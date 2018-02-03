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Гройсман пояснив низькі позиції
України в економічних...

Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 08:34

  Shram написав:4 года прошло с майдана. Четыре!!! Назовите мне хоть одну реформу которая зароботала. Судебная? Медецинская? Правоохранительная? Гос управление? Энергетическая? Пенсионная? Налоговая? Не сделано ничего. Четыре года впустую. Одни обещания и поднятия тарифов. Топтание на месте...


Не правда! Четыре года идет подготовка к решительным реформам! :wink:
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:06

Sommer
Речь шла о рисках, вероятности краха.

И очевидно, что эти риски для данного конкретного варианта (майнить битки в Киеве для финансирования именно боевиков) намного выше, чем в Донецке.
Хотя даже только потому - в Киеве не просто отберут всё, но ещё и посадят (за серьёзное преступление). В Донецке есть хоть какая-то вероятность откупиться частью или поменять *крышу*.

Логика в таможнях и переворотах есть. Банальная внутрибандовая борьба (конкуренция) за ресурсы и власть.
Притом на удивление ещё довольно таки слабо выраженная.
Ведь рашка обеспечивает (гарантирует) общую безопасность.

Логика сомнительна - это одновременно в качестве обоснования упирать на наличие братства и при этом брать братство в кавычки (то есть понимать, что этого братства в реальности и близко нет).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 09:43

  Shram написав:4 года прошло с майдана.
Четыре!!!
Назовите мне хоть одну реформу которая зароботала.
Судебная?
Медецинская?
Правоохранительная?
Гос управление?
Энергетическая?
Пенсионная?
Налоговая?
Не сделано ничего.
Четыре года впустую.
Одни обещания и поднятия тарифов.
Топтание на месте...


На сайте http://reformy.org.ua/root//main/ записаны все реформы, которые прошли в нашей стране и про которые удалось прочитать в СМИ. Рекомендую для чтения. "Ядовитым" в первую очередь. :!:
Harry
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  #<12345
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