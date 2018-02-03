Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Ну да. Донецк просто супер-безопасный город. Вдобавок мекка для айтишников.
Спасибо, это реально смешно было.
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Додано: Вів 06 лют, 2018 17:54
Ну да. Донецк просто супер-безопасный город. Вдобавок мекка для айтишников.
Спасибо, это реально смешно было.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:03
Sommer там айтишников не поймали. Только железо нашли. В этом смысл - работают машины. RomanTik прав. Тяжело это все стыковать. Хотя если после отпуска (засады) на Сейшелах, тогда все логично.
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11
4 года прошло с майдана.
Четыре!!!
Назовите мне хоть одну реформу которая зароботала.
Судебная?
Медецинская?
Правоохранительная?
Гос управление?
Энергетическая?
Пенсионная?
Налоговая?
Не сделано ничего.
Четыре года впустую.
Одни обещания и поднятия тарифов.
Топтание на месте...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:44
Вы зря себя накручиваете. С Украиной все будет хорошо.
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:45
Пенсионная. Теперь шанс выиграть Грин карту выше чем дожить до пенсии
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:55
Наверное)) Для финансирования именно дыровцев майнить безопаснее именно в Донецке.
Чем в Киеве.
Смешно - это общим апеллировать к частному (конкретному случаю).
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:55
А где гарантия, что в очередной раз (который за 4 года?) власть не поменяется и дорогие игрушки не отберут? Или даже отберут казаки/чечены/ихтамнеты просто так по пьяни?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Вів 06 лют, 2018 22:45
Зачем отбирать то, что их же и финансирует? Ни какой логики.
Понятно, что для финансирования ОРДЛО безопаснее майнить в ОРДЛО.
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:10
Зачем вводить таможни между недороссийскими "братскими" республиками?
Зачем одной республике устраивать переворот во второй?
Никакой же логики - а тем не менее.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 07 лют, 2018 01:05
Нормальные карты, как и должно быть. Пунктирами по всей Украине обозначены административные границы областей, а то, что вы посчитали "отрезанным от Украины" - административная граница Автономной Республики Крым. То что она "жирнее" других, так это потому, что она Автономная Республика, в отличие от обычных областей.
Смотрите Конституцию Украины (
Т.ч. не ищите отсутствующую черную кошку в темной комнате.
P.S. Вот вам карта Украины 2000-го года выпуска ("Обновлена в 2005") -
Передвиньте "свою" карту немного правее и вы увидите, что у России прозрачная граница с Казахстаном, а у Азербайджана с Туркменистаном. По Каспийскому морю. Если левее, то у Турции прозрачная граница с Грецией. По Эгейскому морю.
Гугл просто не нанес на свою карту морские границы между странами.
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