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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 29 січ, 2018 13:20 Итоги: Валюта 29.01.18



По состоянию на 08.57 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на $5,4, или на 0,4%, до $1346,7 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,32%, до $17,385 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался при этом на 0,13% - до 89,18 пункта.



На прошлой неделе курс доллара к основным мировым валютам опустился до трехлетних минимумов после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина. В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Позднее министр добавил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.



Негативная статистика также поддержала давление на доллар. В пятницу стало известно, что рост экономики США в четвертом квартале замедлился сильнее прогнозов. Рост ВВП страны, по первой оценке, составил за период 2,6% против прогноза в 3%. При этом в третьем квартале рост ВВП составил 3,2%.

Традиционно более слабый доллар поддерживает цены на золото, так как делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар дорожает к мировым валютам в рамках коррекции в понедельник утром после того, как на прошлой неделе он опустился до трехлетних минимумов на заявлениях властей США об американской валюте.



По состоянию на 07.50 Киева индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 89,18 пункта.



Курс евро к доллару уменьшался до $1,2413 за евро с $1,2427 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥108,75 за доллар со ¥108,59 на прошлых торгах.



На прошлой неделе доллар подешевел до трехлетних минимумов на комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте. Сначала курс доллара упал примерно на 2% после заявления Мнучина о том, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. Затем доллар вновь начал дорожать, когда Трамп сказал, что курс доллара будет только укрепляться. Сам Мнучин впоследствии сообщил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.



Должностным лицам теперь потребуется время, чтобы изменить сложившееся мнение рынка о том, что в нынешних условиях США будут довольствоваться дальнейшим удешевлением доллара.



Позднее на этой неделе на ход торгов могут повлиять итоги двухдневного заседания FOMC Федрезерва США, которое пройдет 30-31 января. На предыдущем заседании регулятор повысил базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.



Цены на золото в пятницу в США снизились. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли драгоценного металла до максимума с августа 2016 года.



Февральские фьючерсы на золото недавно на COMEX торговались с понижением на 0,9%, по $1350,80 за унцию. Снижение доллара до минимума более чем за два года на фоне опасений относительно перспектив международной торговли оказало поддержку золоту. Драгоценный металл становится более доступным для иностранных покупателей при снижении американской валюты.



В пятницу индекс доллара WSJ, отражающий курс доллара против корзины из 16 валют, снизился на 0,3%.



Инвесторы продолжают оценивать комментарии президента США Дональда Трампа, который в четверг заявил, что национальная валюта США «должна укрепиться», что немного противоречило комментариям, сделанным в среду министром финансов США. В пятницу на Всемирном экономическом форуме Трамп заявил, что США «открыты для бизнеса» и заинтересованы в партнерстве с другими странами.



«Вчерашние комментарии Трампа относительно доллара стали причиной снижения цен на золото, - сказал Джим Викофф, старший аналитик Kitco Metals. - Подозреваю, мы бы все равно наблюдали откат цен... Рынок золота сильно укрепился».



Цены на золото по состоянию на пятницу выросли примерно на 10% с декабрьских минимумов.



Инвесторы также оценивали опубликованные в пятницу данные, свидетельствовавшие об устойчивом росте экономики США в IV-м квартале. Хотя темпы роста немного замедлились по сравнению с летними месяцами, они достаточны для того, чтобы экономика США продолжала один из наиболее длительных периодов роста за последние годы.



В этом году слабая инфляция и устойчивый рост экономики побуждают ФРС придерживаться постепенного повышения процентных ставок. Однако некоторые аналитики ожидают усиления инфляции позднее в текущем году. Это может оказать поддержку золоту, которое часто используют в качестве инструмента хеджирования от инфляционных рисков и снижения цен на фондовых рынках.

«Я думаю, инфляция вскоре начнет усиливаться», - отметил Викофф.



Тем не менее, в период повышения процентных ставок золоту сложно конкурировать с активами, такими как казначейские облигации США, которые приносят процентный доход. В связи с этим некоторые инвесторы по-прежнему скептически относятся к перспективам существенного роста цен на золото.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 29 января повысился на 46,20 коп. и составил 56,2908 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 12,02 коп., на торгах пятницы укрепился на 19,66 коп., оказавшись на уровне 28,5486 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 января с уровней предыдущего закрытия 28,67/28,70 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» потерял в цене, упав к 28,56/28,60 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45.



С 10.45 коррекция цены безналичного доллара возобновилась, уронив СКВ до 28,55/28,57, а спустя 20 минут СКВ уже пребывала на отметке 28,54/28,57 UAH/USD.

После незначительного перерыва, с 11.35 «медвежий» тренд «американца» был пролонгирован: 28,52/28,54, а через 40 минут доллар уже осваивал отметку

28,51/28,53 UAH/USD.

На обеденный перерыв около 13.00 межбанк ушел на цифре 28,59/28,53 UAH/USD.



С 13.40 поэтапная коррекция на пустеющем рынке довела цену доллара до уровня 28,475/28,500 UAH/USD по состоянию на 15.30 Киева.



Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения торгов.



На цифре 28,475/28,500 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 26 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5486 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,5486 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 января гривна overnight котировалась банками по 13,00/14,50% годовых (после 12.21 Киева - 13,17/14,33% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 января потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, участники рынка осознали перекупленность в результате затянувшегося на межбанке с начала года до 23 января «зеленого» ралли американской валюты.



Во-вторых, регулятор накануне до 16,0% годовых повысил учетную ставку, сделав активы в гривне более привлекательными и при этом менее доступными.



В-третьих, нынче завершается бюджетный период, требующий заметные объемы в нацвалюте, ради которых игроки межбанка продавали СКВ. При этом сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще не стартовал.



В-четвертых, дефицит наличной гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) обеспечивали коррекцию цен наличного доллара, поддерживая аналогичные тенденции на межбанке.



В-пятых, со слов очевидцев, транжирил доллары на межбанке «казенный» Укргазбанк».



Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.



Полагаю, заметный, до 71 457,9 млн. рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, нисколько не отразившийся на характере долларовых торгов на межбанке , «заморожен» какой-то «казенной» структурой для пока неизвестных целей. В противном случае часть этой гривни наверняка появилась бы на пятничном межбанке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 января повысились на $38,4 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, преддверие выходных дней заставляло участников торгов интенсивно избавляться от дешевеющего доллара.



Во-вторых, вырос объем предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки, которую уже не придерживали, опасаясь потерь на курсе.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным. Если накануне средневзвешенный курс СКВ упал на 12,02 коп., нынче его потери составили 19,66 коп.



В-четвертых, пытаясь удержать доллар от чрезмерного падения, регулятор снова два раза появлялся на межбанке, выкупая «зеленые» излишки у «придворных» банков по запросу наилучшего курса, пополнив свои закрома в общей сложности, на $30,0 млн.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 25 января, в пятницу, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $195,5 млн. к отметке $233,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $170,2 млн. к $208,6 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 26 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.



Нелишне добавить еще один «медвежий» фактор для наличной пары доллар-гривня. Как известно, коренное отличие «налички» и «безнала» таится в уровне обеспеченности гривневым ресурсом. Рынок безналичного доллара спорадически пребывает в гривневом изобилии, в то время как наличный рынок перманентно сидит на гривневой диете.



За исключением наличного рынка Днепра, который наконец-то в пятницу финишировал в условиях равновесия покупок и продаж в секторе доллара, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов не смогли выровнять спрос и предложение в баланс, завершив сессию 26 января «перекосом» в сторону клиентского «приноса». Однако, в отличие от предыдущих сессий, этот дисбаланс не смог повредить итоговую ликвидность. Во всяком случае, дилеры столицы, Харькова, Запорожья и Одессы рапортовали о росте оборотов. Не исключено, в этом «заслуга» преддверия выходных дней и пресловутая «дисконтная терапия», примененная местными валютчиками



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 10,0-20,0 коп. (лидировал в снижении рынок Киева), офера наличного «американца» 26 января понизились на 10,0-15,0 коп. (снова в лидерах демпинга оказался Киев).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» доллара потеряли 15,0-19,0 коп. (в лидерах падения снова Киев), позиция «предложение» упала на 12,0-21,0 коп. (неожиданно лидерство в откате досталось рынку Днепра).

Кстати, по итогам пятницы позиция «предложение» у наличного «неформального» доллара наиболее низкая на рынке Днепра. Думаю, в значительной степени этим «наличка» Днепра обязана итоговому равновесию спроса и предложения. Столь низкими ценами оферам здешние валютчики таки «соблазнили» клиентов на послеобеденные покупки «американца».



Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 26 января в секторе доллара изрядно просел, ведомый настроениями «сдающих валюту» клиентов, которых «впечатлили» «медведи» валютного межбанка, дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), усугубленный повышением учетной ставки НБУ до 16% годовых. Вхождение «зеленого» сектора межбанка в более «крутое», чем накануне, «пике» встревожило держателей «зеленой» «налички».



При этом во многих случаях итоговый «перекос» наличного рынка в сторону оферов, не помешал некоторому прогрессу на участке ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,32/28,42 UAH/USD, евро - 35,30/35,50 UAH/EUR, рубль – 0,498/0,505 UAH/RUB.



В течение пятницы дилеры наличного рынка Днепра довольно уже со старта пытались хоть ненамного обогнать падающий рынок пары доллар-гривня, добившись ситуативного равновесия покупок и продаж в условиях доминирования «приноса».



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,37/28,47 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня и нехватка гривни.



После обеда действуя более решительно в части дисконтирования цен, нашим дилерам удалось наконец-то выровнять рынок ценой обвала позиции «предложение», а кроме того, был найден источник гривни. Итоговое равновесие покупок и продаж обеспечило рост оборотов, заслуживших по итогам пятницы «четверку с плюсом», констатировав изрядное улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



В течение 26 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 11,0 коп., позиция «предложение» обвалилась на 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 25 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 21,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,32/28,42 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение пятницы непрерывно снижали действующие цены, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса».



Пополудни, когда обвал безналичного доллара на межбанке стал реальностью, оптовики Днепра стали смелее снижать цены, одновременно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж. Последнее им удалось – по итогам дня сегмент оказался сбалансированным по спросу и предложению. Это в комплекте с появившимся источником гривни, обеспечило заметный рост оборотов, заслуживших по итогам дня от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку» и констатировавших заметное улучшение провальных показателей предыдущей сессии.



На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли 11,0 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 января биды и офера наличного оптового доллара в Днепре потеряли по 21,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 января уровнями 35,30/35,50 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного падения оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 20,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 января пришлось главным образом заниматься теряющей в цене, особенно, после обеда, парой доллар-гривня.



Сражаясь с клиентским «приносом» доллара, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневное довольно хаотичное движение пары евро-доллар, заметно потерявшей в цене после демарша Д.Трампа в Давосе.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу

(08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2430 к отметке $1,2433 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 3 пункта. Вряд ли эта потеря стала главным поводом для заметной внутридневной коррекции наличной пары евро-гривня. Думаю, здесь основные роли сыграли падение наличного доллара и завышенное значение наличного евро на открытии торгов в Украине.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2400, пара евро-доллар тотчас инициировала первую попытку ралли, результатом которого стала консолидация пары на уровне $1,2420, который она не покидала до 06.00 Киева, инициировав с этого часа вторую попытку роста. Очевидно, евро подобным образом пытался вернуться в район отметки $1,2500, однако дело закончилось касанием цифры $1,2480, после чего пара пошла на попятную, вернувшись около 15.00 к цифре $1,2420. Миновав финишную черту украинской сессии форекса на уровне $1,2433, пара евро-доллар снова вернулась к отметке $1,2420, которую не покидала до 19.45, предприняв с этого часа довольно нетвердую попытку роста, исчерпавшуюся цифрой $1,2447 по состоянию на 20.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов к доллару поднялся в пятницу до максимума с апреля 2016 года после публикации данных о росте ВВП Великобритании в IV квартале 2017 года.



По состоянию на 13.10 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,4247 с $1,4139 за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в $1,4289 за фунт, что является самым большим значением с середины апреля 2016 года.



Курс евро к доллару поднимался до $1,2458 за евро с $1,2397 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥109,06 за доллар со ¥109,41 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 88,88 пункта.



ВВП Великобритании в IV квартале 2017 года, по первой оценке, увеличился в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,5%, сообщило национальное статистическое бюро страны. Показатели оказались слегка выше прогнозов аналитиков. При этом ВВП страны за год вырос на 1,8% после 1,9% годом ранее. Квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики Великобритании, составил 0,6% после роста на 0,4% кварталом ранее. Строительный сектор сократился на 1% после снижения на 0,5% в третьем квартале.



Это еще одно подтверждение, что развитие экономики страны превзошло ожидания со времен референдума по выходу Великобритании из Евросоюза.



Между тем евро укрепляется к доллару на 0,5%.



На Всемирной экономическом форуме в Давосе в четверг глава Евроцентробанка Марио Драги заявил о необходимости достаточной степени денежного стимулирования для поддержки инфляционных тенденций. Он также раскритиковал комментарии министра финансов США Стивена Мнучина в предыдущие дни форума. Выступая в среду на форуме в Давосе, Мнучин, в частности заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюте завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.



Драги в свою очередь заявил, что курс евро отчасти вырос из-за внутренних причин, а именно развития экономики еврозоны, и частично из-за внешних причин. Инвесторы расценили упоминание главой ЕЦБ внешнего фактора в контексте заявлений Мнучина.



Таким образом, вопреки нашим ожиданиям 25-го пара евро-доллар показала не падение, а рост на выступлении главы ЕЦБ Драги в 15.30 Киева.



Профильные аналитики объясняют это якобы тем, что Драги выразил озабоченность не уровнями, на которых находится курс евро, а высокой волатильностью курса евро, которая, по его словам «создает неопределенность».



Нелишне вспомнить, что в прошлый раз, в сентябре прошлого года, пара евро-доллар, не без борьбы, пошла вверх на таких же словах про курс евро, но показав рост около фигуры, в итоге вышел на уровень, который оказался максимумом на весь 2017 года, потом было снижение на 5 фигур вниз.



В этот же раз пара евро-доллар пошла вверх сразу и резко, и это при том, что комментарии Драги даже аналитические ленты признали «голубиными», лоббирующими «мягкую» монетарную политику.



Как бы там в мыслях и словах Драги ни было, пара евро-доллар показала новый многолетний максимум на отметке $1,2537, затем начала коррекцию, вернувшись чуть ниже $1,25.



Вдруг откуда ни возьмись, в 21.00 Киева вышла новость о заявлении президента США Трампа: «доллар собирается становиться все сильнее и сильнее, в конечном счете, я хочу увидеть сильный доллар».



Для «деликатных» рынков это стало шоком, во-первых, потому что ранее Трамп всегда высказывался за более слабый доллар с целью поддержки промышленности, а, во-вторых, потому что этим заявлением Трампа опроверг два дня подряд тиражировавшиеся СМИ заявления министра финансов США Мнучина о «желательности для США слабого доллара».



На этом пара евро-доллар быстро обвалилась еще на фигуру, в итоге минимум был показан на $1,2365.



Казалось, лимит шоковых комментарием исчерпан, но не тут – то было. Приключения евро не закончилась, ночью и далее утром в пятницу пара евро-доллар пошла вверх и снова почти вернулась к $1,25, показав $1,2494, затем к 16.30 Киева упала к

$1,2415.



Поскольку новостей в первой половине пятницы никаких не было, то придумать мотивы для столь динамичного движения рынка было затруднительно.



Впрочем, напомним, что около 15.30 Киева вышел первый вариант оценки ВВП США в IV квартале. Рост составил 2,6% годовых против прогноза 3,0% годовых, доллар начал было падать, но пару продали против новости.



Спекулянты по итогам этой недели, думается, основательно запутались в перспективах пары евро-доллар и немалый вклад в сумятицу внесли Трамп с Мнучиным.



Думается, что показанный в четверг после заседания ЕЦБ максимум и будет максимумом года и пара евро-доллар теперь пойдет в долгосрочное затяжное падение.

Мы помним, что уже несколько раз объявляли, что «максимум показан», что начинается среднесрочный тренд на рост доллара, и каждый раз потом нам приходилось, краснея, отказываться от этого прогноза, повышать цели по паре евро-доллар.



Ничего не попишешь, такова специфика рынков, таящих в себе значительный большой элемент неопределенности.



Однако мы снова не будем отказываться от своих слов, в очередной раз ожидая, что уж в этот раз тренд на рост доллара все-таки стартует.

Основания для прогноза прежние – фундаментальное отличие в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, налоговая реформа Трампа, которая вызовет дефицит и необходимость наращивания госдолга США, вероятная репатриация капиталов в США в связи с налоговыми льготами (кстати, теперь, когда доллар слабый, репатриировать капиталы выгоднее всего).

Сейчас разница между двухлетними ставками в США и Германии шире, чем в любое время за последние 18 лет, что должно было бы означать, согласно традиционным моделям, значительно более крепкий курс доллара, чем сейчас.



Меж тем пока рынок с завидным упорством не реагирует на монетарные факторы, просто есть еще другие драйвера, которые пока преодолевают их действие. Но такая ситуация не может и не будет продолжаться бесконечно, опыт того же 2014 года подтверждает нашу уверенность в таком сюжете.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 35,30/35,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 26 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,498/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», заметно улучшился провальные показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 20,0 коп. спросу и потерявшему 30,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 января по спросу и по предложению не изменились.



Хроники украинского валютного межбанковского рынка в пятницу напоминали состояние организма и мыслей человека, изрядно перебравшего накануне и ситуативно осознавшего пагубность этой неприятной привычки.



Во всяком случае, подобная аналогия очень подходила для инициировавшего долларовую распродажу «казенного» «Укргазбанка».



Судя по всему, лишь на следующий день участники рынка безналичного доллара смогли в полной мере осознать, что в четверг регулятор волевым решением поднял учетную ставку сразу на полтора процента до 16,0% годовых. Повод для мероприятия был вполне законный – рост розничных цен. Но наряду с инфляцией НБУ привлек внимание игроков межбанка к одномоментно подорожавшим гривневым активам. Не исключено, что это стало настоящим сюрпризом для участников валютного межбанка, которые, к слову, упустили из виду рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Подобно вышеупомянутом индивидууму, субъекты валютного рынка одномоментно прозрели, увидев себя пребывающими по уши в иностранной валюте.



Основная вина в этом, полагаю, лежит на затянувшемся с начала года «зеленом» ралли, которое, казалось, будет продолжаться бесконечно, убаюкивая участников валютного рынка, плывшими по течению «бычьего» тренда рынка наличного и безналичного доллара.



Последствие затянувшегося «зеленого» застолья на наличном рынке в ряде городов были очень неприятными. И клиенты, и сами дилеры под гипнозом перманентного подорожания безналичного «американца» не успели запастись достаточным объемом гривневого инструмента и поплатились за это при первых признаках разворота рынка.



Обращаем внимание на очевидный факт: регулятор и отчасти Минфин для появления на межбанке «зеленых медведей» не прибегали к авторитарным (административным) ресурсам, вначале организовав размещение гривневых ОВГЗ и депосертификатов с привлекательными доходностями, а 25-го привлекли внимание к нацвалюте учетной ставкой.



На торгах межбанка и на наличном рынке сформировался лавинообразный процесс, сопровождаясь заметным обострением гривнедефицита на наличном рынке, причем, безналичный доллар от обвала не спасли более заметные интервенции регулятора, выкупившего с рынка по запросу наилучшего курса до $30,0 млн. «лишних» долларов.



Мы по-прежнему не склонны преувеличивать пятничное снижение курса безналичного доллара, помня о величине гривневого навеса на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это обстоятельство сродни дамоклову мечу станет сдерживать энтузиазм гривнепатриотов, которые, есть подозрение, немножко забыли о текущем состоянии дел в отечественной экономике и ситуации в непростых на моменте «отношений» Киева и Международного валютного фонда.



Думаю, текущая коррекция безналичного доллара, вослед за которым следовал и наличный «американец» прекратится с финишем бюджетного периода и стартом сезона репатриации дивидендов нерезидентами, как минимум, вводя межбанк в состояние относительной стабильности в паре доллар-гривня.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.



Очень рано, на 09.47, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,25/28,35 UAH/USD.



К 10.30 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,25/28,30 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.



На 10.53 котировки безналичного доллара приостановили коррекцию на отметке 28,24/28,28 UAH/USD стараниями регулятора, выкупавшего долларовые излишки по запросу наилучшего курса по цене 28,265 UAH/USD.



К 11.10 котировки доллара не покинули отметку 28,24/28,28 UAH/USD, удерживаемые на месте присутствием на межбанке регулятора с гривневыми интервенциями.



На 11.43 откат безналичного доллара возобновился – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,21/28,25 UAH/USD. Судя по всему, регулятор покинул межбанк.



Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось закономерным снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 13,00/14,50% к отметке 12,75/13,25% годовых.

Логика в снижении стоимости «ночной» гривни таится в календаре: если в пятницу участники профильного сектора финансового рынка пытались аккумулировать подорожавшую стараниями НБУ, поднявшего ставку гривню, чтоб разместиться на три ночи выходных, нынче эта тема по известным причинам снята с повестки дня.



На 12.04 откат безналичного доллара потерял динамику – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,21/28,24 UAH/USD.



Около 12.58 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,205/28,225 UAH/USD.



Наконец, около 13.10 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены остались на отметке 28,205/28,225 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 28,45/28,65 UAH/USD, евро – 35,00/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,485/0,520 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 45,0 коп., по предложению упал на 35,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 26 января по спросу упал на 30,0 коп., по предложению потерял 50,0 30,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 января по спросу упал на 150 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2420, упав к цифре $1,2397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2404 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 43,0 коп., офера обвалились на 32,0 коп.); евро – 34,80/35,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 января спрос потерял 60,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение не изменилось).



На открытии торгов 29 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось жесткое преобладание клиентского «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 43,0 коп., офера обвалились на 32,0 коп.); евро – 34,80/35,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 января спрос потерял 60,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение не изменилось).



На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в дисбалансе – оферов было заметно больше.



К 11.48 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (28,05-10/28,15-20 UAH/USD, евро – 34,90/35,20-30 UAH/EUR), доложив о сложившейся паузе в торговле из-за шокировавшего клиентов падения действующих цен.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле, сменившая доминировавший доселе оптовый клиентский принос в паре доллар-гривня. На это время в городе клиентские покупки еще не стартовали и действовали цены: 28,00/28,20 UAH/USD, евро - 34,80/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB.



Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,00/28,15 UAH/USD, евро - 34,70/35,10 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,27 UAH/USD, евро – 34,80/35,15 UAH/EUR, рубль 0,493/0,501 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,75/35,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,75/35,20 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 34,80/35,20 AH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,15 UAH/USD, розница – 28,00/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,20 UAH/USD; евро – 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,492/0,500 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото несколько снижается в понедельник утром в рамках коррекции после роста на слабом долларе на прошлой неделе.Доллар дорожает к мировым валютам в рамках коррекции в понедельник утром после того, как на прошлой неделе он опустился до трехлетних минимумов на заявлениях властей США об американской валюте.Цены на золото в пятницу в США снизились. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли драгоценного металла до максимума с августа 2016 года.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,5486 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 26 января гривна overnight котировалась банками по 13,00/14,50% годовых (после 12.21 Киева - 13,17/14,33% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 26 января потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, участники рынка осознали перекупленность в результате затянувшегося на межбанке с начала года до 23 января «зеленого» ралли американской валюты.Во-вторых, регулятор накануне до 16,0% годовых повысил учетную ставку, сделав активы в гривне более привлекательными и при этом менее доступными.В-третьих, нынче завершается бюджетный период, требующий заметные объемы в нацвалюте, ради которых игроки межбанка продавали СКВ. При этом сезон репатриации дивидендов нерезидентами еще не стартовал.В-четвертых, дефицит наличной гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) обеспечивали коррекцию цен наличного доллара, поддерживая аналогичные тенденции на межбанке.В-пятых, со слов очевидцев, транжирил доллары на межбанке «казенный» Укргазбанк».Перечисленные «медвежьи» факторы для безналичного доллара сдвинули его рынок в состояние, близкому к режиму «саморазогрева» - игроки избавлялись от доллара, боясь потерять на курсе, катализируя откат.Полагаю, заметный, до 71 457,9 млн. рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, нисколько не отразившийся на характере долларовых торгов на межбанке , «заморожен» какой-то «казенной» структурой для пока неизвестных целей. В противном случае часть этой гривни наверняка появилась бы на пятничном межбанке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 января повысились на $38,4 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, преддверие выходных дней заставляло участников торгов интенсивно избавляться от дешевеющего доллара.Во-вторых, вырос объем предложения обязательной к реализации на межбанке части экспортной выручки, которую уже не придерживали, опасаясь потерь на курсе.В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным. Если накануне средневзвешенный курс СКВ упал на 12,02 коп., нынче его потери составили 19,66 коп.В-четвертых, пытаясь удержать доллар от чрезмерного падения, регулятор снова два раза появлялся на межбанке, выкупая «зеленые» излишки у «придворных» банков по запросу наилучшего курса, пополнив свои закрома в общей сложности, на $30,0 млн.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 25 января, в пятницу, 26-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $195,5 млн. к отметке $233,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $170,2 млн. к $208,6 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 26 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, повторявшую курсовые хроники безналичного доллара. Последний терял в цене, вызывая такие же настроения у наличного рынка.Нелишне добавить еще один «медвежий» фактор для наличной пары доллар-гривня. Как известно, коренное отличие «налички» и «безнала» таится в уровне обеспеченности гривневым ресурсом. Рынок безналичного доллара спорадически пребывает в гривневом изобилии, в то время как наличный рынок перманентно сидит на гривневой диете.За исключением наличного рынка Днепра, который наконец-то в пятницу финишировал в условиях равновесия покупок и продаж в секторе доллара, рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов не смогли выровнять спрос и предложение в баланс, завершив сессию 26 января «перекосом» в сторону клиентского «приноса». Однако, в отличие от предыдущих сессий, этот дисбаланс не смог повредить итоговую ликвидность. Во всяком случае, дилеры столицы, Харькова, Запорожья и Одессы рапортовали о росте оборотов. Не исключено, в этом «заслуга» преддверия выходных дней и пресловутая «дисконтная терапия», примененная местными валютчикамиВ течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара упала на 10,0-20,0 коп. (лидировал в снижении рынок Киева), офера наличного «американца» 26 января понизились на 10,0-15,0 коп. (снова в лидерах демпинга оказался Киев).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» доллара потеряли 15,0-19,0 коп. (в лидерах падения снова Киев), позиция «предложение» упала на 12,0-21,0 коп. (неожиданно лидерство в откате досталось рынку Днепра).Кстати, по итогам пятницы позиция «предложение» у наличного «неформального» доллара наиболее низкая на рынке Днепра. Думаю, в значительной степени этим «наличка» Днепра обязана итоговому равновесию спроса и предложения. Столь низкими ценами оферам здешние валютчики таки «соблазнили» клиентов на послеобеденные покупки «американца».Итак, наличный «неформальный» валютный рынок в течение 26 января в секторе доллара изрядно просел, ведомый настроениями «сдающих валюту» клиентов, которых «впечатлили» «медведи» валютного межбанка, дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), усугубленный повышением учетной ставки НБУ до 16% годовых. Вхождение «зеленого» сектора межбанка в более «крутое», чем накануне, «пике» встревожило держателей «зеленой» «налички».При этом во многих случаях итоговый «перекос» наличного рынка в сторону оферов, не помешал некоторому прогрессу на участке ликвидности.Впрочем, по порядку.Торги 26 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,32/28,42 UAH/USD, евро - 35,30/35,50 UAH/EUR, рубль – 0,498/0,505 UAH/RUB.В течение пятницы дилеры наличного рынка Днепра довольно уже со старта пытались хоть ненамного обогнать падающий рынок пары доллар-гривня, добившись ситуативного равновесия покупок и продаж в условиях доминирования «приноса».Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,37/28,47 UAH/USD, евро - 35,35/35,65 UAH/EUR, рубль 0,498/0,505 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра преобладание клиентского предложения в паре доллар-гривня и нехватка гривни.После обеда действуя более решительно в части дисконтирования цен, нашим дилерам удалось наконец-то выровнять рынок ценой обвала позиции «предложение», а кроме того, был найден источник гривни. Итоговое равновесие покупок и продаж обеспечило рост оборотов, заслуживших по итогам пятницы «четверку с плюсом», констатировав изрядное улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.В течение 26 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 11,0 коп., позиция «предложение» обвалилась на 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 25 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 21,0 коп., потеряв столько же по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,32/28,42 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение пятницы непрерывно снижали действующие цены, «отвечая» на доминирование клиентского «приноса».Пополудни, когда обвал безналичного доллара на межбанке стал реальностью, оптовики Днепра стали смелее снижать цены, одновременно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж. Последнее им удалось – по итогам дня сегмент оказался сбалансированным по спросу и предложению. Это в комплекте с появившимся источником гривни, обеспечило заметный рост оборотов, заслуживших по итогам дня от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку» и констатировавших заметное улучшение провальных показателей предыдущей сессии.На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли 11,0 коп., офера стали ниже на 10,0 коп.По сравнению с закрытием 25 января биды и офера наличного оптового доллара в Днепре потеряли по 21,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 января уровнями 35,30/35,50 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы снижение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного падения оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 20,0 коп., офера потеряли 30,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 26 января пришлось главным образом заниматься теряющей в цене, особенно, после обеда, парой доллар-гривня.Сражаясь с клиентским «приносом» доллара, наши валютчики, отслеживали курсовую динамику пары евро-доллар в миру, вполне сообразно реагируя на внутридневное довольно хаотичное движение пары евро-доллар, заметно потерявшей в цене после демарша Д.Трампа в Давосе.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 35,30/35,50 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 5,0-10,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 26 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,498/0,505 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», заметно улучшился провальные показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 20,0 коп. спросу и потерявшему 30,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 января по спросу и по предложению не изменились.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.Очень рано, на 09.47, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,25/28,35 UAH/USD.К 10.30 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,25/28,30 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.На 10.53 котировки безналичного доллара приостановили коррекцию на отметке 28,24/28,28 UAH/USD стараниями регулятора, выкупавшего долларовые излишки по запросу наилучшего курса по цене 28,265 UAH/USD.К 11.10 котировки доллара не покинули отметку 28,24/28,28 UAH/USD, удерживаемые на месте присутствием на межбанке регулятора с гривневыми интервенциями.На 11.43 откат безналичного доллара возобновился – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,21/28,25 UAH/USD. Судя по всему, регулятор покинул межбанк.Стартовавшее с утра динамичное снижение курса доллара на межбанке сопровождалось закономерным снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 13,00/14,50% к отметке 12,75/13,25% годовых.Логика в снижении стоимости «ночной» гривни таится в календаре: если в пятницу участники профильного сектора финансового рынка пытались аккумулировать подорожавшую стараниями НБУ, поднявшего ставку гривню, чтоб разместиться на три ночи выходных, нынче эта тема по известным причинам снята с повестки дня.На 12.04 откат безналичного доллара потерял динамику – на моменте цена «американца» пребывала на цифре 28,21/28,24 UAH/USD.Около 12.58 цена безналичного доллара возобновила снижение до отметки 28,205/28,225 UAH/USD.Наконец, около 13.10 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены остались на отметке 28,205/28,225 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 января с уровней: доллар – 28,45/28,65 UAH/USD, евро – 35,00/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,485/0,520 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу понизился на 45,0 коп., по предложению упал на 35,0 коп.Евро по сравнению с открытием 26 января по спросу упал на 30,0 коп., по предложению потерял 50,0 30,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 января по спросу упал на 150 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2420, упав к цифре $1,2397 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2404 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром29 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 43,0 коп., офера обвалились на 32,0 коп.); евро – 34,80/35,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 января спрос потерял 60,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение не изменилось).На открытии торгов 29 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось жесткое преобладание клиентского «приноса».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 43,0 коп., офера обвалились на 32,0 коп.); евро – 34,80/35,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 января спрос потерял 60,0 коп., предложение упало на 35,0 коп.); рубль - 0,490/0,505 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 100 пунктов, предложение не изменилось).На старте торгов 29 января в оптовом сегменте рынка нечастые сделки пребывали в дисбалансе – оферов было заметно больше.К 11.48 столичные валютчики-оптовики констатировали сужение спреда действующих цен в паре доллар-гривня (28,05-10/28,15-20 UAH/USD, евро – 34,90/35,20-30 UAH/EUR), доложив о сложившейся паузе в торговле из-за шокировавшего клиентов падения действующих цен.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что там возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле, сменившая доминировавший доселе оптовый клиентский принос в паре доллар-гривня. На это время в городе клиентские покупки еще не стартовали и действовали цены: 28,00/28,20 UAH/USD, евро - 34,80/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB.Около 12.04 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро, понизившись, консолидировались на уровне: 28,00/28,15 UAH/USD, евро - 34,70/35,10 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,27 UAH/USD, евро – 34,80/35,15 UAH/EUR, рубль 0,493/0,501 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,25 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,75/35,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,75/35,20 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 34,80/35,20 AH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,15 UAH/USD, розница – 28,00/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,20 UAH/USD; евро – 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,492/0,500 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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