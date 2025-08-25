|
«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 жов, 2025 01:55
Пропонуємо до обговорення:
За три роки після запуску державної іпотеки «єОселя» ринок житла фактично запропонував власну альтернативу — розстрочки від забудовників. Вони стали гнучкішими, швидшими та доступнішими для більшості громадян, ніж державні програми з обмеженим доступом. У 2025 році розстрочки охоплюють 65−90% угод із новобудовами, тоді як державна іпотека займає не більше 5−15%.
Дивися повний текст «єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників
R2
- Робот новин
Додано: Сер 29 жов, 2025 01:55
Єоселя не чим не відрізняється від звичайної іпотеки яка сягає 30-40% від вартості квартири, а не так як піариться влада і розповідає про 3-7%, напевно забули сказати що ще є банк зі своїми комісіями
igordiachyk
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:26
igordiachyk написав:Єоселя не чим не відрізняється від звичайної іпотеки яка сягає 30-40% від вартості квартири, а не так як піариться влада і розповідає про 3-7%, напевно забули сказати що ще є банк зі своїми комісіями
3-7% на рік в це є правда.
А комісії - це максимум разові при видачі.
Faceless
- Модератор
