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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:26 Итоги: Валюта 26.01.18

Инвесторы следили за комментариями президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина в Давосе.



По состоянию на 8.15 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $11,4, или на 0,84%, до $1351,5 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,11%, до $17,42 доллара за унцию.



Золото выросло до максимума с лета 2016 года в четверг после слов министра финансов США Стивена Мнучина, что слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. Комментарий привел к резкому снижению курса американской валюты и росту цены металлов и других сырьевых активов.



Позднее курс доллара поменялся в динамике на заявлениях президента США Дональда Трампа, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Трамп сообщил на форуме в Давосе, что, в конечном счете, он хотел бы увидеть сильную американскую валюту. Укрепление доллара, как правило, негативно сказывается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов.



При этом аналитики продолжают прогнозировать позитивную динамику для котировок золота в будущем.

«Значительный рост объемов ETF (Exchange Traded Fund, биржевой инвестиционный фонд) на прошлой неделе свидетельствует о том, что институциональные инвесторы вкладываются в золото», - таково мнение основателя брокерской компании USAGOLD Майкла Косареса.



Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы отыгрывают противоречивые комментарии президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина об американской валюте.



По состоянию на 08.12 Киева курс евро к доллару рос до $1,2434 за евро с $1,2397 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,3 за доллар со ¥109,41 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 89,14 пункта.



В четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет укрепляться. «У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал президент в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Однако участники рынка сомневаются, смогут ли эти заявления президента в долгосрочной перспективе изменить тенденцию снижения курса доллараю



Днем ранее министр финансов США в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США, поскольку американская торговля развивается при более дешевом долларе. На этих комментариях курс доллара упал примерно на 2%.



Опасения трейдеров также сохраняются относительно протекционизма в США. Во вторник Трамп подписал ограничения на ввоз в страну стиральных машин и элементов солнечных батарей, поскольку иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей.

«Я считаю, что торговая политика Трампа, которую, как мне кажется, поддержат, будет способствовать ослаблению доллара», - таково мнение директора по торговле Oanda Стивена Иннеса.



В четверг золото выросло до уровней, которые не наблюдались более чем за год. Цены, которые скромно выросли в четверг, основывались на крутом ралли накануне, которое подпитывалось настроем к слабому доллару от администрации Трампа.

Доллар упал против евро после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки нетронутыми, как и ожидалось. За объявлением последовал оптимистичный комментарий по поводу роста региона, посылая евро выше.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото прибавило $1,40, или 0,1%, до $1 357,70 за унцию после торговли до $1 365,40.



Кстати, закрытие контракта в среду на уровне $1 356,30 за унцию было самым высоким с 18 августа 2016 года.



«Настроения меняются среди инвесторов, и растет интерес к хеджированию будущих негативов, таких как слабый доллар, потенциальная эрозия на рынках акций и геополитическая ситуация, особенно в Азии и в Китае», - заявил Майкл Косарес из USAGOLD.



Цены на золото поднялись в среду после того, как министр финансов Стивен Мнучин сказал, что «слабый доллар хорош для торговли».



Мнучин остался на этой позиции и в четверг. «Это плюс для драгоценных металлов и ослабило доллар», - сказал Косарес.



Косарес отметил, что четверг - день истечения опциона на золото и серебро, поэтому торговля может быть «более технической, чем фундаментальной».



Мартовское серебро выросло на 0,3% до $17,535 за унцию. Апрельская платина выросла на 1% до $1 026,10 за унцию.



Мартовский палладий снизился на 0,8% до $1 097,05 за унцию. Его закрытие в среду по цене $1 106,35 было самым высоким c 1984 года.



После нескольких дней стремительного ослабления курс доллара 25 января значительно скорректировал свое падение. Этому способствовало заявление президента США Трампа о том, что он хочет видеть доллар сильным, а комментарий министра финансов Мнучина (о слабом долларе) был выдернут из контекста.

«Курс должен строиться на силе страны. У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.



Курс евро/доллар упал до отметки $1,2362, что на 170 пунктов ниже максимума четверга.



Курс фунт/доллар опустился до уровня $1,4082, падение от максимума составило 260 пунктов.



Курс доллар/йена вырос на 120 пунктов до отметки ¥109,68.



Американский доллар вечером четверга развернулся, отскочив от трехлетнего минимума, после того, как президент Дональд Трамп сказал, что валюта будет укрепляться в соответствии с экономикой США, и что замечания министра финансов США Стивена Мнучина по слабому доллару были неверно истолкованы.

Это привело к тому, что евро, достигший новых многолетних максимумов ранее, несколько снизился.



Евро подскочил до нового трехлетнего максимума в четверг, взлетев до максимума сессии на $1,2537 во время пресс-конференции ЕЦБ, прежде чем опуститься ниже, поскольку доллар восстановил свои позиции. Евро торговался на цифре $1,2397 против $1,2410 в конце среды в Нью-Йорке.



Британский фунт упал до $1,142 по сравнению с $1,4238 в среду. Стерлинг кратковременно превысил уровень $1,43 ранее в ходе сессии в четверг.

Доллар также укрепился против йены до ¥109,64 за доллар.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 января понизился на 10,00 коп. и составил 55,8788 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 0,06 коп., на торгах четверга укрепился на 12,02 коп., оказавшись на уровне 28,7452 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 января с уровней предыдущего закрытия 28,79/28,82 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,74/28,74 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.05.



С указанного часа коррекция цены безналичного доллара возобновилась, уронив СКВ до 28,71/28,74 UAH/USD около 11.25. Динамика встревожила регулятор, который, появившись на межбанке, начал скупку долларовых излишков у 20-тки уполномоченных банков по запросу наилучшего курса по 28,75 UAH/USD. Это временно остановило откат, и доллар по состоянию на полдень консолидировался на цифре 28,72/28,75 UAH/USD. Однако, вскоре курс «американца» сполз к 28,72/28,74 UAH/USD, подтвердив «точечность» гривневых интервенция регулятора.



На этих уровнях около 13.00 валютный межбанк отправился на обеденный перерыв.



После обеда отсутствие регулятора на пустеющем межбанке продолжало сказываться на динамике долларовых цен, возобновивших поэтапное снижение. С 14.25 безналичная пара доллар-гривня обосновалась на уровне 28,68/28,71 UAH/USD.



Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.



На цифре 28,68/28,71 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 25 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,7452 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,42% с 28,0672 UAH/USD до 28,7452 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 января гривна overnight котировалась банками по 12,38/13,38% годовых (после 12.10 Киева - 12,42/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 января потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, справедливости ради стоит признать: «зеленое» ралли на межбанке неприлично затянулось. Рост курса доллара не может продолжаться бесконечно.



Во-вторых, наконец-то финансовые власти Украины догадались предложить держателям выросшей к четвергу гривневой ликвидности сколь-нибудь привлекательную альтернативу валютному межбанку. Изрядная часть «свободной» гривни ушла в казенные ОВГЗ, утяжелив портфель держателей этих бумаг на 2,399 млрд. грн., а тем, у кого не хватило гривни на приобретение облигаций, продавали на межбанке СКВ, выручая нацвалюту. Заметим, что среди продавцов доллара были «дочки» западных банков.

Кроме того, НБУ разместил свои депозитные сертификаты на 16,038 млрд. грн. Стимулировало вхождение в гривневые активы повышение НБУ учетной ставки до 16,0% годовых.



В-третьих, как бывало раньше, в четверг вырос объем обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Часть экспортеров не успела получить компенсацию НДС и заявила продажи СКВ.



В-четвертых, откат доллара на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, можно назвать еще одну причину для коррекции доллара на межбанке – «баксопад» на мировом форексе, но не станем преувеличивать степень интеграции нашего валютного рынка в мировые финансы.



Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.



При этом по состоянии на утро 25-го состояние гривневой ликвидности, которая формально выросла, отнюдь не располагало к снижению доллара. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 527,8 млн. грн. к отметке 56 649,5 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 января понизились на $27,7 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, участники межбанка не очень любят высокую ценовую динамику, предпочитая дождаться относительно стабильности. Напомним, накануне доллар укрепился на 0,06 коп., а нынче его потеря составила 12,02 коп.



Во-вторых, как мы указывали выше, импортеры, получив от НБУ аукционный доллар 23-го, нынче игнорировали межбанк, а регулятор, скупавший «лишнюю» СКВ и пополнивший при этом свои «закрома» всего лишь на $10,0 млн., , не мог их в полной мере заменить.



В-третьих, нынче на межбанке межсезонье: бюджетный период не стартовал, как, впрочем, не начался и сезон репатриации дивидендов, которые встречными запросами могли бы поднять торговую активность.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 24 января, в четверг, 25-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $229,8 млн. к отметке $195,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $197,9 млн. к $170,2 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 25 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний, несмотря на скромные усилия появившегося на рынке с гривневыми интервенциями регулятора, терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.



Нелишне добавить еще один «медвежий» фактор для наличной пары доллар-гривня. Как известно, коренное отличие «налички» и «безнала» таится в уровне обеспеченности гривневым ресурсом. Рынок безналичного доллара перманентно «купается» в гривневом изобилии, в то время как наличный рынок вечно сидит на гривневой диете.



К тому же, если у межбанка была какая-никакая гривневая поддержка регулятора, рынок наличных уже к вечеру четверга начал испытывать трудности с гривневым ресурсом. Особенно острым был гривнедефицит на наличном рынке Днепра, в значительной степени став причиной заметного падения итоговой ликвидности в течение 25 января.



В отношении итоговой ликвидности «мнения разделились». Если Запорожье, столица и Харьков рапортовали о сохранении оборотов на уровне предыдущей сессии, Днепр, Крыжополь и Одесса пожаловались на регресс и обострение гривнедефицита.



В течение четверга позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-15,0 коп. (в лидерах снижения был Харьков), офера потеряли 10,0-16,0 коп. (лидировал рынок столицы).



По сравнению с закрытием среды позиция «предложение» упала на 17,0-21,0 коп. (впереди всех был рынок столицы), биды потеряли 17,0-22,0 коп. (наиболее заметно позиция «спрос» упала в Харькове).



Возвращаясь к «медвежьим» факторам на наличном рынке, добавим еще один. Падающий доллар формировал дисбаланс в сторону «приноса», обязывая дилеров немного ускорять коррекцию долларовых цен, чтобы хоть временно добиться относительного равновесия покупок и продаж. В отличие от предыдущей сессии, констатировавшей всеобщий итоговый баланс, нынче рынки всех вышеперечисленных городов финишировали «перекошенными».



Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 25 января в секторе доллара изрядно просел, ведомый настроениями «сдающих валюту» клиентов, которых «впечатлили» «медведи» валютного межбанка, дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), усугубленный повышение учетной ставки НБУ до 16% годовых. Вхождение «зеленого» сектора межбанка в «крутое пике» встревожило держателей «зеленой» «налички».

Во многих случаях итоговый «перекос» наличного рынка в сторону оферов, «повредил» итоговую ликвидность.



Впрочем, по порядку.



Торги 25 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,53/28,63 UAH/USD, евро - 35,50/35,80 UAH/EUR, рубль – 0,498/0,505 UAH/RUB.



В течение четверга дилеры наличного рынка Днепра, стартовавшего в относительном равновесии покупок и продаж, пытались «догнать» падающий рынок доллара, избежав дальнейшего обострение гривнедефицита и хоть ненамного добиться баланса спроса и предложения. До полудня темп снижения долларовых цен был достаточно невысоким.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,60/28,68 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сформировалось устойчивое преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня.



После обеда более отчетливый «медвежий» тренд рынка безналичного доллара несколько активизировал клиентский «принос», заставив дилеров розницы сообразно реагировать на эти вызовы снижением цен, попутно выполняя «дисконтную терапию», поскольку клиент-покупатель оставался «вялым».



В конечном счете, цену в розничной наличной паре доллар-гривня заметно понизили, но обеспечить итоговое равновесие покупок и продаж не удалось. Что в комплекте с вышеупомянутой нехваткой гривни, привело к заметным потерям в итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров «неформальной» розницы Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.



В течение 25 января, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 24 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 20,0 коп., потеряв по предложению 17,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,53/28,63 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня четверга довольно низким темпом дисконтировали действующие цены в паре доллар-гривня, пытаясь «догнать» рынок и выровнять спрос и предложение.



Пополудни, когда обвал безналичного доллара на межбанке стал реальностью, оптовики Днепра стали смелее снижать цены, одновременно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж. Последнее не удалось – по итогам дня сохранилось жесткое преобладание клиентского предложения СКВ, и это изрядно «повредило» итоговую ликвидность, заслужившую от местных оптовиков «тройку с минусом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении четверга биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли по 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 24 января биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 20,0 коп., офера упали на 17,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 января уровнями 35,50/35,80 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные прибавки бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 10,0 коп., офера выросли на 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 25 января пришлось главным образом заниматься теряющей в цене, особенно, после обеда парой доллар-гривня.



Сражаясь с клиентским «приносом» доллара, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, динамичный рост евро «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг

(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2448 к отметке $1,2504 констатировав внутридневное его повышение на заметные 56 пунктов. При этом пара евро-доллар «в миру» сумела организовать около 16.00 изрядный и острый шип, прикоснувшийся к отметке $1,2527, с которого пара впоследствии просела, оставаясь достаточно высоко.



Думаю, наши валютчики учли этот «залет» пары евро-доллар, не забыв при этом о внутридневном снижении цен наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2400, пара евро-доллар с 02.00 инициировала первую попытку ралли, результатом которого стало касание ею цифры $1,2457 около 08.30 Киева. После этой «репетиции» пара евро-доллар, вопреки ожиданиям, успокоилась и даже в несколько приемов просела до $1,2405, где с перерывами пребывала до 15.30, когда в игру вступил Евроцентробанк и его руководство, от которого общественность рынка форекс ожидала «откровений» по поводу последнего «залета» курса пары евро-доллар, надеясь, что М. Драги даст «достойный ответ» антидолларовому демаршу главы штатовского Минфина Мнучина.

Достойного ответа Драги не сумел сформулировать и за это пара евро-доллар к ужасу европейских экспортеров совершила изрядный скачок, отметившись на цифре $1,2527, скорректировавшись, правда впоследствии в рамки диапазона $1,2480-1,2490, где пребывала до 20.00 Киева. Вследствие новой попытки роста пара сумела вернуться около 20.20 выше уровня $1,2500. Но уже по состоянию на 21.00 пара евро-доллар практически одномоментно провалилась к $1,2404… Причина таится в двух кратких месседжах президента Трампа: «я хочу видеть сильный доллар» и «комментарий Мнучина был вырван из контекста»…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара продолжает снижаться в четверг после заявлений в поддержку слабой нацвалюты, которые министр финансов США Стивена Мнучина сделал днем ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, внимание трейдеров сосредоточено на заседании Евроцентробанка.



Евро по состоянию на 15.00 Киева торгуется в районе $1,2412 против $1,2408 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около ¥135,27 по сравнению со ¥135,53 в предыдущий день. Курс доллара составляет ¥108,98 против ¥109,22 в среду.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,09%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,19%.



Индекс MSCI Emerging Markets Currency, в расчет которого входят валюты стран с развивающейся экономикой, подскочил на 0,8% и достиг рекорда из-за падения курса доллара и повышения спроса на рискованные активы. Лидером роста выступают южнокорейская вона, а также тайваньский доллар.



У валютных трейдеров волосы встают дыбом от заявлений Стивена Мнучина.

Заседание Евроцентробанка было самым важным пунктом повестки дня экономического календаря на 25 января, и пока не сложилось общего мнения о том, как председатель Марио Драги может повлиять на курс евро, когда ожидания относительно курса и политики вдруг перестали что-либо значить в этом странном новом мире торговли на валютном рынке в последние пару месяцев.



Большинство профильных гуру считало, что ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику без изменения по итогам заседания в четверг.



Таки оказалось, хотя общественность больше интересовали комментарии Драги по поводу последних события в паре евро-доллар.



Итак, по итогам последних суток ралли на рынках продолжилось, евро-доллар достигал утром отметки $1,2450.



Индекс Dow Jones также закрыл день на новом историческом максимуме, хотя в течении торговой сессии уходил в «минус».



Однако перед заседанием ЕЦБ пара опустилась с максимума на отметку $1,24, и это произошло несмотря на том, что в Давосе министр финансов США Мнучин еще дважды вернулся (видимо, отвечая на вопросы журналистов) к теме слабого доллара. Мнучин заявил, что 24-го он выразился ясно, что доллар позитивен для торгового баланса США, хотя краткосрочно падение доллара имеет свои минусы. Однако попытки пары евро-доллар подняться вверх на новостях о словах Мнучина встречались продажами.



Отметим, впрочем, что пресс-секретарь администрации США заявила, что «мы верим в свободный курс валют». Очевидно, что масс-медиа, заинтересовавшись позицией Мнучина, решили узнать, не значит ли его позиция, что США тем или иным образом будут способствовать ослаблению доллара.



Было очень интересно, что скажет на этом фоне глава ЕЦБ Драги. Естественно, раз такая тема пошла, вопросы по поводу роста на паре евро-доллар ему задаваться будут. И вряд ли глава ЕЦБ ответит, что его устраивает укрепление евро. Ранее, осенью прошлого года, Драги уже сделал легкий намек на то, что дорогой евро в еврозоне нежелателен (и после этого пара евро-доллар сходила от $1,20 к $1,16), что-то подобное досужая публика ожидала услышать и в этот раз. Профильные гуру считали, что в любом случае Драги лучше не применять «ястребиную» (т.е. в пользу жесткой монетарной политики) риторику, чтобы не провоцировать ралли на рост евро.



Добавим еще один малозамеченный многими факт: нам не очень понравилась случившееся утром снижение евро, ставшее высоковероятно следствием фиксации прибыли крупными игроками. Это дало нам повод ожидать «сюрприз» в виде заметной крупной коррекции на паре евро-доллар, но попозже, когда улягутся «волны» вызванные пресс-конференцией Марио Драги.



Евро не слишком позитивно воспринял заявления главы ЕЦБ Драги о том, что волатильность курса единой европейской валюты создает неопределенность, а для поддержания роста инфляции необходимо сохранение обильного стимулирования и программа количественного ослабления будет работать до тех пор, пока ЕЦБ не увидит устойчивых изменений инфляции. Пара евро-доллар устремилась к свежим максимумам - в 16.00 Киева пара штурмом взяла биды около $1,2500.



Риторика главы ЕЦБ оказалась не столь враждебна к евро, а заявления о том, что усиление темпов роста экономики оказалось сильнее, чем предполагало руководство центрального банка, что поддерживает уверенность в росте инфляции, обеспечили прилив оптимизма в стане быков. Кроме того, Драги отметил, что рост занятости стимулирует рост потребления, а благоприятные финансовые условия стимулируют инвестиции. Риски для роста экономики, по словам Драги, сбалансированы, при этом негативные риски связаны с глобальными факторами и ситуацией на валютном рынке.



А затем на арене проявился Трамп и показал кто в доме хозяин.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 35,50/35,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное бидов на фоне аналогичного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 25 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,498/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 января по спросу и по предложению не изменились.



Признаться, был изрядный соблазн «обвинить» в коррекции безналичного доллара на украинском межбанковском валютном рынке, вслед за которой вниз пошла и наличная «зелень» события на глобальном валютном рынке, где «американец» со среды очень резво пошел вниз относительно других системных валют. Однако, полагаю, еще слишком рано бравировать степенью интеграции украинского валютного рынка в мировые финансы. К тому же вряд ли на межбанке тамошние игроки реально диверсифицировали свои валютные портфели, выходя из доллара в альтернативные системные валюты.



Думается, для «баксопада» 25-го нашлись свои, «домашние» причины и места «приложения» гривневой ликвидности.



Во-первых, нельзя не упомянуть затянувшееся до неприличия «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое держит в напряжении и наличный рынок. Пора и честь знать.



Во-вторых, несмотря на рост гривневой ликвидности (как следствие компенсации НДС экспортерам Казначейством), у этой гривни были альтернативные валютному рынку места вложений, среди которых наиболее значимым оказался рынок гривневых ОВГЗ. Это «место» показалось зарубежным инвесторам настолько привлекательным, что банки-нерезиденты дали указание свои украинским дочкам приобретать эти казенные бумаги, не считаясь с нехваткой гривни на этот проект и дав «добро» на продажу СКВ на межбанке ради этого мероприятия. В результате портфель ОВГЗ «потяжелел» к четвергу «потяжелел» на 2,399 млрд. грн.



В-третьих, в дополнение к рынку казенных ценных бумаг, «связавшему» гривневые излишки, регулятор накануне разместил свои депозитные сертификаты на 16,038 морд. грн.



В-четвертых, регулятор, подняв учетную ставку до 16,0%, «подогрел» интерес к активам в нацвалюте.



В остальном все было «делом техники» - достаточно было появиться первым признакам снижения, как рынок безналичного доллара охватил лавинообразный процесс, игроки торопились «продаться» по «божеской» цене, тем самым усугубляя откат. На помощь доллару пришел регулятор, инициировав выкуп «лишней» СКВ у «придворных» банков по запросу наилучшего курса. К полудню динамичный откат цен безналичного доллара удалось приостановить, однако «сиротский» объем выкупа ($10,0 млн.), не спас «американец» от обвала.



Наличный рынок откатывался вослед за безналичным долларом межбанка, причем дилеры, пытаясь избежать обострения гривнедефицита курсовым дисконтированием, старались опередить настроения рынка, попутно выравнивая спрос и предложение.



На ближайшей сессии валютного межбанка возможно замедление взявшей в четверг высокий темп коррекции безналичного доллара. Близится финиш месяца и скорый старт сезона репатриации дивидендов «варягами». Правда «противовесом» ему имеет шансы стать бюджетный период и сезон появления на рынке аграриев с продажами СКВ ради гривневых расходов на предстоящие весенне-полевые работы.



Как видим, «степеней свободы» у рынка безналичного доллара предостаточно, однако, представляется, ввиду «вредности» как чрезмерных укрепления, так и ослабления нашей нацвалюты, для регулятора будет оптимальной минимальная курсовая динамика. Очевидно, на таком варианте дальнейшего сюжета Институтская и остановится, постараясь не допустить разнообразными «альтернативами» и интервенциями разнонаправленных курсовых излишеств.



Не секрет, что при реализации подобного проекта, нечто подобное ждет и наличный рынок.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,67/28,70 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации возобновившегося накануне расширения гривневой ликвидности и рекордном скачке объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ подскочили с уровня 56 649,5 млн. грн. к отметке 71 457,9 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 понизился в цене, составив 28,56/28,60 UAH/USD. «Народ переваривает повышение учетной ставки НБУ до 16% годовых, не обратив внимание на динамику остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора»,- прокомментировал ситуацию наш гуру.



К 10.25 безналичный доллар не покинул отметку 28,56/28,60, а замет возобновил снижение, оказавшись по состоянию на 10.48 Киева на цифре 28,55/28,57 UAH/USD.



На 11.05 откат безналичного доллара потерял динамику – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,54/28,57 UAH/USD.



Около 11.33 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,52/28,54 UAH/USD стараниями более активных продаж СКВ. Регулятора на рынке пока не видели.



Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось закономерной реакцией рынка гривневого ресурса на состоявшееся накануне повышение учетной ставки НБУ до 16,0% годовых – ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo поднялись с уровня 12,38/13,38% к отметке 13,00/14,50% годовых.

Эта динамика пребывала в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.14 котировки безналичного доллара освоили новый, более низкий уровень: 28,51/28,53 UAH/USD. Институтская молчит.



Наконец, около 13.10 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, ограничившись расширением спреда, остались на отметке 28,50/28,53 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 января с уровней: доллар – 28,45/28,65 UAH/USD, евро – 35,30/35,70 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,520 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 20,0 коп., по предложению упал на 13,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 26 января по обеим позициям просел на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 25 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2400, поднявшись к цифре $1,2448 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2474 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

26 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,43/28,52 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20,0 коп., офера обвалились на 21,0 коп.); евро – 35,35-40/35,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос потерял 5,0-10,0 коп., предложение упало на 10,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось жесткое преобладание клиентского «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,43/28,52 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20,0 коп., офера обвалились на 21,0 коп.); евро – 35,35-40/35,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос потерял 5,0-10,0 коп., предложение упало на 10,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в дисбалансе – оферов было заметно больше.



К 11.58 столичные валютчики, констатировали снижение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,42/28,48 UAH/USD, евро – 35,30/35,60 UAH/EUR), доложив о сохранении доминирования клиентского предложения.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле, сменившая доминировавший доселе оптовый клиентский принос в паре доллар-гривня. На это время в городе действовали цены: 28,45/28,52 UAH/USD, евро - 35,35/35,60 UAH/EUR, рубль 0,504/0,507 UAH/RUB. Судя по всему, эта пауза в работе предопределила относительную стабильность цен на местном рынке.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,37/28,47 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня и нехватка гривни.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,45/28,64 UAH/USD, евро – 35,40/35,75 UAH/EUR, рубль 0,503/0,510 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 35,45/35,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,45/35,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,43/28,53 UAH/USD, евро – 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,507 RUB/USD, Одесса – опт 28,40/28,50 UAH/USD, розница – 28,35/28,55 UAH/USD; Запорожье – 28,45/28,55 UAH/USD; евро – 35,35/35,60 UAH/EUR, рубль - 0,504/0,508 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото снижается 26 января утром после укрепления доллара накануне.Инвесторы следили за комментариями президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина в Давосе.Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы отыгрывают противоречивые комментарии президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина об американской валюте.В четверг золото выросло до уровней, которые не наблюдались более чем за год. Цены, которые скромно выросли в четверг, основывались на крутом ралли накануне, которое подпитывалось настроем к слабому доллару от администрации Трампа.Доллар упал против евро после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки нетронутыми, как и ожидалось. За объявлением последовал оптимистичный комментарий по поводу роста региона, посылая евро выше.После нескольких дней стремительного ослабления курс доллара 25 января значительно скорректировал свое падение. Этому способствовало заявление президента США Трампа о том, что он хочет видеть доллар сильным, а комментарий министра финансов Мнучина (о слабом долларе) был выдернут из контекста.«Курс должен строиться на силе страны. У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.Курс евро/доллар упал до отметки $1,2362, что на 170 пунктов ниже максимума четверга.Курс фунт/доллар опустился до уровня $1,4082, падение от максимума составило 260 пунктов.Курс доллар/йена вырос на 120 пунктов до отметки ¥109,68.Американский доллар вечером четверга развернулся, отскочив от трехлетнего минимума, после того, как президент Дональд Трамп сказал, что валюта будет укрепляться в соответствии с экономикой США, и что замечания министра финансов США Стивена Мнучина по слабому доллару были неверно истолкованы.Это привело к тому, что евро, достигший новых многолетних максимумов ранее, несколько снизился.Евро подскочил до нового трехлетнего максимума в четверг, взлетев до максимума сессии на $1,2537 во время пресс-конференции ЕЦБ, прежде чем опуститься ниже, поскольку доллар восстановил свои позиции. Евро торговался на цифре $1,2397 против $1,2410 в конце среды в Нью-Йорке.Британский фунт упал до $1,142 по сравнению с $1,4238 в среду. Стерлинг кратковременно превысил уровень $1,43 ранее в ходе сессии в четверг.Доллар также укрепился против йены до ¥109,64 за доллар.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,42% с 28,0672 UAH/USD до 28,7452 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 25 января гривна overnight котировалась банками по 12,38/13,38% годовых (после 12.10 Киева - 12,42/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 25 января потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, справедливости ради стоит признать: «зеленое» ралли на межбанке неприлично затянулось. Рост курса доллара не может продолжаться бесконечно.Во-вторых, наконец-то финансовые власти Украины догадались предложить держателям выросшей к четвергу гривневой ликвидности сколь-нибудь привлекательную альтернативу валютному межбанку. Изрядная часть «свободной» гривни ушла в казенные ОВГЗ, утяжелив портфель держателей этих бумаг на 2,399 млрд. грн., а тем, у кого не хватило гривни на приобретение облигаций, продавали на межбанке СКВ, выручая нацвалюту. Заметим, что среди продавцов доллара были «дочки» западных банков.Кроме того, НБУ разместил свои депозитные сертификаты на 16,038 млрд. грн. Стимулировало вхождение в гривневые активы повышение НБУ учетной ставки до 16,0% годовых.В-третьих, как бывало раньше, в четверг вырос объем обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Часть экспортеров не успела получить компенсацию НДС и заявила продажи СКВ.В-четвертых, откат доллара на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.В-пятых, можно назвать еще одну причину для коррекции доллара на межбанке – «баксопад» на мировом форексе, но не станем преувеличивать степень интеграции нашего валютного рынка в мировые финансы.Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.При этом по состоянии на утро 25-го состояние гривневой ликвидности, которая формально выросла, отнюдь не располагало к снижению доллара. О росте гривневого ресурса дали понять повысившиеся остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 527,8 млн. грн. к отметке 56 649,5 млн. грн.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 января понизились на $27,7 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, участники межбанка не очень любят высокую ценовую динамику, предпочитая дождаться относительно стабильности. Напомним, накануне доллар укрепился на 0,06 коп., а нынче его потеря составила 12,02 коп.Во-вторых, как мы указывали выше, импортеры, получив от НБУ аукционный доллар 23-го, нынче игнорировали межбанк, а регулятор, скупавший «лишнюю» СКВ и пополнивший при этом свои «закрома» всего лишь на $10,0 млн., , не мог их в полной мере заменить.В-третьих, нынче на межбанке межсезонье: бюджетный период не стартовал, как, впрочем, не начался и сезон репатриации дивидендов, которые встречными запросами могли бы поднять торговую активность.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 24 января, в четверг, 25-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $229,8 млн. к отметке $195,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $197,9 млн. к $170,2 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 25 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний, несмотря на скромные усилия появившегося на рынке с гривневыми интервенциями регулятора, терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.Нелишне добавить еще один «медвежий» фактор для наличной пары доллар-гривня. Как известно, коренное отличие «налички» и «безнала» таится в уровне обеспеченности гривневым ресурсом. Рынок безналичного доллара перманентно «купается» в гривневом изобилии, в то время как наличный рынок вечно сидит на гривневой диете.К тому же, если у межбанка была какая-никакая гривневая поддержка регулятора, рынок наличных уже к вечеру четверга начал испытывать трудности с гривневым ресурсом. Особенно острым был гривнедефицит на наличном рынке Днепра, в значительной степени став причиной заметного падения итоговой ликвидности в течение 25 января.В отношении итоговой ликвидности «мнения разделились». Если Запорожье, столица и Харьков рапортовали о сохранении оборотов на уровне предыдущей сессии, Днепр, Крыжополь и Одесса пожаловались на регресс и обострение гривнедефицита.В течение четверга позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-15,0 коп. (в лидерах снижения был Харьков), офера потеряли 10,0-16,0 коп. (лидировал рынок столицы).По сравнению с закрытием среды позиция «предложение» упала на 17,0-21,0 коп. (впереди всех был рынок столицы), биды потеряли 17,0-22,0 коп. (наиболее заметно позиция «спрос» упала в Харькове).Возвращаясь к «медвежьим» факторам на наличном рынке, добавим еще один. Падающий доллар формировал дисбаланс в сторону «приноса», обязывая дилеров немного ускорять коррекцию долларовых цен, чтобы хоть временно добиться относительного равновесия покупок и продаж. В отличие от предыдущей сессии, констатировавшей всеобщий итоговый баланс, нынче рынки всех вышеперечисленных городов финишировали «перекошенными».Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 25 января в секторе доллара изрядно просел, ведомый настроениями «сдающих валюту» клиентов, которых «впечатлили» «медведи» валютного межбанка, дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), усугубленный повышение учетной ставки НБУ до 16% годовых. Вхождение «зеленого» сектора межбанка в «крутое пике» встревожило держателей «зеленой» «налички».Во многих случаях итоговый «перекос» наличного рынка в сторону оферов, «повредил» итоговую ликвидность.Впрочем, по порядку.Торги 25 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,53/28,63 UAH/USD, евро - 35,50/35,80 UAH/EUR, рубль – 0,498/0,505 UAH/RUB.В течение четверга дилеры наличного рынка Днепра, стартовавшего в относительном равновесии покупок и продаж, пытались «догнать» падающий рынок доллара, избежав дальнейшего обострение гривнедефицита и хоть ненамного добиться баланса спроса и предложения. До полудня темп снижения долларовых цен был достаточно невысоким.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены розничного доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,60/28,68 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра сформировалось устойчивое преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня.После обеда более отчетливый «медвежий» тренд рынка безналичного доллара несколько активизировал клиентский «принос», заставив дилеров розницы сообразно реагировать на эти вызовы снижением цен, попутно выполняя «дисконтную терапию», поскольку клиент-покупатель оставался «вялым».В конечном счете, цену в розничной наличной паре доллар-гривня заметно понизили, но обеспечить итоговое равновесие покупок и продаж не удалось. Что в комплекте с вышеупомянутой нехваткой гривни, привело к заметным потерям в итоговой ликвидности. Последняя, заслужив от дилеров «неформальной» розницы Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.В течение 25 января, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 24 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 20,0 коп., потеряв по предложению 17,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,53/28,63 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта до полудня четверга довольно низким темпом дисконтировали действующие цены в паре доллар-гривня, пытаясь «догнать» рынок и выровнять спрос и предложение.Пополудни, когда обвал безналичного доллара на межбанке стал реальностью, оптовики Днепра стали смелее снижать цены, одновременно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж. Последнее не удалось – по итогам дня сохранилось жесткое преобладание клиентского предложения СКВ, и это изрядно «повредило» итоговую ликвидность, заслужившую от местных оптовиков «тройку с минусом», констатировав снижение показателей предыдущей сессии.На протяжении четверга биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли по 10,0 коп.По сравнению с закрытием 24 января биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 20,0 коп., офера упали на 17,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 января уровнями 35,50/35,80 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные прибавки бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре стали выше на 10,0 коп., офера выросли на 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 25 января пришлось главным образом заниматься теряющей в цене, особенно, после обеда парой доллар-гривня.Сражаясь с клиентским «приносом» доллара, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневной, сопровождавшийся высокой волатильностью, динамичный рост евро «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 35,50/35,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное бидов на фоне аналогичного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 25 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,498/0,505 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 10,0 коп. спросу и прибавившему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 января по спросу и по предложению не изменились.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,67/28,70 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках пролонгации возобновившегося накануне расширения гривневой ликвидности и рекордном скачке объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ подскочили с уровня 56 649,5 млн. грн. к отметке 71 457,9 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 понизился в цене, составив 28,56/28,60 UAH/USD. «Народ переваривает повышение учетной ставки НБУ до 16% годовых, не обратив внимание на динамику остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора»,- прокомментировал ситуацию наш гуру.К 10.25 безналичный доллар не покинул отметку 28,56/28,60, а замет возобновил снижение, оказавшись по состоянию на 10.48 Киева на цифре 28,55/28,57 UAH/USD.На 11.05 откат безналичного доллара потерял динамику – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,54/28,57 UAH/USD.Около 11.33 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,52/28,54 UAH/USD стараниями более активных продаж СКВ. Регулятора на рынке пока не видели.Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось закономерной реакцией рынка гривневого ресурса на состоявшееся накануне повышение учетной ставки НБУ до 16,0% годовых – ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo поднялись с уровня 12,38/13,38% к отметке 13,00/14,50% годовых.Эта динамика пребывала в диссонансе с изрядным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.Пополудни, на 12.14 котировки безналичного доллара освоили новый, более низкий уровень: 28,51/28,53 UAH/USD. Институтская молчит.Наконец, около 13.10 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены, ограничившись расширением спреда, остались на отметке 28,50/28,53 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 января с уровней: доллар – 28,45/28,65 UAH/USD, евро – 35,30/35,70 UAH/EUR, рубль - 0,500/0,520 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 20,0 коп., по предложению упал на 13,0 коп.Евро по сравнению с открытием 26 января по обеим позициям просел на 10,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 25 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2400, поднявшись к цифре $1,2448 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2474 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром26 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,43/28,52 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20,0 коп., офера обвалились на 21,0 коп.); евро – 35,35-40/35,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос потерял 5,0-10,0 коп., предложение упало на 10,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 26 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось жесткое преобладание клиентского «приноса».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,43/28,52 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 20,0 коп., офера обвалились на 21,0 коп.); евро – 35,35-40/35,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос потерял 5,0-10,0 коп., предложение упало на 10,0 коп.); рубль - 0,498/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 26 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в дисбалансе – оферов было заметно больше.К 11.58 столичные валютчики, констатировали снижение действующих оптовых цен здешнего рынка (28,42/28,48 UAH/USD, евро – 35,30/35,60 UAH/EUR), доложив о сохранении доминирования клиентского предложения.По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле, сменившая доминировавший доселе оптовый клиентский принос в паре доллар-гривня. На это время в городе действовали цены: 28,45/28,52 UAH/USD, евро - 35,35/35,60 UAH/EUR, рубль 0,504/0,507 UAH/RUB. Судя по всему, эта пауза в работе предопределила относительную стабильность цен на местном рынке.Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,37/28,47 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня и нехватка гривни.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,45/28,64 UAH/USD, евро – 35,40/35,75 UAH/EUR, рубль 0,503/0,510 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 35,45/35,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 35,45/35,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,43/28,53 UAH/USD, евро – 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль - 0,495/0,507 RUB/USD, Одесса – опт 28,40/28,50 UAH/USD, розница – 28,35/28,55 UAH/USD; Запорожье – 28,45/28,55 UAH/USD; евро – 35,35/35,60 UAH/EUR, рубль - 0,504/0,508 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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