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фондовый рынок 29.01.17 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.01.17 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 29 січ, 2018 13:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.01.17 США



Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,85%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,18%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на $4,78 (10,55%), закрывшись на отметке в $50,08. Котировки Pfizer Inc выросли на $1,78 (4,78%), завершив торги на уровне 39,01. Бумаги 3M Company выросли в цене на $6,27 п. (2,48%), закрывшись на отметке $258,63.



Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc, цена которых упала на $2,31 (1,36%), завершив сессию на отметке $167,06. Акции Procter & Gamble Company поднялись на $0,61 (0,69%), закрывшись на уровне $87,73, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на $0,89 (0,33%) и завершили торги на отметке $268,14.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 26 января были акции AbbVie Inc, которые подорожали на 13,77% до отметки $123,210, Intel Corporation, которые набрали 10,55%, закрывшись на уровне $50,08, а также акции Arthur J Gallagher & Co, которые повысились на 7,37%, завершив сессию на отметке $70,49.

Лидерами падения стали акции Wynn Resorts Limited, которые снизились в цене на 10,12%, закрывшись на отметке $180,29. Акции компании Colgate-Palmolive Company потеряли 4,85% и завершили сессию на уровне $73,56. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 4,46% до отметки $374,36.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Oasmia Pharmaceutical AB, которые подорожали на 40,00% до отметки $1,750, Biostar Pharmaceuticals Inc, которые набрали 34,41%, закрывшись на уровне $3,3200, а также акции Atossa Genetics Inc, которые повысились на 29,19%, завершив сессию на отметке $0,4200.

Лидерами падения стали акции Biocept Inc, которые снизились в цене на 27,22%, закрывшись на отметке $0,353. Акции компании MannKind Corp потеряли 26,58% и завершили сессию на уровне $2,790. Котировки Wecast Network Inc снизились в цене на 15,01% до отметки $3,510.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1725) превысило количество закрывшихся в «минусе» (1386), а котировки 109 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1478 компаний подорожали, 1037 снизились, a 147 остались на уровне предыдущего закрытия.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,06% до отметки 11.11.



Фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,96%, или $13,10, достигнув отметки $1349,80 за унцию.



Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 1,05%, или 0,69, до $66,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,11%, или $0,08, до отметки $70,50 за баррель.



Меж тем на рынке Форекс пара евро-доллар выросла на 0,22% до $1,2424, а котировки пары доллар-иена упали на 0,66%, достигнув отметки ¥108,69.

Фьючерс на индекс USDX опустился на 0,31% до 88,91 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 223,92 пунктов или на 0,85% до 26 616,71 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 33,62 пункта или на 1,18% и составил 2 872,87 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 94,61 пункта или на 1,28% до 7 505,77 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, почти нейтрализовав снижение за неделю. Трейдеры игнорировали продолжение ралли в евро, и сфокусировались на оптимистичных данных от компаний.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,50%, сократив снижение за неделю до 0,1%.



Пара евро-доллар выросла на 0,3% до $1,2425 с $1,2397 в конце четверга.



Пара фунт-доллар выросла на 0,4% до $1,4173 с $1,4139 в конце четверга.



Торговля на этой неделе была в основном вызвана движениями на валютном рынке, так как резкое снижение доллара привело к укреплению евро. Сильный евро часто приводит к снижению европейского фондового рынка, так как это делает товары экспортеров дороже для иностранных покупателей.



Снижение доллара прекратилось в четверг, когда президент Трамп в интервью высказался в пользу сильного доллара.



Доллар в пятницу снова начал снижаться. За неделю евро вырос против доллара на 1,7% - это наиболее высокий недельный рост с июля прошлого года.



В Великобритании инвесторы благожелательно восприняли данные по изменению ВВП Великобритании в IV квартале: он вырос на 0,5% кв/кв, что выше среднего ожидания 0,4% кв/кв. За год в целом ВВП вырос на 1,8%, что ниже чем 1,9% в 2016 г.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,50%, сократив снижение за неделю до 0,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,65% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 665,54 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,31% до 13 340,17 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,87% — на отметке 5 529,15 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе.



По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3515,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,65%, до 1917,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 32966,89 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,01%, до 23629,34 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,91%, до 2598,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, до 6075,4 пункта.



Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.



На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.



Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны.



«Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,07% - до 2295,26 пункта, РТС - на 1,87%, до 1286,7 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,01% - $69,96 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,81%, Московской биржи — на 0,69%, «АЛРОСы» — на 2,22%, «Газпрома» — на 2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,65%.



По состоянию на 18.00 Киева курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,58%, до 56,25 RUB/USD, курс евро подрос на 0,82%, до 69,92 RUB/EUR.



В понедельник высоковероятно открытие рынка РФ ниже пятничного закрытия на 0,5-0,7%, инвесторы будут проявлять осторожность, обращая внимание на появление любой информации касательно санкций.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 26 января, повысился на 0,59 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 333,44 пунктов.



Объем торгов за день составил 230,76 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 25 января, ПФТС-индекс повысился на 0,75 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 332,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 18,38 пунктов или на 5,83% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на противоречивых комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте.



По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 3564,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,03%, до 1952,79 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,31% - до 33083,8 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,12% - до 2566,02 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,08%, до 6050 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 - опускался на 0,21%, до 23620,32 пункта.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 89,19 пункта.



В среду министр финансов США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. «В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал президент в интервью CNBC в Давосе. После этого доллар вновь начал расти по отношению к шести основным валютам.



«Азиатские биржи могут вести себя более осторожно сегодня на фоне усиленных сигналов о торговой и валютной войне, появившихся в США», - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков OCBC Bank.



Более слабый курс доллара помог бы американским экспортерам, повышая конкурентоспособность их товаров на иностранных рынках. Кроме того, слабый доллар в паре к иене приводит к снижению стоимости экспортно-ориентированных азиатских компаний. Усиление курса доллара, напротив, помогает американским импортерам. По мнению директора по торговле Oanda Стивена Иннеса, удорожание доллара, даже если оно краткосрочное, несет риск для США, и азиатские инвесторы обратят на это внимание сегодня.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой после комментариев президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина о перспективах американской валюты.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32%, до 3559,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,22%, до 1949,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 33111,95 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 23631,88 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2574,76 пункта.



Биржи Австралии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником, по итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 подешевел на 0,08%, до 6050 пунктов.



В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Трамп заявил в СМИ, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Теперь инвесторы ждут его выступления с речью на Давосском форуме в пятницу для того, чтобы получить более четкое представление о позиции властей относительно национальной валюты.



«Инвесторы частично фиксировали прибыль из-за некоторой неопределенности впереди, в том числе касательно выступления Трампа в Давосе», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.



Участники торгов обратили внимание и на новую статистику из Японии. Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в стране в декабре в годовом исчислении выросли на 1%. Индикатор оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали инфляции на уровне 1,1%.



Также инвесторы не оставили без внимания данные о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении, до 7,5 триллиона юаней ($1,18 триллиона), что стало лучшим показателем с 2012 года. В то же время в декабре их прибыль выросла на 10,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее показатель демонстрировал рост на 14,9%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.45 Киева вырос на 0,45% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 649,85 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,01% и был равен 13 299,68 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,89%, находился на отметке 5 529,99 пункта.



Отечественный рынок акций в пятницу вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,15% - до 1437,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 333,44 пункта.



Объем торгов на УБ составил 269,7 млн. грн., в том числе акциями - 7,27 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 230,76 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



В «индексной корзине» УБ подорожали бумаги Укрнафты (+5,79%) и Центрэнерго (+1,21%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-0,6%), Мотор Сичи (-0,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,21%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,74%) и Мотор Сичи (+0,21%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,5% - до 542,52 пункта при объеме торгов 14,76 млн. злотых (124 млн. грн.).



Среди индексных акций лучший рост показали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,72%), «Астарты» (+2,17%) и «Овостара» (+1,02%).

Снизились в цене акции «Кернела» (-1,85%) и KSG Agro (-0,99%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 22 – 26 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 331,28 к отметке 333,44 пунктов, прибавив 2,16 пункта или 0,65%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,65

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 15 – 19 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 333,30 к отметке 331,28 пунктов, потеряв 2,02 пункта или 0,61%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,86

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику, корейский KOSPI растет после публикации отчетности американской Intel, которая привела к удорожанию бумаг компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38% - до 3545,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1925,02 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 33150,29 пункта. Корейский KOSPI рос на 1%, до 2600,29 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся увеличением на 0,55%, до 6083,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,17%, до 23671,19 пункта.



В пятницу американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, сообщила о своих финансовых результатах. Убыток Intel в четвертом квартале составил $687 миллионов против прибыли годом ранее. Компания объяснила убыток выплатой в размере $5,4 миллиарда, связанной с принятием налоговой реформы США. Без учета этой суммы, разводненная прибыль на акцию составила $1,08 в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 4,1%, до $17,05 миллиарда. После публикации отчетности акции компании поднялись в цене более чем на 10%.



«Доходы и прогноз Intel должны придать определенный импульс корейским технологическим компаниям, которые сейчас возрождаются», - таково мнение аналитика Daiwa Capital в Сеуле С.К. Кима.



При этом стратег Samsung Securities Хейн Ок отметил, что корейский индекс KOSPI поднялся с начала года на 5,5%, и рост, вероятнее всего, продолжится. Так, в ходе торгов понедельника акции азиатских компаний технологического сектора увеличиваются в цене. В частности, бумаги Samsung Electronics дорожают на 0,63%, SK Hynix - на 0,4%.



В то же время трейдеры по-прежнему оценивают комментарии, сделанные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом и министром финансов страны Стивеном Мнучиным о долларе. Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Затем Трамп сказал, что курс доллара будет только укрепляться. После этих заявлений доллар вновь начал дорожать по отношению к шести основным валютам. О словах Мнучина Трамп сказал, что их вырвали из контекста. Сам Мнучин впоследствии сообщил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе.



По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3515,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,65%, до 1917,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 32966,89 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,01%, до 23629,34 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,91%, до 2598,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, до 6075,4 пункта.



Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.



На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.



Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны.



«Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева вырос на 0,03% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 667,79 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,35% и был равен 13 293,55 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,10%, находился на отметке 5 523,62 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и промышленности.На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,85%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,18%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,28%.В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на $4,78 (10,55%), закрывшись на отметке в $50,08. Котировки Pfizer Inc выросли на $1,78 (4,78%), завершив торги на уровне 39,01. Бумаги 3M Company выросли в цене на $6,27 п. (2,48%), закрывшись на отметке $258,63.Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc, цена которых упала на $2,31 (1,36%), завершив сессию на отметке $167,06. Акции Procter & Gamble Company поднялись на $0,61 (0,69%), закрывшись на уровне $87,73, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на $0,89 (0,33%) и завершили торги на отметке $268,14.В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 26 января были акции AbbVie Inc, которые подорожали на 13,77% до отметки $123,210, Intel Corporation, которые набрали 10,55%, закрывшись на уровне $50,08, а также акции Arthur J Gallagher & Co, которые повысились на 7,37%, завершив сессию на отметке $70,49.Лидерами падения стали акции Wynn Resorts Limited, которые снизились в цене на 10,12%, закрывшись на отметке $180,29. Акции компании Colgate-Palmolive Company потеряли 4,85% и завершили сессию на уровне $73,56. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 4,46% до отметки $374,36.В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Oasmia Pharmaceutical AB, которые подорожали на 40,00% до отметки $1,750, Biostar Pharmaceuticals Inc, которые набрали 34,41%, закрывшись на уровне $3,3200, а также акции Atossa Genetics Inc, которые повысились на 29,19%, завершив сессию на отметке $0,4200.Лидерами падения стали акции Biocept Inc, которые снизились в цене на 27,22%, закрывшись на отметке $0,353. Акции компании MannKind Corp потеряли 26,58% и завершили сессию на уровне $2,790. Котировки Wecast Network Inc снизились в цене на 15,01% до отметки $3,510.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1725) превысило количество закрывшихся в «минусе» (1386), а котировки 109 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1478 компаний подорожали, 1037 снизились, a 147 остались на уровне предыдущего закрытия.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,06% до отметки 11.11.Фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,96%, или $13,10, достигнув отметки $1349,80 за унцию.Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 1,05%, или 0,69, до $66,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,11%, или $0,08, до отметки $70,50 за баррель.Меж тем на рынке Форекс пара евро-доллар выросла на 0,22% до $1,2424, а котировки пары доллар-иена упали на 0,66%, достигнув отметки ¥108,69.Фьючерс на индекс USDX опустился на 0,31% до 88,91 пункта.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, почти нейтрализовав снижение за неделю. Трейдеры игнорировали продолжение ралли в евро, и сфокусировались на оптимистичных данных от компаний.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,50%, сократив снижение за неделю до 0,1%.Пара евро-доллар выросла на 0,3% до $1,2425 с $1,2397 в конце четверга.Пара фунт-доллар выросла на 0,4% до $1,4173 с $1,4139 в конце четверга.Торговля на этой неделе была в основном вызвана движениями на валютном рынке, так как резкое снижение доллара привело к укреплению евро. Сильный евро часто приводит к снижению европейского фондового рынка, так как это делает товары экспортеров дороже для иностранных покупателей.Снижение доллара прекратилось в четверг, когда президент Трамп в интервью высказался в пользу сильного доллара.Доллар в пятницу снова начал снижаться. За неделю евро вырос против доллара на 1,7% - это наиболее высокий недельный рост с июля прошлого года.В Великобритании инвесторы благожелательно восприняли данные по изменению ВВП Великобритании в IV квартале: он вырос на 0,5% кв/кв, что выше среднего ожидания 0,4% кв/кв. За год в целом ВВП вырос на 1,8%, что ниже чем 1,9% в 2016 г.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе.Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны.«Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,01% - $69,96 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,81%, Московской биржи — на 0,69%, «АЛРОСы» — на 2,22%, «Газпрома» — на 2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,65%.По состоянию на 18.00 Киева курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,58%, до 56,25 RUB/USD, курс евро подрос на 0,82%, до 69,92 RUB/EUR.В понедельник высоковероятно открытие рынка РФ ниже пятничного закрытия на 0,5-0,7%, инвесторы будут проявлять осторожность, обращая внимание на появление любой информации касательно санкций.Как сообщалось в четверг 25 января, ПФТС-индекс повысился на 0,75 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 332,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 18,38 пунктов или на 5,83% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 января, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61064 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3602 раз. Подякували: 6861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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