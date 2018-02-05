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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Пон 05 лют, 2018 13:46 Итоги: Энергетика 05.02.18



По состоянию на 06.35 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,01%, до $67,89 за баррель, что является минимальной отметкой с 8 января 2018 года.



Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI - дешевели на 0,95%, до $64,83 за баррель.



На настроения инвесторов продолжают оказывать давление пятничные данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.



Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные предыдущей недели Минэнерго США, согласно которым среднесуточная добыча нефти в стране выросла на 13,1% в годовом выражении и достигла 10,038 миллиона баррелей в сутки. Показатель впервые превысил отметку 10 миллионов баррелей с 1970 года. Такой рост усиливает опасения инвесторов относительно увеличения предложения «черного золота» на мировом рынке.

«В течение ближайших нескольких недель одним из ключевых факторов будут данные по добыче в США, а также перспективы увеличения нефтяных буровых установок», - «открыл Америку» аналитик CMC Markets Рик Спунер.



Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на $0,35 и составили $65,45 за баррель.



На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость апрельских контрактов на Brent уменьшилась на $1,07, до $68,58 за баррель.



Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США опять на 3-летних максимумах.



Начиная с полудня пятницы по Киеву, цены на нефть обоих ключевых сортов снижались вместе с мировыми фондовыми индексами. После публикации отчета нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по изменению количества активных нефтяных буровых в США за неделю до 2 февраля котировки продолжили начавшуюся к тому времени коррекцию, но вскоре вновь возобновили снижение, закрыв сессию неподалеку от минимумов.



Итак, отчет Baker Hughes показал, что в США за отчетный период:



общее число буровых установок снизилось на 1 до 946 штук;

число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 6 до 765 штук, а

число буровых на газовых месторождениях сократилось на 7 до 181 штуки.



Пока «Газпром» строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин.



Немецкий концерн Siemens и российская госкомпания «Газпром» кардинально расходятся в оценке перспектив использования природного газа в электроэнергетике Германии и Европы.



Слова «Siemens» и «турбины» у информированных россиян наверняка ассоциируются сегодня со скандалом вокруг поставки продукции немецкого концерна в Крым в нарушение санкций ЕС. В Германии широкая публика, слыша эти два слова, думает в настоящее время совсем о другом: об угрозе закрытия градообразующего сименсовского завода в восточногерманском Гёрлице и надвигающихся массовых увольнениях на других предприятиях концерна, выпускающих газовые турбины.



Немецкие ожидания противоречат российским прогнозам.



Данная тема, активно освещаемая немецкими СМИ, на самом деле представляет немалый интерес и для россиян. Для них ключевое слово здесь «газ». Ведь российская государственная компания «Газпром» строит сейчас газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», объясняя многомиллиардные вложения в них растущей в Европе потребностью в природном газе для производства электроэнергии и тепла.

В то же самое время руководство Siemens радикально сворачивает производство газовых турбин, объясняя это главным образом отсутствием перспектив строительства новых газовых электростанций в Европе. Таким образом, ожидания немецкого концерна явно противоречат прогнозам и инвестиционным решениям российской компании.



DW знакомит читателей с позицией ведущего технологического концерна ФРГ.

Председатель правления Siemens Джо Кезер вкратце изложил ее 31 января 2018 года в Мюнхене на годовом собрании акционеров. По его словам, в ближайшие два-пять лет в одной только Германии придется сократить примерно 3 тысячи рабочих мест на производстве оборудования для электростанций, работающих на ископаемых энергоносителях, т.е. на нефти, угле и газе.



Джо Кезер не видит в Европе рынка для газовых турбин.



Это, подчеркнул Кезер, не чисто «сименсовская проблема», а результат структурных изменений в мировой электроэнергетике. Падение глобального спроса на оборудование для работающих на ископаемом сырье электростанций составило свыше 40%, цены снизились более чем на 30%. «Особенно в Германии: здесь практически больше нет спроса», - заявил глава Siemens.



Таким образом, на крупнейшем для «Газпрома» экспортном рынке, немецком, строить новые крупные газовые электростанции никто особо не собирается.

«Мы убеждены, что мировой рынок газовых турбин будет и дальше существовать, - заверил акционеров Джо Кезер. - Но рынки уменьшатся, и находиться они будут не в Европе, а в Америке, Китае, на Ближнем и Среднем Востоке».



Иными словами, в мюнхенской штаб-квартире Siemens исходят из того, что более активно использовать газ для получения электроэнергии будут в США и КНР, где растет добыча сланцевого газа, и в богатом «голубым топливом» ближневосточном регионе, но не в Европе, так что ждать отсюда заказов на турбины для новых газовых электростанций не стоит.



Мировая энергетика: коренной перелом из-за возобновляемых источников

За более подробными разъяснениями позиции немецкого концерна DW обратилась к его пресс-секретарю Альфонсу Бенцингеру. Он отвечает за подразделение Power and Gas, которое как раз занимается выпуском газовых турбин. Siemens - один из мировых лидеров по их производству.



«В мировой энергетике происходит сейчас коренной перелом. Рынок оборудования для производства электроэнергии из ископаемых источников сокращается с большой скоростью», - отметил собеседник DW и проиллюстрировал это следующими цифрами. В 2014 году Siemens и все другие производители продали на планете в общей сложности порядка 200 больших газовых турбин мощностью свыше 100 мегаватт, в 2016 году - около 180, а в 2017 - всего 110 единиц.

Главной причиной такой тенденции в Siemens считают глобальные успехи возобновляемой энергетики, на которую и сам немецкий концерн все больше делает ставку. Джо Кезер напомнил участникам годового собрания акционеров, что после слияния испанской Gamesa с сименсовским подразделением ветровой энергетики возникло крупнейшее в мире (по размерам установленной мощности) предприятие в области возобновляемой энергии: по всему миру оно управляет оснащенными им ветропарками суммарной мощностью 83 гигаватта (для сравнения: это сопоставимо с 70-80 энергоблоками атомных электростанций).



«Золотой век газа» пока не предвидится.



«Затраты на производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2011-2016 годах резко снизились. В ветровой энергетике, к примеру, издержки ежегодно сокращались примерно на 8%, в фотовольтаике - почти на 20% в год. Поэтому сегодня они уже существенно ниже, чем на парогазовых установках», - указал Альфонс Бенцингер.



В результате возобновляемая энергетика быстро увеличивает свою долю в Европе и особенно в Германии, где она форсированно развивается благодаря широкой господдержке. И именно возобновляемые источники все чаще приходят сейчас на смену угольной генерации, которую Евросоюз стремится сократить в рамках борьбы против изменения климата. При этом какие-то европейские страны развивают атомную энергетику, другие от нее, наоборот, отказываются, но значительного роста доли газовых электростанций в производстве электроэнергии нигде не наблюдается.



По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), в Германии доля природного газа в 2017 году незначительно выросла с 12,5% до 13,1%, тогда как доля возобновляемых источников увеличилась за год с 29 сразу до 33,1%. Уже в 2018 году они, по всей видимости, станут главным источником электричества в Германии, обогнав каменный и бурый уголь, доля которых упала в течение года с 40,3% до 37%.



Всего несколько лет назад, в 2011 году, Международное энергетическое агентство (МЭА) заговорило о грядущем «золотом веке газа». Тогда было много надежд на то, что именно природный газ как наиболее экологичное ископаемое топливо станет идеальным «партнером» возобновляемых источников электроэнергии, способным оперативно заменять их в ситуации, когда нет солнца или не дует ветер.



Обнародованное в ноябре 2017 года намерение концерна Siemens сократить по всему миру 6 тысяч рабочих мест на производстве турбин, а также декабрьское решение его американского конкурента General Electric упразднить на своих заводах такого же профиля 12 тысяч мест, свидетельствуют о том, что ни о каком «веке газа» в мировой электроэнергетике, тем более европейской, пока и речи быть не может.



В какой мере ситуация изменится к тому времени, когда «Газпром» введет в строй «Северный поток-2» и «Турецкий поток», покажет будущее.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в понедельник продолжают пятничное снижение на фоне недельных данных о росте нефтяных буровых установок в США.Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США опять на 3-летних максимумах.Начиная с полудня пятницы по Киеву, цены на нефть обоих ключевых сортов снижались вместе с мировыми фондовыми индексами. После публикации отчета нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по изменению количества активных нефтяных буровых в США за неделю до 2 февраля котировки продолжили начавшуюся к тому времени коррекцию, но вскоре вновь возобновили снижение, закрыв сессию неподалеку от минимумов.Итак, отчет Baker Hughes показал, что в США за отчетный период:общее число буровых установок снизилось на 1 до 946 штук;число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 6 до 765 штук, ачисло буровых на газовых месторождениях сократилось на 7 до 181 штуки.Пока «Газпром» строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин.Немецкий концерн Siemens и российская госкомпания «Газпром» кардинально расходятся в оценке перспектив использования природного газа в электроэнергетике Германии и Европы.Слова «Siemens» и «турбины» у информированных россиян наверняка ассоциируются сегодня со скандалом вокруг поставки продукции немецкого концерна в Крым в нарушение санкций ЕС. В Германии широкая публика, слыша эти два слова, думает в настоящее время совсем о другом: об угрозе закрытия градообразующего сименсовского завода в восточногерманском Гёрлице и надвигающихся массовых увольнениях на других предприятиях концерна, выпускающих газовые турбины.Немецкие ожидания противоречат российским прогнозам.Данная тема, активно освещаемая немецкими СМИ, на самом деле представляет немалый интерес и для россиян. Для них ключевое слово здесь «газ». Ведь российская государственная компания «Газпром» строит сейчас газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», объясняя многомиллиардные вложения в них растущей в Европе потребностью в природном газе для производства электроэнергии и тепла.В то же самое время руководство Siemens радикально сворачивает производство газовых турбин, объясняя это главным образом отсутствием перспектив строительства новых газовых электростанций в Европе. Таким образом, ожидания немецкого концерна явно противоречат прогнозам и инвестиционным решениям российской компании.DW знакомит читателей с позицией ведущего технологического концерна ФРГ.Председатель правления Siemens Джо Кезер вкратце изложил ее 31 января 2018 года в Мюнхене на годовом собрании акционеров. По его словам, в ближайшие два-пять лет в одной только Германии придется сократить примерно 3 тысячи рабочих мест на производстве оборудования для электростанций, работающих на ископаемых энергоносителях, т.е. на нефти, угле и газе.Джо Кезер не видит в Европе рынка для газовых турбин.Это, подчеркнул Кезер, не чисто «сименсовская проблема», а результат структурных изменений в мировой электроэнергетике. Падение глобального спроса на оборудование для работающих на ископаемом сырье электростанций составило свыше 40%, цены снизились более чем на 30%. «Особенно в Германии: здесь практически больше нет спроса», - заявил глава Siemens.Таким образом, на крупнейшем для «Газпрома» экспортном рынке, немецком, строить новые крупные газовые электростанции никто особо не собирается.«Мы убеждены, что мировой рынок газовых турбин будет и дальше существовать, - заверил акционеров Джо Кезер. - Но рынки уменьшатся, и находиться они будут не в Европе, а в Америке, Китае, на Ближнем и Среднем Востоке».Иными словами, в мюнхенской штаб-квартире Siemens исходят из того, что более активно использовать газ для получения электроэнергии будут в США и КНР, где растет добыча сланцевого газа, и в богатом «голубым топливом» ближневосточном регионе, но не в Европе, так что ждать отсюда заказов на турбины для новых газовых электростанций не стоит.Мировая энергетика: коренной перелом из-за возобновляемых источниковЗа более подробными разъяснениями позиции немецкого концерна DW обратилась к его пресс-секретарю Альфонсу Бенцингеру. Он отвечает за подразделение Power and Gas, которое как раз занимается выпуском газовых турбин. Siemens - один из мировых лидеров по их производству.«В мировой энергетике происходит сейчас коренной перелом. Рынок оборудования для производства электроэнергии из ископаемых источников сокращается с большой скоростью», - отметил собеседник DW и проиллюстрировал это следующими цифрами. В 2014 году Siemens и все другие производители продали на планете в общей сложности порядка 200 больших газовых турбин мощностью свыше 100 мегаватт, в 2016 году - около 180, а в 2017 - всего 110 единиц.Главной причиной такой тенденции в Siemens считают глобальные успехи возобновляемой энергетики, на которую и сам немецкий концерн все больше делает ставку. Джо Кезер напомнил участникам годового собрания акционеров, что после слияния испанской Gamesa с сименсовским подразделением ветровой энергетики возникло крупнейшее в мире (по размерам установленной мощности) предприятие в области возобновляемой энергии: по всему миру оно управляет оснащенными им ветропарками суммарной мощностью 83 гигаватта (для сравнения: это сопоставимо с 70-80 энергоблоками атомных электростанций).«Золотой век газа» пока не предвидится.«Затраты на производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2011-2016 годах резко снизились. В ветровой энергетике, к примеру, издержки ежегодно сокращались примерно на 8%, в фотовольтаике - почти на 20% в год. Поэтому сегодня они уже существенно ниже, чем на парогазовых установках», - указал Альфонс Бенцингер.В результате возобновляемая энергетика быстро увеличивает свою долю в Европе и особенно в Германии, где она форсированно развивается благодаря широкой господдержке. И именно возобновляемые источники все чаще приходят сейчас на смену угольной генерации, которую Евросоюз стремится сократить в рамках борьбы против изменения климата. При этом какие-то европейские страны развивают атомную энергетику, другие от нее, наоборот, отказываются, но значительного роста доли газовых электростанций в производстве электроэнергии нигде не наблюдается.По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), в Германии доля природного газа в 2017 году незначительно выросла с 12,5% до 13,1%, тогда как доля возобновляемых источников увеличилась за год с 29 сразу до 33,1%. Уже в 2018 году они, по всей видимости, станут главным источником электричества в Германии, обогнав каменный и бурый уголь, доля которых упала в течение года с 40,3% до 37%.Всего несколько лет назад, в 2011 году, Международное энергетическое агентство (МЭА) заговорило о грядущем «золотом веке газа». Тогда было много надежд на то, что именно природный газ как наиболее экологичное ископаемое топливо станет идеальным «партнером» возобновляемых источников электроэнергии, способным оперативно заменять их в ситуации, когда нет солнца или не дует ветер.Обнародованное в ноябре 2017 года намерение концерна Siemens сократить по всему миру 6 тысяч рабочих мест на производстве турбин, а также декабрьское решение его американского конкурента General Electric упразднить на своих заводах такого же профиля 12 тысяч мест, свидетельствуют о том, что ни о каком «веке газа» в мировой электроэнергетике, тем более европейской, пока и речи быть не может.В какой мере ситуация изменится к тому времени, когда «Газпром» введет в строй «Северный поток-2» и «Турецкий поток», покажет будущее.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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