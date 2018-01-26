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Итоги: Энергетика 26.01.18

Итоги: Энергетика 26.01.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:22

Итоги: Энергетика 26.01.18

Мировые цены на нефть в пятницу перешли к снижению после обновления максимумов накануне, так как доллар слегка стабилизировался после комментариев президента США Дональда Трампа в Давосе.

По состоянию на 7.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28% - до $70,21 за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до $65,36 за баррель.

В четверг цена Brent достигла отметки в $71,05 за баррель, впервые превысив уровень в $71 с 3 декабря 2014 года. Нефть марки WTI впервые с 5 декабря превысила уровень в $66.

Нефть перешла к снижению после дополнительных комментариев президента США Дональда Трампа по американской валюте, что поддержало ее рост. Трамп в четверг заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и что, в конечном счете, он хотел бы увидеть сильной американскую валюту. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин заметил, что слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, что привело к резкому снижению стоимости американской валюты и росту стоимости нефти.

Кроме того, аналитики сообщают, что краткосрочная перспектива для цены на нефтяные фьючерсы стала менее радужной.

«Поставки нефти растут, ... и мы ожидаем также их дальнейшего роста. Наш прогноз связан с потенциальным повышением добычи нефти в США, а также с тем, что у стран, не входящих в ОПЕК, есть большой шанс наращивать экспорт», - приводит таково мнение руководителя отдела исследований по товарным сделкам в Marex Spectron Джорджа Славова.

Согласно последнему отчету министерства энергетики США, несмотря на снижение запасов нефти в стране десятую неделю подряд (неделя к 19 января), добыча сырья в стране растет. Добыча нефти в США за неделю выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть снизились в последнюю минуту торгов в четверг, поскольку комментарии президента Дональда Трампа вызвали отскок доллара США.
Цены были готовы показать еще одно закрытие на более чем трехлетнем максимуме, чему способствовало продолжающееся снижение запасов нефти в США и резкое снижение доллара. Но затем цены пошли вниз, так как Трамп сказал, что доллар США будет укрепляться со временем и что он хочет видеть сильный доллар.
Индекс доллара достиг трехлетних минимумов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что слабый доллар хорош для торговли.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже мартовская нефть сорта WTI упала на 10 центов, или почти на 0,2%, и опустилась до отметки $66,51 за баррель, достигнув трехлетнего максимума в 65,61 доллара США в среду.

Нефть сорта Brent с мартовской поставкой упала на 11 центов, или почти на 0,2%, до $70,42 за баррель на бирже ICE Futures Europe после показанного максимума га $71,28.

Нефть закрылась в среду на уровне $70,53 за баррель, что также является самым высоким с декабря 2014 года.

Между тем, EIA сообщила в среду, что запасы нефти в США упали на 1,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 19 января.

«В целом запасы нефти в США за последние 10 недель упали более чем на 47 миллионов баррелей, что является фактором поддержки недавнего роста цен», - говорят аналитики из Sevens Report.

Однако данные EIA также показали, что общий объем внутреннего производства нефти увеличился на 128 000 баррелей в день до 9,878 миллиона баррелей в день, что, по мнению некоторых аналитиков, может помешать росту нефти выше.

Февральский бензин потерял менее 0,1% до $1,915 за галлон, в то время как февральский топочный мазут прибавил 0,4% до $2,15 за галлон.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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