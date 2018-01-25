Итоги: Энергетика 25.01.18

Додано: Чет 25 січ, 2018 14:24

Инвесторы отыгрывают статистику от Минэнерго США. В среду ведомство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) снизились десятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 19 января, запасы уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей, эксперты при этом ожидали меньшего снижения. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 3,2 миллиона баррелей, составив 39,2 миллиона баррелей.

Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и снижение курса доллара к мировым валютам до минимума с декабря 2014 года также поддерживают мировые нефтяные цены.



Кроме того, трейдеры отыгрывают сообщения о том, что в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в среду министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили совместные проекты. По мнению главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, основными факторами влияния на рынок нефти сейчас являются продолжение диалога между саудовцами и РФ относительно долгосрочных проектов, очередное снижение запасов «черного золота» в США и удешевление доллара.

По данным Администрации энергетической информации США (EIA), запасы нефти не неделе, закончившейся 19 января, снизились на 1,1 млн. баррелей. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем ожидали снижения запасов на 1,6 млн. баррелей. По данным Американского института нефти, вышедшим во вторник, во вторник, был рост запасов на 4,8 млн. баррелей. Серия снижения объёма запасов увеличилась до 10 недель.



Объём добычи нефти в США, однако, увеличился на неделе на 128 тыс. баррелей в день до 9,878 млн. баррелей в день, согласно данным EIA.

Запасы бензина выросли на 3,1 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 600 тыс. баррелей. По опросу S&P Global Platts прогнозировался рост запасов бензина на 2,1 млн. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн. баррелей.



В Нигерии, по сообщениям, партизаны из группы Дельта Нигера угрожают возобновить бомбардировку нефтяных объектов региона, что увеличило опасения в отношении добычи.

Мировые цены на нефть утром четверга обновили максимумы с декабря 2014 года на фоне публикации данных Минэнерго США по снижению запасов сырья в стране, соглашения ОПЕК+ и ослабления доллара.Фьючерсы на нефть в среду выросли, цена на нефть WTI превысила $65 за баррель после того, как данные по изменению запасов нефти в США показали продолжение снижения запасов в США на прошлой неделе.Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.Рынок недолго думал, в какую сторону склонить чашу весов после выхода данных по запасам в США. Традиционно, трейдеры сравнивают данные уже не с прогнозными значениями аналитиков, а, больше, с данными Американского института нефти. Таким образом, отталкиваясь от вчерашних данных API, отчет в части запасов оказался «бычьим».Однако рост производства нефти в США и резкое падение спроса со стороны НПЗ давали «медведям» шанс, но «бычий» тренд рынка нефти, вербальные интервенции саудитов и русских в Давосе и за его пределами, а также общий всплеск рисковых настроений на мировых рынках, сопровождающийся сильным падением курса доллара, взяли свое: в итоге цены на нефть растут после выхода отчета по запасам.Итак, коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 19 января, снизились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей, согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 0,24%, или на 1 миллион баррелей, до 411,7 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 3,2 миллиона баррелей, достигнув 39,2 миллиона баррелей. Добыча нефти за ту же неделю выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.Запасы бензина в США увеличились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 244 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов увеличились на 600 тысяч баррелей, или на 0,5%, до 139,8 миллиона баррелей. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 1,5 миллиона баррелей.Импорт нефти в США вырос на 0,091 миллиона баррелей в день до 8.041 миллиона баррелей в день. Потребление нефти в США упало на 0,392 миллиона барреле в день до 16,483 миллиона баррелей в день.Стратегический резерв нефти в стране за неделю вырос на 0,2 миллиона баррелей, до 664,5 миллиона баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: