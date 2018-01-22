Закон про заборону куріння на пляжах Таїланду, ухвалений у листопаді минулого року, остаточно набрав чинності 1 лютого.
Дивися повний текст У Таїланді туристам-курцям загрожує в'язниця або штраф.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 23:40
У Таїланді туристам-курцям загрожує в'язниця або штраф
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Дивися повний текст У Таїланді туристам-курцям загрожує в'язниця або штраф.
Додано: Чет 01 лют, 2018 23:40
Нужно брать пример и нам. А то обкурить маму с коляской на остановке и бросить окурок род автобус нынче в тренде..
Додано: П'ят 02 лют, 2018 01:09
Запрет распространяется на все виды сигарет, включая электронные. Цель запрета – очистить пляжи от огромного числа окурков.
У тайцев логика железная ))
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