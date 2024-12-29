Трейдерам варто бути готовими до затяжного періоду ослаблення долара, що може нагадати крах епохи доткомів.
Долару загрожує падіння на 40%: аналітики порівнюють ситуацію з бульбашкою 2000-х
Додано: Вів 11 лис, 2025 01:43
Что-то скромно. При Хрущёве и регулярно потом обещали, что буквально завтра доллар станет дешевле туалетной бумаги. А тут всего на 40% и то "аналітики не виключають", а не точно.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:22
Бульбашки зараз повсюди, найбільша фондовий ринок і крипта - це взагалі порожнє місце, МММ,
