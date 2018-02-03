Гройсман пояснив низькі позиції України в економічних...

Додано: Сер 07 лют, 2018 09:06

Sommer

Речь шла о рисках, вероятности краха.



И очевидно, что эти риски для данного конкретного варианта (майнить битки в Киеве для финансирования именно боевиков) намного выше, чем в Донецке.

Хотя даже только потому - в Киеве не просто отберут всё, но ещё и посадят (за серьёзное преступление). В Донецке есть хоть какая-то вероятность откупиться частью или поменять *крышу*.



Логика в таможнях и переворотах есть. Банальная внутрибандовая борьба (конкуренция) за ресурсы и власть.

Притом на удивление ещё довольно таки слабо выраженная.

Ведь рашка обеспечивает (гарантирует) общую безопасность.



Логика сомнительна - это одновременно в качестве обоснования упирать на наличие братства и при этом брать братство в кавычки (то есть понимать, что этого братства в реальности и близко нет).