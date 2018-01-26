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фондовый рынок 26.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.01.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:30 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.01.18 США



Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 достигли по итогам четверга рекордов на фоне новостей компаний.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,54%, до 26392.79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,05%, до 7411.16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,06%, до 2839.25 пункта.



Так, чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford F Motor Co. в 2017 году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом - до $7,6 миллиарда. За IV квартал Ford получил $2,4 миллиарда чистой прибыли против $781 миллиона убытка годом ранее. Кроме того, Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до $41,3 миллиарда, хотя аналитики ждали показателя в $37 миллиардов.



Свои финрезультаты также опубликовал один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин - американская Caterpillar Inc. Ее прибыль за 2017 год составила $754 миллиона против убытка в $67 миллионов годом ранее. Совокупный объем продаж за отчетный период вырос на 17,9% и составил $45,462 миллиарда.



В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться, хотя министр финансов США Стивен Мнучин ранее сказал, что Вашингтону выгоднее более низкий курс национальной валюты.



«Курс должен строиться на силе страны. У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.



Продажи новых домов в США в декабре продемонстрировали самое сильное снижение за почти полтора года, упав на 9,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 625 тысяч. Эксперты ожидали снижения показателя только на 7,9% по сравнению с первоначальным ноябрьским индикатором, до 676 тысяч.



«Рынок нон-стоп бежал к финишу, и в итоге у него просто свело ногу», - таково мнение Майкла Антонелли, управляющего директора по институциональным продажам фонда Robert W. Baird.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 140,67 пунктов или на 0,54% до 26 392,79 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 1,71 пункта или на 0,06% и составил 2 839,26 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 3,89 пункта или на 0,05% до 7 411,16 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.

Европейские фондовые рынки закрылись в «красной зоне».

Инвесторам не понравилось заметное укрепление евро. И комментарий «по поводу» Марио Драги.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.



Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.



ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.



Трейдеры учитывали экономические данные и ралли по евро.



По предварительным данным, индекс деловой активности в еврозоне в январе неожиданно вырос — общий индекс до 58,6 с 58,1 в декабре. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса к 58,0. Январское значение индекса сигнализирует о том, что рост имеет максимальный темп с июня 2006 г., а также о наиболее значительном росте занятости с 2000.



Более высокие зарплаты, вероятно, повысят инфляцию, и укрепят основания для прекращения ЕЦБ его программы выкупа активов и начала повышения процентных ставок. Евро рос в последнее время на ожидания, что ЕЦБ займет более «жесткую» позицию и прекратит программу «количественного смягчения» в сентябре. Трейдеры будут следить за указаниями о возможной перспективе денежной политики ЕЦБ после заседания в четверг.



Евро и фунт получили поддержку также после комментариев секретаря казначейства США Мнучина, что он не слишком беспокоится о недавнем снижении курса доллара. Выступая на форуме в Давосе, он сказал что более слабый доллар «хорош для нас в отношении торговли и возможностей».

Более высокий курс евро имеет тенденцию негативно влиять на фондовый рынок, так как делает товары экспортеров дороже для внешних покупателей.



Британский FTSE 100 просел на 0,36% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 615,84 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,87% до 13 298,36 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,25% — на отметке 5 481,21 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой после комментариев президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина о перспективах американской валюты.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32%, до 3559,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,22%, до 1949,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 33111,95 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 23631,88 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2574,76 пункта.



Биржи Австралии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником, по итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 подешевел на 0,08%, до 6050 пунктов.



В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Трамп заявил в СМИ, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Теперь инвесторы ждут его выступления с речью на Давосском форуме в пятницу для того, чтобы получить более четкое представление о позиции властей относительно национальной валюты.



«Инвесторы частично фиксировали прибыль из-за некоторой неопределенности впереди, в том числе касательно выступления Трампа в Давосе», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.



Участники торгов обратили внимание и на новую статистику из Японии. Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в стране в декабре в годовом исчислении выросли на 1%. Индикатор оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали инфляции на уровне 1,1%.



Также инвесторы не оставили без внимания данные о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении, до 7,5 триллиона юаней ($1,18 триллиона), что стало лучшим показателем с 2012 года. В то же время в декабре их прибыль выросла на 10,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее показатель демонстрировал рост на 14,9%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,57% - до 2320,03 пункта, РТС - на 1,46%, до 1311,21 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,72%, до 55,77 RUB/USD., евро подрос на 0,14%, до 69,72 RUB/EUR.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,7% - до $71,02 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,17%, Московской биржи — на 0,81%, «АЛРОСы» — на 1,1%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%.



Российский фондовый рынок вернулся к покупкам после небольшой паузы и консолидации. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2 315 пунктов и ставит себе новой целью 2 320—2 335 пунктов. Впрочем, вполне может быть, что на этой неделе «фактор пятницы» и желание рынка зафиксировать прибыль окажутся сильнее, чем обычно, и 26-го после полудня рублевый индикатор вернется в узкий «боковик» 2 290—2 305 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 25 января, повысился на 0,75 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 332,85 пунктов.



Объем торгов за день составил 170,20 млн. грн., акциями наторговали 0,31 млн. грн.



Как сообщалось в среду 24 января, ПФТС-индекс понизился на 0,03 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 332,10 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 17,79 пунктов или на 5,65% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,2%.



Японские Nikkei 225 и Topix к 07.35 Киева уменьшились соответственно на 1,1% и 0,8%.



Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,9%, несмотря на слабые статданные.



Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.



ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%.



По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.

Бумаги Samsung Electronics дорожают на 1,7%.



Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра экономики США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.



Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы.



Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum дорожают на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,1%.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опустились по итогам торгов в четверг на фоне снижения курса доллара США, что является негативным фактором для азиатских компаний-экспортеров.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.

Японские Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 1,1% и 0,9%, рекордными темпами за 7 недель.



Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1%, несмотря на слабые статданные.

Как стало известно в четверг, экономика Южной Кореи в четвертом квартале прошлого года продемонстрировала снижение по сравнению с предыдущим кварталом впервые с 2008 года.

ВВП страны сократился на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, в годовом выражении рост экономики в октябре-декабре составил 3%. Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квартальном выражении на 0,1% и роста в годовом выражении на 3,4%. По предварительным данным, рост ВВП Южной Кореи в 2017 году составил 3,1%.



Бумаги Samsung Electronics подорожали на 1,9%.

Акции южнокорейского производителя полупроводников SX Hynix подорожали на 4,7% благодаря сильной квартальной отчетности.

Котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor увеличились на 1,3%. Компания нарастила прибыль в четвертом квартале на 3%, до 1,03 трлн вон ($972 млн).



Доллар резко упал к большинству мировых валют в среду и продолжает снижаться в четверг на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что слабый доллар является поддерживающим фактором для торгового сектора страны.



Сильный доллар негативно сказывается на экспортерах стран Азии, однако позитивно влияет на стоимость сырьевых товаров, включая нефть и металлы.



Благодаря этому акции нефтедобывающей компании Woodside Petroleum подорожали на 0,4%, горнодобывающих BHP и Rio Tinto - на 0,55% и 0,8% соответственно.

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Капитализация китайской интернет-компании Tencent Holdings в Гонконге упала на 2,35%, японского производителя электроники Sony в Токио - на 3,55%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.05 Киева вырос на 0,05% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 647,17 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,03% и был равен 13 418,22 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,51%, находился на отметке 5 523,38 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,43% - до 1421,43 пункта, индекс ПФТС - на 0,23%, до 332,85 пункта.



Объем торгов на УБ составил 300,7 млн. грн., в том числе акциями - 23,4 млн. грн.



Торговый оборот на ПФТС составил 170,20 млн. грн., в том числе акциями - 0,31 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Укрнафты (+5,69%), Донбассэнерго (+1,96%) и Центрэнерго (+1,23%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,17%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 1,01% - до 539,8 пункта при объеме торгов 19,98 млн. злотых (167,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене акции «Кернела» (+1,89%), «Овостара» (+1,55%) и «Астарты» (+0,36%).

Подешевели акции «Агротона» (-4,2%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на противоречивых комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте.



По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 3564,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,03%, до 1952,79 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,31% - до 33083,8 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,12% - до 2566,02 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,08%, до 6050 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 - опускался на 0,21%, до 23620,32 пункта.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 89,19 пункта.



В среду министр финансов США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. «В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал президент в интервью CNBC в Давосе. После этого доллар вновь начал расти по отношению к шести основным валютам.



«Азиатские биржи могут вести себя более осторожно сегодня на фоне усиленных сигналов о торговой и валютной войне, появившихся в США», - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков OCBC Bank.



Более слабый курс доллара помог бы американским экспортерам, повышая конкурентоспособность их товаров на иностранных рынках. Кроме того, слабый доллар в паре к иене приводит к снижению стоимости экспортно-ориентированных азиатских компаний. Усиление курса доллара, напротив, помогает американским импортерам. По мнению директора по торговле Oanda Стивена Иннеса, удорожание доллара, даже если оно краткосрочное, несет риск для США, и азиатские инвесторы обратят на это внимание сегодня.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой после комментариев президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина о перспективах американской валюты.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32%, до 3559,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,22%, до 1949,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 33111,95 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 23631,88 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2574,76 пункта.



Биржи Австралии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником, по итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 подешевел на 0,08%, до 6050 пунктов.



В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Трамп заявил в СМИ, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Теперь инвесторы ждут его выступления с речью на Давосском форуме в пятницу для того, чтобы получить более четкое представление о позиции властей относительно национальной валюты.



«Инвесторы частично фиксировали прибыль из-за некоторой неопределенности впереди, в том числе касательно выступления Трампа в Давосе», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.



Участники торгов обратили внимание и на новую статистику из Японии. Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в стране в декабре в годовом исчислении выросли на 1%. Индикатор оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали инфляции на уровне 1,1%.



Также инвесторы не оставили без внимания данные о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении, до 7,5 триллиона юаней ($1,18 триллиона), что стало лучшим показателем с 2012 года. В то же время в декабре их прибыль выросла на 10,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее показатель демонстрировал рост на 14,9%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.45 Киева вырос на 0,45% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 649,85 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,01% и был равен 13 299,68 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,89%, находился на отметке 5 529,99 пункта.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 достигли по итогам четверга рекордов на фоне новостей компаний.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,54%, до 26392.79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,05%, до 7411.16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,06%, до 2839.25 пункта.Так, чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford F Motor Co. в 2017 году выросла в 1,65 раза по сравнению с 2016 годом - до $7,6 миллиарда. За IV квартал Ford получил $2,4 миллиарда чистой прибыли против $781 миллиона убытка годом ранее. Кроме того, Ford увеличил выручку в прошлом квартале на 7%, до $41,3 миллиарда, хотя аналитики ждали показателя в $37 миллиардов.Свои финрезультаты также опубликовал один из крупнейших в мире производителей строительной и горной техники, двигателей и промышленных турбин - американская Caterpillar Inc. Ее прибыль за 2017 год составила $754 миллиона против убытка в $67 миллионов годом ранее. Совокупный объем продаж за отчетный период вырос на 17,9% и составил $45,462 миллиарда.В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться, хотя министр финансов США Стивен Мнучин ранее сказал, что Вашингтону выгоднее более низкий курс национальной валюты.«Курс должен строиться на силе страны. У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал Трамп в интервью CNBC в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.Продажи новых домов в США в декабре продемонстрировали самое сильное снижение за почти полтора года, упав на 9,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 625 тысяч. Эксперты ожидали снижения показателя только на 7,9% по сравнению с первоначальным ноябрьским индикатором, до 676 тысяч.«Рынок нон-стоп бежал к финишу, и в итоге у него просто свело ногу», - таково мнение Майкла Антонелли, управляющего директора по институциональным продажам фонда Robert W. Baird.Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.Европейские фондовые рынки закрылись в «красной зоне».Инвесторам не понравилось заметное укрепление евро. И комментарий «по поводу» Марио Драги.Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте регулятора.Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 г. объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с Є60 млрд. до Є30 млрд. в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 г.Трейдеры учитывали экономические данные и ралли по евро.По предварительным данным, индекс деловой активности в еврозоне в январе неожиданно вырос — общий индекс до 58,6 с 58,1 в декабре. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса к 58,0. Январское значение индекса сигнализирует о том, что рост имеет максимальный темп с июня 2006 г., а также о наиболее значительном росте занятости с 2000.Более высокие зарплаты, вероятно, повысят инфляцию, и укрепят основания для прекращения ЕЦБ его программы выкупа активов и начала повышения процентных ставок. Евро рос в последнее время на ожидания, что ЕЦБ займет более «жесткую» позицию и прекратит программу «количественного смягчения» в сентябре. Трейдеры будут следить за указаниями о возможной перспективе денежной политики ЕЦБ после заседания в четверг.Евро и фунт получили поддержку также после комментариев секретаря казначейства США Мнучина, что он не слишком беспокоится о недавнем снижении курса доллара. Выступая на форуме в Давосе, он сказал что более слабый доллар «хорош для нас в отношении торговли и возможностей».Более высокий курс евро имеет тенденцию негативно влиять на фондовый рынок, так как делает товары экспортеров дороже для внешних покупателей.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой после комментариев президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина о перспективах американской валюты.В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Трамп заявил в СМИ, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Теперь инвесторы ждут его выступления с речью на Давосском форуме в пятницу для того, чтобы получить более четкое представление о позиции властей относительно национальной валюты.«Инвесторы частично фиксировали прибыль из-за некоторой неопределенности впереди, в том числе касательно выступления Трампа в Давосе», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.Участники торгов обратили внимание и на новую статистику из Японии. Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в стране в декабре в годовом исчислении выросли на 1%. Индикатор оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали инфляции на уровне 1,1%.Также инвесторы не оставили без внимания данные о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении, до 7,5 триллиона юаней ($1,18 триллиона), что стало лучшим показателем с 2012 года. В то же время в декабре их прибыль выросла на 10,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее показатель демонстрировал рост на 14,9%.Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,72%, до 55,77 RUB/USD., евро подрос на 0,14%, до 69,72 RUB/EUR.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,7% - до $71,02 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,17%, Московской биржи — на 0,81%, «АЛРОСы» — на 1,1%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%.Российский фондовый рынок вернулся к покупкам после небольшой паузы и консолидации. Индекс Мосбиржи вернулся выше 2 315 пунктов и ставит себе новой целью 2 320—2 335 пунктов. Впрочем, вполне может быть, что на этой неделе «фактор пятницы» и желание рынка зафиксировать прибыль окажутся сильнее, чем обычно, и 26-го после полудня рублевый индикатор вернется в узкий «боковик» 2 290—2 305 пунктов.Как сообщалось в среду 24 января, ПФТС-индекс понизился на 0,03 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 332,10 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 17,79 пунктов или на 5,65% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 января, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61031 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3600 раз. Подякували: 6853 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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