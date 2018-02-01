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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 01 лют, 2018 13:17 Итоги: Энергетика 01.02.18



По состоянию на 07.15 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до $69,02 за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15%, до $64,83 за баррель.



В среду нефть дешевела на данных Минэнерго США. Ведомство сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 января, выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов на 0,03%, до 411,5 миллиона баррелей.



В четверг мировые цены на нефть растут из-за оптимизма инвесторов относительно сделки по сокращению добычи. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ оценивается в 138% в январе против 137% в декабре, свидетельствуют данные агентства Рейтер. В январе глава Минэнерго России Александр Новак также отмечал, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ уже более пяти месяцев подряд превышает 100%.

По информации агентства, в 2018 году цены на нефть вряд ли превысят отметку в $70 за баррель, а главными факторами влияния на рынок станут сокращение добычи «черного золота» в рамках сделки ОПЕК+ и рост производства в США.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.



Цены на нефть колебались в среду после того, как Администрация энергетической информации сообщила о первом скачке запасов сырой нефти в США за 11 недель, но снижение запасов нефтепродуктов помогло снизить ценовое давление.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже мартовская нефть WTI выросла на 23 центов, или на 0,4%, до $64,73 за баррель. Во вторник нефть в США упала на 1,5% до $64,50 за баррель в связи с новыми опасениями по поводу добычи нефти в США.



Мартовская нефть Brent выросла на 37 центов, или 0,5%, до $69 за баррель на ICE Futures Europe.



Администрация США по энергетической информации сообщила в среду, что внутренние запасы нефти за неделю, закончившуюся 26 января, выросли на 6,8 млн. баррелей. Это был первый недельный рост, сообщенный правительственным агентством за 11 недель.

Рынок может объяснять рост запасов тем, что «зимняя погода на юге заставила нефтепереработчиков замедляться», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.



Меж тем, общий объем добычи нефти в США вырос на 41 000 баррелей в день до 9,919 млн. баррелей в день, - свидетельствуют данные EIA.



«По мере того, как разворачивается сезонное техническое обслуживание , запасы нефти в США выросли в первую неделю из последних 11», - сказал Мэтт Смит из ClipperData. Тем не менее, «более низкие объемы нефтеперерабатывающих заводов и всплеск в предполагаемом спросе перевели к снижению как бензина, так и средних дистиллятов, что помогло снизить понижательного влияния на нефть».



Флинн отметил, что за последние четыре недели предполагаемый спрос на бензин вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как спрос на дистилляты вырос на 13,3%. «Это будет поддержка», - сказал он.



Февральский бензин прибавил 0,8% до $1,91 за галлон, в то время как февральский топочный мазут снизился на 0,2% до $2,068 за галлон.



Добыча нефти в США на максимуме с 1970 г, запасы по данным Минэнерго выросли, а нефть дорожает.



В ходе американской торговой сессии в среду цены на нефть продолжают рост и к данному моменту мартовские фьючерсы на WTI торгуются выше уровней начала дня. По факту публикации еженедельного отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов цены предприняли попытку снижения, которая скоро обернулась ростом.



Запасы сырой нефти за неделю до 26 января выросли сильнее прогнозных оценок и накануне опубликованного отчета Американского института нефти. Однако запасы бензина неожиданно сократились, что выступило противовесом:



Запасы сырой нефти: +6,776 млн. баррелей (прогноз: +0,900 млн. баррелей неделей ранее: -1,071 млн. баррелей)

Запасы нефти в Кушинге: -2,224 млн. баррелей (неделей ранее: -3,150 млн. баррелей)

Запасы бензина: -1,980 млн. баррелей (прогноз: +2,000 млн. баррелей неделей ранее: +3,098 млн. баррелей)

Запасы дистиллятов: -1,940 млн. баррелей (прогноз: -0,700 млн. баррелей неделей ранее: +0,639 млн. баррелей)

Загруженность НПЗ: -2,80% (прогноз: -0,40% неделей ранее: -2,10%)



В Европе возобновляемые источники энергии впервые обогнали уголь. Это заслуга Германии и Великобритании.



Количество электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, в Евросоюзе в 2017 году оказалось больше, чем количество электроэнергии, получаемой от угольных электростанций. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном профильными центрами Sandbag и Agora Energiewende, краткие выводы из которого приводит Quartz.



Выработка энергии из возобновляемых источников превысила угольную впервые в истории. В 2017 году с помощью ветровых и солнечных станций, а также с помощью биотоплива было сгенерировано 20,6% всей электроэнергии против 19,7%, полученной с помощью угля. Столько же было получено с использованием природного газа, а использование гидроэнергии дало 10,9% электричества.



Наибольший вклад в рост энергии из возобновляемых источников внесли Великобритания и Германия. В общей сложности две страны генерируют только 30% всего электричества, однако за последние три года они обеспечили более половины (56%) роста из возобновляемых источников на весь Евросоюз. Входящие в блок страны Восточной Европы до сих пор в массе своей используют угольную энергию, и ее доля практически не снижается.



Страны Евросоюза в 2011 году взяли на себя обязательство по уменьшению выбросов парниковых газов. В соответствии с соглашением, выбросы парниковых газов к 2030 году должны быть уменьшены на 40% по сравнению с 1990 годом – тогда на ископаемое топливо приходилось 62% выбросов парниковых газов. Обязательства привели к ускоренному развитию электростанций, которые работают на возобновляемых источниках энергии.



Общие выбросы углекислого газа в Евросоюзе при этом растут. Выбросы при производстве электроэнергии за год не увеличились, однако рост был вызван увеличением промышленных выбросов, особенно в сфере сталелитейной промышленности. Несколькими месяцами ранее был опубликован доклад, в котором говорилось о том, что общемировые выбросы в атмосферу выросли впервые за четыре года. Основную ответственность за это его авторы возлагали на Китай, однако отмечали негативную тенденцию относительно предшествующих лет и в Западной Европе.



В России по итогам 2016 года тепловые электростанции давали 58,6% всей электроэнергии. Доля электричества, полученного из возобновляемых источников, не превышала одного процента.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне оптимизма трейдеров касательно выполнения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов сырья в стране.Цены на нефть колебались в среду после того, как Администрация энергетической информации сообщила о первом скачке запасов сырой нефти в США за 11 недель, но снижение запасов нефтепродуктов помогло снизить ценовое давление.Добыча нефти в США на максимуме с 1970 г, запасы по данным Минэнерго выросли, а нефть дорожает.В ходе американской торговой сессии в среду цены на нефть продолжают рост и к данному моменту мартовские фьючерсы на WTI торгуются выше уровней начала дня. По факту публикации еженедельного отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов цены предприняли попытку снижения, которая скоро обернулась ростом.Запасы сырой нефти за неделю до 26 января выросли сильнее прогнозных оценок и накануне опубликованного отчета Американского института нефти. Однако запасы бензина неожиданно сократились, что выступило противовесом:Запасы сырой нефти: +6,776 млн. баррелей (прогноз: +0,900 млн. баррелей неделей ранее: -1,071 млн. баррелей)Запасы нефти в Кушинге: -2,224 млн. баррелей (неделей ранее: -3,150 млн. баррелей)Запасы бензина: -1,980 млн. баррелей (прогноз: +2,000 млн. баррелей неделей ранее: +3,098 млн. баррелей)Запасы дистиллятов: -1,940 млн. баррелей (прогноз: -0,700 млн. баррелей неделей ранее: +0,639 млн. баррелей)Загруженность НПЗ: -2,80% (прогноз: -0,40% неделей ранее: -2,10%)В Европе возобновляемые источники энергии впервые обогнали уголь. Это заслуга Германии и Великобритании.Количество электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, в Евросоюзе в 2017 году оказалось больше, чем количество электроэнергии, получаемой от угольных электростанций. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном профильными центрами Sandbag и Agora Energiewende, краткие выводы из которого приводит Quartz.Выработка энергии из возобновляемых источников превысила угольную впервые в истории. В 2017 году с помощью ветровых и солнечных станций, а также с помощью биотоплива было сгенерировано 20,6% всей электроэнергии против 19,7%, полученной с помощью угля. Столько же было получено с использованием природного газа, а использование гидроэнергии дало 10,9% электричества.Наибольший вклад в рост энергии из возобновляемых источников внесли Великобритания и Германия. В общей сложности две страны генерируют только 30% всего электричества, однако за последние три года они обеспечили более половины (56%) роста из возобновляемых источников на весь Евросоюз. Входящие в блок страны Восточной Европы до сих пор в массе своей используют угольную энергию, и ее доля практически не снижается.Страны Евросоюза в 2011 году взяли на себя обязательство по уменьшению выбросов парниковых газов. В соответствии с соглашением, выбросы парниковых газов к 2030 году должны быть уменьшены на 40% по сравнению с 1990 годом – тогда на ископаемое топливо приходилось 62% выбросов парниковых газов. Обязательства привели к ускоренному развитию электростанций, которые работают на возобновляемых источниках энергии.Общие выбросы углекислого газа в Евросоюзе при этом растут. Выбросы при производстве электроэнергии за год не увеличились, однако рост был вызван увеличением промышленных выбросов, особенно в сфере сталелитейной промышленности. Несколькими месяцами ранее был опубликован доклад, в котором говорилось о том, что общемировые выбросы в атмосферу выросли впервые за четыре года. Основную ответственность за это его авторы возлагали на Китай, однако отмечали негативную тенденцию относительно предшествующих лет и в Западной Европе.В России по итогам 2016 года тепловые электростанции давали 58,6% всей электроэнергии. Доля электричества, полученного из возобновляемых источников, не превышала одного процента.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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