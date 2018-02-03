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Гройсман пояснив низькі позиції
України в економічних...

Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:54

  RomanTik написав:так в том то и дело что состав преступления надуманный. почему майнили в Киеве, если безопасней было б майнить в Донецке?


Ну да. Донецк просто супер-безопасный город. Вдобавок мекка для айтишников.

Спасибо, это реально смешно было.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:03

Sommer там айтишников не поймали. Только железо нашли. В этом смысл - работают машины. RomanTik прав. Тяжело это все стыковать. Хотя если после отпуска (засады) на Сейшелах, тогда все логично.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11

4 года прошло с майдана.
Четыре!!!
Назовите мне хоть одну реформу которая зароботала.
Судебная?
Медецинская?
Правоохранительная?
Гос управление?
Энергетическая?
Пенсионная?
Налоговая?
Не сделано ничего.
Четыре года впустую.
Одни обещания и поднятия тарифов.
Топтание на месте...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:44

  Molchyn написав:Численность населения падает. С этим никто не спорит. Но вот какой предел? Ниже которого государство Украина просто не сможет существовать. Я такую статистику не встречал. Низкие позиции Украины в экономических рейтингах - это лирика. Старение населения, смертность и потеря территории. Ясно что ослабленную страну соседи разберут на части. Идеи по поводу нескольких человек для сельского хозяйства не предлагать.

Вы зря себя накручиваете. С Украиной все будет хорошо. :D
Harry
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:45

  Shram написав:4 года прошло с майдана. Четыре!!! Назовите мне хоть одну реформу которая зароботала. Судебная? Медецинская? Правоохранительная? Гос управление? Энергетическая? Пенсионная? Налоговая? Не сделано ничего. Четыре года впустую. Одни обещания и поднятия тарифов. Топтание на месте...

Пенсионная. Теперь шанс выиграть Грин карту выше чем дожить до пенсии
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:55

Наверное)) Для финансирования именно дыровцев майнить безопаснее именно в Донецке.
Чем в Киеве.

Смешно - это общим апеллировать к частному (конкретному случаю).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:55

  detroytred написав:Наверное)) Для финансирования именно дыровцев майнить безопаснее именно в Донецке.
Чем в Киеве.

А где гарантия, что в очередной раз (который за 4 года?) власть не поменяется и дорогие игрушки не отберут? Или даже отберут казаки/чечены/ихтамнеты просто так по пьяни?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:45

  Sommer написав:
  detroytred написав:Наверное)) Для финансирования именно дыровцев майнить безопаснее именно в Донецке.
Чем в Киеве.

А где гарантия, что в очередной раз (который за 4 года?) власть не поменяется и дорогие игрушки не отберут? Или даже отберут казаки/чечены/ихтамнеты просто так по пьяни?


Зачем отбирать то, что их же и финансирует? Ни какой логики.
Понятно, что для финансирования ОРДЛО безопаснее майнить в ОРДЛО.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:10

  freeze написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Наверное)) Для финансирования именно дыровцев майнить безопаснее именно в Донецке.
Чем в Киеве.

А где гарантия, что в очередной раз (который за 4 года?) власть не поменяется и дорогие игрушки не отберут? Или даже отберут казаки/чечены/ихтамнеты просто так по пьяни?


Зачем отбирать то, что их же и финансирует? Ни какой логики.


Зачем вводить таможни между недороссийскими "братскими" республиками?
Зачем одной республике устраивать переворот во второй?

Никакой же логики - а тем не менее.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 01:05

  Molchyn написав:Harry
Уже меньше. Финанс юа отрезал часть Украины. Понимаю вопрос может быть не к месту, но интересные карты на этом сайте. https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/alfa-bank-b Что там за пунктир на севере Крыма? И прозрачный на стыке с Россией...

Нормальные карты, как и должно быть. Пунктирами по всей Украине обозначены административные границы областей, а то, что вы посчитали "отрезанным от Украины" - административная граница Автономной Республики Крым. То что она "жирнее" других, так это потому, что она Автономная Республика, в отличие от обычных областей.

Смотрите Конституцию Украины (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254 ... 1%80/print) - в ст.133 перечислены все административные единицы, АРК же представлена отдельным разделом ("Розділ X. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ"), состоящим из 6 статей, Ни Киев, ни Севастополь, ни любая из 24 областей этого не имеют (кроме единственного упоминания о них в ст. 133 - об областях).

Т.ч. не ищите отсутствующую черную кошку в темной комнате.

P.S. Вот вам карта Украины 2000-го года выпуска ("Обновлена в 2005") - http://karty-ukrainy.com/files/karta/1/ ... styami.jpg. Граница АРК в том же самом месте.

Передвиньте "свою" карту немного правее и вы увидите, что у России прозрачная граница с Казахстаном, а у Азербайджана с Туркменистаном. По Каспийскому морю. Если левее, то у Турции прозрачная граница с Грецией. По Эгейскому морю.

Гугл просто не нанес на свою карту морские границы между странами.
yanyura
 
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