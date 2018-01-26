Итоги: Энергетика 26.01.18

Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:22

Нефть перешла к снижению после дополнительных комментариев президента США Дональда Трампа по американской валюте, что поддержало ее рост. Трамп в четверг заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и что, в конечном счете, он хотел бы увидеть сильной американскую валюту. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин заметил, что слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, что привело к резкому снижению стоимости американской валюты и росту стоимости нефти.



Кроме того, аналитики сообщают, что краткосрочная перспектива для цены на нефтяные фьючерсы стала менее радужной.



«Поставки нефти растут, ... и мы ожидаем также их дальнейшего роста. Наш прогноз связан с потенциальным повышением добычи нефти в США, а также с тем, что у стран, не входящих в ОПЕК, есть большой шанс наращивать экспорт», - приводит таково мнение руководителя отдела исследований по товарным сделкам в Marex Spectron Джорджа Славова.



Согласно последнему отчету министерства энергетики США, несмотря на снижение запасов нефти в стране десятую неделю подряд (неделя к 19 января), добыча сырья в стране растет. Добыча нефти в США за неделю выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, EIA сообщила в среду, что запасы нефти в США упали на 1,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 19 января.



«В целом запасы нефти в США за последние 10 недель упали более чем на 47 миллионов баррелей, что является фактором поддержки недавнего роста цен», - говорят аналитики из Sevens Report.



Однако данные EIA также показали, что общий объем внутреннего производства нефти увеличился на 128 000 баррелей в день до 9,878 миллиона баррелей в день, что, по мнению некоторых аналитиков, может помешать росту нефти выше.

Мировые цены на нефть в пятницу перешли к снижению после обновления максимумов накануне, так как доллар слегка стабилизировался после комментариев президента США Дональда Трампа в Давосе.Цены на нефть снизились в последнюю минуту торгов в четверг, поскольку комментарии президента Дональда Трампа вызвали отскок доллара США.Цены были готовы показать еще одно закрытие на более чем трехлетнем максимуме, чему способствовало продолжающееся снижение запасов нефти в США и резкое снижение доллара. Но затем цены пошли вниз, так как Трамп сказал, что доллар США будет укрепляться со временем и что он хочет видеть сильный доллар.Индекс доллара достиг трехлетних минимумов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что слабый доллар хорош для торговли.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: