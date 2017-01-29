Итоги: Мировой фондовый рынок 29.01.17

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и промышленности.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,85%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 1,18%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,28%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на $4,78 (10,55%), закрывшись на отметке в $50,08. Котировки Pfizer Inc выросли на $1,78 (4,78%), завершив торги на уровне 39,01. Бумаги 3M Company выросли в цене на $6,27 п. (2,48%), закрывшись на отметке $258,63.
Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc, цена которых упала на $2,31 (1,36%), завершив сессию на отметке $167,06. Акции Procter & Gamble Company поднялись на $0,61 (0,69%), закрывшись на уровне $87,73, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на $0,89 (0,33%) и завершили торги на отметке $268,14.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов 26 января были акции AbbVie Inc, которые подорожали на 13,77% до отметки $123,210, Intel Corporation, которые набрали 10,55%, закрывшись на уровне $50,08, а также акции Arthur J Gallagher & Co, которые повысились на 7,37%, завершив сессию на отметке $70,49.
Лидерами падения стали акции Wynn Resorts Limited, которые снизились в цене на 10,12%, закрывшись на отметке $180,29. Акции компании Colgate-Palmolive Company потеряли 4,85% и завершили сессию на уровне $73,56. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc снизились в цене на 4,46% до отметки $374,36.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Oasmia Pharmaceutical AB, которые подорожали на 40,00% до отметки $1,750, Biostar Pharmaceuticals Inc, которые набрали 34,41%, закрывшись на уровне $3,3200, а также акции Atossa Genetics Inc, которые повысились на 29,19%, завершив сессию на отметке $0,4200.
Лидерами падения стали акции Biocept Inc, которые снизились в цене на 27,22%, закрывшись на отметке $0,353. Акции компании MannKind Corp потеряли 26,58% и завершили сессию на уровне $2,790. Котировки Wecast Network Inc снизились в цене на 15,01% до отметки $3,510.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1725) превысило количество закрывшихся в «минусе» (1386), а котировки 109 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1478 компаний подорожали, 1037 снизились, a 147 остались на уровне предыдущего закрытия.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,06% до отметки 11.11.
Фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,96%, или $13,10, достигнув отметки $1349,80 за унцию.
Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 1,05%, или 0,69, до $66,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,11%, или $0,08, до отметки $70,50 за баррель.
Меж тем на рынке Форекс пара евро-доллар выросла на 0,22% до $1,2424, а котировки пары доллар-иена упали на 0,66%, достигнув отметки ¥108,69.
Фьючерс на индекс USDX опустился на 0,31% до 88,91 пункта.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 223,92 пунктов или на 0,85% до 26 616,71 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 33,62 пункта или на 1,18% и составил 2 872,87 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 94,61 пункта или на 1,28% до 7 505,77 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу ростом ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, почти нейтрализовав снижение за неделю. Трейдеры игнорировали продолжение ралли в евро, и сфокусировались на оптимистичных данных от компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,50%, сократив снижение за неделю до 0,1%.
Пара евро-доллар выросла на 0,3% до $1,2425 с $1,2397 в конце четверга.
Пара фунт-доллар выросла на 0,4% до $1,4173 с $1,4139 в конце четверга.
Торговля на этой неделе была в основном вызвана движениями на валютном рынке, так как резкое снижение доллара привело к укреплению евро. Сильный евро часто приводит к снижению европейского фондового рынка, так как это делает товары экспортеров дороже для иностранных покупателей.
Снижение доллара прекратилось в четверг, когда президент Трамп в интервью высказался в пользу сильного доллара.
Доллар в пятницу снова начал снижаться. За неделю евро вырос против доллара на 1,7% - это наиболее высокий недельный рост с июля прошлого года.
В Великобритании инвесторы благожелательно восприняли данные по изменению ВВП Великобритании в IV квартале: он вырос на 0,5% кв/кв, что выше среднего ожидания 0,4% кв/кв. За год в целом ВВП вырос на 1,8%, что ниже чем 1,9% в 2016 г.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,50%, сократив снижение за неделю до 0,1%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,65% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 665,54 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,31% до 13 340,17 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,87% — на отметке 5 529,15 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе.
По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3515,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,65%, до 1917,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 32966,89 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,01%, до 23629,34 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,91%, до 2598,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, до 6075,4 пункта.
Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.
На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.
Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны.
«Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,07% - до 2295,26 пункта, РТС - на 1,87%, до 1286,7 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,01% - $69,96 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 1,81%, Московской биржи — на 0,69%, «АЛРОСы» — на 2,22%, «Газпрома» — на 2%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,65%.
По состоянию на 18.00 Киева курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,58%, до 56,25 RUB/USD, курс евро подрос на 0,82%, до 69,92 RUB/EUR.
В понедельник высоковероятно открытие рынка РФ ниже пятничного закрытия на 0,5-0,7%, инвесторы будут проявлять осторожность, обращая внимание на появление любой информации касательно санкций.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 26 января, повысился на 0,59 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 333,44 пунктов.
Объем торгов за день составил 230,76 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 25 января, ПФТС-индекс повысился на 0,75 пункта или на 0,23%, оказавшись на отметке 332,85 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 18,38 пунктов или на 5,83% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на противоречивых комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте.
По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 3564,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,03%, до 1952,79 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,31% - до 33083,8 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,12% - до 2566,02 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,08%, до 6050 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 - опускался на 0,21%, до 23620,32 пункта.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 89,19 пункта.
В среду министр финансов США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. «В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар», - сказал президент в интервью CNBC в Давосе. После этого доллар вновь начал расти по отношению к шести основным валютам.
«Азиатские биржи могут вести себя более осторожно сегодня на фоне усиленных сигналов о торговой и валютной войне, появившихся в США», - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков OCBC Bank.
Более слабый курс доллара помог бы американским экспортерам, повышая конкурентоспособность их товаров на иностранных рынках. Кроме того, слабый доллар в паре к иене приводит к снижению стоимости экспортно-ориентированных азиатских компаний. Усиление курса доллара, напротив, помогает американским импортерам. По мнению директора по торговле Oanda Стивена Иннеса, удорожание доллара, даже если оно краткосрочное, несет риск для США, и азиатские инвесторы обратят на это внимание сегодня.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы разнонаправленной динамикой после комментариев президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина о перспективах американской валюты.
По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32%, до 3559,53 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,22%, до 1949,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,4%, до 33111,95 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,16%, до 23631,88 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2574,76 пункта.
Биржи Австралии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником, по итогам четверга австралийский S&P/ASX 200 подешевел на 0,08%, до 6050 пунктов.
В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Трамп заявил в СМИ, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Теперь инвесторы ждут его выступления с речью на Давосском форуме в пятницу для того, чтобы получить более четкое представление о позиции властей относительно национальной валюты.
«Инвесторы частично фиксировали прибыль из-за некоторой неопределенности впереди, в том числе касательно выступления Трампа в Давосе», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.
Участники торгов обратили внимание и на новую статистику из Японии. Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в стране в декабре в годовом исчислении выросли на 1%. Индикатор оказался ниже прогноза аналитиков, которые ожидали инфляции на уровне 1,1%.
Также инвесторы не оставили без внимания данные о том, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2017 год выросла на 21% в годовом выражении, до 7,5 триллиона юаней ($1,18 триллиона), что стало лучшим показателем с 2012 года. В то же время в декабре их прибыль выросла на 10,8% в годовом выражении, хотя месяцем ранее показатель демонстрировал рост на 14,9%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.45 Киева вырос на 0,45% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 649,85 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,01% и был равен 13 299,68 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,89%, находился на отметке 5 529,99 пункта.
Отечественный рынок акций в пятницу вновь завершил торги ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,15% - до 1437,83 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 333,44 пункта.
Объем торгов на УБ составил 269,7 млн. грн., в том числе акциями - 7,27 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 230,76 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ подорожали бумаги Укрнафты (+5,79%) и Центрэнерго (+1,21%).
Снизились в цене акции Донбассэнерго (-0,6%), Мотор Сичи (-0,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,21%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,74%) и Мотор Сичи (+0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,5% - до 542,52 пункта при объеме торгов 14,76 млн. злотых (124 млн. грн.).
Среди индексных акций лучший рост показали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,72%), «Астарты» (+2,17%) и «Овостара» (+1,02%).
Снизились в цене акции «Кернела» (-1,85%) и KSG Agro (-0,99%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 22 – 26 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 331,28 к отметке 333,44 пунктов, прибавив 2,16 пункта или 0,65%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,65
млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 15 – 19 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 333,30 к отметке 331,28 пунктов, потеряв 2,02 пункта или 0,61%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 2,86
млн. грн.
К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику, корейский KOSPI растет после публикации отчетности американской Intel, которая привела к удорожанию бумаг компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38% - до 3545,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1925,02 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 33150,29 пункта. Корейский KOSPI рос на 1%, до 2600,29 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся увеличением на 0,55%, до 6083,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,17%, до 23671,19 пункта.
В пятницу американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, сообщила о своих финансовых результатах. Убыток Intel в четвертом квартале составил $687 миллионов против прибыли годом ранее. Компания объяснила убыток выплатой в размере $5,4 миллиарда, связанной с принятием налоговой реформы США. Без учета этой суммы, разводненная прибыль на акцию составила $1,08 в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении выросла на 4,1%, до $17,05 миллиарда. После публикации отчетности акции компании поднялись в цене более чем на 10%.
«Доходы и прогноз Intel должны придать определенный импульс корейским технологическим компаниям, которые сейчас возрождаются», - таково мнение аналитика Daiwa Capital в Сеуле С.К. Кима.
При этом стратег Samsung Securities Хейн Ок отметил, что корейский индекс KOSPI поднялся с начала года на 5,5%, и рост, вероятнее всего, продолжится. Так, в ходе торгов понедельника акции азиатских компаний технологического сектора увеличиваются в цене. В частности, бумаги Samsung Electronics дорожают на 0,63%, SK Hynix - на 0,4%.
В то же время трейдеры по-прежнему оценивают комментарии, сделанные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом и министром финансов страны Стивеном Мнучиным о долларе. Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Затем Трамп сказал, что курс доллара будет только укрепляться. После этих заявлений доллар вновь начал дорожать по отношению к шести основным валютам. О словах Мнучина Трамп сказал, что их вырвали из контекста. Сам Мнучин впоследствии сообщил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе.
По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3515,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,65%, до 1917,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 32966,89 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,01%, до 23629,34 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,91%, до 2598,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, до 6075,4 пункта.
Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.
На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.
Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны.
«Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах», - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева вырос на 0,03% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 667,79 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,35% и был равен 13 293,55 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,10%, находился на отметке 5 523,62 пункта.
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