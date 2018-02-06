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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 06 лют, 2018 13:49 Итоги: Валюта 06.02.18



По состоянию на 07.55 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $9,5, или на 0,71%, до $1346 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,19%, до $16,87 за унцию.



Глобальные рынки переживают значительное снижение c начала недели.



Основные фондовые индексы США по итогам понедельника упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. На этом фоне на 3-5% дешевеют индексы Азии. Из-за высокой волатильности растет спрос на безопасные активы, к которым относится и золото, что в результате поддерживает стоимость металла.



При этом давление на стоимость золота оказывают переживания инвесторов относительно того, что ФРС США может более активно повышать ключевую ставку после статистики по рынку труда США. В пятницу министерство труда страны сообщило о росте почасовой зарплаты почти на 3% в годовом выражении. Инвесторы посчитали, что эти данные могут стать признаком ускоряющейся инфляции, которая учитывается регулятором при принятии решения по ставке.



Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара утром вторника укрепляется по отношению к евро и при этом снижается к японской иене на фоне роста спроса на более надежные активы в свете распродаж на мировых фондовых рынках.



По состоянию на 06.50 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2355 с $1,2368 за евро по итогам предыдущего закрытия.



Курс доллара к иене снижался до ¥108,48 за доллар со ¥109,09 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 89,66 пункта.



Спрос на доллар в паре с евро и на иену в паре с долларом растет во вторник утром, поскольку инвесторы отдают предпочтение более надежным активам из-за активных распродаж на мировых фондовых рынках.



Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Вслед за ними во вторник резко падают фондовые индексы Азии.



Инвесторы, пострадавшие от падения фондовых рынков, пытаются компенсировать свои убытки с помощью распродаж валют, которые дорожали в последнее время, например, евро. Это в свою очередь поддерживает доллар.



В то же время доллар дешевеет по отношению к иене, которая традиционно считается надежным активом, и спрос на нее в периоды сильной волатильности на рынках растет. Эксперты не исключают, что доллар может упасть до ¥107 или даже до ¥104 за доллар, если на мировых рынках продолжатся распродажи.



Доллар США в понедельник вырос против корзины валюты, при этом доходность облигаций США снизилась, так как вырос спрос на фоне резкой распродажи на американском фондовом рынке. Индекс Dow Jones в течение дня снижался более чем на 1500 пунктов.



Аналитики, однако, предупреждают, что дальнейшее укрепление доллара может быть ограниченным, так как прочие экономики, кажется, растут быстрее, чем в США. Ожидания, что другие центральные банки (кроме ФРС) могут сократить стимулирование экономики будут, вероятно, ограничивать восстановление доллара США.



Аналитик из Wells Fargo Пол Кристофер отмечает, что «распродажа доллара зашла слишком далеко... мы считаем, что ставки не собираются расти значительно выше текущих уровней.»



В течение понедельника доходность по 10-летним казначейским облигациям США достигала 2,885%, максимального уровня с января 2014 г., после того как в пятницу вышел положительный отчет о занятости в США в январе, в том числе показавший, что рост зарплат к уровню года назад стал максимальным с июня 2009 г. Данные по занятости увеличили опасения, что ФРС может быстрее повышать процентные ставки, для борьбы с инфляционным давлением.



Доходность по 10-летним казначейским облигациям снизилась на 8,8 базисных пункта до 2,764%.



По данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг в январе вырос до максимума за 12,5 года, что также поддержало доллар в понедельник.



Индекс доллара USDX вырос с 89,22 в конце пятницы до 89,65 пунктов в конце понедельника. В пятницу индекс вырос на 0,6%.



Данные по позиционированию по фьючерсам показали, что чистая «медвежья» позиция против доллара на прошлой неделе выросла до $17,5 млрд.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 06 февраля повысился на 59,18 коп. и составил 57,2196 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,76 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,47 коп., оказавшись на уровне 27,7424 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,85/27,88 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.20 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» просел в цене к 27,82/27,85, а через 8 минут, демонстрируя высокую динамику, упал к 27,77/27,82 UAH/USD.

После незначительного периода относительной стабильности, безналичная пара доллар-гривня на межбанке возобновила снижение, оказавшись около 10.54 на цифре 27,76/27,80, а через 26 минут, на уровне 27,74/27,77 UAH/USD.

В дальнейшем неспешное снижение цены «американца» на межбанке продолжалось, вызвав около 11.40 появление НБУ на рынке, где регулятор, обеспокоенный действовавшими на это время ценами (27,73/27,76 UAH/USD) выкупал долларовые излишки у 20-ти уполномоченных банков по 27,74-75 UAH/USD по запросу наилучшего курса.

Судя по всему, эффективность гривневых интервенций НБУ была невысокой, и «американец» лишь немного снизил темп коррекции, оказавшись около 12.15 Киева на уровне 27,72/27,75 UAH/USD.

На этих же уровнях межбанк около 13.10 ушел на обеденный перерыв.

До 15.00 цена доллара на межбанке не менялась, пролонгировав снижение и упав по состоянию на указанный час до 27,70/27,73 UAH/USD на единичных продажах СКВ.



Эти уровни цен оставались действующими до завершения торгов.



На цифре 27,70/27,73 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 05 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7424 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,16% с 28,0672 UAH/USD до 27,7424 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 февраля, сменив тренд, упал в цене по следующим причинам.



Во-первых, к понедельнику у субъектов валютного рынка возник обостренный интерес к гривне, катализированный ее нехваткой.



Во-вторых, участники валютного межбанка, сочли рынок «казенных» облигаций более привлекательным, инициировав накопление гривни для участия в намеченном на вторник аукционе нашего Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.



В-третьих, ожидаемая 06-го высокая доходность ОВГЗ снизила активность покупок СКВ «дочками» западных банков, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.



В-четвертых, несмотря на пятничное сохранение присутствия на межбанке «зеленых быков», рынок наличного доллара к вечеру 02-го сменил тренд, став в очередной раз детонатором аналогичного процесса в безналичной паре доллар-гривня 05-го.



Как мы анонсировали выше, рынок гривневого ресурса продемонстрировал «сжатие», на которое указало заметное снижение остатков в нацвалюте с уровня 46 352,1 млн. грн. к отметке 41 243,6 млн. грн. на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля снизились на $47,5 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, по понедельникам объем поступления экспортной выручки заметно падает.



Во-вторых, дефицит нацвалюты, на который указала динамика коррсчетов НБУ, констатировала нехватку гривневого инструмента.



В-третьих, активность покупок СКВ нерезидентами понизилась, «варяги» переключили внимание на рынок ОВГЗ.



В-четвертых, участников валютного межбанка пугает высокая курсовая динамика, заставляя их воздерживаться от выхода на рынок. Если в пятницу средневзвешенный доллар прибавил в цене лишь 1,76 коп., нынче его цена упала на 14,47 коп., индицируя дисбаланс.



Интересно отметить, что на курсовую динамику и, собственно, итоговую ликвидность торгов безналичным долларом не оказало особого влияние участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по запросу наилучшего курса, пополнив свои «закрома» в общей сложности, на $17,0 млн.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 02 февраля, в понедельник, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $217,1 млн. к отметке $171,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $182,6 млн. к $135,1 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 05 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая в целом повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на усилия регулятора и скудной валютных поступлений из-за рубежа, котировки безналичного «американца» заметно обвалились в цене.



Подобно межбанку, наличный рынок в течение понедельника «боролся» в двумя вызовами: с доминированием клиентского «приноса», сформированного «медвежьими» сводками с межбанка и закономерными в подобной ситуациями рисками обострения гривнедефицита.



Агрессивность клиентского предложения была настолько высока, что большая часть рынков вышеперечисленных населенных пунктов (Запорожье, Киев, Одесса и Харьков) констатировали по итогам дня сохранение преобладание оферов. Днепр и Крыжополь рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.



Меж тем, как оказалось, далеко не всегда итоговый баланс спрос/предложение гарантировали «ажур» на участке ликвидности, как, впрочем, и «перекос» не всегда приводил к потерям в оборотах.



Рынки наличных Днепра и Запорожья тому свидетельство. Дилеры первого констатировали сохранение равновесия покупок и продаж в течение всей сессии 05 февраля, но были вынуждены признать потери в оборотах. В свою очередь работавшие пару доллар-гривня в условиях жесткого доминирования «приноса» и катастрофической нехватки гривни запорожцы, по итогам понедельника констатировали рост итоговой ликвидности.



В течение понедельника позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 14,0-18,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 20,0-23,0 коп., «предложение» понизилось на столько же.



Итак, наличный рынок в течение понедельника в паре доллар-гривня констатировал потери в долларовых ценах, соизмеримые со значением коррекции средневзвешенного курса безналичного доллара. Полагаю, это свидетельство очевидного стремления обеих ветвей валютного рынка сохранить более-менее стабильным курсовой зазор между ними.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,65/27,77 UAH/USD, евро – 34,35/34,65 UAH/EUR, рубль – 0,485/0,495 UAH/RUB.



Уже со старта торгов понедельника дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,78/27,88 UAH/USD, евро - 34,60/34,85 UAH/EUR, рубль 0,485/0,495 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.



К обеду тенденция на снижение действующих цен сохранилась, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



После обеда, дилерам Днепра пришлось продолжать дисконтирование цен в рамках сохранение равновесия покупок и продаж.

Баланс спроса и предложения удалось сберечь, а вот обороты оказались ниже, чем по итогам пятницы, заслужив «четверку с минусом».



В течение 05 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 20,0 коп., офера стали ниже на 18,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 02 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 27,0 коп., потеряв 25,0 коп. по предложению.



Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,65/27,77 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 05-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен на протяжении всей сессии обеспечило итоговое равновесие покупок и продаж. Однако этот баланс не спас обороты от заметных потерь – по итогам торгов ликвидность, заслужив от «неформалов» днепровского опта «тройку с плюсом», констатировала изрядные потери по сравнению с «отличными» показателями предыдущей сессии.



На протяжении понедельника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 20,0 коп., офера стали ниже на 18,0 коп.



По сравнению с закрытием 02 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 17,0 коп., офера потеряли 25,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 февраля уровнями 34,35/34,65 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника тридцатикопеечное снижение бидов на фоне коррекции оферов на 25,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 40,0 коп., офера провалились на 35,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 05 февраля пришлось в основном заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, где наблюдался агрессивный клиентский «принос».



С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар после 14.00 Киева инициировала снижение, наши дилеры ответили на это изрядным внутридневным падением обеих позиций в паре евро-гривня, учтя и заметную коррекцию наличного «американца» в течение этого понедельника.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2460 к отметке $1,2420 констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 40 пунктов.



Поскольку наши дилеры наличного рынка учли эту коррекцию, уронив в течение понедельника наличную пару евро-гривня по спросу на30,0 коп. и на 25,0 коп. по предложению.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2450, пара евро-доллар уже около 05.00 Киева приподнялась в район отметки $1,2460, которую не покидала до начала европейской сессии форекса около 09.00 Киева. С этого момента волатильность торгов заметно выросла, проявившись в ставших более размашистыми разнополярных колебаний. При этом пара евро-доллар не покидала отметку $1,2460, которая стала «базовой».



С 14.00 в паре евро-доллар стартовала поэтапная коррекция. Вначале пара понизилась до $1,2445, не покидая эту цифру на протяжении двух часов. Новая «порция» снижения случилась около 16.00 Киева, приведя евро к уровню $1,2405 по состоянию на 17.00 Киева. Чуть погодя пара евро-доллар немного приподнялась, консолидировавшись в довольно широком валютном коридоре $1,2405-1,2430, который не покидала до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Пара евро-доллар на европейской сессии форекса после 14.45 Киева держится около $1,2450, отступив от отметки $1,2475. Сильные данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу уже не имеют влияния на рынок, а доходность 10-летних трежерис ушла от многолетних максимумов и держится на отметке 2,88%. Уровни сопротивления лежат на $1,2475, $1,2522 и $1,2537, уровни поддержки отмечены на $1,2410, $1,2336 и $1,2269.



Доллар США в понедельник перешел к росту в парах с евро и фунтом стерлингов, стабилизировался по отношению к основным сырьевым валютам и продолжил снижение к иене, при этом в целом рынок Forex не может определиться с динамикой в условиях нестабильности и непредсказуемости акций и облигаций.



Многие участники рынка опасаются, что новому главе Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу придется поднимать процентные ставки в 2018 году более агрессивно, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция в США резко усилится.



Инвесторов также тревожит сохраняющаяся проблема верхнего предела госдолга США и финансирования работы американского правительства - очередная временная мера Конгресса истекает 08 февраля.



Пара евро-доллар к 15.25 Киева торгуется на уровне $1,2441 по сравнению с $1,2463 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара к иене уменьшился до ¥109,82 против ¥110,17 накануне.



Курс евро к иене снизилась до ¥136,63 по сравнению со ¥137,3 в пятницу.



Долларовый индекс USDX отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), повысился на 0,1%.



Очевидно, недавно усилившееся неприятие риска может прервать падение доллара. Однако, «есть мнение», что другие валюты, включая иену, швейцарский франк и даже евро, могут оказаться более надежными «безопасными гаванями», чем доллар.



По оценкам аналитиков JPMorgan, аппетит инвесторов к валютам emerging markets находится на рекордно высоком уровне, поэтому инвестбанк сохраняет длинные позиции по валютам развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, хотя ряд индикаторов и указывают на скорое пересыщение рынка.



Доллар к 18.00 Киева растет — может быть, это начало нового тренда?



Доллар продолжил свой рост после данных американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), которые показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США в январе поднялся до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 56 пункта, хотя аналитики ожидали роста до 56,5 пункта. Индекс занятости в секторе услуг в январе подскочил до 61,6 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее. Доллар США, наконец, обратил внимание на обвал облигаций и рост доходности, но только после падения фондового рынка в пятницу в реакции на неожиданное ускорение зарплат в США.



Рост зарплат спровоцирует ускорение потребительской инфляции и приведет к увеличению уровня процентных ставок. Добавьте сюда предстоящие расходы на инфраструктуру, и старые темы, поднявшие доллар год назад, рискуют вновь оказаться в центре внимания спекулянтов. Доходность 10-летних трежерис сегодня подскакивала до уровня 2,88%, но к настоящему моменту немного скорректировалась до 2,85%.



Рынок облигаций пережил менее чем за полгода обвал, если вспомнить, что 07 сентября прошлого года доходность была на уровне 2,03%. С тех пор доллар и доходность двигались совершенно раскоррелированно, и причина тому кроется в политике, в нападках администрации Трампа на доллар, которые задали спекулянтам вектор для игры в одном направлении.



Теперь участники рынка forex опасаются, что новому главе Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу придется поднимать процентные ставки в 2018 году более агрессивно, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция в США резко усиливается



Если бы не проблема верхнего предела госдолга США и финансирования работы американского правительства, доллар рос активнее.



«Очевидно, что недавно усилившееся неприятие риска может прервать падение доллара. Однако мы полагаем, что другие валюты, включая иену, швейцарский франк и даже евро, могут оказаться более надежными «безопасными гаванями», чем доллар», - заявил валютный аналитик Standard Bank Стив Бэрроу.



По прогнозу аналитиков JPMorgan, аппетит инвесторов к валютам развивающихся рынков находится на рекордно высоком уровне, поэтому инвестбанк сохраняет длинные позиции по валютам развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, хотя ряд индикаторов и указывают на скорое пересыщение рынка. Курс фунта стерлингов снижается к доллару, поскольку игроки оценили статистику по сектору услуг Великобритании, при этом на курс евро оказывают давление новости по формированию коалиции в Германии.



По данным исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Великобритании упал до 53 пунктов в январе против 54.2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижение лишь до 54.1 пункта. Инвесторы ждут заседания Банка Англии в четверг, 08 февраля. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на уровней 0,5%.



На курс евро влияют политические новости из ФРГ. Ранее альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились завершить коалиционные переговоры в воскресенье, не исключив их возможное пролонгирование. Rheinische Post заявила со ссылкой на внутренний график руководства социал-демократической партии, что коалиционный договор по формированию правительства планируется предоставить только во вторник, 6 февраля.



Стало быть, сворачивание аппетитов к риску продолжилось поздно вечером в пятницу и проявилось главным образом в изрядных «минусах» фондового рынка США - Dow Jones закрылся падением на 2,5%, и в первые минуты американской сессии в понедельник.



На открытии в понедельник индекс Dow Jones падал к отметке 25160 пунктов, так что с максимума на 26600 падение немногим не дотянуло до полутора тысяч пунктов.



DJ «вытянули», на моменте индекс торгуется со снижением лишь на 0,2%.



Пара евро-доллар протестировала отметку $1,24, но немного отскочила. Нефть держится на $68 за баррель.



Несмотря на то, что ситуация до сих пор остается «пограничной» и весьма неопределенной, мы пересматриваем наше локальное видение по паре евро-доллар.



Падения по паре и разворота вниз мы ждали на прошлой неделе, но ее дважды, 30 января и 01 февраля, буквально «за уши» вытащили из пропасти.



Выкупили падение евро и в пятницу на данных по Nonfarm Payrolls и похоже, выкупают и в понедельник. А раз так, то, видимо, пара еще обновит максимумы от 25 января, заберет там стопы.



Мы полагаем, что пара евро-доллар имеет все шансы еще показать отметку $1,255, учитывая, что неопределенность с бюджетом США как была, так и остается фактором, играющим против доллара. Ни сильные данные по рынку труда в США, ни благоволящий доллару Трамп так и не смогли переломить тенденцию.



С 24 января пара евро-доллар консолидируется в районе $1,235-1,2500, и похоже, выход из консолидации опять будет вверх несмотря на все фундаментальные факторы в пользу доллара.



Впрочем, если распродажи на рынках все-таки продолжатся и перейдут в тотальный разворот, это тоже будет не так плохо, поскольку перевернуться обратно всегда можно, а цели по паре евро-доллар находятся далеко внизу, самые первые ниже отметки $1,20. Но пока в экономике США и Европы все было неплохо, так что причин для немедленного продолжения обвала фондовых индексов и общего сворачивания аппетитов к риску, вроде нет, а перекупленность, хотя и не полностью, снята прошедшей коррекцией.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 34,35/34,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 30,0 коп. на фоне коррекции на 25,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение понедельника 50 пунктов по спросу и 30 пунктов по предложению.



Торги рублем 05 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,485/0,495 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с плюсом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника работать по упавшему с закрытия пятницы на 40,0 коп. спросу и потерявшему 35,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 февраля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.



Несмотря на известную ограниченность предложения СКВ из-за рубежа на счета экспортеров, привычную по понедельникам, рынок безналичного доллара 05 февраля констатировал динамичное падение цен «американца» на валютном межбанке.



Среди наиболее значимых причин этого снижение, вызвавшего появление на рынке регулятора с гривневыми интервенциями в виде выкупа «лишнего» доллара у «придворных» коммбанков по запросу наилучшего курса, стало очевидное сжатие гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие объемы гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора.



Эта динамика сопровождалась подготовкой инвесторов к намеченному на вторник аукциону нашего Минфина по размещению гривневых ОВГЗ. Мероприятие требовало изрядной массы нацвалюты, и предполагаемые участники вторничного аукциона расставались с долларовыми «заначками» на межбанке, роняя курс «американца».

Забавно, что спрос на «вкусные» (из-за высокой доходности) украинские ОВГЗ на моменте «перевешивал» покупки СКВ нерезидентами для вывода дивидендов за границу. Ведь сезон репатриации дивидендов уже открылся.



Как сложится судьба безналичного доллара на ближайших торгах, пока не совсем понятно. Дело в том, что во вторник растет предложения поступившей на счета экспортеров обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



С другой стороны, не будем забывать и о сезоне репатриации дивидендов. Кроме того, наблюдавшийся на прошлой неделе и ранее ажиотаж «варягов» в отношении наших ОВГЗ, сейчас может пойти на спад. Есть риски, что Минфин, видя столь высокую популярность наших казенных бумаг, вполне может понизить их доходность, вызвав охлаждение потенциальных инвесторов.



Тем не менее, шансы пролонгации «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара во вторник очень высоки.

Натурально, с некоторым временным лагом и с учетом текущей ликвидности, вослед за безналичным долларом будет двигаться и рынок наличной СКВ.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,73 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в понедельник сжатия гривневой ликвидности. На это намекали подскочившие с уровня 41 243,6 млн. грн. к отметке 49 305,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,65/27,68 UAH/USD.



Спустя 3 минуты «американец» провалился до 27,52/27,55 UAH/USD. «Что-то резво сегодня начали», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



По состоянию на 10.35 падение курса безналичного «американца» приостановилось на цифре 27,50/27,55 UAH/USD.



Около 11.00 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,43/27,45 UAH/USD. Регулятор выкупил $10,0 млн по 27,51 UAH/USD и покинул рынок.



К 11.08 Киева безналичный доллар, остановив коррекцию, обосновался на уровне 27,44/27,46 UAH/USD. Регулятор вернулся на рынок и покупает лишнее по 27,46 UAH/USD. «У НБУ раздельное питание», - заметил наш гуру.



По состоянию на 11.26, прекратив снижение, доллар на межбанке, отскочил к 27,46/27,48 UAH/USD, как следствие второго выхода регулятора на рынок.



Дополуденная динамичная коррекция цен «зеленого» безнала сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 14,50/15,50% к отметке 14,00/16,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Стабильная динамика этого индикатора пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Пополудни, на 12.29 котировки доллара на межбанке , возобновив коррекцию, опустились к 27,42/27,45 UAH/USD. «Потихоньку продолжаем сползать, обороты низкие, регулятор оставил рынок», - констатировал наш гуру.



Спустя 5 минут регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.45 Киева.



Рынок отреагировал на это известие олимпийским спокойствием – цены «американца» на межбанке не тронулись с уровня 27,42/27,45 UAH/USD.



К 13.11 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона. Средневзвешенный курс составил 27,4326, цена отсечки – 27,4400 UAH/USD.



Тем временем около 13.16 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.

При этом на межбанке цены немного сузили спред к отметке 27,43/27,45 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.





Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 27,55/27,80 UAH/USD, евро – 34,20/34,70 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,510 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу просел на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 05 февраля по спросу упал на 20,0 коп., понизившись на 30,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2390, не изменившись с этой цифры ($1,2390) на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вверх до $1,2392 на открытии торгов в Европе.



По мере развития событий на валютном межбанке «легитимные» котировки работавшихся валют в кассах коммбанков понизились.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») по состоянию на 10.15 Киева 06 февраля констатировал уровни: доллар – 27,40/27,654 UAH/USD, евро – 33,90/34,30 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,50/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); евро – 34,15/34,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос просел на 50,0 коп., предложение потеряло 35,0 коп.); рубль - 0,475/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос обвалился на 150 пунктов, предложение потеряло 130 пунктов).



На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте на моменте отсутствовали реальные сделки из-за запредельной курсовой динамики. Потенциальные клиенты шокированы.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,50/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); евро – 34,15/34,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос просел на 50,0 коп., предложение потеряло 35,0 коп.); рубль - 0,475/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос обвалился на 150 пунктов, предложение потеряло 130 пунктов).



На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали.



К 12.10 столичные валютчики-оптовики констатировали заметное снижение действующих цен (27,45/27,55 UAH/USD, евро – 34,10/34,30 UAH/EUR)сопровождаемое тишиной по части реальных сделок.



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили заметном падении действующих цен (27,45/27,55 UAH/USD, евро - 34,00/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,483 UAH/RUB) на фоне отсутствия реальных сделок.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного «размылись» и понизились: 27,42-45/27,53-55 UAH/USD, евро - 34,05/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,485 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты не высокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,67/27,82 UAH/USD, евро – 34,25/34,70 UAH/EUR, рубль 0,479/0,485 UAH/RUB, Киев опт 27,50-55/27,70-75 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,50-55/27,70-75 UAH/USD, евро (опт) 34,30/34,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,30/34,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,47/27,67 UAH/USD, евро – 34,25/34,55 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,485 RUB/USD, Одесса – опт 27,45/27,55 UAH/USD, розница – 27,35/27,65 UAH/USD; Запорожье – 27,55/27,62 UAH/USD; евро – 34,20/34,40 UAH/EUR, рубль - 0,478/0,484 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота во вторник утром поднимается менее чем на 1%, при этом мировые рынки переживают значительное снижение.Курс доллара утром вторника укрепляется по отношению к евро и при этом снижается к японской иене на фоне роста спроса на более надежные активы в свете распродаж на мировых фондовых рынках.Доллар США в понедельник вырос против корзины валюты, при этом доходность облигаций США снизилась, так как вырос спрос на фоне резкой распродажи на американском фондовом рынке. Индекс Dow Jones в течение дня снижался более чем на 1500 пунктов.Аналитики, однако, предупреждают, что дальнейшее укрепление доллара может быть ограниченным, так как прочие экономики, кажется, растут быстрее, чем в США. Ожидания, что другие центральные банки (кроме ФРС) могут сократить стимулирование экономики будут, вероятно, ограничивать восстановление доллара США.Аналитик из Wells Fargo Пол Кристофер отмечает, что «распродажа доллара зашла слишком далеко... мы считаем, что ставки не собираются расти значительно выше текущих уровней.»В течение понедельника доходность по 10-летним казначейским облигациям США достигала 2,885%, максимального уровня с января 2014 г., после того как в пятницу вышел положительный отчет о занятости в США в январе, в том числе показавший, что рост зарплат к уровню года назад стал максимальным с июня 2009 г. Данные по занятости увеличили опасения, что ФРС может быстрее повышать процентные ставки, для борьбы с инфляционным давлением.Доходность по 10-летним казначейским облигациям снизилась на 8,8 базисных пункта до 2,764%.По данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг в январе вырос до максимума за 12,5 года, что также поддержало доллар в понедельник.Индекс доллара USDX вырос с 89,22 в конце пятницы до 89,65 пунктов в конце понедельника. В пятницу индекс вырос на 0,6%.Данные по позиционированию по фьючерсам показали, что чистая «медвежья» позиция против доллара на прошлой неделе выросла до $17,5 млрд.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,16% с 28,0672 UAH/USD до 27,7424 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 05 февраля гривна overnight котировалась банками по 14,50/15,50% годовых (с 13.00 Киева - 14,25/15,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 05 февраля, сменив тренд, упал в цене по следующим причинам.Во-первых, к понедельнику у субъектов валютного рынка возник обостренный интерес к гривне, катализированный ее нехваткой.Во-вторых, участники валютного межбанка, сочли рынок «казенных» облигаций более привлекательным, инициировав накопление гривни для участия в намеченном на вторник аукционе нашего Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.В-третьих, ожидаемая 06-го высокая доходность ОВГЗ снизила активность покупок СКВ «дочками» западных банков, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.В-четвертых, несмотря на пятничное сохранение присутствия на межбанке «зеленых быков», рынок наличного доллара к вечеру 02-го сменил тренд, став в очередной раз детонатором аналогичного процесса в безналичной паре доллар-гривня 05-го.Как мы анонсировали выше, рынок гривневого ресурса продемонстрировал «сжатие», на которое указало заметное снижение остатков в нацвалюте с уровня 46 352,1 млн. грн. к отметке 41 243,6 млн. грн. на транзитных и коррсчетах НБУ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 февраля снизились на $47,5 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как известно, по понедельникам объем поступления экспортной выручки заметно падает.Во-вторых, дефицит нацвалюты, на который указала динамика коррсчетов НБУ, констатировала нехватку гривневого инструмента.В-третьих, активность покупок СКВ нерезидентами понизилась, «варяги» переключили внимание на рынок ОВГЗ.В-четвертых, участников валютного межбанка пугает высокая курсовая динамика, заставляя их воздерживаться от выхода на рынок. Если в пятницу средневзвешенный доллар прибавил в цене лишь 1,76 коп., нынче его цена упала на 14,47 коп., индицируя дисбаланс.Интересно отметить, что на курсовую динамику и, собственно, итоговую ликвидность торгов безналичным долларом не оказало особого влияние участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по запросу наилучшего курса, пополнив свои «закрома» в общей сложности, на $17,0 млн.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 02 февраля, в понедельник, 05-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $217,1 млн. к отметке $171,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $182,6 млн. к $135,1 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 05 февраля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали схожую динамику, которая в целом повторяла сюжет «зеленых» торгов валютного банка, где, несмотря на усилия регулятора и скудной валютных поступлений из-за рубежа, котировки безналичного «американца» заметно обвалились в цене.Подобно межбанку, наличный рынок в течение понедельника «боролся» в двумя вызовами: с доминированием клиентского «приноса», сформированного «медвежьими» сводками с межбанка и закономерными в подобной ситуациями рисками обострения гривнедефицита.Агрессивность клиентского предложения была настолько высока, что большая часть рынков вышеперечисленных населенных пунктов (Запорожье, Киев, Одесса и Харьков) констатировали по итогам дня сохранение преобладание оферов. Днепр и Крыжополь рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж.Меж тем, как оказалось, далеко не всегда итоговый баланс спрос/предложение гарантировали «ажур» на участке ликвидности, как, впрочем, и «перекос» не всегда приводил к потерям в оборотах.Рынки наличных Днепра и Запорожья тому свидетельство. Дилеры первого констатировали сохранение равновесия покупок и продаж в течение всей сессии 05 февраля, но были вынуждены признать потери в оборотах. В свою очередь работавшие пару доллар-гривня в условиях жесткого доминирования «приноса» и катастрофической нехватки гривни запорожцы, по итогам понедельника констатировали рост итоговой ликвидности.В течение понедельника позиция спрос наличного «неформального» доллара понизилась на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 14,0-18,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного «американца» потеряла 20,0-23,0 коп., «предложение» понизилось на столько же.Итак, наличный рынок в течение понедельника в паре доллар-гривня констатировал потери в долларовых ценах, соизмеримые со значением коррекции средневзвешенного курса безналичного доллара. Полагаю, это свидетельство очевидного стремления обеих ветвей валютного рынка сохранить более-менее стабильным курсовой зазор между ними.Впрочем, по порядку.Торги 05 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,65/27,77 UAH/USD, евро – 34,35/34,65 UAH/EUR, рубль – 0,485/0,495 UAH/RUB.Уже со старта торгов понедельника дилеры наличного рынка Днепра были вынуждены в спешном порядке снижать цены, реагируя на клиентские офера, ставшие следствием «медвежьих» сводок с межбанка.Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара понизились: 27,78/27,88 UAH/USD, евро - 34,60/34,85 UAH/EUR, рубль 0,485/0,495 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра установилось устойчивое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты средние.К обеду тенденция на снижение действующих цен сохранилась, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.После обеда, дилерам Днепра пришлось продолжать дисконтирование цен в рамках сохранение равновесия покупок и продаж.Баланс спроса и предложения удалось сберечь, а вот обороты оказались ниже, чем по итогам пятницы, заслужив «четверку с минусом».В течение 05 февраля биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли 20,0 коп., офера стали ниже на 18,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 02 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 27,0 коп., потеряв 25,0 коп. по предложению.Те же слова, из-за незначительного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,65/27,77 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 05-го динамично снижали действующие цены, начав это делать уже со старта сессии. Оперативное дисконтирование действующих цен на протяжении всей сессии обеспечило итоговое равновесие покупок и продаж. Однако этот баланс не спас обороты от заметных потерь – по итогам торгов ликвидность, заслужив от «неформалов» днепровского опта «тройку с плюсом», констатировала изрядные потери по сравнению с «отличными» показателями предыдущей сессии.На протяжении понедельника биды оптового наличного «неформального» доллара «по-днепровски» понизились на 20,0 коп., офера стали ниже на 18,0 коп.По сравнению с закрытием 02 февраля биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 17,0 коп., офера потеряли 25,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 февраля уровнями 34,35/34,65 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника тридцатикопеечное снижение бидов на фоне коррекции оферов на 25,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре стали ниже на 40,0 коп., офера провалились на 35,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 05 февраля пришлось в основном заниматься снижением действующих цен в паре доллар-гривня, где наблюдался агрессивный клиентский «принос».С учетом того, что на мировом форексе пара евро-доллар после 14.00 Киева инициировала снижение, наши дилеры ответили на это изрядным внутридневным падением обеих позиций в паре евро-гривня, учтя и заметную коррекцию наличного «американца» в течение этого понедельника.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 34,35/34,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 30,0 коп. на фоне коррекции на 25,0 коп. оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение понедельника 50 пунктов по спросу и 30 пунктов по предложению.Торги рублем 05 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,485/0,495 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля потеряли по 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку с плюсом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника работать по упавшему с закрытия пятницы на 40,0 коп. спросу и потерявшему 35,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 февраля по спросу и по предложению потеряли по 50 пунктов.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,70/27,73 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как стало известно о терминации стартовавшего в понедельник сжатия гривневой ликвидности. На это намекали подскочившие с уровня 41 243,6 млн. грн. к отметке 49 305,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 10.05, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар заметно понизился в цене, составив 27,65/27,68 UAH/USD.Спустя 3 минуты «американец» провалился до 27,52/27,55 UAH/USD. «Что-то резво сегодня начали», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».По состоянию на 10.35 падение курса безналичного «американца» приостановилось на цифре 27,50/27,55 UAH/USD.Около 11.00 котировки доллара на межбанке, возобновив снижение, оказались на отметке 27,43/27,45 UAH/USD. Регулятор выкупил $10,0 млн по 27,51 UAH/USD и покинул рынок.К 11.08 Киева безналичный доллар, остановив коррекцию, обосновался на уровне 27,44/27,46 UAH/USD. Регулятор вернулся на рынок и покупает лишнее по 27,46 UAH/USD. «У НБУ раздельное питание», - заметил наш гуру.По состоянию на 11.26, прекратив снижение, доллар на межбанке, отскочил к 27,46/27,48 UAH/USD, как следствие второго выхода регулятора на рынок.Дополуденная динамичная коррекция цен «зеленого» безнала сопровождалась признаками относительной стабильности на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 14,50/15,50% к отметке 14,00/16,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Стабильная динамика этого индикатора пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Пополудни, на 12.29 котировки доллара на межбанке , возобновив коррекцию, опустились к 27,42/27,45 UAH/USD. «Потихоньку продолжаем сползать, обороты низкие, регулятор оставил рынок», - констатировал наш гуру.Спустя 5 минут регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу с рынка долларовых излишков. Объем мероприятия $50,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.45 Киева.Рынок отреагировал на это известие олимпийским спокойствием – цены «американца» на межбанке не тронулись с уровня 27,42/27,45 UAH/USD.К 13.11 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона. Средневзвешенный курс составил 27,4326, цена отсечки – 27,4400 UAH/USD.Тем временем около 13.16 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.При этом на межбанке цены немного сузили спред к отметке 27,43/27,45 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 27,55/27,80 UAH/USD, евро – 34,20/34,70 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,510 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу просел на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Евро по сравнению с открытием 05 февраля по спросу упал на 20,0 коп., понизившись на 30,0 коп. по предложению.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 февраля по спросу понизился на 50 пунктов, упав на 100 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,2390, не изменившись с этой цифры ($1,2390) на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя немного вверх до $1,2392 на открытии торгов в Европе.По мере развития событий на валютном межбанке «легитимные» котировки работавшихся валют в кассах коммбанков понизились.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») по состоянию на 10.15 Киева 06 февраля констатировал уровни: доллар – 27,40/27,654 UAH/USD, евро – 33,90/34,30 UAH/EUR, рубль - 0,470/0,500 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром06 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,50/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); евро – 34,15/34,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос просел на 50,0 коп., предложение потеряло 35,0 коп.); рубль - 0,475/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос обвалился на 150 пунктов, предложение потеряло 130 пунктов).На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте на моменте отсутствовали реальные сделки из-за запредельной курсовой динамики. Потенциальные клиенты шокированы.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,50/27,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос понизился на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); евро – 34,15/34,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля спрос просел на 50,0 коп., предложение потеряло 35,0 коп.); рубль - 0,475/0,485 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос обвалился на 150 пунктов, предложение потеряло 130 пунктов).На старте торгов 06 февраля в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали.К 12.10 столичные валютчики-оптовики констатировали заметное снижение действующих цен (27,45/27,55 UAH/USD, евро – 34,10/34,30 UAH/EUR)сопровождаемое тишиной по части реальных сделок.По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили заметном падении действующих цен (27,45/27,55 UAH/USD, евро - 34,00/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,483 UAH/RUB) на фоне отсутствия реальных сделок.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного «размылись» и понизились: 27,42-45/27,53-55 UAH/USD, евро - 34,05/34,40 UAH/EUR, рубль 0,475/0,485 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня. Обороты не высокие.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,67/27,82 UAH/USD, евро – 34,25/34,70 UAH/EUR, рубль 0,479/0,485 UAH/RUB, Киев опт 27,50-55/27,70-75 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,50-55/27,70-75 UAH/USD, евро (опт) 34,30/34,60 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,30/34,60 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,47/27,67 UAH/USD, евро – 34,25/34,55 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,485 RUB/USD, Одесса – опт 27,45/27,55 UAH/USD, розница – 27,35/27,65 UAH/USD; Запорожье – 27,55/27,62 UAH/USD; евро – 34,20/34,40 UAH/EUR, рубль - 0,478/0,484 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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