Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 02.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.02.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 02.02.18 США



Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно снизились на фоне роста доходности государственных облигаций, несмотря на внутреннюю статистику.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,14%, до 26186,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,35%, до 7385,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,06%, до 2821,98 пункта.



Инвесторы реагируют на рост доходностей государственных облигаций США и не стремятся вкладываться в фондовые активы. По итогам январского заседания Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом Федрезерв ожидает, что инфляция в стране ускорится в 2018 году и достигнет целевых 2% в среднесрочной перспективе.



На этом фоне показатель доходности десятилетних казначейских облигаций США находится на максимумах с апреля 2014 года.



При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 59,1% с 59,3% в декабре. Аналитики ожидали более резкого снижения.

«Рынок выглядит так, как будто просто не знает, куда ему идти сейчас», - сказал управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 37,32 пунктов или на 0,14% до 26 186,71 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 1,83 пункта или на 0,06% и составил 2 821,98 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 25,62 пункта или на 0,35% до 7 385,86 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг снизился, снижение продолжается четвёртую сессию подряд, так как продолжается рост доходности облигаций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, перейдя к снижению после роста в начале сессии. Закрытие было на минимуме за четыре недели, рост в 2018 г. сократился до 1,1%.



Пара евро-доллар выросла на 5% и торгуется на максимальном уровне с декабря 2014 г.



Пара фунт-доллар продолжила расти, на 0,3%. За январь фунт вырос к доллару на 5% - это максимальный месячный рост с мая 2009 г.



Доходности на мировых рынках облигаций росли в последние сессии, что сделало акции относительно менее привлекательными.



В четверг доходность 10-летних казначейский облигаций США выросла до 2,75% - впервые с середины 2014 г. Доходность 10-летних германских облигаций выросла до 0,719% - она находится около уровней, ранее наблюдавшихся в 2015 г.

DAX преодолел поддержку на уровне 50-дневной средней.



Экономические данные:

Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в январе вырос до 59,6, в соответствии с предварительными данными (в декабре индекс был на 60,6). В Италии индекс деловой активности вырос до 59, максимального уровня с февраля 2011 г. (уровни выше 50 показывают рост активности).



В Великобритании индекс деловой активности в промышленности снизился в январе до 55,3 с 56,2 в декабре, что хуже среднего прогноза аналитиков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, перейдя к снижению после роста в начале сессии. Закрытие было на минимуме за четыре недели, рост в 2018 г. сократился до 1,1%.



Британский FTSE 100 просел на 0,57% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 490,39 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,41% до 13 003,9 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,5% — на отметке 5 454,55 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в минусе на фоне негатива на биржах США накануне.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3446,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1821,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,12%, до 32601,78 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 23274,53 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 2525,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,51%, до 6121,4 пункта.



Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением на фоне опасений за экономику страны, обострившихся в преддверие публикации данных по состоянию рынку труда в январе.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, японская компания Kyocera Corp. понизила прогноз по прибыли на текущий финансовый год, что способствовало снижению стоимости ее акций на бирже на 6,6% по итогам торгов.



Похоже, что цены на акции в Японии, как и в США, слишком сильно взлетели на ожиданиях высоких прибылей в рамках сезона отчетностей, и видимо, сейчас некоторые инвесторы фиксируют прибыль.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% - до 2302,57 пункта, РТС - на 0,84%, до 1293,1 пункта.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,84% - до $69,47 за баррель.



Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,16%, до 56,12 RUB/USD, евро прибавил 0,18%, до 70 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,49%. Акции «Газпрома» подорожали на 1,42%, Московской биржи — на 1,48%, «АЛРОСы» — на 0,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,87%.



Российский фондовый рынок бурно дорожал днем в четверг, но ближе к вечеру активность покупателей улеглась. Индекс Мосбиржи закрывает день в непосредственной близости от уровня 2 300 пунктов. Фактически по сравнению с предыдущей сессией ничего не меняется: внутридневные колебания так и остались непродуктивными. Рублевый индикатор сохраняется в прежних рамках «боковика» 2 270—2 310 пунктов. Индекс РТС зажат уровнями 1 285—1 295 пунктов.



Угроза санкций будет сдерживать рост индекса Мосбиржи, равно как и укрепление рубля. К тому же в пятницу инвесторы, скорее, предпочтут закрыть часть позиций. А это вернет индекс к отметке 2276.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 01 февраля, повысился на 0,97 пункта или на 0,29%, оказавшись на отметке 336,21 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,15 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в среду 31 января, ПФТС-индекс не изменился, оставшись на отметке 335,24 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,15 пунктов или на 6,71% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются без единой динамики после заседания FOMC Федрезерва США, инвесторы ожидают новую порцию отчетностей крупных компаний.



По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,11% - до 3442,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,42%, до 1832,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 32743,79 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,02% до 3 534,77 пункта.



Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,03%, до 2567,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,83%, до 6087,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,27%, до 23390,75 пункта.



По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федрезерв ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых. При этом регулятор прогнозирует, что инфляция в США поднимется к целевому уровню в 2% в «среднесрочной перспективе».



«Мы рассматриваем это изменение в риторике регулятора как показатель того, что комитет по открытому рынку ФРС США видит улучшение по поводу текущего прогноза по инфляции, несмотря на то, что экономические данные пока не отразили значительного роста цен и заработной платы», - таково мнение старшего стратега по глобальным рынкам BNY Mellon Марвина Ло.



Трейдеры теперь ждут выхода финансовых показателей таких крупных мировых компаний, как Apple AAPL, Alphabet, Amazon. Кроме того, в пятницу станет известен показатель по безработице в США в январе. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%.

При этом рынок оценивает статистику из Китая. Ранее в четверг стало известно, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе сохранил темпы роста на уровне показателей декабря прошлого года - 51,5 пункта, как и ожидалось.



Во-вторых, фондовые площадки Азии завершили торги четверга разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,68% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 23 486,11 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,75%, до 32 642,09, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,97%, до 3 446,98 пунктов.



Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,37% — до отметки 3 547,23.



Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,08%, до 2 568,54 пункта.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева вырос на 0,1% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 541,22 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,42% и был равен 13 244,59 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,55% находился на отметке 5 511,92 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) скорректировался вниз на 0,23% - до 1487,46 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 336,21 пункта.



Объем торгов на УБ составил 349,86 млн. грн., в том числе акциями 5,4 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 1,15 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-5,11%) и Донбассэнерго (-2,83%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,96%), Мотор Сичи (+0,77%) и Центрэнерго (+0,46%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,85%) и Мотор Сичи (+0,21%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,22% - до 536,76 пункта при объеме торгов 2,5 млн. злотых (20,9 млн. грн.).



В «индексной корзине» дешевели только акции «Астарты» (-0,7%).

В росте лидировали акции «Агротона» (+5,7%), агрохолдинга ИМК (+2,21%) и «Милкиленда» (+1,27%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются, следуя динамике бирж США.



По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42% - до 3432,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,44%, до 1813,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 32641,27 пункта.



Корейский KOSPI уменьшался на 1,79%, до 2522,28 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,49%, до 6119,8 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,69%, до 23325,41 пункта.



Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением, несмотря на позитивную внутреннюю статистику и хорошие финансовые результаты компаний. Аналитики связывают снижение индексов с ростом доходности государственных облигаций США. По мнению экспертов агентства MarketWatch, несмотря на то, что экономика США развивается убедительными темпами, инвесторы не стремятся вкладываться в фондовые активы. Вероятной причиной может быть страх слишком резкой инфляции, отмечают они.



По итогам январского заседания FOMC Федрезерва США сохранил базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали аналитики. При этом Федрезерв прогнозирует, что в текущем году инфляция в США вырастет и стабилизируется в районе целевого показателя на среднесрочную перспективу в 2%. На этом фоне показатель доходности десятилетних казначейских облигаций США находится на максимумах с апреля 2014 года.



Фондовые рынки во всем мире осознают, что доходность облигаций растет, и, в конечном итоге, это означает возможность повышения ставок. Такие действия на долговом рынке могут заставить инвесторов нервничать.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в «минусе» на фоне негатива на биржах США накануне.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3446,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1821,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,12%, до 32601,78 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 23274,53 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 2525,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,51%, до 6121,4 пункта.



Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением на фоне опасений за экономику страны, обострившихся в преддверие публикации данных по состоянию рынку труда в январе.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, японская компания Kyocera Corp. понизила прогноз по прибыли на текущий финансовый год, что способствовало снижению стоимости ее акций на бирже на 6,6% по итогам торгов.



Похоже, что цены на акции в Японии, как и в США, слишком сильно взлетели на ожиданиях высоких прибылей в рамках сезона отчетностей, и видимо, сейчас некоторые инвесторы фиксируют прибыль.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.25 Киева просел на 0,32% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 466,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,41% и был равен 12 820,67.



Французский САС 40, потеряв 1,21%, находился на отметке 5 388,74 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно снизились на фоне роста доходности государственных облигаций, несмотря на внутреннюю статистику.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,14%, до 26186,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,35%, до 7385,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,06%, до 2821,98 пункта.Инвесторы реагируют на рост доходностей государственных облигаций США и не стремятся вкладываться в фондовые активы. По итогам январского заседания Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом Федрезерв ожидает, что инфляция в стране ускорится в 2018 году и достигнет целевых 2% в среднесрочной перспективе.На этом фоне показатель доходности десятилетних казначейских облигаций США находится на максимумах с апреля 2014 года.При этом индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 59,1% с 59,3% в декабре. Аналитики ожидали более резкого снижения.«Рынок выглядит так, как будто просто не знает, куда ему идти сейчас», - сказал управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.Фондовые торги в Европе завершились в четверг снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в четверг снизился, снижение продолжается четвёртую сессию подряд, так как продолжается рост доходности облигаций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,50%, перейдя к снижению после роста в начале сессии. Закрытие было на минимуме за четыре недели, рост в 2018 г. сократился до 1,1%.Пара евро-доллар выросла на 5% и торгуется на максимальном уровне с декабря 2014 г.Пара фунт-доллар продолжила расти, на 0,3%. За январь фунт вырос к доллару на 5% - это максимальный месячный рост с мая 2009 г.Доходности на мировых рынках облигаций росли в последние сессии, что сделало акции относительно менее привлекательными.В четверг доходность 10-летних казначейский облигаций США выросла до 2,75% - впервые с середины 2014 г. Доходность 10-летних германских облигаций выросла до 0,719% - она находится около уровней, ранее наблюдавшихся в 2015 г.DAX преодолел поддержку на уровне 50-дневной средней.Экономические данные:Индекс деловой активности в промышленности еврозоны в январе вырос до 59,6, в соответствии с предварительными данными (в декабре индекс был на 60,6). В Италии индекс деловой активности вырос до 59, максимального уровня с февраля 2011 г. (уровни выше 50 показывают рост активности).В Великобритании индекс деловой активности в промышленности снизился в январе до 55,3 с 56,2 в декабре, что хуже среднего прогноза аналитиков.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в минусе на фоне негатива на биржах США накануне.Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением на фоне опасений за экономику страны, обострившихся в преддверие публикации данных по состоянию рынку труда в январе.Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, японская компания Kyocera Corp. понизила прогноз по прибыли на текущий финансовый год, что способствовало снижению стоимости ее акций на бирже на 6,6% по итогам торгов.Похоже, что цены на акции в Японии, как и в США, слишком сильно взлетели на ожиданиях высоких прибылей в рамках сезона отчетностей, и видимо, сейчас некоторые инвесторы фиксируют прибыль.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,84% - до $69,47 за баррель.Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,16%, до 56,12 RUB/USD, евро прибавил 0,18%, до 70 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,49%. Акции «Газпрома» подорожали на 1,42%, Московской биржи — на 1,48%, «АЛРОСы» — на 0,77%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,87%.Российский фондовый рынок бурно дорожал днем в четверг, но ближе к вечеру активность покупателей улеглась. Индекс Мосбиржи закрывает день в непосредственной близости от уровня 2 300 пунктов. Фактически по сравнению с предыдущей сессией ничего не меняется: внутридневные колебания так и остались непродуктивными. Рублевый индикатор сохраняется в прежних рамках «боковика» 2 270—2 310 пунктов. Индекс РТС зажат уровнями 1 285—1 295 пунктов.Угроза санкций будет сдерживать рост индекса Мосбиржи, равно как и укрепление рубля. К тому же в пятницу инвесторы, скорее, предпочтут закрыть часть позиций. А это вернет индекс к отметке 2276.Как сообщалось в среду 31 января, ПФТС-индекс не изменился, оставшись на отметке 335,24 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 21,15 пунктов или на 6,71% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61238 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3617 раз. Подякували: 6882 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 01.02.18

дядя Caша » Чет 01 лют, 2018 13:20 0 62

дядя Caша Чет 01 лют, 2018 13:20 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.01.18

дядя Caша » Сер 31 січ, 2018 14:39 0 79

дядя Caша Сер 31 січ, 2018 14:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.01.18

дядя Caша » Вів 30 січ, 2018 13:43 0 87

дядя Caша Вів 30 січ, 2018 13:43 реклама