Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11

4 года прошло с майдана.

Четыре!!!

Назовите мне хоть одну реформу которая зароботала.

Судебная?

Медецинская?

Правоохранительная?

Гос управление?

Энергетическая?

Пенсионная?

Налоговая?

Не сделано ничего.

Четыре года впустую.

Одни обещания и поднятия тарифов.

Топтание на месте...