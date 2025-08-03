|
В одному із міст на заході України подешевшали...
Додано: Пон 29 вер, 2025 15:24
Пропонуємо до обговорення:
За останні пів року ціни на однокімнатні квартири знизилися лише у двох містах України. Одне з них розташоване в прифронтовому регіоні, інше — на заході країни.
Дивися повний текст В одному із міст на заході України подешевшали однокімнатки (інфографіка)
R2
Робот новин
Повідомлень: 100541
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 вер, 2025 15:24
А в Києві дешевше буде?
Investor_K
Повідомлень: 10796
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:14
Ні про що. По-перше, треба зазначати рік будинку. Ремонт і техніка можуть збільшити вартість квартири удвічі. Вартість треба порівнювати в розрахунку за квм. Є однокімнатні 30 квм, а є 50...
ludasavkiv
Повідомлень: 6
З нами з: 08.02.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
