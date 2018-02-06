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фондовый рынок 06.02.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.02.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 06 лют, 2018 13:48 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.02.18 США



Фондовый рынок в США в понедельник резко снизился, снижение индекса Dow в пунктах было рекордным. Распродажа в некоторые моменты принимала характеристики паники. Dow снижался более чем на 1500 пунктов до минимума сессии, S&P 500 показал первое снижение на 5% от исторического максимума в течение года.

Снижение было широким, все сектора S&P 500 снизились, как и все 30 компонентов Dow. Индекс волатильности Cboe вырос на 104% до 35,02 пунктов - это самый высокий уровень с августа 2015 г.

S&P 500 снизился на 4,1% до 2 648,94 пунктов. Индекс снизился более чем на 5% с внутридневного максимума 25 января. S&P 500 прошел 406 сессий без подобного снижения (это был самый длительный период за 20 лет).

Dow Jones Industrial Average снизился на 4,6%, до 24 345,75 пунктов.

Процентное снижение S&P 500 было самым значительным с 18 августа 2011 г. Снижение Dow было наиболее значительным с 10 августа 2011 г. S&P 500 и Dow снижаются с начала года.

Nasdaq Composite снизился на 3,78%. Рост с начала года сохранился, но уменьшился до 0,9%.



Наиболее сильно снизился финансовый сектор — на 5%, далее следовали сектора здравоохранения, промышленности, энергетики, связи, и информационных технология (все они снизились более чем на 4%).



Рост доходности трежерис может продолжить отвлекать часть денег от акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума 2,883%, по далее снизилась до 2,72%, так как выход средств из акций в «безопасные инструменты» повысил их цены.



Майкл Вилсон, аналитик по акциям из Morgan Stanley, отмечает не стремится к покупке снижения, так как рост опасений в отношении «необеспеченных» бюджетных расходов, и ФРС, кажется, отстаёт в повышении ставок.



Паническая распродажа и частичное восстановление, возможно, вызвано алгоритмическими программами, потому что решения принимались слишком быстро.

Индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit снизился в январе до 53,3 с 53,7.

Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM вырос в январе до 13-максимума 59,9.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 1175,21 пунктов или на 4,60% до 24 345,75 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 113,19 пункта или на 4,10% и составил 2 648,94 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 273,42 пункта или на 3,78% до 6 967,53 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник резко снизился, на фоне глобального снижения акций после того, как выход положительных данных по занятости в США в пятницу повысил ожидания более высокой инфляции и более быстрого повышения процентных ставок.



Вышедшие в США в пятницу данные по занятости в январе показали, что зарплаты выросли более быстро, чем ожидалось. Это рост зарплат, который был наиболее быстрым за восемь лет, может быть предвестником увеличения инфляции, и ФРС может повышать ставки быстрее, чем ранее ожидалось. Эти мнения привели к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, негативно повлияло на акции, так как делает их относительно менее привлекательными.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,56%, уровень закрытия был минимальным с 15 ноября.



Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до 1,4006 после того, как индекс деловой активности в промышлености Великобритании в январе снизился до 16-месячного минимума.



В пятницу S&P 500 показал самое большое в процентах дневное снижение с сентября 2016 г., Dow Jones Industrial Average также показал самое большое дневное снижение с июня 2016 г. Азиатские рынки в большинстве закрылись в понедельник с резким снижением.



Со стороны политических новостей негативным фактором было неудача в переговорах по образованию «большой коалиции» в Германии. Переговоры продолжились в понедельник.



Экономические данные:

Общей индекс деловой активности в еврозоне, по окончательным данным, в январе был на уровне 58,8, что немного выше предварительного значения 58,6 и выше 58,1 в декабре. Индекс, который включает как промышленность, так и сферу услуг, сейчас находится на наиболее высоком уровне с июня 2006 г. Он показывает, что экономика еврозоны расширяется 55 месяцев подряд.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,56%, уровень закрытия был минимальным с 15 ноября.



Британский FTSE 100 просел на 1,46% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 334,98 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,76%, до 12 687,49 пунктов.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,48% — на отметке 5 285,83 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник значительным снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в понедельник.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,35%, до 3370,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,44%, до 1726,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 5,12%, до 30595,42 пункта, показав самое резкое снижение с 2015 года.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,54%, до 2453,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,2%, до 5833,3 пункта.



Японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в «минусе» на 4,73%, опустившись до 21610,24 пункта.



В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост с начала года.



Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.



В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опустились на 4,31%, бумаги китайских CNOOC - на 5,17%, PetroChina - 5,46%, Sinopec - на 6,47% в Гонконге. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 3,93%, а BHP - на 2,72%.



Технологические компании также пострадали от распродажи. Tencent, Sharp и Samsung подешевели на 7%, 5% и 1% соответственно.

«Как долго биржи будут снижаться? ...такая скорость падения не может держаться изо дня в день, не находя какой-то нижней планки торгов», - заявил главный инвестиционный стратег Citigroup Стивен Витинг, добавив, что ожидает пролонгацию волатильности на рынках.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,22% - до 2276,85 пункта, РТС - на 0,71%, до 1263,77 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,35%, до 56,75 RUB/USD, курс евро - на 0,08%, до 70,51 RUB/EUR.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $68,17 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,45%, Московской биржи — на 0,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,11%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,22%, «АЛРОСы» — на 0,39%.



Российский рынок акций в понедельник вернулся к снижению. Внешняя конъюнктура сыграла в этом свою важную роль: лавинообразные продажи на фондовом рынке США и минор в секторе нефти перечеркнули все проблески позитива. Если ко вторнику общие настроения инвесторов не изменятся, продавцы продолжат свою работу. Индекс РТС все еще заключен в рамки 1 250—1 300 пунктов, для развития нисходящей тенденции нужно закрепиться под нижней границей коридора.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 05 февраля, понизился на 0,30 пункта или на 0,09%, оказавшись на отметке 337,05 пунктов.



Объем торгов за день составил 317,56 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 02 февраля, ПФТС-индекс повысился на 1,14 пункта или на 0,34%, оказавшись на отметке 337,35 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,29 пунктов или на 7,07% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла понедельничная, 05 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, оОсновные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются во главе с японским Nikkei на фоне пятничного негатива с американских бирж.



По состоянию на 07.00 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 2,23%, до 22753,58 пункта. Ранее в ходе торгов он падал на 2,5%, до 22697,53 пункта, что является минимальным значением индекса с середины декабря 2017 года.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 3455,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1806,96 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,78% - до 32022,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,21%, до 2494,91 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,61%, до 6023 пунктов.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились на фоне роста ожиданий более активного повышения учетной ставки Федрезервом США в текущем году с учетом хороших макроэкономических данных.



Похоже, начало недели будет неспокойным для трейдеров на всех рынках из-за вопроса, является ли изменение динамики на американских биржах в конце прошлой недели и их закрытие в пятницу в «красной зоне» началом более масштабного тренда.



Не помогают сдержать негатив позитивные корпоративные новости из Японии.



Так, японский производитель потребительской электроники Sony Corporation в пятницу после закрытия торгов сообщил, что по итогам III квартала 2017-2018 финансового года (завершился 31 декабря) нарастил чистую прибыль в 15 раз год к году - до ¥295,9 миллиарда ($2,7 миллиарда). Операционная прибыль выросла в 3,8 раза - до ¥350,837 миллиарда ($3,2 миллиарда). Квартальная выручка Sony увеличилась на 11,5% - до ¥2,7 триллиона ($24,6 миллиарда). Акции компании в понедельник дорожают на бирже Японии на 2%.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в предыдущий торговый день.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3487,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,84%, до 1806,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,09%, до 32245,22 пункта, южнокорейский KOSPI на 1,33%, до 2491,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,56%, до 6026,2 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,55%, до 22682,08 пункта, опустившись ниже 23 тысяч пунктов впервые в этом году.



Основные фондовые индексы США по итогам пятницы значительно снизились после публикации статистики рынка труда в США, которая поддержала ожидания инвесторов и прогнозы американского регулятора об ускорении инфляции в текущем году.



Условия на рынке труда в США в последнее время улучшались, так что рост зарплат был предсказуем, однако темпы роста оказались сюрпризом для рынка.



Японский индекс чувствовал дополнительное давление на фоне укрепления курса иены.



По состоянию на 12.11 Киева курс доллара к иене снижался до ¥109,87 за доллар со ¥110,16 на прошлых торгах.



Nikkei 225 может снизиться до уровней ноября 2016 когда, когда он упал на новостях о том, что новым президентом США станет Дональд Трамп. С тех пор фондовые рынки демонстрировали преимущественно тренд на рост.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 1,15% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 357,63 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,61% и был равен 12 707,27 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,92%, находился на отметке 5 315,5 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,26% - до 1495,51 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,09% - до 337,05 пункта.



Объем торгов на УБ составил 4,26 млн. грн., в том числе акциями - 3,5 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 317,56 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Центрэнерго (-1,79%), Райффайзен Банка Аваль (-1,62%) и Укрнафты (-1,02%).

Выросли в цене только акции Мотор Сичи (+2,94%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,34%) и Центрэнерго (-0,19%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 2,7% - до 517,62 пункта при объеме торгов 1,1 млн. злотых (9,13 млн. грн.).



Все индексные акции завершили торги в «красной зоне».

Тройку лидеров снижения составили бумаги «Астарты» (-3,57%), «Кернела» (-2,47%) и «Милкиленда» (-1,89%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основой фондовый индекс Японии Nikkei 225 ускорил падение до 6%, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются во вторник, после того как фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6%.



По состоянию на 06.15 Киева японский индекс Nikkei 225 снижался на 6%, до 21319,38 пункта. При этом в первые часы торгов он падал на 4%.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,15% - до 3412,55 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,71%, до 1757,3 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,95% - до 30653,3 пункта, корейский KOSPI - на 3,15%, до 2413,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 3,33%, до 5825,7 пункта.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник значительным снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в понедельник.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,35%, до 3370,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,44%, до 1726,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 5,12%, до 30595,42 пункта, показав самое резкое снижение с 2015 года.



Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,54%, до 2453,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,2%, до 5833,3 пункта.



Японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в «минусе» на 4,73%, опустившись до 21610,24 пункта.



В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост с начала года.



Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.



В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опустились на 4,31%, бумаги китайских CNOOC - на 5,17%, PetroChina - 5,46%, Sinopec - на 6,47% в Гонконге. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 3,93%, а BHP - на 2,72%.



Технологические компании также пострадали от распродажи. Tencent, Sharp и Samsung подешевели на 7%, 5% и 1% соответственно.

«Как долго биржи будут снижаться? ...такая скорость падения не может держаться изо дня в день, не находя какой-то нижней планки торгов», - заявил главный инвестиционный стратег Citigroup Стивен Витинг, добавив, что ожидает пролонгацию волатильности на рынках.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.20 Киева просел на 1,94% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 192,45 пункта.



Немецкий DAX понизился на 2,34% и был равен 12 390,75 пункта.



Французский САС 40, потеряв 1,94%, находился на отметке 5 183,21 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в понедельник резко снизился, снижение индекса Dow в пунктах было рекордным. Распродажа в некоторые моменты принимала характеристики паники. Dow снижался более чем на 1500 пунктов до минимума сессии, S&P 500 показал первое снижение на 5% от исторического максимума в течение года.Снижение было широким, все сектора S&P 500 снизились, как и все 30 компонентов Dow. Индекс волатильности Cboe вырос на 104% до 35,02 пунктов - это самый высокий уровень с августа 2015 г.S&P 500 снизился на 4,1% до 2 648,94 пунктов. Индекс снизился более чем на 5% с внутридневного максимума 25 января. S&P 500 прошел 406 сессий без подобного снижения (это был самый длительный период за 20 лет).Dow Jones Industrial Average снизился на 4,6%, до 24 345,75 пунктов.Процентное снижение S&P 500 было самым значительным с 18 августа 2011 г. Снижение Dow было наиболее значительным с 10 августа 2011 г. S&P 500 и Dow снижаются с начала года.Nasdaq Composite снизился на 3,78%. Рост с начала года сохранился, но уменьшился до 0,9%.Наиболее сильно снизился финансовый сектор — на 5%, далее следовали сектора здравоохранения, промышленности, энергетики, связи, и информационных технология (все они снизились более чем на 4%).Рост доходности трежерис может продолжить отвлекать часть денег от акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла максимума 2,883%, по далее снизилась до 2,72%, так как выход средств из акций в «безопасные инструменты» повысил их цены.Майкл Вилсон, аналитик по акциям из Morgan Stanley, отмечает не стремится к покупке снижения, так как рост опасений в отношении «необеспеченных» бюджетных расходов, и ФРС, кажется, отстаёт в повышении ставок.Паническая распродажа и частичное восстановление, возможно, вызвано алгоритмическими программами, потому что решения принимались слишком быстро.Индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit снизился в январе до 53,3 с 53,7.Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM вырос в январе до 13-максимума 59,9.Европейский фондовый рынок в понедельник резко снизился, на фоне глобального снижения акций после того, как выход положительных данных по занятости в США в пятницу повысил ожидания более высокой инфляции и более быстрого повышения процентных ставок.Вышедшие в США в пятницу данные по занятости в январе показали, что зарплаты выросли более быстро, чем ожидалось. Это рост зарплат, который был наиболее быстрым за восемь лет, может быть предвестником увеличения инфляции, и ФРС может повышать ставки быстрее, чем ранее ожидалось. Эти мнения привели к росту доходности облигаций, что, в свою очередь, негативно повлияло на акции, так как делает их относительно менее привлекательными.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,56%, уровень закрытия был минимальным с 15 ноября.Пара евро-доллар снизилась на 0,3%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до 1,4006 после того, как индекс деловой активности в промышлености Великобритании в январе снизился до 16-месячного минимума.В пятницу S&P 500 показал самое большое в процентах дневное снижение с сентября 2016 г., Dow Jones Industrial Average также показал самое большое дневное снижение с июня 2016 г. Азиатские рынки в большинстве закрылись в понедельник с резким снижением.Со стороны политических новостей негативным фактором было неудача в переговорах по образованию «большой коалиции» в Германии. Переговоры продолжились в понедельник.Экономические данные:Общей индекс деловой активности в еврозоне, по окончательным данным, в январе был на уровне 58,8, что немного выше предварительного значения 58,6 и выше 58,1 в декабре. Индекс, который включает как промышленность, так и сферу услуг, сейчас находится на наиболее высоком уровне с июня 2006 г. Он показывает, что экономика еврозоны расширяется 55 месяцев подряд.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник значительным снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в понедельник.В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост с начала года.Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опустились на 4,31%, бумаги китайских CNOOC - на 5,17%, PetroChina - 5,46%, Sinopec - на 6,47% в Гонконге. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 3,93%, а BHP - на 2,72%.Технологические компании также пострадали от распродажи. Tencent, Sharp и Samsung подешевели на 7%, 5% и 1% соответственно.«Как долго биржи будут снижаться? ...такая скорость падения не может держаться изо дня в день, не находя какой-то нижней планки торгов», - заявил главный инвестиционный стратег Citigroup Стивен Витинг, добавив, что ожидает пролонгацию волатильности на рынках.Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,35%, до 56,75 RUB/USD, курс евро - на 0,08%, до 70,51 RUB/EUR.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6% - до $68,17 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,45%, Московской биржи — на 0,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,11%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,22%, «АЛРОСы» — на 0,39%.Российский рынок акций в понедельник вернулся к снижению. Внешняя конъюнктура сыграла в этом свою важную роль: лавинообразные продажи на фондовом рынке США и минор в секторе нефти перечеркнули все проблески позитива. Если ко вторнику общие настроения инвесторов не изменятся, продавцы продолжат свою работу. Индекс РТС все еще заключен в рамки 1 250—1 300 пунктов, для развития нисходящей тенденции нужно закрепиться под нижней границей коридора.Как сообщалось в пятницу 02 февраля, ПФТС-индекс повысился на 1,14 пункта или на 0,34%, оказавшись на отметке 337,35 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 22,29 пунктов или на 7,07% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла понедельничная, 05 февраля, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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