Итоги: Прогнозы 31.01.18

Додано: Сер 31 січ, 2018 14:41

Экономические тезисы выступления президента США Трампа.- Хочет сократить процесс одобрения строительства до 2 лет или даже одного года;- Хочет, чтобы конгресс принял законодательные акты, которые создадут по как минимум $1,5 трлн. новых инвестиций в инфраструктуру;- Каждый доллар федерального правительства для инфраструктуры должен быть увеличен штатами, местными властями, и инвестициями частного сектора.Индекс доверия потребителей в США вырос в январе.Индекс доверия потребителей в США по данным Conference Board вырос в январе до 125,4 после падения в декабре к 123,1.Согласно опубликованным во вторник данным, в январе индекс вырос до 125,4 против 123,1 в декабре. Это подтверждает уверенность потребителей в высоких темпах роста в начале 2018 года. Экономисты прогнозировали снижение к 123,0.ВВП еврозоны вырос на 2,5% г/г в IV квартале 2017 года.ВВП еврозоны вырос на 2,5% г/г в IV квартале по предварительным данным - максимальный рост с 2007 года. В США рост составил 2,3%, в Китае в 2017 году 6,9%. Экономика еврозоны начала 2018 год сильно, но сворачивание мер стимулирования ЕЦБ и вероятность принятия США шагов по сокращению отрицательного сальдо торгового баланса с еврозоной могут этот рост затормозить. Перспективы экономики еврозоны в 2018 году будут зависеть от Франции и Италии.Как и накануне, рынок безналичного доллара пал жертвой рынка ценных бумаг, куда ушли все вырученные на межбанке гривневые «излишки» на приобретение гривневых ОВГЗ с довольно «вкусной» доходностью 16,5% годовых. Катализировали долларовый откат выросшие продажи СКВ агроэкспортерами.Кроме того, не улучшило состояние «зеленого» безнала крайне неуклюжее поведение регулятора на участке аукционов.Все это в комплекте обеспечило бы изрядное падение средневзвешенного курса доллара на добрых полгривни в сопровождении изрядной ликвидности торгов, если бы не два валютных аукциона.На ближайших торгах валютного межбанка существует риск «инерционной» пролонгации текущего «медвежьего» тренда, который чуть погодя могут ослабить покупки СКВ украинскими «дочками» западных банков.Интересно отметить, что «текучка» наличного рынка в паре доллар-гривня индицировала готовность вхождения в полосу относительной стабильности, которая, высоковероятно, «сподвигнет» на подобный сценарий и рынок безналичной пары доллар-гривня. Возможно, уже к пятнице или даже ранее.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: