,72/28,80 UAH/USD, евро (опт) 35,52/35,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,52/35,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,63/28,73 UAH/USD, евро – 35,45/35,75 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,507 RUB/USD, Одесса – опт 28,63/28,73 UAH/USD, розница – 28,60/28,78 UAH/USD; Запорожье – 28,65/28,75 UAH/USD; евро – 35,43/35,68 UAH/EUR, рубль - 0,504/0,508 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото подорожало до максимума с августа 2016 года на торгах в четверг утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.Золото дорожает, в то время как индекс доллара торгуется вблизи минимальных уровней с декабря 2014 года. Снижение курса доллара связано с комментариями министра финансов США Стивена Мнучина по американской валюте. В среду он заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюте завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.Этот комментарий вызвал реакцию трейдеров, указав на изменение валютной политики страны. Главы минфина США на протяжении примерно 28 лет повторяли, что сильный доллар - это национальный интерес США.Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.Курс доллара к мировым валютам продолжает снижаться, при этом евро растет накануне заседания ЕЦБ в четверг утром.Цены на золото в среду в США достигли самого высокого уровня с августа 2016 года. При этом доллар упал до новых многолетних минимумов после заявлений министра финансов США Стивена Мнучина о позитивном влиянии слабой национальной валюты на торговлю.Снижение курса доллара, вызванное, как считают аналитические ленты, заявлением министра финансов США Мнучина и общей протекционистской политикой администрации президента Трампа, продолжается. Курс евро/доллар вырос 24-го более чем на 100 пунктов до отметки $1,2406, максимальной за последние три года.Курс фунт/доллар вырос почти на 250 пунктов до уровня $1,4239. Курс доллар/йена упал с уровня ¥110,31 до ¥108,97.Курс доллар США/канадский доллар опустился на 110 пунктов до отметки 1,2316.Напомним, что Мнучин заявил, что ослабление курса доллара является положительным фактором для торговли. Некоторые аналитики полагают, что заявление Мнучина не отказ от «политики сильного доллара», о которой говорили представители высшего руководящего звена США последние пару десятилетий, а попытка представить текущее ослабление курса национальной валюты, как положительное явление.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,84% с 28,0672 UAH/USD до 28,8654 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 24 января гривна overnight котировалась банками по 12,38/13,38% годовых (после 12.07 Киева - 12,25/13,42% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 24 января де-факто вошел в полосу стабильности немного понизился в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке безналичного доллара стало гораздо спокойнее после вторничной долларовой интервенции НБУ под вывеской валютного аукциона. Мероприятие с одной стороны «утолило голод» импортеров и банков, пополнявших свою валютную позицию, с другой, регулятор недвусмысленно продемонстрировал свою решительность не допускать «американца» к цифре 29,00 UAH/USD. Последнее лишило надежд «придерживавших» СКВ экспортеров, которые 24-го с 10.30 возобновили свои продажи.Во-вторых, пока на межбанке затишье – экспортеры не стали пускать на рынке гривню компенсации НДС, а нерезиденты не инициировали репатриацию дивидендов.В-третьих, утолившие «главный долларовый голод» на валютном аукционе во вторник, импортеры саботировали покупки СКВ 24-го.В-четвертых, очевидная стабилизация долларовых цен на наличном рынке посредством обратной связи повлияла и на настроения межбанка.Меж тем очевидный боковой тренд рынка безналичного доллара (стабильность и снижение торговой активности) сопровождалось заметным расширением гривневой ликвидности стараниями Госказначейства. На это указывали выросшие с уровня 53 270,8 млн. грн. к отметке 55 527,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 24 января заметно, на $51,1 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок безналичного доллара вошел в боковой тренд, сопровождаясь падением торговой активности.Во-вторых, как мы указывали выше, импортеры, получив от НБУ аукционный доллар, нынче игнорировали межбанк.В-третьих, если накануне на валютном межбанке присутствовал регулятор, своими СКВ-интервенциями внося посильную лепту в общий рост ликвидности, 24-го НБУ рынок не поддерживал своими «вливаниями».В-четвертых, сезон репатриации дивидендов нерезидентами, как, прочем, и бюджетный период, еще не стартовали, обрекая торги межбанка на «скуку» и и низкую ликвидность.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 23 января, в среду, 24-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $276,8 млн. к отметке $229,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $249,0 млн. к $197,9 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 24 января на «неформальном» наличном рынке практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний, стартовав утром среды «во здравие» (ростом), после 11.00 инициировал динамичную коррекцию, затянувшуюся до самого финиша сессии.Если на рынке «зеленого» безнала «просаживали» цену «американца» продажи экспортеров и нерезидентов, выручавшие гривню ради пополнения своего инвестиционного портфеля гривневыми ОВГЗ, субъекты наличного рынка аккуратно дисконтировали цены как под давлением клиентского приноса, ставшего более активным после того, как обыватели убедились в отсутствии агрессивно настроенных «зеленых быков» на межбанке, так и в рамках выравнивания рынка в баланс.Кроме того, мы не исключаем, что из-за локальных проблем с ликвидностью, дилеры-«неформалы» могли применить так называемую «дисконтную терапию», заставляя клиентов становиться более активными.В контексте внутридневного снижения цен в наличной паре доллар-гривня исключение составила столичная «наличка», завершив торги среды теми же ценами «американца», которыми и стартовала.В отношении итогового настроения на рынках вышеперечисленных населенных пунктов отметим полное единодушие – сессию среды они завершили равновесием покупок и продаж, которое в большинстве случаев способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности.Исключение составил рынок Днепра, где местные валютчики признали регресс по сравнению с оборотами предыдущей сессии.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо потеряла 2,0-5,0 коп., офера либо не изменились (Киев), либо понизились на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием вторника спрос на наличный «неформальный» доллар понизился на 3,0-5,0 коп., офера стали ниже на 2,0-5,0 коп.Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 24 января немного просел стараниями успокоившихся клиентов, которые к тому же, опасаясь дальнейшей «просадки» курса, «понесли валюту» в ОП. Тревога обывателей и бизнеса, которые по состоянию на вторник буквально «по уши» сидели в долларе, оголив свои гривневые резервы, рассчитывая на пролонгацию «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Вхождение «зеленого» сектора межбанка в «боковик» одновременно и успокоило и встревожило держателей «зеленой» «налички».Повседневность требовала гривневых расходов, и это стало базовой причиной расставания населения и бизнеса с частью своих долларовых «заначек». С известными последствиями для долларовых цен.Нелишне заметить, что ко внутридневной коррекции цен наличного «неформального» «американца» приложили руку и дилеры наличного рынка. Как в рамках мероприятий по небезуспешному выравниванию рынка в равновесие спроса и предложения, так и ради «дисконтной терапии».В большинстве случаев итоговый баланс спрос/предложение в наличной паре доллар-гривня принес свои дивиденды – обороты немного выросли.Впрочем, по порядку.Торги 24 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,73/28,80 UAH/USD, евро - 35,40/35,60 UAH/EUR, рубль – 0,498/0,505 UAH/RUB.В течение первой половины среды дилеры наличного рынка Днепра ограничивались сужением спреда, опасаясь рецидива стартовавших с роста торгов «зеленым» безналом. При этом дилеры сосредоточились на ликвидности, которая оставляла желать лучшего.Меж тем, около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного доллара и евро, сузив спред, консолидировались на уровне: 28,73-75/28,82 UAH/USD, евро - 35,35-40/35,50-55 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня cо средней ликвидностью.После обеда более отчетливый «медвежий» тренд рынка безналичного доллара несколько активизировал клиентский «принос», заставив дилеров розницы сообразно реагировать на эти вызовы снижением цен, попутно выполняя «дисконтную терапию», поскольку клиент оставался «вялым».В конечном счете, цену в розничной наличной паре доллар-гривня понизили, попутно обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж. Однако, как и накануне, этот баланс не смог уберечь итоговую ликвидность от досадных потерь.По итогам среды «неформалы» розницы Днепра поставили «четверку с двумя минусами», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 24 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп. Не исключено, что столь скромное внутридневное снижение долларовых цен могло стать дополнительной причиной регресса на участке ликвидности.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 23 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению понизился на 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,73/28,80 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня среды, опасаясь возвращения на валютный межбанка «зеленых быков», не торопились снижать действующие цены, сосредоточившись на сужении спреда. Пополудни, когда откат безналичного доллара на межбанке стар реальностью, оптовики Днепра стали смелее снижать цены, одновременно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж. В результате сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте «налички» Днепра удалось сохранить, но итоговая ликвидность понесла заметные потери, заслужив «тройку» и констатировав снижение показателей предыдущей сессии.На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.По сравнению с закрытием 23 января биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера упали на столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 января уровнями 35,40/35,60 UAH/EUR, констатировав в течение среды рост бидов и оферов на 10,0 коп.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 20,0 коп., офера выросли на 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 24 января пришлось главным образом заниматься теряющей в цене после обеда парой доллар-гривня.Занимаясь долларом, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, динамичный рост евро «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 35,40/35,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне аналогичного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 24 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,498/0,505 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля выросли на 30 пунктов, офера не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 20,0 коп. спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 января по спросу выросли на 30 пунктов, по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,79/28,82 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации возобновившегося накануне расширения гривневой ликвидности и росте объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились с уровня 55 527,8 млн. грн. к отметке 56 649,5 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.16 понизился в цене, составив 28,74/28,76 UAH/USD.По состоянию на 10.40 Киева котировки безналичного доллара все еще не тронулись с уровня 28,74/28,76 UAH/USD, удерживаемые на месте «ситуативным» балансом покупок и продаж «американца».Около 11.02 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,73/28,75 UAH/USD стараниями более активных продаж СКВ, в которых участвовали как украинские банки, так и «дочки» нерезидентов.На 11.25 Киева цена безналичного доллара, сохранив коррекцию, упала до 28,71/28,74 UAH/USD.Стартовавшее с утра снижение курса доллара на межбанке сопровождалось признаками стабилизации рынка гривневого ресурса, о котором дали понять не изменившиеся с уровня 12,38/13,38% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывала в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.Около полудня цена безналичного доллара, прекратив откат, немного отскочила (28,72/28,75 UAH/USD). На помощь тонущему доллару пришел регулятор, выкупая «зеленые» излишки по 28,75 UAH/USD.К 12.09 цена доллара возобновила снижения, оказавшись на уровне 28,72/28,74 UAH/USD. «Регулятор либо точечно выкупал доллар, либо просто поперхнулся», - предположил наш гуру.Наконец, около 12.56 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, не изменившись, остались на отметке 28,72/28,74 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 января с уровней: доллар – 28,65/28,78 UAH/USD, евро – 35,40/35,80 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,520 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению упал на 17,0 коп.Евро по сравнению с открытием 24 января по обеим позициям вырос на 20,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 24 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2404, поднявшись к отметке $1,2420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2329 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром25 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,63/28,73 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.); евро – 35,45/35,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и предложение прибавили по 15,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 25 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась сбалансированная и низколиквидная торговля.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,63/28,73 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 12,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.); евро – 35,45/35,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 января спрос и предложение прибавили по 15,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 25 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в относительном равновесии спроса и предложения.К 12.03 столичные валютчики, констатировали снижение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,67/28,72 UAH/USD, евро – 35,50/35,60 UAH/EUR), доложив о сохранении равновесия двусторонних сделок.По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле, сменившая доминировавший доселе среднеоптовый клиентский спрос в паре доллар-гривня. На это время в городе действовали цены: 28,63/28,72 UAH/USD, евро - 35,43/35,68 UAH/EUR, рубль 0,504/0,508 UAH/RUB.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,60/28,68 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,65/28,80 UAH/USD, евро – 35,40/35,80 UAH/EUR, рубль 0,503/0,510 UAH/RUB, Киев опт 28,72/28,80 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,72/28,80 UAH/USD, евро (опт) 35,52/35,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,52/35,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,63/28,73 UAH/USD, евро – 35,45/35,75 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,507 RUB/USD, Одесса – опт 28,63/28,73 UAH/USD, розница – 28,60/28,78 UAH/USD; Запорожье – 28,65/28,75 UAH/USD; евро – 35,43/35,68 UAH/EUR, рубль - 0,504/0,508 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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