Итоги: Энергетика 02.02.18

Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:16

Позднее в пятницу станут известны данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц.



Днем ранее цены на нефть росли на фоне повышения прогноза по цене на «черное золото» марки Brent банком Goldman Sachs. В четверг аналитики банка сообщили в своем отчете, что они ожидают роста цены на нефть Brent до $75 за баррель в течение трех месяцев, в то время как ранее прогноз составлял $62 за баррель.



Нефть дорожает, несмотря на последние данные от Минэнерго США о росте запасов и добычи в стране за прошлую неделю. По данным министерства, запасы за неделю по 26 января увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 418,4 миллиона баррелей. Показатель оказался значительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста запасов лишь на 126 тысяч баррелей. Добыча нефти выросла на 0,4%, или на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,919 миллиона баррелей в сутки.

«Ребалансирование рынка нефти, вероятно, было достигнуто, на шесть месяцев раньше, чем мы ожидали. Снижение излишних запасов было быстрым в конце 2017 г., при выразительном росте спроса, высоком уровне соблюдения соглашения ОПЕК, интенсивном обслуживании, и также коллапсом добычи в Венесуэле», - отмечается в записке аналитиков Goldman Sachs.



Аналитики также ожидают, что многие из этих факторов сохранятся в 2018 г.

Они повысили трех-, шести- и 12-месячные прогнозы по цене Brent с 62 до 75 долларов за баррель, 82,50 и 75 соответственно.



Комбинация запоздавшей реакции ОПЕК, а также более сильного роста спроса предполагает, что запасы продолжат снижаться в 2018 г. и потребуется больше добычи из прочих источников, считают аналитики.



Цены на нефть продолжили находить поддержку после выхода данных по запасам от Администрации энергетической информации США в среду, сообщившей о неожиданном снижении запасов бензина на прошлой неделе, что предполагает рост спроса на бензин за четыре прошлые недели на 7,1% к аналогичному периоду прошлого года.



Однако аналитик из Saxo Bank Оле Хансен недавно предупредил, что цены на нефть Brent могут снизиться обратно к $60, отчасти из-за роста объёма добычи в США.



Данные EIA в среду показал, что достигнут новый максимум объёма добычи нефти в США — 9,9 млн. баррелей в день. Месячные данные от EIA показали, что в ноябре объёма добычи в США достиг 10,038 млн. баррелей в день — впервые с 1970 г. он выше 10 млн. баррелей в день.



Мировые цены на нефть в пятницу утром увеличиваются на фоне ожидания инвесторами данных по динамике числа буровых установок в США за неделю.Цены на нефть выросли в четверг после появления информации, что Goldman Sachs прогнозирует цену Brent позже в этом году выше $80 за баррель и считает, что рынок, вероятно, достиг баланса между предложением и спросом.Добыча нефти в США вышла на рекорд за 50 лет.Рост добычи нефти в США в конце прошлого года оказался вдвое больше, чем оценивалось изначально, сообщило Минэнерго США.Уже в ноябре американские нефтяники добывали 10,038 млн. баррелей в сутки, вплотную приблизившись к рекорду 1970 года (10,044 млн. баррелей).Уточненный показатель оказался на 350 тысяч баррелей в день больше, чем первая оценка (9,682 млн. баррелей) и стал почти рекордным в истории страны: больше нефти Штаты качали лишь в 1970 году (10,044 млн. баррелей ежедневно).За три месяца начиная с сентября, на фоне бурного роста нефтяных котировок, производство «черного золота» в Штатах подскочило на 846 тысяч баррелей в день - почти вдвое больше, чем оценивалось ранее (490 тысяч баррелей).За год добыча выросла на 1,2 млн. баррелей в сутки, компенсировав две трети объемов, которые убрали с рынка страны ОПЕК и Россия, заключившие в декабре прошлого года соглашение о стабилизации цен.Больше половины прироста обеспечил Техас, где расположен крупнейший сланцевый бассейн Permian: к ноябрю в штате качали ежедневно 3,891 млн. баррелей в день - на 720 тысяч баррелей больше, чем год назад. На четверть и больше увеличили производство Северная Дакота, Нью Мехико и Огайо.Главную роль в достижении такого пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти.По оценке Rystad Energy, себестоимость одного сланцевого барреля с уровней в $70-80 до $35, а при ценах выше $50 США смогут увеличивать добычу на 1,2 млн. баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го.Пока ситуацию сглаживает сильный спрос: в январе американские НПЗ закупали 20,5 млн. баррелей в сутки - на 1,5 млн. больше, чем год назад.Спрос остается главным неизвестным в уравнении рынка: ОПЕК надеется, что мировой экономике потребуется 1,7 млн. баррелей новых ежедневных поставок, Международное энергетическое агентство ждет лишь 1,3 млн. баррелей.При этом добыча в США, Бразилии, Канаде и Мексике, по оценке МЭА, вырастет на 1,7 млн. баррелей, а рынок вернется в состояние избытка - 0,35 млн. баррелей в сутки в третьем квартале.Нефтяные цены продолжают оставаться между двух огней: сделка ОПЕК+ толкает котировки наверх, тогда как американское производство создает серьезную угрозу в долгосрочной перспективе.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: