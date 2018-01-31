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Итоги: Энергетика 31.01.18

Итоги: Энергетика 31.01.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 14:41

Итоги: Энергетика 31.01.18

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о более значительном росте запасов в США за минувшую неделю по сравнению с прогнозами.

По состоянию на 07.40 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,8%, до $67,97 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91%, до $63,91 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагает увеличение показателя лишь на 0,126 миллиона баррелей. Таким образом, аналитики ожидают первый рост индикатора с конца ноября прошлого года.

При этом запасы бензина выросли на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 4,1 миллиона баррелей, сообщил API. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

Увеличивающиеся опасения по поводу роста запасов в США продолжают оказывать давление на сырьевые цены. За последние несколько лет США значительно усилили свою роль в мировой нефтяной индустрии.

Цены на нефть во вторник снизились, что продолжило предыдущее снижение, на фоне возобновившихся опасения в отношении роста добычи нефти в США.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на $1,06, или на 1,5%, до $64,50 за баррель.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 91 цент, или на 1,3%, до $68,55 за баррель.

Международное энергетическое агентство (IEA) ранее сообщило, что ожидает, что объём добычи нефти в США будет выше, чем объём добычи в Саудовской Аравии, превысив 10 млн. баррелей в день в 2018 — это стало бы наиболее высоким уровнем добычи с 1970 г.

Цены снизились в начале недели в ответ на информацию о росте числа активных буровых на нефть в США, вышедшую в пятницу.

Нефть упала в цене после публикации данных API, отразивших рост запасов в США выше прогнозов.

Цены на нефть отреагировали падением на публикации статистики Американского института нефти (API), отразившую изменения запасов сырой нефти за отчетную неделю до 26 января на куда большую величину, чем прогнозные оценки экспертов. На разочарованиях котировки мартовских фьючерсов на WTI пробили минимумы вторника и опустились ниже $64 за баррель.

Итак, за неделю до 26 января в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: +3.23 млн.;
запасы в Кушинге: -2.38 млн.;
запасы бензина: +2.69 млн.;
запасы дистиллятов: -4.1 млн.

Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Согласно среднему медианному прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 26 января (в баррелях):
запасы сырой нефти: +800 тыс. (медианный прогноз: 3 эксперта прогнозируют снижение и 6 экспертов - рост);
запасы бензина: +2.0 млн. (медианный прогноз: 8 экспертов прогнозируют рост и 1 эксперт - снижение);
запасы дистиллятов: -500 тыс.;
запасы сырой нефти в Кушинге: -2.9 млн. (собственный прогноз Bloomberg по запатентованной методике).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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