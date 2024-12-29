RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Долару загрожує падіння на
40%: аналітики порівнюють...

Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 01:43

Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють...

Пропонуємо до обговорення:
Трейдерам варто бути готовими до затяжного періоду ослаблення долара, що може нагадати крах епохи доткомів.

Дивися повний текст
Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють ситуацію з бульбашкою 2000-х
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100632
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 01:43

Что-то скромно. При Хрущёве и регулярно потом обещали, что буквально завтра доллар станет дешевле туалетной бумаги. А тут всего на 40% и то "аналітики не виключають", а не точно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6158
З нами з: 23.03.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:22

Бульбашки зараз повсюди, найбільша фондовий ринок і крипта - це взагалі порожнє місце, МММ,
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22874
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Генсек НАТО: економічна криза загрожує безпеці країн альянсу
R2 » П'ят 26 вер, 2025 15:19
1 463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 вер, 2025 15:47
fox767676
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара...
R2 » Вів 18 бер, 2025 12:09
1 1199
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 бер, 2025 12:09
vitasllc2016
Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році
R2 » Нед 29 гру, 2024 20:18
1 936
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 гру, 2024 20:18
mehajlo2408

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.