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фондовый рынок 05.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 05 лют, 2018 13:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.18 США



Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного подъема учетной ставки FOMC Федрезервом США в текущем году.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,54%, до 25520,96 пункта - это максимальное снижение показателя в процентах с августа 2017 года.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,12%, до 2762,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,96%, до 7240,95 пункта.



Безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщил ранее в пятницу минтруд. Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, а по числу рабочих мест оказался выше ожиданий в 184 тысячи. Почасовая заработная плата в США выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном.



По мнению экспертов, такая статистика существенно повышает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. На этой неделе регулятор ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, однако подтвердил, что по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в 2018 году.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 665,75 пунктов или на 2,54% до 25 520,96 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 59,85 пункта или на 2,12% и составил 2 762,13 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 144,92 пункта или на 0,96% до 7 240,95 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок снизился, снижение продолжается пятую сессию подряд.



Германский рынок возглавил снижение, после того как Deutsche Bank показал более значительный, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале.

Продолжение роста доходности облигаций также оказало воздействие на европейские акции, вызвав отток средств из акций после того, как сильные данные по рынку труда в США увеличили ожидания ускорения инфляции.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -1,38%. Это наиболее значительное процентное снижение за день с сентября 2016 г. За неделю индекс снизился на 3,1% - это наиболее значительное недельное снижение с ноября 2016 г.



Индекс акций банковского сектора Stoxx 600 banks снизился на -1,11%.



Британский FTSE 100 просел на 0,63% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 443,43 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,68% до 12 785,16 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,64% — на отметке 5 364,98 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3487,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,84%, до 1806,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 32245,22 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,33%, до 2491,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,56%, до 6026,2 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,55%, до 22682,08 пункта, опустившись ниже 23 тысяч пунктов впервые в этом году.



Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились после публикации статистики рынка труда в США, которая поддержала ожидания инвесторов и прогнозы американского регулятора об ускорении инфляции в текущем году.



Условия на рынке труда в США в последнее время улучшались, так что рост зарплат был предсказуем, однако темпы роста оказались сюрпризом для рынка.



Японский индекс чувствовал дополнительное давление на фоне укрепления курса иены.



По состоянию на 12.11 Киева курс доллара к иене снижался до ¥109,87 за доллар со ¥110,16 на прошлых торгах.



Nikkei 225 может снизиться до уровней ноября 2016 когда, когда он упал на новостях о том, что новым президентом США станет Дональд Трамп. С тех пор фондовые рынки демонстрировали преимущественно тренд на рост.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в пятницу снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,9% - до 2281,84 пункта.

В свою очередь индекс РТС снизился на 1,57% и составил 1272,76 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,4% - до $68,05 за баррель.



Акции Сбербанка потеряли в цене 2,23%, обыкновенные акции «Газпрома» — 0,96%, «АЛРОСы» — 0,39%, бумаги самой Московской биржи — 0,77%. В свою очередь котировки акций «ЛУКОЙЛа» поднялись на 0,97%.



Как и предполагалось, российский индекс начал коррекцию.

Кроме того, давление частично усилили и данные по рынку труда США. Прирост числа новых рабочих мест составил 200 тысяч. При этом отмечен рост заработной платы в годовом выражении до 2,9%. А это потенциал для усиления ценового давления и, следовательно, повышения ставки Федрезервом. Кроме того, негатива для бумаг банковского сектора 02-го добавили заявления ЦБ РФ об ограничении кредитования физических лиц и необходимости снижения экспансии госбанков. Цены на нефть сегодня также играют против российского бенчмарка.



Как стало известно в пятницу президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов приобрел 31 января на внебиржевом рынке ее акции на 373,4 млн рублей, а вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун купил акции компании на 7,597 млн рублей на Московской бирже 30 января. Для справки, Алекперов в целом контролирует 24,8% «ЛУКОЙЛа», Федун — 9,8%. Ранее Алекперов сообщал, что «ЛУКОЙЛ» может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 года. Кроме того, глава компании отмечал, что в течение пяти лет «ЛУКОЙЛ» направит $2—3 млрд. на buy back.



В понедельник фондовые индексы РФ откроются на 0,2-0,4% выше пятничного закрытия. Однако в течение следующей недели российский фондовый рынок покажет снижение в связи с ожидаемой нами коррекцией по котировкам цен на нефть.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 02 февраля, повысился на 1,14 пункта или на 0,34%, оказавшись на отметке 337,35 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,15 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в четверг 01 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,97 пункта или на 0,29%, оказавшись на отметке 336,21 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,29 пунктов или на 7,07% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются, следуя динамике бирж США.



По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42% - до 3432,04 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,44%, до 1813,04 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,01% - до 32641,27 пункта.



Корейский KOSPI уменьшался на 1,79%, до 2522,28 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,49%, до 6119,8 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,69%, до 23325,41 пункта.



Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением, несмотря на позитивную внутреннюю статистику и хорошие финансовые результаты компаний. Аналитики связывают снижение индексов с ростом доходности государственных облигаций США. По мнению экспертов агентства MarketWatch, несмотря на то, что экономика США развивается убедительными темпами, инвесторы не стремятся вкладываться в фондовые активы. Вероятной причиной может быть страх слишком резкой инфляции, отмечают они.



По итогам январского заседания FOMC Федрезерва США сохранил базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали аналитики. При этом Федрезерв прогнозирует, что в текущем году инфляция в США вырастет и стабилизируется в районе целевого показателя на среднесрочную перспективу в 2%. На этом фоне показатель доходности десятилетних казначейских облигаций США находится на максимумах с апреля 2014 года.



Фондовые рынки во всем мире осознают, что доходность облигаций растет, и, в конечном итоге, это означает возможность повышения ставок. Такие действия на долговом рынке могут заставить инвесторов нервничать.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно в «минусе» на фоне негатива на биржах США накануне.



По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 3446,98 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,03%, до 1821,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,12%, до 32601,78 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 23274,53 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,68%, до 2525,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,51%, до 6121,4 пункта.



Крупнейшие биржи США в четверг закрылись в основном снижением на фоне опасений за экономику страны, обострившихся в преддверие публикации данных по состоянию рынку труда в январе.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, японская компания Kyocera Corp. понизила прогноз по прибыли на текущий финансовый год, что способствовало снижению стоимости ее акций на бирже на 6,6% по итогам торгов.



Похоже, что цены на акции в Японии, как и в США, слишком сильно взлетели на ожиданиях высоких прибылей в рамках сезона отчетностей, и видимо, сейчас некоторые инвесторы фиксируют прибыль.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.25 Киева просел на 0,32% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 466,44 пункта.



Немецкий DAX понизился на 1,41% и был равен 12 820,67.



Французский САС 40, потеряв 1,21%, находился на отметке 5 388,74 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,28% - до 1491,68 пункта, индекс ПФТС - на 0,34%, до 337,35 пункта.



Объем торгов на УБ составил 219,46 млн. грн., в том числе акциями - 4,2 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 216,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+1,93%) и Мотор Сичи (+0,46%).

Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-1,93%) и Донбассэнерго (-0,05%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,35%) и Мотор Сичи (+0,58%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,43% - до 532 пункта при объеме торгов 4,25 млн. злотых (35,6 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Астарты» (-2,44%), «Агротона» (-1,46%) и «Кернела» (-0,59%).

Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+0,36%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 29 января – 02 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 333,44 к отметке 337,35 пунктов, прибавив 3,91 пункта или 1,17%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,776

млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 22 – 26 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 331,28 к отметке 333,44 пунктов, прибавив 2,16 пункта или 0,65%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,65

млн. грн.



К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются во главе с японским Nikkei на фоне пятничного негатива с американских бирж.



По состоянию на 07.00 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 2,23%, до 22753,58 пункта. Ранее в ходе торгов он падал на 2,5%, до 22697,53 пункта, что является минимальным значением индекса с середины декабря 2017 года.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 3455,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1806,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,78% - до 32022,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,21%, до 2494,91 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,61%, до 6023 пунктов.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного повышения учетной ставки Федрезервом США в текущем году с учетом хороших макроэкономических данных.



Похоже, начало недели будет неспокойным для трейдеров на всех рынках из-за вопроса, является ли изменение динамики на американских биржах в конце прошлой недели и их закрытие в пятницу в «красной зоне» началом более масштабного тренда.



Не помогают сдержать негатив позитивные корпоративные новости из Японии.



Так, японский производитель потребительской электроники Sony Corporation в пятницу после закрытия торгов сообщил, что по итогам III квартала 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря) нарастил чистую прибыль в 15 раз год к году - до ¥295,9 миллиарда ($2,7 миллиарда). Операционная прибыль выросла в 3,8 раза - до ¥350,837 миллиарда ($3,2 миллиарда). Квартальная выручка Sony увеличилась на 11,5% - до ¥2,7 триллиона ($24,6 миллиарда). Акции компании в понедельник дорожают на бирже Японии на 2%.

Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3487,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,84%, до 1806,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 32245,22 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,33%, до 2491,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,56%, до 6026,2 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,55%, до 22682,08 пункта, опустившись ниже 23 тысяч пунктов впервые в этом году.



Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились после публикации статистики рынка труда в США, которая поддержала ожидания инвесторов и прогнозы американского регулятора об ускорении инфляции в текущем году.



Условия на рынке труда в США в последнее время улучшались, так что рост зарплат был предсказуем, однако темпы роста оказались сюрпризом для рынка.



Японский индекс чувствовал дополнительное давление на фоне укрепления курса иены.



По состоянию на 12.11 Киева курс доллара к иене снижался до ¥109,87 за доллар со ¥110,16 на прошлых торгах.



Nikkei 225 может снизиться до уровней ноября 2016 когда, когда он упал на новостях о том, что новым президентом США станет Дональд Трамп. С тех пор фондовые рынки демонстрировали преимущественно тренд на рост.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 1,15% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 357,63 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,61% и был равен 12 707,27 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,92%, находился на отметке 5 315,5 пункта.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного подъема учетной ставки FOMC Федрезервом США в текущем году.Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,54%, до 25520,96 пункта - это максимальное снижение показателя в процентах с августа 2017 года.Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,12%, до 2762,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,96%, до 7240,95 пункта.Безработица в США в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, сообщил ранее в пятницу минтруд. Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, а по числу рабочих мест оказался выше ожиданий в 184 тысячи. Почасовая заработная плата в США выросла на 2,9% в годовом выражении и на 0,3% в месячном.По мнению экспертов, такая статистика существенно повышает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом. На этой неделе регулятор ожидаемо принял решение сохранить базовую ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, однако подтвердил, что по-прежнему планирует постепенное повышение ставок в 2018 году.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок снизился, снижение продолжается пятую сессию подряд.Германский рынок возглавил снижение, после того как Deutsche Bank показал более значительный, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале.Продолжение роста доходности облигаций также оказало воздействие на европейские акции, вызвав отток средств из акций после того, как сильные данные по рынку труда в США увеличили ожидания ускорения инфляции.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день.Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились после публикации статистики рынка труда в США, которая поддержала ожидания инвесторов и прогнозы американского регулятора об ускорении инфляции в текущем году.Условия на рынке труда в США в последнее время улучшались, так что рост зарплат был предсказуем, однако темпы роста оказались сюрпризом для рынка.Японский индекс чувствовал дополнительное давление на фоне укрепления курса иены.По состоянию на 12.11 Киева курс доллара к иене снижался до ¥109,87 за доллар со ¥110,16 на прошлых торгах.Nikkei 225 может снизиться до уровней ноября 2016 когда, когда он упал на новостях о том, что новым президентом США станет Дональд Трамп. С тех пор фондовые рынки демонстрировали преимущественно тренд на рост.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,4% - до $68,05 за баррель.Акции Сбербанка потеряли в цене 2,23%, обыкновенные акции «Газпрома» — 0,96%, «АЛРОСы» — 0,39%, бумаги самой Московской биржи — 0,77%. В свою очередь котировки акций «ЛУКОЙЛа» поднялись на 0,97%.Как и предполагалось, российский индекс начал коррекцию.Кроме того, давление частично усилили и данные по рынку труда США. Прирост числа новых рабочих мест составил 200 тысяч. При этом отмечен рост заработной платы в годовом выражении до 2,9%. А это потенциал для усиления ценового давления и, следовательно, повышения ставки Федрезервом. Кроме того, негатива для бумаг банковского сектора 02-го добавили заявления ЦБ РФ об ограничении кредитования физических лиц и необходимости снижения экспансии госбанков. Цены на нефть сегодня также играют против российского бенчмарка.Как стало известно в пятницу президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов приобрел 31 января на внебиржевом рынке ее акции на 373,4 млн рублей, а вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун купил акции компании на 7,597 млн рублей на Московской бирже 30 января. Для справки, Алекперов в целом контролирует 24,8% «ЛУКОЙЛа», Федун — 9,8%. Ранее Алекперов сообщал, что «ЛУКОЙЛ» может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 года. Кроме того, глава компании отмечал, что в течение пяти лет «ЛУКОЙЛ» направит $2—3 млрд. на buy back.В понедельник фондовые индексы РФ откроются на 0,2-0,4% выше пятничного закрытия. Однако в течение следующей недели российский фондовый рынок покажет снижение в связи с ожидаемой нами коррекцией по котировкам цен на нефть.Как сообщалось в четверг 01 февраля, ПФТС-индекс повысился на 0,97 пункта или на 0,29%, оказавшись на отметке 336,21 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,29 пунктов или на 7,07% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 февраля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61280 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3622 раз. Подякували: 6885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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