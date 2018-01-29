Итоги: Энергетика 29.01.18

Додано: Пон 29 січ, 2018 13:27

Неделей ранее курс американской валюты опускался, что благоприятно сказывалось на нефтяных ценах, так как более дешевый доллар делает сырье дешевле для держателей других валют. На курс американской валюты повлияли комментарии министра финансов США Стивена Мнучина. На прошлой неделе Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%.



Поддержала дальнейшее удешевление доллара и статистика по США. Согласно данным Минторговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 2,6% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне в 3%. Кварталом ранее экономика страны выросла на 3,2%.



Давление на стоимость нефти оказывает и статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). В пятницу BHGE сообщила, что по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц.

В среду фьючерс вырос до $70,53, что стало максимальным уровнем с декабря 2014 г. За неделю рост составил 2,8%.



По вышедшим в среду данным Администрации энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе запасы нефти снизились, что стало 10-й неделей снижения запасов нефти подряд.



Мировые цены на нефть в понедельник утром не демонстрируют единой динамики, цены корректируются после роста на удешевлении доллара.Фьючерсы на нефть в пятницу закрылись разнонаправленно, рост за неделю был сохранен. Фактором рост цены могло быть продолжение снижения курса доллара США. Индекс доллара USDX снизился на 0,5%. Цены на нефть имеют тенденцию двигаться в противоположном направлении с курсом доллара.После отчета Baker Hughes цены на нефть обновили суточные максимумы и вернулись обратно.Цены на нефть марки WTI после публикации отчета нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сформировали суточные максимумы, несмотря на рост числа нефтяных буровых. Однако удержать достижения не удалось и котировки мартовских фьючерсов скоро вернулись на уровне до публикации отчета. Как отмечает портфельный управляющий Ninepoint Partners в Торонто Эрик Нуталл, сейчас нефтяной рынок больше сконцентрирован на динамике курса доллара.Отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 26 января в количестве активных буровых установок на территории США произошли следующие изменения:общее число буровых установок увеличилось на 11 до 946 шт.число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 12 до 759 шт.число буровых на газовых месторождениях сократилось на 1 до 188 шт.Компания Baker Hughes также ведет подсчет количества активных буровых на территории Канады. Здесь можно увидеть сопоставимую динамику. За неделю до 26 января:общее число буровых установок увеличилось на 13 до 338 шт.число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 12 до 220 шт.число буровых на газовых месторождениях увеличилось на 1 до 118 шт.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: